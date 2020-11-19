На YouTube опубликовали рэп про Цукерберга, который написала нейросеть GPT-3 и исполнил Eminem с помощью Deepfake Материал редакции
Одну нейросеть попросили написать текст, а другую — исполнить его от лица Eminem.
Авторы YouTube-канала Calamity AI опубликовали дисс на Марка Цукерберга от лица Eminem. Текст песни написали с помощью нейросети GPT-3, а потом дали «исполнить» его известному рэперу с помощью технологии Deepfake-аудио.
Дисс сгенерировали с помощью сервиса Shortly Read, который работает на нейросети GPT-3: ему дали запрос «дисс на Цукерберга в стиле Eminem». Исполнение Eminem воссоздали с помощью инструмента Google Tacotron 2 — он позволяет синтезировать аудио из текста на основе примеров звука и текста. Финальное видео наложил на клипы Eminem ютубер с канала 30Hz.
Как отметили на TNW, несмотря на внешние сходства с рэпером, у авторов получился не очень осмысленный текст. В диссе встречаются строчки странного содержания, части которых никак не связаны друг с другом, но выглядят рифмованными.
Судя по всему, нейросеть использовала текстовые фрагменты из популярных новостей и мемов про Цукерберга. В тексте есть как минимум отсылка к шуточной теории о том, что глава Facebook — инопланетянин, в качестве одной из причин в которой называли его непривычный способ есть тосты.
Слишком хорошо звучит чтобы быть правдой. Может это такой перформанс, чтобы запугать Цукера?
не хуже большинства рэперов, скоро будет в гостях у какого-нибудь американского дудя
Одну нейросеть попросили написать текст
попросили
Как-то без уважения
Вот помню Галкин просил *уважаемый* компьютер убрать два неправильных варианта.