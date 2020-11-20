Рубрика развивается при поддержке HP logo
Технологии
Сергей Звезда
5549

Дуров раскритиковал iPhone 12 Pro и заявил, что Apple до сих пор живёт за счёт идей Джобса Материал редакции

2020 год может принести что угодно, даже обзоры на айфоны от основателя Telegram.

111 комментариев
В закладки

Павел Дуров написал в телеграм-канале пост с первыми впечатлениями от вышедшего этой осенью iPhone 12 Pro. Создатель Telegram, который последовательно критикует Apple из-за комиссий для разработчиков, назвал один из четырёх новых айфонов «невероятно громоздким устройством».

Он описал iPhone 12 Pro как «оверсайз-версию» вышедшего в 2012 году iPhone 5, а блок из трёх камер назвал «уродливыми» и «торчащими» на разном расстоянии относительно задней панели. Дуров также отметил «пресловутую чёлку» и внушительные рамки, заявив, что недоволен соотношением площади экрана к габаритам корпуса и считает смартфон «устаревшим».

Даже спустя девять лет после смерти Стива Джобса Apple живёт за счёт разработанных им технологий и заработанной им репутации. Каких-либо значимых инноваций нет.

Неудивительно, что продажи айфона упали в этом году на 21%. Если эта тенденция сохранится, то через 7-10 лет доля айфонов на мировом рынке будет незначительной.

Павел Дуров

Основатель Telegram давно выступает против 30-процентной комиссии, которая взимается с разработчиков за размещение приложений в магазине App Store. Дуров также периодически критикует Apple по разным поводам, например, обвиняя в требовании заблокировать телеграм-каналы.

#дуров #apple

Сергей Звезда PLUS
+230 043
что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
5
22
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["\u0434\u0443\u0440\u043e\u0432","apple"], "comments": 111, "likes": 22, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 238390, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 20 Nov 2020 13:54:53 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
111 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Показательный череп

26
Ответить

Anton Gostev

Показательный
41

Перестал есть мясо прост

Ответить

Личной Петя

Показательный
7

Дуров раскритиковал жизнь

Ответить

Личной Петя

Личной
3

Дуров раскритиковал Дурова

Ответить

Рыжий

Показательный
4

Лебедев на минималках?

Ответить

the art of гепард

Показательный
0

ПУШ ПУШПУШПУ Ш

Ответить

Минимальный химик

25

Сорян, знаю, что есть поклонники Пашка, но в последний год он превращается в Юрию Лозу из мира IT

Ответить

Реальный ихтиандр

Минимальный
11

Поклонник Пашки, пишет все правильно, яблоко остановилось, пытается удивить технологиями из прошлого, и дизайном из прошлого. Да он хорош, но надо двигаться вперёд

Ответить

Rudolf Cunningham

Реальный
6

яблоко остановилось, пытается удивить технологиями из прошлого

Так смартфоны уже все. Они уперлись в предел на нынешних технологиях, дальше только камеры, да батареи улучшать до прогресса по производительности. Поэтому вся работа ушла в другие области. Сделали рынок умных часов полноценным рынком. Теперь покупка умных часов перестала вызывать вопрос "нафига?" у 99% людей и перешла в область оценки "а надо ли оно мне", т.е. и деньги стригут, и девайсы такого плана стали воспринимать серьезнее. Подстегнули рынок беспроводных ушей, который был в состоянии не сильно лучшем чем рынок умных часов. Ну и как вишенка их новые процессоры. Это уже не говоря о том, что в закромах AR/VR проект готовится и автопилот (но вот это не точно). Понятно, конечно, что это не тот уровень и вау-эффекта такого нет, но вау-эффекта можно не ждать ни от кого до самых нейроинтерфейсов или AR гарнитуры уровня того чем позиционировала себя Magic Leap. Т.е. до следующего десятилетия минимум можно ничего прорывного ни от кого не ждать.

Ответить

Abram Dikoy

Rudolf
2

Ахуеть, оказывается умные часы уже не "нафига?"

Ответить

Rudolf Cunningham

Abram
0

Для многих уже нет. Рынок растет, причем ощутимо.

Ответить

Вадим Василец

Rudolf
0

Да, смартфоны уже прошлый век. Даёшь интегрирование графических модулей в сетчатку или в головной мозг!

