Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Рубрика развивается при поддержке HP logo
Технологии
Ольга Щербинина
2922

Apple снизит комиссию для части разработчиков до 15%. Epic Games в их число не входит Материал редакции

Для получения скидки бизнес должен приносить меньше миллиона долларов в год.

45 комментариев
В закладки
Слушать

Apple объявила о запуске App Store Small Business Program. В её рамках компания вдвое (с 30% до 15%) сократит комиссии для разработчиков, которые зарабатывают на своих приложениях до миллиона долларов в год. Программа начнёт работу с 1 января 2021 года.

Сниженная комиссия программы означает, что у мелких разработчиков и начинающих предпринимателей будет больше ресурсов для инвестирования и развития своего бизнеса в экосистеме App Store, отметили в компании.

Подробную информацию о программе опубликуют в начале декабря, но основные критерии участия в ней такие:

  • На участие в программе могут претендовать разработчики, заработавшие до миллиона долларов в 2020 году за все свои приложения, а также разработчики, впервые работающие в App Store;
  • Если доход участника программы превысит порог в миллион долларов, стандартная ставка комиссии будет применяться до конца года;
  • Если бизнес разработчика начнёт приносить меньше миллиона долларов, в будущем календарном году он сможет претендовать на 15-процентную комиссию.

Таким образом Epic Games не сможет претендовать на сниженную комиссию. В 2019 году игра Fortnite принесла компании доход в 1,8 миллиарда долларов.

Конфликт компаний начался 13 августа после того как в Fortnite активировали функцию покупки внутренней валюты напрямую у разработчиков в обход платёжной системы магазина App Store и комиссий Apple. После этого игру удалили с площадки за нарушение правил, а сразу после этого Epic подала в суд.

Epic Games, Spotify, Tinder и другие компании в конце сентября создали коалицию против правил Apple. За месяц к ней захотели присоединиться более 400 разработчиков.

#apple #новости

Спасибо за наводку Московский
Ольга Щербинина PLUS
+58 617
но есть и хорошие новости?
4
18
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Московский", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 45, "likes": 18, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 237387, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 18 Nov 2020 14:21:55 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
Объявление на TJ Отключить рекламу
Промо
Коротко: узнать больше о новых киберугрозах и методах борьбы с ними
А также о том, как переживает тяжёлые времена бизнес в сфере ИТ-безопасности и облачных технологий.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
45 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Алексей Логачев

2

Забавно, что нагрузка как раз в 30% ложится от этого миллиона, а вот до миллиона пофиг, там другая математика у разработчиков :)

В итоге, пользователь не выиграет, потому что мы всё равно все пользуемся Спотифаем и играем в игры крупных производителей в массе своей, чем какими-то малоизвестными программами или играми, в которые играют десятки тысяч.

Разработчик не выиграет, потому что мелкому разработчику вообще в какой-то степени всё равно, там чуть иная математика (говорю, как представитель геймдева с выручкой меньше миллиона долларов на айОС), а крупному никаких преференций и нет.

Эппл только не проиграет, потому что там эти платежи от мелких разработчиков составляют какие-нибудь 3% от всех платежей, а в итоге, даже эти 3% можно перекрыть с лихвой пересмотром какой-нибудь политики по поиску и т.п. 

Ответить

solawind

Алексей
13

Разработчик не выиграет, потому что мелкому разработчику вообще в какой-то степени всё равно, там чуть иная математика

какая иная? 30% от продаж это 30% от продаж.

Ответить

Правый кубок

solawind
2

Домиллионный разработчик либо живёт на инвесторские деньги, и тогда главное - это рост, не важно, сколько ты зарабатываешь сейчас. Расходы в таком случае все равно больше: они больше и 15%, и 30%, так что ему глобально пофиг.

Либо он зарабатывает на проекте не в лоб, не через микротранзакции/продажи, а через партнерки и т.д. — и тогда ему вообще на эту комиссию насрать. 

