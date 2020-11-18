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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Google выпустила Chrome 87. Он стал запускаться на 25% быстрее и в пять раз меньше нагружает процессор Материал редакции

Обновление обеспечивает «самый большой прирост производительности за многие годы».

22 комментария
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Google выпустила Chrome 87 — новую версию браузера, в которой сделала акцент на оптимизации. Теперь Chrome запускается на 25% быстрее и потребляет в пять раз меньше ресурсов процессора, утверждают в компании.

В новой версии браузер также на 7% быстрее загружает страницы и экономит заряд — согласно внутренним тестам Google, Chrome 87 может увеличить время работы на 1,25 часа. Браузер использует не только меньше ресурсов процессора, но и оперативной памяти, но конкретное значение в Google не упомянули.

Обновление коснулось не только десктопной версии, но и Chrome на Android. Теперь браузер мгновенно подгружает страницы при перемещении вперёд или назад.

Помимо улучшений «под капотом», в Chrome 87 добавили несколько заметных нововведений. В новой версии браузера появился поиск по вкладкам — он позволяет найти нужную страницу даже если открыто несколько окон с Chrome.

Кроме того, компания добавила «команды Chrome». Теперь можно ввести «очистить историю браузера» в поисковой строке и сразу же попасть на нужную вкладку в настройках.

В Chrome также появятся тематические подборки с недавно посещёнными сайтами из истории поиска. По мнению компании, это позволит сэкономить время и вернуться к таким активностям как подбор рациона, планирование праздников и не только.

Вместе с обновлением Chrome для ПК и Android, Google незаметно выпустила версию, оптимизированную для новых Mac на процессорах Apple M1. Загрузить её можно через сайт google.com/chrome, но возможность выбрать версию для чипа Apple доступна только владельцам новых Mac.

Google также обновила иконку Chrome в соответствии с гайдлайнами macOS 11 Big Sur. Теперь она находится в белом квадрате со скруглёнными краями, а не просто на прозрачной подложке.

#новости #chrome #google

Дамир Камалетдинов PLUS
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Главный по технологиям на TJ. По работе писать damir@tjournal.ru. Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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Паша Красников

9

А чего про Firefox не написали?
https://t.me/blognot/1792

БлоGнот
Mozilla выпускает сегодня очередную, 83-ю, версию Firefox, которая обещает быть прямо-таки знаковым релизом.

В новой версии по умолчанию будет включен новый JIT Javascript движок под кодовым названием Warp, который в предварительных тестах показал ускорение выполнения скриптов...
Mozilla выпускает сегодня очередную, 83-ю, версию Firefox, которая обещает быть прямо-таки знаковым релизом.

В новой версии по умолчанию будет включен новый JIT Javascript движок под кодовым названием Warp, который в предварительных тестах показал ускорение выполнения скриптов на 5-15% и при этом занимает меньше памяти.

Кроме того, в новой версии появится новая функция безопасности — HTTPS-only mode. Если его включить (он выключен по умолчанию), то Firefox будет по умолчанию запрашивать сайты только по протоколу HTTPS, даже если ссылка дана по HTTP, а, если сервер не отвечает по этому протоколу и может ответить только по HTTP, то Firefox-у потребуется явное действие пользователя, чтобы сделать запрос и получить страницу. Выглядит слегка параноидально, но не более, чем автоматический VPN, включающийся в публичных wi-fi сетях, а такое поведение практически уже является штатным для VPN-клиентов.

В общем, думаю, что у Гриши Бакунова (@addmeto) появится еще куча аргументов агитировать за свой любимый браузер. Я им пользуюсь по умолчанию на windows-машине и в принципе тоже доволен.

Так что дожидайтесь публикации релиза (он уже прилетел пользователям бета-версии, например) и пробуйте.
https://blog.mozilla.org/security/2020/11/17/firefox-83-introduces-https-only-mode/
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alexferman

Паша
1

Так напиши!

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Паша Красников

alexferman
13
Ответить

Паша Красников

Паша
1

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54101

Релиз Firefox 83
Состоялся релиз web-браузера Firefox 83 . Кроме того, сформировано обновление ветки с…
www.opennet.ru
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ad unguem

Паша
0

Еще мобильный фаерфокс 83 будет, несколько крутых расширений добавили.

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A big purple banana 🍆

Паша
0

Дамирчик дрочит только на мейнстрим

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Первоначальный Мурод

4

И в 5 раз больше оперативки жрёт?

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Садовый Мурод

Первоначальный
0

не знаю насчёт хрома, но хромиум на линуксе отъедает меньше, чем файрфокс. хз чо вы ругаетесь, сейчас всё такое

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Александр Ярви

Садовый
0

Удивился, когда узнал, что на Линуксе теперь есть Microsoft Edge

Ответить

Садовый Мурод

Александр
0

лучше бы они офисный пакет нативным сделали, но ради него многие и сидят на винде

Ответить

alexferman

Садовый
4

Поэтому они не сделают

Ответить

Электронный якорь

Александр
0

Потому что тень Internet Explorer витает над Microsoft Edge, поэтому и хотят его портировать на всё

Ответить

Андрей Рядькин

1

Переделайте картинку

Ответить

Mezzo Deesa

Андрей
0

Фотошоп же, видно по отражению на столе что на экране обоина от бигсюра.

Ответить

Резкий крюк

Mezzo
0

СЕРЬЁЗНО?

Ответить

Sanek Igoshev

0

В Chrome также появятся тематические подборки с недавно посещёнными сайтами из истории поиска.
__________

Круто, теперь на поиск порно будет уходить меньше времени, хоть кто-то думает об обычных пользователях.

Ответить

Электронный якорь

Sanek
0

Ты не сидишь в режиме инкогнито при просмотре порно? Ну ты и смельчак!

Ответить

Sanek Igoshev

Электронный
1

Ага, надеюсь мой ФСБшний разделяет мои вкусы

Ответить

Электронный якорь

0

Люблю Хром!

Написано в браузере Safari

Ответить

Павел Мусатов

0

А какой множитель если на новых маках? Складывать, умножать или в степень возводить?

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rossoshmap

0

Обновляется, держу в курсе

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Гражданский Денис

0

Ну как-будто и правда быстрее стал

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