Ответить

Rudolf Cunningham

Вадим
0

Ну так в том и дело, что смарты уже лет 6 как не передовая технического прогресса, а обыденность. Но люди все равно какой-то магии ждут. А магии до появления концептуально нового устройства и не будет уже.

Ответить

Maxim Rebitsky

Реальный
3

А что в твоем понимании вперед?)

Ответить

Реальный ихтиандр

Maxim
9

Ну для начала убрать уши и сделать адекватный аккумулятор для новых версий, хотябы это

Ответить

Тонкий Паша

Реальный
6

Аккумулятор норм во всех моделях, где физические габариты позволяют
Убрать уши — нет технологий ни у кого нормальных, чтобы спрятать такой массив сенсоров под экран. У андроидофонов его нет, там обычные фронталки. Гугль разве что делал аналог Face ID в Pixel 4, ну там и был здоровый «лоб» над экраном

Ответить

Минимальный химик

Реальный
5

Это не прорыв, а хотелки, которые есть в мире андроид

Ответить

rossoshmap

Реальный
3

И на андроид перейти

Ответить

Maxim Rebitsky

Реальный
0

А чем мешают уши? То как они использовали это пространство идеально дополняет телефон. Что ты там сверху хотел бы еще видеть?

Ответить

Минимальный химик

Реальный
1

Куда, например? (реально интересно)

Ответить

Минимальный химик

Минимальный
4

Ой, и давайте без "эпл уже не та, инноваций никаких, всё было давно в китайском смартфоне за 200$". Если покопаться в истории девайсов, они никогда не были инноваторами, но умели продавать допиленные до ума технологии. Сейчас уже никто не вспомнит, что в Samsung Galaxy 4 мог поставить видео на паузу, если отвести взгляд от смартфона, в пятой галактике был датчик измерения пульса. Фичи ради фич — это демонстрация инноваций, но не факт, что это работает так, как надо

Ответить

Валентин Жетонофф

Минимальный
3

эппльделали фичи, которыми пользовались, они умело это продвигали и делали максимально удобно. В этом и есть суть инноваций - сделать удобным для всех. 

Ответить

solawind

Валентин
–3

фича которой пользуются — это типа лидар? который нахуй никому не нужен кроме как впаривать на презентациях о инновациях и увеличивать стоимость трубок. Смешно

Ответить

Минимальный

solawind
2

Ходят упорные слухи, что эпл представит очки дополненной реальности, которые будут работать с лидаром. Поэтому единственное объяснение этой херобобине в айфонах и айпэдах — на ваших фоточках эпл научит ИИ понимать мир. Ну и ещё говорят, что лидары помогают хорошо в темноте снимать, но я не фотоэксперт

Ответить

Валентин

solawind
0

я же написал - ДЕЛАЛИ. 

Ответить

Аяз Умбатов

Минимальный
1

Ещё в самсунг с4 были функции управления жестами

Ответить

Минимальный

Аяз
0

Да, точно. И работали они только в самсунговских приложениях

Ответить

Stanley H. Tweedle

Минимальный
0

Ого пасты из начала десятых про до ума технологии.

Ответить

Минимальный химик

12

Сказал человек, скопировавший Фейсбук и Воцап

Ответить

Какой Кошмар

Минимальный
9

такое прощается, если копия при этом в разы лучше оригинала

Ответить

Минимальный химик

Какой
–1

Ну телеграм, на мой субъективный взгляд, уже превращается в помойку, где новшества приходят с запозданиями, типа той же видеосвязи

Ответить

Айрат Ялалов

Минимальный
2

Новшество.
Видеосвязь...
Серьёзно?

Ответить

Минимальный химик

Айрат
0

Бля, до недавнего времени это было почти у всех, даже у ссаного ВК. Не уверен, но вроде в телеге до сих пор нет групповой видеосвязи

Ответить

Владимир Филатов

Минимал…
1

и аудио тоже 

Ответить

Andrew Sychev

Минимальный
0

Почему не icq? 

Ответить

Минимальный химик

Andrew
4

И ICQ

Ответить

Классный ГОСТ

11

Надо было 12 mini брать, шикарный девайс

Ответить

Реальный ихтиандр

Классный
8

Тж обещал обзор, если до вечера не будет, то я ухожу

Ответить

rossoshmap

Реальный
3

Кнопка запала

Ответить

AttentiveMilk

rossoshmap
0

На кого?

