Даже спустя девять лет после смерти Стива Джобса Apple живёт за счёт разработанных им технологий и заработанной им репутации. Каких-либо значимых инноваций нет.

Неудивительно, что продажи айфона упали в этом году на 21%. Если эта тенденция сохранится, то через 7-10 лет доля айфонов на мировом рынке будет незначительной.