Чтоб тебе проект норм так приносил чистыми тупо с продаж/транзакций на обороте с миллиона и тебе было не пофиг на комиссию — это у тебя должны быть расходы почти на нуле и, соответственно, у тебя не должно быть цели расти (а просто выводишь себе бабло с продукта и развиваешь его по минимуму или не делаешь даже этого, чисто поддерживаешь). Но проектов, подходящих под такое описание, абсолютный минимум. Супериндюшатина и мб какие-то полезные утилиты на 1 использование.

Ответить

Alex Macher

Правый
9

Есть куча инди разрабов, в апсторе миллионы приложений. Десятки тысяч одиночек, которые получают в пределах 10 000$ и живут с этого. Так же есть мелкие студии на пару человек, которые отлично живут без инвестций. В СНГ с доходом в 1 млн баксов у тебя может быть компания их 10 человек.

Ответить

Правый кубок

Alex
0

Ну так я и написал. Индюшатина и полезные утилиты на 1 использование. Это как раз то, о чем ты и написал. И то, о чем писал я. Если ты стартап и для тебя главная метрика – рост, то эта эппловская комиссия для тебя ни горячо, ни холодно. Если ты на это живешь, и у тебя косты на минимуме (то есть ты не стартап), то да, им будет хорошо от этого нововведения. Просто по мне так эта группа – мизерная по сравнению с группой стартапов, но могу ошибаться. 

Ответить

solawind

Правый
1

не знаю о чем ты, я работал в конторе занимающимся разработкой под мобильные платформы, и доход с продаж всегда был метрикой с учетом которой принимались те или иные решения о развитии. Для стартапов (именно то что и написала апл) это важно, неважно это уже для более крупных контор у которых приложение комплиментарное, либо для тех кому удалось привлечь на стороне значительные инвестиции и они заведомо за эту планку в миллион планируют выйти

Ответить

Правый кубок

solawind
0

Ты сам говоришь про стартапы и сам противоречишь этому определению. Если главная метрика – "доход с продаж" (в твоем определении – после вычета комиссии, получается, то есть важно, сколько упало на счет непосредственно), то это не стартап. Потому что для стартапа главная метрика – это трекшн, рост. Рост измеряется либо в юзерах (если проект не зарабатывает), либо в деньгах, но если в деньгах, то на стадии "до миллиона" важна только совокупная цифра выручки и ее рост. На этом этапе комиссия не вычитается из выручки. То есть на конкретную комиссию пофиг, потому что юнит-экономика на этом этапе все равно минусовая, и это нормально, а если она плюсовая, когда у тебя еще нет ревенью в лям, то ты не стартап и инвестору вряд ли интересен, поскольку это значит, что ты не сконцентрирован на росте. 

Мы просто привыкли судить по российскому рынку, где венчурный рынок полумертвый, и поэтому типа инди-разработчики и мелкие компании, которые просто зарабатывают денежку на своей игре/аппке – это стандарт, а "стартапы" в стандартном западном понимании – это меньшинство. Но для венчурно развитых рынков пропорция иная. Стартапов больше, и как раз этой группе на данное нововведение эппла - вообще похер, потому что 1 лям выручки на западе – это блин переход сида в раунд А, то есть почти что начало пути. Снижение комиссии было бы актуально для стартапов и проектов поздних стадий, но эппл так ни за что не сделает. А идет на глубоко популистский шаг. То, что часть мелких разработчиков выиграет – я за них рад, это заебись. Просто эта часть – не стартапы.

