Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Рубрика развивается при поддержке HP logo
Технологии
Дамир Камалетдинов
245

На YouTube опубликовали рэп про Цукерберга, который написала нейросеть GPT-3 и исполнил Eminem с помощью Deepfake Материал редакции

Одну нейросеть попросили написать текст, а другую — исполнить его от лица Eminem.

5 комментариев
В закладки

Авторы YouTube-канала Calamity AI опубликовали дисс на Марка Цукерберга от лица Eminem. Текст песни написали с помощью нейросети GPT-3, а потом дали «исполнить» его известному рэперу с помощью технологии Deepfake-аудио.

Дисс сгенерировали с помощью сервиса Shortly Read, который работает на нейросети GPT-3: ему дали запрос «дисс на Цукерберга в стиле Eminem». Исполнение Eminem воссоздали с помощью инструмента Google Tacotron 2 — он позволяет синтезировать аудио из текста на основе примеров звука и текста. Финальное видео наложил на клипы Eminem ютубер с канала 30Hz.

Как отметили на TNW, несмотря на внешние сходства с рэпером, у авторов получился не очень осмысленный текст. В диссе встречаются строчки странного содержания, части которых никак не связаны друг с другом, но выглядят рифмованными.

— Когда ты просыпаешься, ты как человек, создавший тост. Да, ты компьютер, юху!

— Я буду звать тебя Марк у Речки, потому что ты фальшивый.

строчки из дисса нейросети на Цукерберга

Судя по всему, нейросеть использовала текстовые фрагменты из популярных новостей и мемов про Цукерберга. В тексте есть как минимум отсылка к шуточной теории о том, что глава Facebook — инопланетянин, в качестве одной из причин в которой называли его непривычный способ есть тосты.

Четыре доказательства, что Марк Цукерберг — не…
Странное поведение руководителя Facebook высмеивают интернет-активисты и конспирологи.
tjournal.ru

#видео #нейросети #gpt3 #рэперы #youtube

Дамир Камалетдинов PLUS
+146 693
Главный по технологиям на TJ. По работе писать damir@tjournal.ru. Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
5
1
10
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u044d\u043f\u0435\u0440\u044b","\u043d\u0435\u0439\u0440\u043e\u0441\u0435\u0442\u0438","\u0432\u0438\u0434\u0435\u043e","youtube","gpt3"], "comments": 5, "likes": 10, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 237927, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 19 Nov 2020 17:25:04 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
Объявление на TJ Отключить рекламу
Промо
Коротко: узнать больше о новых киберугрозах и методах борьбы с ними
А также о том, как переживает тяжёлые времена бизнес в сфере ИТ-безопасности и облачных технологий.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Илья Гераськин

2

Слишком хорошо звучит чтобы быть правдой. Может это такой перформанс, чтобы запугать Цукера?

Ответить

Пендельтюр

0

не хуже большинства рэперов, скоро будет в гостях у какого-нибудь американского дудя

Ответить

Анатолий Польский

Пендельтюр
0

Дипдудя

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

0

Ну всё, сеть научили унижать.

Ответить

Taktischer Corgi

0

Одну нейросеть попросили написать текст

попросили

Как-то без уважения
Вот помню Галкин просил *уважаемый* компьютер убрать два неправильных варианта.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с ютуб-канала Соловьёва и вернуть его в раздел трендов
Ведомство считает, что сервис мешает росту аудитории канала.
163
Новости
«Медуза»: правительство выпустит приложение, отслеживающее контакты с заболевшими Covid-19
Его разработали в партнёрстве с Apple и Google.
133
Новости
Минтранс предложил штрафовать владельцев электросамокатов на сумму до 1500 рублей за нарушение ПДД
Ведомство хочет ограничить скорость таких устройств до 20 км/ч.
158
Популярное за три дня
Новости
СМИ: жена мэра Томска перед обыском выбросила из окна подушку с бумагами о счетах на 1,3 миллиарда рублей
Её подобрал водитель «Томского пива».
183
Новости
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий Путину баллотироваться ещё на два срока
4+2.
188
Разборы
Коротко: SkillFactory не снизила стоимость курсов (в 5, 50 и 200 словах)
Комментировать промо-материалы нельзя. Жаль. Но что мешает написать отдельную статью, немного своровав формат у Анатолий Чиквин? Пока не знаю, почему бы не попробовать?
87
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Максим Козаченко

Главный репродуктолог предложил…

Православие…

Вьетнам пригрозил заблокировать…

Nick Muravyov

Главный репродуктолог предложил…

Sage Pointer

Кремль поддержал закон о…

Дмитрий Городских

Главный репродуктолог предложил…

Грэм Грэмский

Вьетнам пригрозил заблокировать…

alexferman

Запись в подсайте Twitter

Максим Козаченко

Главный репродуктолог предложил…

Имя Фамилия

Генпрокуратура возбудила…

Михаил Мятный

Главный репродуктолог предложил…

Дмитрий Григорьев

Главный репродуктолог предложил…

Sage Pointer

Вьетнам пригрозил заблокировать…

Шило

Главный репродуктолог предложил…

anvarich

Предзаказавшие PlayStation 5…

Ilya Sidyakin

Главный репродуктолог предложил…

Рыжий

Вьетнам пригрозил заблокировать…

Рыжий

Запись в подсайте Twitter

Кодзим Дедстрендыч

Вьетнам пригрозил заблокировать…

Константин Курасов

Президент Бразилии опубликовал…

Дмитрий Григорьев

Главный репродуктолог предложил…
null