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Apple выплатит американским властям 113 миллионов долларов по иску о замедлении работы старых iPhone Материал редакции
Компания призналась, что намеренно снижает производительность устройств из-за особенностей работы аккумуляторов.
Apple выплатит 34 американским штатам, среди которых Аризона, Арканзас и Индиана, 113 миллионов долларов по иску о замедлении работы старых iPhone после обновления операционной системы, сообщает The Washington Post.
«Большие технологические компании должны прекратить манипулировать потребителями и начать рассказывать им правду о методах их работы и продуктах. Я обязуюсь привлекать к ответственности эти технологические компании-голиафы, если они скрывают правду от своих пользователей», — заявил генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович. Apple от комментариев отказалась.
В 2017 году пользователи iPhone стали замечать, что производительность смартфонов ухудшается после обновлений операционной системы. Apple заявила, что таким образом хотела предотвратить возможное отключение устройств, которые со временем перестают отвечать максимальным требованиям системы. В марте 2020 года компания согласилась выплатить компенсацию до 500 миллионов долларов владельцам старых iPhone.
Почему iPhone замедляется у меня, а деньги получают американские власти?
Apple заявила, что таким образом хотела предотвратить возможное отключение устройств, которые со временем перестают отвечать максимальным требованиям системы.
Они как бы не чураются признаться, что их устройства на столько хуевые, что, не пойди они на этот шаг, айфуны взрываются к херам от безысходности.
Такое тупое оправдание, вот чесслово.
Сюр в том, что и ведь найдутся защитники их позиции)
Ну што, маркетинг съел ваши топовые процы, да? Зачем делать 1 нанометровый процесс если а следующем году ты можешь очередное яблочко?
P.S. владелец 11 pro 255gb white
Нихуя не понял
Зачем делать мощные процы если достаточно замедлить айфон и ты пойдешь за новым
Я пользуюсь 7+ и в целом доволен. Доволен не столько производительностью, которая по понятным причинам уменьшается каждый год из-за тех. прогресса, сколько стабильностью и адекватным пользовательским опытом даже на телефоне 4 или 5 летней давности
Я пользуюсь Xiaomi Mi Note и в целом доволен. Доволен не столько производительностью, которая по понятным причинам уменьшается каждый год из-за тех. прогресса, сколько стабильностью и адекватным пользовательским опытом даже на телефоне 4 или 5 летней давности.
а вот Xiaomi ускоряют старые телефоны