Ответить

Сомнительный корабль

7

Сделал универсальную картинку на случай важных заявлений от Паши.

Ответить

Илья Гераськин

Сомнительный
7

 icloud

Ответить

Ответственный корабль

–4

Всё так, но конкуренты не могут предложить ничего лучше даже этого.

Ответить

solawind

Ответственный
10

Но ведь могут же. А дуров прав, нынешний айфон выглядит просто уродливо, со своими выпирающими на разную высоту камерами, челками и рамками. Говорю как человек который пользовался всеми айфонами до 6го, потом они скатились. И дизайн говно и технологий новый нет (отсутвие технологий подменяют всякой парашей типа лидаров, которую впихивают для увеличения добавочной стоимости и чтобы изображать вид инноваций)

Ответить

Rudolf Cunningham

solawind
2

Говоришь про говно дизайн и кидаешь смарт с загнутым экраном. Ну камон.

Ответить

дед под дедосом

Rudolf
0

Что плохого в загнутом экране? Не слышал жалоб от пользователей, только от теоретиков. Держать в руке такой смарт удобнее, ну и смотрится он лучше за счёт игры света на гранях.

Ответить

Stanley H. Tweedle

дед
1

Пользовался, хуйня неудобная

Ответить

Rudolf Cunningham

дед
0

ну и смотрится он лучше

Не смотрится, но это вкусовщина. По факту ложные нажатия, экран ломается еще легче, даже если допустить что это полезная фича - чехлы ее руинят.

Ответить

Лысина Арика

solawind
0

Как человек, который прошёл всё поколения, говорю, что это были убогие кирпичи с примитивным дизайном. Первый интересный дизайн после тройки был в шестерке/

Ответить

Какой Кошмар

Лысина
2

нет ничего совершеннее 4S

Ответить

Личной Петя

Лысина
1

5 и 5S были круто. И в руке лежали великолепно.

Ответить

Роман Яремчук

Лысина
0

Хз чего там интересного в 6 тот ещё уродец до 5s было красиво это моё имхо на истину в последней инстанции не притендую 

Ответить

Минимальный химик

solawind
0

Ой, а дизайны последних ультра-флагманов от самсунга не уродские, особенно в блоках камер!

Ответить

Maxim Rebitsky

solawind
–3

Жаль на рендерах он красивый, а в жизни рамки сверху и снизу огромные, от чего теряется симметрия и этот дизайн в мусорку только годен улететь.

Ответить

solawind

Maxim
2

Огронмые? У меня сейчас с текущего поколения самсов телефон, нет там никаких огромных рамок.

Ответить

Пригарное покрытие

solawind
1

Я вот наоборот жду когда мода на рамки вернется, постоянно задеваю ебучий экран и что-то всплывает или сворачивается. Идеальным в этом плане был htc hd2 

Ответить

solawind

Пригарн…
0

а что за телефон?  у самсов нормально с этим, если с краю палец прижать он програмно понимает что ты его держишь, а не пытаешься что-то нажать. Если тыкат пальцем сбоку, тогда уже  тач срабатывает. У меня тонкий силиконовый чехол, лишних срабатываний не замечал, держу как на пикче всей ладонью

Ответить

Пригарное

solawind
0

это лопата. мне нужен телефон, который я могу юзать одной рукой и срабатывает от ладони,  а не от пальцев. разные пробовал, все срабатывают. Пока перешел на se2 и 8ку. SE по удобству сильно лучше

Ответить

Пригарное

Пригарн…
0

И да, я сижу на яблоке. Ибо со смартфонами хожу еще со времен palm с блютус gps модулями и телефоном в качестве модема. И лишь после того, как я перешел на айфон, я наконец-то выдохнул. Ибо теперь я просто покупаю телефон и не вспоминаю о нем года три-четыре. И только когда выходит более-менее подходящий для меня форм фактор, я его беру. Сейчас наверное попробую 12й мини. Мне плевать на технологии, на камеры, на проц. Все, что мне нужно, сейчас потянет и старый смартфон на windos mobile 3.1

Ответить

solawind

Пригарн…
0

любой s20 юзется одной рукой даже с маленькими руками.

Ответить

Пригарное

solawind
0

только я больше недели на ондройде больше не выдерживаю. Особенно, когда эта хрень с ничего начинает глючить и лагать. пол года назад выдали какой-то самсунг свежий для раб,  опплевался в итоге.

