Обновление обеспечивает «самый большой прирост производительности за многие годы».

В закладки

Google выпустила Chrome 87 — новую версию браузера, в которой сделала акцент на оптимизации. Теперь Chrome запускается на 25% быстрее и потребляет в пять раз меньше ресурсов процессора, утверждают в компании.

В новой версии браузер также на 7% быстрее загружает страницы и экономит заряд — согласно внутренним тестам Google, Chrome 87 может увеличить время работы на 1,25 часа. Браузер использует не только меньше ресурсов процессора, но и оперативной памяти, но конкретное значение в Google не упомянули.

Обновление коснулось не только десктопной версии, но и Chrome на Android. Теперь браузер мгновенно подгружает страницы при перемещении вперёд или назад.

Помимо улучшений «под капотом», в Chrome 87 добавили несколько заметных нововведений. В новой версии браузера появился поиск по вкладкам — он позволяет найти нужную страницу даже если открыто несколько окон с Chrome.

Кроме того, компания добавила «команды Chrome». Теперь можно ввести «очистить историю браузера» в поисковой строке и сразу же попасть на нужную вкладку в настройках.

В Chrome также появятся тематические подборки с недавно посещёнными сайтами из истории поиска. По мнению компании, это позволит сэкономить время и вернуться к таким активностям как подбор рациона, планирование праздников и не только.

Вместе с обновлением Chrome для ПК и Android, Google незаметно выпустила версию, оптимизированную для новых Mac на процессорах Apple M1. Загрузить её можно через сайт google.com/chrome, но возможность выбрать версию для чипа Apple доступна только владельцам новых Mac.

Google также обновила иконку Chrome в соответствии с гайдлайнами macOS 11 Big Sur. Теперь она находится в белом квадрате со скруглёнными краями, а не просто на прозрачной подложке.