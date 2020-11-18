Apple снизит комиссию для части разработчиков до 15%. Epic Games в их число не входит Материал редакции
Для получения скидки бизнес должен приносить меньше миллиона долларов в год.
Apple объявила о запуске App Store Small Business Program. В её рамках компания вдвое (с 30% до 15%) сократит комиссии для разработчиков, которые зарабатывают на своих приложениях до миллиона долларов в год. Программа начнёт работу с 1 января 2021 года.
Сниженная комиссия программы означает, что у мелких разработчиков и начинающих предпринимателей будет больше ресурсов для инвестирования и развития своего бизнеса в экосистеме App Store, отметили в компании.
Подробную информацию о программе опубликуют в начале декабря, но основные критерии участия в ней такие:
- На участие в программе могут претендовать разработчики, заработавшие до миллиона долларов в 2020 году за все свои приложения, а также разработчики, впервые работающие в App Store;
- Если доход участника программы превысит порог в миллион долларов, стандартная ставка комиссии будет применяться до конца года;
- Если бизнес разработчика начнёт приносить меньше миллиона долларов, в будущем календарном году он сможет претендовать на 15-процентную комиссию.
Таким образом Epic Games не сможет претендовать на сниженную комиссию. В 2019 году игра Fortnite принесла компании доход в 1,8 миллиарда долларов.
Конфликт компаний начался 13 августа после того как в Fortnite активировали функцию покупки внутренней валюты напрямую у разработчиков в обход платёжной системы магазина App Store и комиссий Apple. После этого игру удалили с площадки за нарушение правил, а сразу после этого Epic подала в суд.
Epic Games, Spotify, Tinder и другие компании в конце сентября создали коалицию против правил Apple. За месяц к ней захотели присоединиться более 400 разработчиков.
Забавно, что нагрузка как раз в 30% ложится от этого миллиона, а вот до миллиона пофиг, там другая математика у разработчиков :)
В итоге, пользователь не выиграет, потому что мы всё равно все пользуемся Спотифаем и играем в игры крупных производителей в массе своей, чем какими-то малоизвестными программами или играми, в которые играют десятки тысяч.
Разработчик не выиграет, потому что мелкому разработчику вообще в какой-то степени всё равно, там чуть иная математика (говорю, как представитель геймдева с выручкой меньше миллиона долларов на айОС), а крупному никаких преференций и нет.
Эппл только не проиграет, потому что там эти платежи от мелких разработчиков составляют какие-нибудь 3% от всех платежей, а в итоге, даже эти 3% можно перекрыть с лихвой пересмотром какой-нибудь политики по поиску и т.п.
Домиллионный разработчик либо живёт на инвесторские деньги, и тогда главное - это рост, не важно, сколько ты зарабатываешь сейчас. Расходы в таком случае все равно больше: они больше и 15%, и 30%, так что ему глобально пофиг.
Либо он зарабатывает на проекте не в лоб, не через микротранзакции/продажи, а через партнерки и т.д. — и тогда ему вообще на эту комиссию насрать.
Чтоб тебе проект норм так приносил чистыми тупо с продаж/транзакций на обороте с миллиона и тебе было не пофиг на комиссию — это у тебя должны быть расходы почти на нуле и, соответственно, у тебя не должно быть цели расти (а просто выводишь себе бабло с продукта и развиваешь его по минимуму или не делаешь даже этого, чисто поддерживаешь). Но проектов, подходящих под такое описание, абсолютный минимум. Супериндюшатина и мб какие-то полезные утилиты на 1 использование.
Есть куча инди разрабов, в апсторе миллионы приложений. Десятки тысяч одиночек, которые получают в пределах 10 000$ и живут с этого. Так же есть мелкие студии на пару человек, которые отлично живут без инвестций. В СНГ с доходом в 1 млн баксов у тебя может быть компания их 10 человек.
Правый кубок
Ну так я и написал. Индюшатина и полезные утилиты на 1 использование. Это как раз то, о чем ты и написал. И то, о чем писал я. Если ты стартап и для тебя главная метрика – рост, то эта эппловская комиссия для тебя ни горячо, ни холодно. Если ты на это живешь, и у тебя косты на минимуме (то есть ты не стартап), то да, им будет хорошо от этого нововведения. Просто по мне так эта группа – мизерная по сравнению с группой стартапов, но могу ошибаться.
не знаю о чем ты, я работал в конторе занимающимся разработкой под мобильные платформы, и доход с продаж всегда был метрикой с учетом которой принимались те или иные решения о развитии. Для стартапов (именно то что и написала апл) это важно, неважно это уже для более крупных контор у которых приложение комплиментарное, либо для тех кому удалось привлечь на стороне значительные инвестиции и они заведомо за эту планку в миллион планируют выйти
Ты сам говоришь про стартапы и сам противоречишь этому определению. Если главная метрика – "доход с продаж" (в твоем определении – после вычета комиссии, получается, то есть важно, сколько упало на счет непосредственно), то это не стартап. Потому что для стартапа главная метрика – это трекшн, рост. Рост измеряется либо в юзерах (если проект не зарабатывает), либо в деньгах, но если в деньгах, то на стадии "до миллиона" важна только совокупная цифра выручки и ее рост. На этом этапе комиссия не вычитается из выручки. То есть на конкретную комиссию пофиг, потому что юнит-экономика на этом этапе все равно минусовая, и это нормально, а если она плюсовая, когда у тебя еще нет ревенью в лям, то ты не стартап и инвестору вряд ли интересен, поскольку это значит, что ты не сконцентрирован на росте.