Ответить

solawind

Пригарн…
0

не неси хуйню, ничего там лагать и глючить не начинает. Я с айфонов перешел несколько лет назад. Любому владельцу андроид твои посты только фейспальм вызывают

Ответить

Maxim Rebitsky

solawind
0

Они огромные по сравнению с боковыми) Нет симметрии, выглядит уродски.
ИМХО, что бы хомячки не минусовали

Ответить

solawind

Maxim
0

А, ну раз огромные и выглядят по уродски то ладно. Боюсь тогда представить что в твоем понимании за говнище у айфона, если для тебя те огромные.

Ответить

пепси

Ответственный
8

В смысле? Они предлагают, просто другие устройства. Вот я часто в разные хентайные визуальные новеллы играю, которые авторские и их нет в эпсторе точно. И вот как мне поиграть на ипхоне мм?

Ответить

Принцесса Пеночка

Ответственный
1

добавила деталь

Ответить

Vladyslav Vdovychenko

2

Apple: переводит свою операционную систему на новую архитектуру бесшовно для пользователей, не ломая совместимость приложений, увеличивая в разы производительность и время работы устройств.

Павел Дуров: Apple живёт на идеях Джобса и без инноваций обречена на забвение.

???

Ответить

Alexey Orekhov

Vladyslav
1

Дуров хоть слово написал про ноутбуки или iMac, ало?

Ответить

Vladyslav Vdovychenko

Alexey
4

он писал про компанию в целом 
"Даже спустя девять лет после смерти Стива Джобса Apple живёт за счёт разработанных им технологий и заработанной им репутации. Каких-либо значимых инноваций нет."

Ответить

solawind

Vladyslav
1

Справедливости ради, первый переход с пауер на интел и создание встроенной в ос розетта (виртуализации) было именно при Джобсе, он это обьявлял. Так что да, даже здесь повторили его идеи

Ответить

Vladyslav Vdovychenko

Vladyslav
0

взято из твиттера @EpihinS

Ответить

Stanley H. Tweedle

Vladyslav
0

Apple: переводит свою операционную систему на новую архитектуру бесшовно для пользователей, не ломая совместимость приложений, увеличивая в разы производительность и время работы устройств.

Vladyslav Vdovychenko: верит в эту хуйню

Ответить

Vladyslav Vdovychenko

Stanley
0
Ответить

Лысина Арика

3

Ох, опять эти разговоры про инновации, будто сам Дуров революцию там совершает.

У него щас стадия обиженной девочки, но как же он раньше облизывал зато аппле ещё до ухода с вк/

Ответить

Ник Хартман

Лысина
0

Ты думаешь он серьезно так засирает apple?(

Ответить

Лысина Арика

Ник
2

Да это уже около года длится/

Ответить

Ник Хартман

Лысина
0

Может Дурову лучше засунуть свое гнилое мнение себе в жопу и поставить андройд?

Ответить

Kubig

–4

То есть всякие там iPhone 4, по мнению Дурова, были хороши, а сейчас стали не очень? Деграднул как боженька)

Ответить

Реальный ихтиандр

Kubig
7

Сам хоть понял, что высрал? Да, когда выходил iPhone 4 в тот год это бы крутой девайс, и по дизайну, и по функционалу

Ответить

Оскорбления и спам

Реальный
1

а щас то такой кал, ой такой кал, пиздец просто

Ответить

_nevo

Реальный
0

4 был топчик за свои деньги, да

Ответить

Kubig

Реальный
0

Высрал то, что ты сожрал.

Ответить

Ar10tt

0

iPhone говно, Xiaomi ТОП

Ответить

Женя Кузьмин

Ar10tt
4

— краткий тизер следующего поста Павла Дурова

Ответить

rossoshmap

Женя
2

Но это правда 

Ответить

Имя Фамилия

2

Но, ведь это так.

Ответить

Вадим Василец

2

В целом, всё верно. Только я бы назвал не "инновациями", а идеями. Apple всё ещё движется по накатанной, заданной импульсом от Стива. Качество, минимализм, безупречный UX, репутация компании её история и т.д. Но в дизайне девайсов очевидно проседают и заходят в тупик. Первые девайсы были безупречны, к текущим девайсом есть множество претензий. 

