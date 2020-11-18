Для получения скидки бизнес должен приносить меньше миллиона долларов в год.

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Apple объявила о запуске App Store Small Business Program. В её рамках компания вдвое (с 30% до 15%) сократит комиссии для разработчиков, которые зарабатывают на своих приложениях до миллиона долларов в год. Программа начнёт работу с 1 января 2021 года.

Сниженная комиссия программы означает, что у мелких разработчиков и начинающих предпринимателей будет больше ресурсов для инвестирования и развития своего бизнеса в экосистеме App Store, отметили в компании.

Подробную информацию о программе опубликуют в начале декабря, но основные критерии участия в ней такие:

На участие в программе могут претендовать разработчики, заработавшие до миллиона долларов в 2020 году за все свои приложения, а также разработчики, впервые работающие в App Store;

Если доход участника программы превысит порог в миллион долларов, стандартная ставка комиссии будет применяться до конца года;



Если бизнес разработчика начнёт приносить меньше миллиона долларов, в будущем календарном году он сможет претендовать на 15-процентную комиссию.



Таким образом Epic Games не сможет претендовать на сниженную комиссию. В 2019 году игра Fortnite принесла компании доход в 1,8 миллиарда долларов.

Конфликт компаний начался 13 августа после того как в Fortnite активировали функцию покупки внутренней валюты напрямую у разработчиков в обход платёжной системы магазина App Store и комиссий Apple. После этого игру удалили с площадки за нарушение правил, а сразу после этого Epic подала в суд.

Epic Games, Spotify, Tinder и другие компании в конце сентября создали коалицию против правил Apple. За месяц к ней захотели присоединиться более 400 разработчиков.

Спасибо за наводку Московский