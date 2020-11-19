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Технологии
Алексей Боржонов
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Apple выплатит американским властям 113 миллионов долларов по иску о замедлении работы старых iPhone Материал редакции

Компания призналась, что намеренно снижает производительность устройств из-за особенностей работы аккумуляторов.

16 комментариев
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Apple выплатит 34 американским штатам, среди которых Аризона, Арканзас и Индиана, 113 миллионов долларов по иску о замедлении работы старых iPhone после обновления операционной системы, сообщает The Washington Post.

«Большие технологические компании должны прекратить манипулировать потребителями и начать рассказывать им правду о методах их работы и продуктах. Я обязуюсь привлекать к ответственности эти технологические компании-голиафы, если они скрывают правду от своих пользователей», — заявил генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович. Apple от комментариев отказалась.

В 2017 году пользователи iPhone стали замечать, что производительность смартфонов ухудшается после обновлений операционной системы. Apple заявила, что таким образом хотела предотвратить возможное отключение устройств, которые со временем перестают отвечать максимальным требованиям системы. В марте 2020 года компания согласилась выплатить компенсацию до 500 миллионов долларов владельцам старых iPhone.

#новости #iphone #apple

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16 комментариев
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aliftin

6

Почему iPhone замедляется у меня, а деньги получают американские власти? 

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Жирный Кирилл

aliftin
0

Купи новый айфон и не хрюкай. Так проблем с аккумом точно не будет...

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Жирный Кирилл

aliftin
1
Ответить

👾agarkov

aliftin
0

у меня ровно тот же вопрос

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AttentiveMilk

aliftin
0

Зачем тебе деньги? 

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Владимир Земсков

2

Apple заявила, что таким образом хотела предотвратить возможное отключение устройств, которые со временем перестают отвечать максимальным требованиям системы.

Они как бы не чураются признаться, что их устройства на столько хуевые, что, не пойди они на этот шаг, айфуны взрываются к херам от безысходности.
Такое тупое оправдание, вот чесслово.

Сюр в том, что и ведь найдутся защитники их позиции)

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Yura Svinaryov

Владимир
0

Ну что, получилось у тебя иконку для тж купить?

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Perosnal Trashcan

–3

Ну што, маркетинг съел ваши топовые процы, да? Зачем делать 1 нанометровый процесс если а следующем году ты можешь очередное яблочко?
P.S. владелец 11 pro 255gb white

Ответить

Александр Плёнкин

Perosnal
5

Нихуя не понял

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Perosnal Trashcan

Александр
0

Зачем делать мощные процы если достаточно замедлить айфон и ты пойдешь за новым

Ответить

Жирный Кирилл

0

Ничего страшного, Apple ещё больше заработают.

Ответить

AttentiveMilk

Жирный
0

На фоксконовских китайцах

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👾agarkov

0

Я пользуюсь 7+ и в целом доволен. Доволен не столько производительностью, которая по понятным причинам уменьшается каждый год из-за тех. прогресса, сколько стабильностью и адекватным пользовательским опытом даже на телефоне 4 или 5 летней давности

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Подозрительный Кот

👾agarkov
1

Я пользуюсь Xiaomi Mi Note и в целом доволен. Доволен не столько производительностью, которая по понятным причинам уменьшается каждый год из-за тех. прогресса, сколько стабильностью и адекватным пользовательским опытом даже на телефоне 4 или 5 летней давности.

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Подозрительный Кот

0

а вот Xiaomi ускоряют старые телефоны

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Жирный Кирилл

Подозрительный
0

Топ за свои деньги.

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