Дуров раскритиковал iPhone 12 Pro и заявил, что Apple до сих пор живёт за счёт идей Джобса Материал редакции
2020 год может принести что угодно, даже обзоры на айфоны от основателя Telegram.
Павел Дуров написал в телеграм-канале пост с первыми впечатлениями от вышедшего этой осенью iPhone 12 Pro. Создатель Telegram, который последовательно критикует Apple из-за комиссий для разработчиков, назвал один из четырёх новых айфонов «невероятно громоздким устройством».
Он описал iPhone 12 Pro как «оверсайз-версию» вышедшего в 2012 году iPhone 5, а блок из трёх камер назвал «уродливыми» и «торчащими» на разном расстоянии относительно задней панели. Дуров также отметил «пресловутую чёлку» и внушительные рамки, заявив, что недоволен соотношением площади экрана к габаритам корпуса и считает смартфон «устаревшим».
Основатель Telegram давно выступает против 30-процентной комиссии, которая взимается с разработчиков за размещение приложений в магазине App Store. Дуров также периодически критикует Apple по разным поводам, например, обвиняя в требовании заблокировать телеграм-каналы.
Личной Петя
Дуров раскритиковал жизнь
Реальный ихтиандр
Поклонник Пашки, пишет все правильно, яблоко остановилось, пытается удивить технологиями из прошлого, и дизайном из прошлого. Да он хорош, но надо двигаться вперёд
яблоко остановилось, пытается удивить технологиями из прошлого
Так смартфоны уже все. Они уперлись в предел на нынешних технологиях, дальше только камеры, да батареи улучшать до прогресса по производительности. Поэтому вся работа ушла в другие области. Сделали рынок умных часов полноценным рынком. Теперь покупка умных часов перестала вызывать вопрос "нафига?" у 99% людей и перешла в область оценки "а надо ли оно мне", т.е. и деньги стригут, и девайсы такого плана стали воспринимать серьезнее. Подстегнули рынок беспроводных ушей, который был в состоянии не сильно лучшем чем рынок умных часов. Ну и как вишенка их новые процессоры. Это уже не говоря о том, что в закромах AR/VR проект готовится и автопилот (но вот это не точно). Понятно, конечно, что это не тот уровень и вау-эффекта такого нет, но вау-эффекта можно не ждать ни от кого до самых нейроинтерфейсов или AR гарнитуры уровня того чем позиционировала себя Magic Leap. Т.е. до следующего десятилетия минимум можно ничего прорывного ни от кого не ждать.
Ахуеть, оказывается умные часы уже не "нафига?"
Да, смартфоны уже прошлый век. Даёшь интегрирование графических модулей в сетчатку или в головной мозг!
Ну так в том и дело, что смарты уже лет 6 как не передовая технического прогресса, а обыденность. Но люди все равно какой-то магии ждут. А магии до появления концептуально нового устройства и не будет уже.
А что в твоем понимании вперед?)
Реальный ихтиандр
Ну для начала убрать уши и сделать адекватный аккумулятор для новых версий, хотябы это
Тонкий Паша
Аккумулятор норм во всех моделях, где физические габариты позволяют
Убрать уши — нет технологий ни у кого нормальных, чтобы спрятать такой массив сенсоров под экран. У андроидофонов его нет, там обычные фронталки. Гугль разве что делал аналог Face ID в Pixel 4, ну там и был здоровый «лоб» над экраном
А чем мешают уши? То как они использовали это пространство идеально дополняет телефон. Что ты там сверху хотел бы еще видеть?
Куда, например? (реально интересно)
Минимальный химик
Ой, и давайте без "эпл уже не та, инноваций никаких, всё было давно в китайском смартфоне за 200$". Если покопаться в истории девайсов, они никогда не были инноваторами, но умели продавать допиленные до ума технологии. Сейчас уже никто не вспомнит, что в Samsung Galaxy 4 мог поставить видео на паузу, если отвести взгляд от смартфона, в пятой галактике был датчик измерения пульса. Фичи ради фич — это демонстрация инноваций, но не факт, что это работает так, как надо
эппльделали фичи, которыми пользовались, они умело это продвигали и делали максимально удобно. В этом и есть суть инноваций - сделать удобным для всех.
Минимальный
Ходят упорные слухи, что эпл представит очки дополненной реальности, которые будут работать с лидаром. Поэтому единственное объяснение этой херобобине в айфонах и айпэдах — на ваших фоточках эпл научит ИИ понимать мир. Ну и ещё говорят, что лидары помогают хорошо в темноте снимать, но я не фотоэксперт
Ещё в самсунг с4 были функции управления жестами
такое прощается, если копия при этом в разы лучше оригинала
Минимальный химик
Ну телеграм, на мой субъективный взгляд, уже превращается в помойку, где новшества приходят с запозданиями, типа той же видеосвязи
Новшество.
Видеосвязь...
Серьёзно?