Ответить

Алексей Логачев

solawind
0

Тут вопрос структуры доходов. Я бы сказал, что миллион - это я погорячился, а, скажем, 500 000 долларов. Приложения, которые зарабатывают больше 500 000 долларов - у них экономика примерно такая: 1 средний пользователь стоит столько-то долларов (потому что маркетинг идёт через ФБ/Гуггл), он живёт столько-то дней, за такое количество дней приносит столько-то денег. И в этой экономике доля Эппл - это офигеть какой важный фактор, ты можешь либо привлекать больше за те же деньги (больше инвестируя в маркетинг), либо зарабатывать больше. 
Приложения, которые зарабатывают меньше 500 000 долларов не имеют какой-то единой экономической модели. Там нет этих показателей вообще. Они как правило не тратят на маркетинг (привлечение идёт бесплатными методами: написанием статей, социальные сети свои и друзей и т.п.), они как правило не имеют какой-то модели поведения пользователя, как правило там играет лояльность к приложению и т.п. Сами разработчики могут параллельно где-то работать и пилить что-то по выходным (если не брать мошенников, которые антивирусы для Эппл делают), для них вообще тысяча долларов выручки и 300 баксов это будет дохода или 400 баксов - это вопрос просто дополнительных няшек. Безусловно, 30% от продаж это 30% от продаж, что тут спорить. Другой вопрос, что для таких разработчиков - это не вопрос жизни и смерти, а вот на удивление для крупных разработчиков очень часто не хватает 7-10% дополнительных денег, чтобы проект не закрывать, а оставить и развивать.  

Ответить

Alex Macher

Алексей
0

+21.4% к доходу мелким разрабам, это много.

Ответить

Litnikov Danil

Alex
0

Почему такая цифра, ни понял

Ответить

Alex Macher

Litnikov
3

Раньше получали 70 при цене в 100, теперь будут 85. Так рост измеряется.

(85-70)/70

Ответить

Litnikov Danil

Alex
0

Дада, чот я не то сначала насчитал. 

Ответить

Алексей Логачев

Alex
0

Написал выше. Простая математика: при выручке 10 000 долларов - поступление средств после НДС и комиссии Эппл изменится с 5 600 долларов на 6 800 долларов. Мне очень сложно представить разработчика, который при 5 600 долларов не может существовать, а вот на 6 800 уже способен. Я не исключаю, что для кого-то это станет толчком, но это жалкие единицы, потому что на моём опыте эти разработчики не разбираются в маркетинге и не растут в силу либо ущербности проекта, либо своего развития. 
При выручке 100 000 долларов в месяц - поступление средств изменится с 56 000 долларов до 68 000 долларов. Это открывает гораздо больше возможностей как для расширения штата для проекта, масштабирования маркетинга, инвестиций в новые проекты. А для многих проектов это может стать планкой "закрытие проекта"/"продолжить проектом заниматься". И таких проектов миллионы. 

Ответить

Электронный якорь

7

Это коварный план от Эпла! Инди разработчики будут платить меньше на 15%, быстро разбогатеют и при выручке в миллион опять начнут отдавать грабительские 30%

Ответить

ouxen

Электронный
2

чертов эппл

Ответить

Ваша Закладко

ouxen
1

факин джобс

Ответить

Столичный космос

5

@Орзэмэс Мирзов ето што такое где wrap

Ответить

Куколдиш Гамбино

Столичный
4
Ответить

bor_vn

Столичный
0

И правда интересный редизайн

Ответить

Весёлый Хамелеон

bor_vn
0

Зато выравнивание по ширине строки, красuво)

Ответить

bor_vn

Весёлый
–1

Ага, идеально!
В вот бы в MyBook такую же фишку для ридера сделали!

Ответить

Первоначальный Мурод

Столичный
0

А ну пшел вон, нет никаких багов. Сам наверное все "испортил"!!!

Ответить

Больной Мурод

3

спонсорская плашка в 3 раза больше статьи

Ответить

rossoshmap

Больной
2

Платит HP, а статьи все про Apple

Ответить

ouxen

rossoshmap
3

пусть так и будет дальше

Ответить

solawind

2

не понимаю почему апл вообще не сделает прогрессивную шкалу по доходам, и им выгодно от того что новые приложения лучше будут стартовать, и репутация будет чище, что уменьшит вероятность доебов от крупных компаний, как сейчас делают эпик и тд.

Ответить

Электронный якорь

solawind
0

Так они почти это и предлагают. Зарабатываешь меньше миллиона — 15%, больше — 30%

Ответить

ouxen

0

а то что гугл и дальше дерет 30% всем похуй?

