Google выпустила Chrome 87. Он стал запускаться на 25% быстрее и в пять раз меньше нагружает процессор Материал редакции
Обновление обеспечивает «самый большой прирост производительности за многие годы».
Google выпустила Chrome 87 — новую версию браузера, в которой сделала акцент на оптимизации. Теперь Chrome запускается на 25% быстрее и потребляет в пять раз меньше ресурсов процессора, утверждают в компании.
В новой версии браузер также на 7% быстрее загружает страницы и экономит заряд — согласно внутренним тестам Google, Chrome 87 может увеличить время работы на 1,25 часа. Браузер использует не только меньше ресурсов процессора, но и оперативной памяти, но конкретное значение в Google не упомянули.
Обновление коснулось не только десктопной версии, но и Chrome на Android. Теперь браузер мгновенно подгружает страницы при перемещении вперёд или назад.
Помимо улучшений «под капотом», в Chrome 87 добавили несколько заметных нововведений. В новой версии браузера появился поиск по вкладкам — он позволяет найти нужную страницу даже если открыто несколько окон с Chrome.
Кроме того, компания добавила «команды Chrome». Теперь можно ввести «очистить историю браузера» в поисковой строке и сразу же попасть на нужную вкладку в настройках.
В Chrome также появятся тематические подборки с недавно посещёнными сайтами из истории поиска. По мнению компании, это позволит сэкономить время и вернуться к таким активностям как подбор рациона, планирование праздников и не только.
Вместе с обновлением Chrome для ПК и Android, Google незаметно выпустила версию, оптимизированную для новых Mac на процессорах Apple M1. Загрузить её можно через сайт google.com/chrome, но возможность выбрать версию для чипа Apple доступна только владельцам новых Mac.
Google также обновила иконку Chrome в соответствии с гайдлайнами macOS 11 Big Sur. Теперь она находится в белом квадрате со скруглёнными краями, а не просто на прозрачной подложке.
А чего про Firefox не написали?
https://t.me/blognot/1792
В новой версии по умолчанию будет включен новый JIT Javascript движок под кодовым названием Warp, который в предварительных тестах показал ускорение выполнения скриптов...
В новой версии по умолчанию будет включен новый JIT Javascript движок под кодовым названием Warp, который в предварительных тестах показал ускорение выполнения скриптов на 5-15% и при этом занимает меньше памяти.
Кроме того, в новой версии появится новая функция безопасности — HTTPS-only mode. Если его включить (он выключен по умолчанию), то Firefox будет по умолчанию запрашивать сайты только по протоколу HTTPS, даже если ссылка дана по HTTP, а, если сервер не отвечает по этому протоколу и может ответить только по HTTP, то Firefox-у потребуется явное действие пользователя, чтобы сделать запрос и получить страницу. Выглядит слегка параноидально, но не более, чем автоматический VPN, включающийся в публичных wi-fi сетях, а такое поведение практически уже является штатным для VPN-клиентов.
В общем, думаю, что у Гриши Бакунова (@addmeto) появится еще куча аргументов агитировать за свой любимый браузер. Я им пользуюсь по умолчанию на windows-машине и в принципе тоже доволен.
Так что дожидайтесь публикации релиза (он уже прилетел пользователям бета-версии, например) и пробуйте.
https://blog.mozilla.org/security/2020/11/17/firefox-83-introduces-https-only-mode/
Так напиши!
Садовый Мурод
не знаю насчёт хрома, но хромиум на линуксе отъедает меньше, чем файрфокс. хз чо вы ругаетесь, сейчас всё такое
Удивился, когда узнал, что на Линуксе теперь есть Microsoft Edge
Садовый Мурод
лучше бы они офисный пакет нативным сделали, но ради него многие и сидят на винде
Электронный якорь
Потому что тень Internet Explorer витает над Microsoft Edge, поэтому и хотят его портировать на всё
Переделайте картинку
Фотошоп же, видно по отражению на столе что на экране обоина от бигсюра.
В Chrome также появятся тематические подборки с недавно посещёнными сайтами из истории поиска.
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Круто, теперь на поиск порно будет уходить меньше времени, хоть кто-то думает об обычных пользователях.
Электронный якорь
Ты не сидишь в режиме инкогнито при просмотре порно? Ну ты и смельчак!
А какой множитель если на новых маках? Складывать, умножать или в степень возводить?