Минимальный химик
Бля, до недавнего времени это было почти у всех, даже у ссаного ВК. Не уверен, но вроде в телеге до сих пор нет групповой видеосвязи
Почему не icq?
Реальный ихтиандр
Тж обещал обзор, если до вечера не будет, то я ухожу
Но ведь могут же. А дуров прав, нынешний айфон выглядит просто уродливо, со своими выпирающими на разную высоту камерами, челками и рамками. Говорю как человек который пользовался всеми айфонами до 6го, потом они скатились. И дизайн говно и технологий новый нет (отсутвие технологий подменяют всякой парашей типа лидаров, которую впихивают для увеличения добавочной стоимости и чтобы изображать вид инноваций)
Говоришь про говно дизайн и кидаешь смарт с загнутым экраном. Ну камон.
Что плохого в загнутом экране? Не слышал жалоб от пользователей, только от теоретиков. Держать в руке такой смарт удобнее, ну и смотрится он лучше за счёт игры света на гранях.
ну и смотрится он лучше
Не смотрится, но это вкусовщина. По факту ложные нажатия, экран ломается еще легче, даже если допустить что это полезная фича - чехлы ее руинят.
Как человек, который прошёл всё поколения, говорю, что это были убогие кирпичи с примитивным дизайном. Первый интересный дизайн после тройки был в шестерке/
Хз чего там интересного в 6 тот ещё уродец до 5s было красиво это моё имхо на истину в последней инстанции не притендую
Минимальный химик
Ой, а дизайны последних ультра-флагманов от самсунга не уродские, особенно в блоках камер!
Жаль на рендерах он красивый, а в жизни рамки сверху и снизу огромные, от чего теряется симметрия и этот дизайн в мусорку только годен улететь.
Я вот наоборот жду когда мода на рамки вернется, постоянно задеваю ебучий экран и что-то всплывает или сворачивается. Идеальным в этом плане был htc hd2
а что за телефон? у самсов нормально с этим, если с краю палец прижать он програмно понимает что ты его держишь, а не пытаешься что-то нажать. Если тыкат пальцем сбоку, тогда уже тач срабатывает. У меня тонкий силиконовый чехол, лишних срабатываний не замечал, держу как на пикче всей ладонью
И да, я сижу на яблоке. Ибо со смартфонами хожу еще со времен palm с блютус gps модулями и телефоном в качестве модема. И лишь после того, как я перешел на айфон, я наконец-то выдохнул. Ибо теперь я просто покупаю телефон и не вспоминаю о нем года три-четыре. И только когда выходит более-менее подходящий для меня форм фактор, я его беру. Сейчас наверное попробую 12й мини. Мне плевать на технологии, на камеры, на проц. Все, что мне нужно, сейчас потянет и старый смартфон на windos mobile 3.1
Они огромные по сравнению с боковыми) Нет симметрии, выглядит уродски.
ИМХО, что бы хомячки не минусовали
В смысле? Они предлагают, просто другие устройства. Вот я часто в разные хентайные визуальные новеллы играю, которые авторские и их нет в эпсторе точно. И вот как мне поиграть на ипхоне мм?
Apple: переводит свою операционную систему на новую архитектуру бесшовно для пользователей, не ломая совместимость приложений, увеличивая в разы производительность и время работы устройств.
Павел Дуров: Apple живёт на идеях Джобса и без инноваций обречена на забвение.
???
Дуров хоть слово написал про ноутбуки или iMac, ало?
он писал про компанию в целом
"Даже спустя девять лет после смерти Стива Джобса Apple живёт за счёт разработанных им технологий и заработанной им репутации. Каких-либо значимых инноваций нет."
Apple: переводит свою операционную систему на новую архитектуру бесшовно для пользователей, не ломая совместимость приложений, увеличивая в разы производительность и время работы устройств.
Vladyslav Vdovychenko: верит в эту хуйню
Ох, опять эти разговоры про инновации, будто сам Дуров революцию там совершает.
У него щас стадия обиженной девочки, но как же он раньше облизывал зато аппле ещё до ухода с вк/
Ты думаешь он серьезно так засирает apple?(
Да это уже около года длится/
Может Дурову лучше засунуть свое гнилое мнение себе в жопу и поставить андройд?
То есть всякие там iPhone 4, по мнению Дурова, были хороши, а сейчас стали не очень? Деграднул как боженька)
Реальный ихтиандр
Сам хоть понял, что высрал? Да, когда выходил iPhone 4 в тот год это бы крутой девайс, и по дизайну, и по функционалу
iPhone говно, Xiaomi ТОП
— краткий тизер следующего поста Павла Дурова
В целом, всё верно. Только я бы назвал не "инновациями", а идеями. Apple всё ещё движется по накатанной, заданной импульсом от Стива. Качество, минимализм, безупречный UX, репутация компании её история и т.д. Но в дизайне девайсов очевидно проседают и заходят в тупик. Первые девайсы были безупречны, к текущим девайсом есть множество претензий.