Ответить

Alexey Orekhov

0

Кстати, почему все вокруг обсуждают новые модели айфонов, в то время как 95% их пользователей владеют моделями от iPhone 4s до iPhone X?
Сколько в этом году будет пользователей 12-го за пределами Москвы и СПб - 100 человек, 200?
При этом большинство Android-пользователей ходит со свежими моделями, пусть и не всегда флагманскими?

iPhone и так технологически отсталый девайс (нет "always-on-display" в 2020, лол), так еще и фанбаза годами пользуется какими-то брелками типа 5s.

Ответить

Реальный ихтиандр

Alexey
2

При этом большинство Android-пользователей ходит со свежими моделями

Они всегда со свежими, потому что работают нормального только год

Ответить

Gaffer Gaffer

Реальный
3

:)))))))))))))))
и это мы еще не вспоминаем, что многие айфонщики ходят с разбитыми экранами потому что ДОРАХА МЕНЯТЬ, А В ЧЕХЛЕ НЕ ВИДНО, ну или ставят палёные совместимые экраны ПОДЕШЕВЛЕ, НО 100% КАК ОРИГИНАЛ

Ответить

Реальный ихтиандр

Gaffer
0

Кстати, которые ходят именно со старыми 6,7,8, se у них экран реже разбит, потому что телефон ещё не приобрёл лопатный вид, а вот XR или X разъебан практически всегда

Ответить

Реальный ихтиандр

1

Это он ещё max не держал, этой хуйней можно окопы рыть

Ответить

Александр Ищенко

Реальный
0

..назвал один из четырёх новых айфонов «невероятно громоздким устройством» ..
Видимо про Мах речь, но почему-то это слово не могли написать. А уже в след абзаце речь об обычном 12pro, как я понимаю, который "является оверсайз-версией вышедшего в 2012 году iPhone 5"

Ответить

Реальный ихтиандр

Александр
0

В оригинале Дуров пишет iPhone 12 pro

Ответить

Реальный ихтиандр

Реальный
0

Хуй знает, что он имел ввиду

Ответить

Ник Хартман

1

Внатуре дура

Ответить

CHEERS, RASA!

1

ну и в чём он не прав?

Ответить

Искандер Вахидов

1

поплыл старый

Ответить

пепси

0

по фактам

Ответить

Романелло Кивогенс

пепси
1

Так себе факты:

 It looks and feels like an oversized version of an iPhone 5 from 2012

А должен ощущаться как что? 

 but with an ugly array of cameras sticking out at three different heights

Уродливый, соглашусь. Но не критично.

 9 years after Steve Jobs died, the company is still living off the technology and reputation he built, without any meaningful innovation. 

Так можно и про Форд написать, что они по-прежнему живут за счёт технологий и репутации своего основателя без значительных инноваций. Да что там, даже электромобили - это далеко не новое слово в автомобилестроении, оно с них собственно и начинало.
 
При Стиве Джобсе за акцию Apple давали меньше 16 долларов. Сегодня она стоит 118. По мне так Кук уже давно доказал, что способен вести за собой компанию не хуже предшественника. Да и на солнце бывают пятна - вспомним категорическое нежелание Стива делать большие смартфоны. Если бы он был жив и по-прежнему упирался, компания могла потерять на этом кучу бабок и уступить место под солнцем конкурентам.

It’s no surprise iPhone sales were down by 21% earlier this year. If this trend continues, in 7-10 years time the global market share of iPhones will be negligible.

Здесь любому очевидно, что если тенденция продолжится, то да, а если не продолжится, то нет. Тут не нужно быть великим мыслителем. Только почему-то Павел не хочет делать прогноз, продолжится она или нет - он пишет "если". И понятно почему - не хочет сесть лужу, облажавшись с предсказаниями.

К слову, почему бы не обмолвиться о продажах всех прочих товаров и сервисов Apple, которые выросли на фоне падения объемов выручки от iPhone? Или тогда рассуждения о том, что Apple лишь паразитирует на наследии великого Джобса будут не так убедительны?

Ответить

Gaffer Gaffer

Романелло
0

ты путаешь пользу компании для акционеров (сколько их там?) с пользой для потребителей и общества

кому какое дело до выручки, market share, ROI от лидара и прочего?

назови хоть что-то новое для рынка, появившееся в iPhone/iPad за последние 5 лет, чего не было ранее?

Retina display была прорывом, камера в 4s была прорывом, а дальше что?