Ответить

Новенький мангал

ouxen
5

через недельку гугл скажет "ой а у нас вообще-то для инди 10% а для остальных 30%"

Ответить

ouxen

Новенький
0

теперь пусть скринят, как цены в сторах упадут ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Марк Варламов

ouxen
0

В эппсторе цены не могут упасть, там есть определенные ценовые уровни, самому ввести нельзя. Между вариантом 29 и 99 ничего нет, к примеру. Благодаря этому у всех цены на товары в рублях автоматически пересчитались по 99 за доллар.

Ответить

Алый татарин

1

Потихоньку начинает прогибаться

Ответить

Super Star

1

Сейчас будут комменты вида "ну ждём, как все начнут снижать цены".
А теперь, внимание, трюк - у Apple нельзя снизить цену на 15%. Да даже на треть. 
Если ты продаёшь что-то за 179 р., то следующая планка (tier) цены - 99 р. И в большую сторону аналогичная ситуация.

Ответить

Первоначальный Мурод

0

Ну хоть что-то...

Ответить

Покойный магнит

0

бля, зачем заг исправил

Ответить

Столичный космос

Покойный
0

Отобрали уже

Ответить

Покойный магнит

Столичный
0

грустно

Ответить

Столичный космос

Покойный
0

видимо вернули, я запутался

Ответить

Покойный магнит

Столичный
0

жаль

Ответить

Паша Красников

Столичный
0

Новую статью написали https://tjournal.ru/tech/237382

Apple снизит комиссию для части разработчиков до…
Для получения скидки бизнес должен приносить меньше миллиона долларов в год.
tjournal.ru
Ответить

Куколдиш Гамбино

Столичный
0

"Спасибо за наводку"

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Эпичи затралены successfully

Ответить

Shenmue

0

В целом бороться можно, тыблоки назад теснятся, это хорошо)))

Ответить

Валентин Жетонофф

–6

Боже, какие они дауны. Нахуя они это делают? Ну точнее понятно зачем, чтоб их не выебали, типа смотрите у нас конкуренция и рынок  работвет. 

Не они сами СВОИМ решением должны снижать комиссию, а рыночек, что давит и выкручивает яйца. Надеюсь никто не купится и на эппл будет полная свобода, как на винде.

Ответить

Валентин Жетонофф

Валентин
0

Диздайкайте, не дизлайкайте, но их нагнут, либо разделят, либо пустят конкуренцию с эппл. стором

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Быстрее, тише, но с нюансами: первые мнения о новых MacBook на процессорах Apple
Обозреватели хвалят производительность и ругают iOS-приложения на Mac.
127
Наука
SpaceX впервые запустила на МКС корабль с экипажем из четырёх человек
Предыдущий полёт был тестовым, а теперь компания провела первую «настоящую» миссию.
157
Новости
Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о продаже здания мэрии. Чиновники переедут в опенспейс
Она уточнила, что уже есть заинтересованные потенциальные покупатели, «но надо всё соблюсти и провести открыто».
200
Популярное за три дня
Новости
СМИ: жена мэра Томска перед обыском выбросила из окна подушку с бумагами о счетах на 1,3 миллиарда рублей
Её подобрал водитель «Томского пива».
181
Животные
26
Новости
На дороге в Иркутской области нашли череп. Оказалось, обледенелую дорогу засыпали песком с человеческими костями
Полиция выясняет, откуда взяли смесь для посыпки.
109
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Дмитрий Федотов

Pfizer рассказала об…

Сергей Предэ

Мэр Якутска Сардана Авксентьева…

Alexander Petcoglo

В Кемерове построят…

Ваша Закладко

Pfizer рассказала об…

Бармаглот

Запись в подсайте Telegram

Андрей Рядькин

Мэр Якутска Сардана Авксентьева…

Jakub Marona

В Кемерове построят…

Ze Katze

Мэр Якутска Сардана Авксентьева…
null