Кстати, почему все вокруг обсуждают новые модели айфонов, в то время как 95% их пользователей владеют моделями от iPhone 4s до iPhone X?
Сколько в этом году будет пользователей 12-го за пределами Москвы и СПб - 100 человек, 200?
При этом большинство Android-пользователей ходит со свежими моделями, пусть и не всегда флагманскими?
iPhone и так технологически отсталый девайс (нет "always-on-display" в 2020, лол), так еще и фанбаза годами пользуется какими-то брелками типа 5s.
Реальный ихтиандр
При этом большинство Android-пользователей ходит со свежими моделями
Они всегда со свежими, потому что работают нормального только год
:)))))))))))))))
и это мы еще не вспоминаем, что многие айфонщики ходят с разбитыми экранами потому что ДОРАХА МЕНЯТЬ, А В ЧЕХЛЕ НЕ ВИДНО, ну или ставят палёные совместимые экраны ПОДЕШЕВЛЕ, НО 100% КАК ОРИГИНАЛ
Реальный ихтиандр
Кстати, которые ходят именно со старыми 6,7,8, se у них экран реже разбит, потому что телефон ещё не приобрёл лопатный вид, а вот XR или X разъебан практически всегда
..назвал один из четырёх новых айфонов «невероятно громоздким устройством» ..
Видимо про Мах речь, но почему-то это слово не могли написать. А уже в след абзаце речь об обычном 12pro, как я понимаю, который "является оверсайз-версией вышедшего в 2012 году iPhone 5"
по фактам
Так себе факты:
It looks and feels like an oversized version of an iPhone 5 from 2012
А должен ощущаться как что?
but with an ugly array of cameras sticking out at three different heights
Уродливый, соглашусь. Но не критично.
9 years after Steve Jobs died, the company is still living off the technology and reputation he built, without any meaningful innovation.
Так можно и про Форд написать, что они по-прежнему живут за счёт технологий и репутации своего основателя без значительных инноваций. Да что там, даже электромобили - это далеко не новое слово в автомобилестроении, оно с них собственно и начинало.
При Стиве Джобсе за акцию Apple давали меньше 16 долларов. Сегодня она стоит 118. По мне так Кук уже давно доказал, что способен вести за собой компанию не хуже предшественника. Да и на солнце бывают пятна - вспомним категорическое нежелание Стива делать большие смартфоны. Если бы он был жив и по-прежнему упирался, компания могла потерять на этом кучу бабок и уступить место под солнцем конкурентам.
It’s no surprise iPhone sales were down by 21% earlier this year. If this trend continues, in 7-10 years time the global market share of iPhones will be negligible.
Здесь любому очевидно, что если тенденция продолжится, то да, а если не продолжится, то нет. Тут не нужно быть великим мыслителем. Только почему-то Павел не хочет делать прогноз, продолжится она или нет - он пишет "если". И понятно почему - не хочет сесть лужу, облажавшись с предсказаниями.
К слову, почему бы не обмолвиться о продажах всех прочих товаров и сервисов Apple, которые выросли на фоне падения объемов выручки от iPhone? Или тогда рассуждения о том, что Apple лишь паразитирует на наследии великого Джобса будут не так убедительны?
ты путаешь пользу компании для акционеров (сколько их там?) с пользой для потребителей и общества
кому какое дело до выручки, market share, ROI от лидара и прочего?
назови хоть что-то новое для рынка, появившееся в iPhone/iPad за последние 5 лет, чего не было ранее?
Retina display была прорывом, камера в 4s была прорывом, а дальше что?
ты путаешь пользу компании для акционеров (сколько их там?) с пользой для потребителей и общества
Выручка компании и её капитализация в долгосрочной перспективе не может увеличиваться без растущего интереса со стороны потребителей. Если потребителя не интересны продукты компании, никто не станет вкладывать в неё всё новые и новые бабки. Так что если показатели Apple растут, значит, компания интересна потребителю.
назови хоть что-то новое для рынка, появившееся в iPhone/iPad за последние 5 лет, чего не было ранее?
Процессоры. Камеры (алгоритмы) у них тоже совершенствуются с каждым годом. Не лучшие на рынке? Допускаю, но одни из лучших это точно. Нет гибких смартфонов? Так технология пока сырая, как доведут её до ума, так и Apple вероятно подтянется.
Или вы считает, что будь сейчас в кресле Гендиректора Джобс, то и Apple бы фонтанировала инновациями и новыми продуктами? А вот у меня в этом сомнение.
Неудивительно, что продажи айфона упали в этом году на 21%
Но никак не из-за пандемии, точно.
Тонкий Паша
И не из-за того, что 12-я серия вышла позже из-за короны и данные по ней не попали в отчет
Видимо его методики в самом деле помогают ему сохранить ясность ума