Ответить

Романелло Кивогенс

Gaffer
1

ты путаешь пользу компании для акционеров (сколько их там?) с пользой для потребителей и общества

Выручка компании и её капитализация в долгосрочной перспективе не может увеличиваться без растущего интереса со стороны потребителей. Если потребителя не интересны продукты компании, никто не станет вкладывать в неё всё новые и новые бабки. Так что если показатели Apple растут, значит, компания интересна потребителю. 

назови хоть что-то новое для рынка, появившееся в iPhone/iPad за последние 5 лет, чего не было ранее?

Процессоры. Камеры (алгоритмы) у них тоже совершенствуются с каждым годом. Не лучшие на рынке? Допускаю, но одни из лучших это точно. Нет гибких смартфонов? Так технология пока сырая, как доведут её до ума, так и Apple вероятно подтянется. 

Или вы считает, что будь сейчас в кресле Гендиректора Джобс, то и Apple бы фонтанировала инновациями и новыми продуктами? А вот у меня в этом сомнение. 

Ответить

Андрей Петкевич

0

Павел Умнов

Ответить

Украденная жизнь

0

2020 приучает к бесплатным обзорам.

Ответить

Яркий каякер

0

Не знаю, что Паша курит, но он явно перебарщивает в последнее время.

Ответить

Программный единорожек88

Яркий
0

живет по своим правилам 

Ответить

Илья Гераськин

0

Неудивительно, что продажи айфона упали в этом году на 21%

Но никак не из-за пандемии, точно.

Ответить

Тонкий Паша

Илья
0

И не из-за того, что 12-я серия вышла позже из-за короны и данные по ней не попали в отчет

Ответить

Станислав Козак

0

Павел, в таких ситуациях принято поступать вот так

Ответить

Ilya Martyanov

0

Еще один все понял

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Видимо его методики в самом деле помогают ему сохранить ясность ума

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Минтранс предложил штрафовать владельцев электросамокатов на сумму до 1500 рублей за нарушение ПДД
Ведомство хочет ограничить скорость таких устройств до 20 км/ч.
158
Новости
В Петербурге депутат порвал фотографию Путина, которую повесили вместо портрета Пушкина. К нему приехали из полиции
Депутату пришлось давать письменные объяснения.
190
Интернет
Предзаказавшие PlayStation 5 пользователи соцсетей пожаловались на перенос доставки консолей от российских ритейлеров
Многим не удастся получить консоль в день старта продаж, и узнали люди об этом в последний момент.
126
Популярное за три дня
Истории
Как дела, как дела? У меня антитела. Как я переболел коронавирусом в Москве
Месяц назад я переболел Covid-19 в тяжёлой форме. Расскажу о симптомах, о том, чем лечили, какие были процедуры, как лежал 10 дней в госпитале и как сам наделал кучу ошибок в лечении. Не хотел бы пугать, что вам это обязательно пригодится, но вдруг кому-то мой опыт поможет избежать ошибок и действовать более грамотно, если наступит заболевание.
197
Интернет
Канадский пенсионер каждый вечер подкармливает енотов на заднем дворе. И уже девять лет снимает это для YouTube-канала
«Заклинатель енотов» поддерживает традицию по просьбе покойной жены. Теперь к нему из леса приходят десятки животных.
68
Новости
Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о продаже здания мэрии. Чиновники переедут в опенспейс
Она уточнила, что уже есть заинтересованные потенциальные покупатели, «но надо всё соблюсти и провести открыто».
250
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

AttentiveMilk

Дуров раскритиковал iPhone 12…

onemanshow

Суд обязал Forbes и «Ведомости…

Александра Утёнкова

В детском центре Курчалоя после…

Константин Курасов

В детском центре Курчалоя после…

A big purple…

В детском центре Курчалоя после…

Константин Курасов

В детском центре Курчалоя после…

IO

В детском центре Курчалоя после…

Litnikov Danil

В детском центре Курчалоя после…

Андрей Петкевич

В детском центре Курчалоя после…

Ivan

В Сенегале рыбакам запретили…

Vladyslav…

Дуров раскритиковал iPhone 12…

Дмитрий Мозер

Как дела, как дела? У меня…

solawind

Дуров раскритиковал iPhone 12…

Litnikov Danil

В детском центре Курчалоя после…

Игорь И

В детском центре Курчалоя после…

IO

В детском центре Курчалоя после…

Илья Гераськин

В детском центре Курчалоя после…
null