Мы просто привыкли судить по российскому рынку, где венчурный рынок полумертвый, и поэтому типа инди-разработчики и мелкие компании, которые просто зарабатывают денежку на своей игре/аппке – это стандарт, а "стартапы" в стандартном западном понимании – это меньшинство. Но для венчурно развитых рынков пропорция иная. Стартапов больше, и как раз этой группе на данное нововведение эппла - вообще похер, потому что 1 лям выручки на западе – это блин переход сида в раунд А, то есть почти что начало пути. Снижение комиссии было бы актуально для стартапов и проектов поздних стадий, но эппл так ни за что не сделает. А идет на глубоко популистский шаг. То, что часть мелких разработчиков выиграет – я за них рад, это заебись. Просто эта часть – не стартапы.
Тут вопрос структуры доходов. Я бы сказал, что миллион - это я погорячился, а, скажем, 500 000 долларов. Приложения, которые зарабатывают больше 500 000 долларов - у них экономика примерно такая: 1 средний пользователь стоит столько-то долларов (потому что маркетинг идёт через ФБ/Гуггл), он живёт столько-то дней, за такое количество дней приносит столько-то денег. И в этой экономике доля Эппл - это офигеть какой важный фактор, ты можешь либо привлекать больше за те же деньги (больше инвестируя в маркетинг), либо зарабатывать больше.
Приложения, которые зарабатывают меньше 500 000 долларов не имеют какой-то единой экономической модели. Там нет этих показателей вообще. Они как правило не тратят на маркетинг (привлечение идёт бесплатными методами: написанием статей, социальные сети свои и друзей и т.п.), они как правило не имеют какой-то модели поведения пользователя, как правило там играет лояльность к приложению и т.п. Сами разработчики могут параллельно где-то работать и пилить что-то по выходным (если не брать мошенников, которые антивирусы для Эппл делают), для них вообще тысяча долларов выручки и 300 баксов это будет дохода или 400 баксов - это вопрос просто дополнительных няшек. Безусловно, 30% от продаж это 30% от продаж, что тут спорить. Другой вопрос, что для таких разработчиков - это не вопрос жизни и смерти, а вот на удивление для крупных разработчиков очень часто не хватает 7-10% дополнительных денег, чтобы проект не закрывать, а оставить и развивать.
+21.4% к доходу мелким разрабам, это много.
Почему такая цифра, ни понял
Раньше получали 70 при цене в 100, теперь будут 85. Так рост измеряется.
(85-70)/70
Написал выше. Простая математика: при выручке 10 000 долларов - поступление средств после НДС и комиссии Эппл изменится с 5 600 долларов на 6 800 долларов. Мне очень сложно представить разработчика, который при 5 600 долларов не может существовать, а вот на 6 800 уже способен. Я не исключаю, что для кого-то это станет толчком, но это жалкие единицы, потому что на моём опыте эти разработчики не разбираются в маркетинге и не растут в силу либо ущербности проекта, либо своего развития.
При выручке 100 000 долларов в месяц - поступление средств изменится с 56 000 долларов до 68 000 долларов. Это открывает гораздо больше возможностей как для расширения штата для проекта, масштабирования маркетинга, инвестиций в новые проекты. А для многих проектов это может стать планкой "закрытие проекта"/"продолжить проектом заниматься". И таких проектов миллионы.
@Орзэмэс Мирзов ето што такое где wrap
Зато выравнивание по ширине строки, красuво)
Первоначальный Мурод
А ну пшел вон, нет никаких багов. Сам наверное все "испортил"!!!
Платит HP, а статьи все про Apple
не понимаю почему апл вообще не сделает прогрессивную шкалу по доходам, и им выгодно от того что новые приложения лучше будут стартовать, и репутация будет чище, что уменьшит вероятность доебов от крупных компаний, как сейчас делают эпик и тд.
Электронный якорь
Так они почти это и предлагают. Зарабатываешь меньше миллиона — 15%, больше — 30%
а то что гугл и дальше дерет 30% всем похуй?
Новенький мангал
через недельку гугл скажет "ой а у нас вообще-то для инди 10% а для остальных 30%"
В эппсторе цены не могут упасть, там есть определенные ценовые уровни, самому ввести нельзя. Между вариантом 29 и 99 ничего нет, к примеру. Благодаря этому у всех цены на товары в рублях автоматически пересчитались по 99 за доллар.
Сейчас будут комменты вида "ну ждём, как все начнут снижать цены".
А теперь, внимание, трюк - у Apple нельзя снизить цену на 15%. Да даже на треть.
Если ты продаёшь что-то за 179 р., то следующая планка (tier) цены - 99 р. И в большую сторону аналогичная ситуация.
Отобрали уже
грустно
видимо вернули, я запутался
Боже, какие они дауны. Нахуя они это делают? Ну точнее понятно зачем, чтоб их не выебали, типа смотрите у нас конкуренция и рынок работвет.
Не они сами СВОИМ решением должны снижать комиссию, а рыночек, что давит и выкручивает яйца. Надеюсь никто не купится и на эппл будет полная свобода, как на винде.
Диздайкайте, не дизлайкайте, но их нагнут, либо разделят, либо пустят конкуренцию с эппл. стором