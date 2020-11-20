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Технологии
Дамир Камалетдинов
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ФБР наймёт 140 роботов для автоматизации архива с двумя миллиардами бумажных документов Материал редакции

Люди уже не справляются с поиском нужных бумаг, поэтому их решили заменить роботами.

19 комментариев
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Фото AutoStore

ФБР наймёт 140 роботов для работы с бумагами в архиве в штате Вирджиния, содержащим два миллиарда документов. Это позволит превратить его в подобие складов Amazon, где машины автоматически сортируют заказы.

По задумке ведомства, после обновления архива роботы смогут быстро обнаружить и предоставить по запросу конкретные документы, интересующие агентов. Раньше этим занимались наёмные сотрудники ФБР, но они перестали справляться с поиском бумаг среди сотен тысяч картотек.

По данным ZDNet, в архиве бюро в Вирджинии хранится около двух миллиардов документов в 360 тысячах картотек — туда стекаются бумаги из 250 полевых отделений ФБР по всему миру. Роботы будут перемещаться над архивом с бумагами, а потом при необходимости спускаться к ним и доставать нужные записи.

В качестве подрядчика ФБР выбрало компанию AutoStore. Она уже давно развивает роботизированную работу с архивами и утверждает, что роботы помогут бюро работать «более гладко, чем когда-либо раньше».

В компании рассказали ZDNet, что систему планируют запустить к 2022 году. К этому моменту помещение станет больше напоминать «шоссе для роботов», чем традиционный архив.

Так как файлы могут относиться к текущим расследованиям и делам, в ФБР потребовали AutoStore разработать систему, позволяющую роботам идентифицировать конкретные файлы без просмотра их содержимого. Для того, чтобы «ослепить» роботов компания промаркирует все записи — машины не смогут узнать, что внутри.

Фото AutoStore

#новости #роботы #фбр

Дамир Камалетдинов PLUS
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Главный по технологиям на TJ. По работе писать damir@tjournal.ru. Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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19 комментариев
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Ksenobait

2

для автоматизации архива с двумя миллиардами бумажных документов

Почему просто не оцифровать архив?

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Минимальный химик

Ksenobait
3

Понадобится еще 200 роботов, чтобы оцифровать. Или нанять трех сотрудников российского архива

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Антон Пострунин

Ksenobait
2

Возможно с точки зрения безопасности бумажный архив лучше. Возможно бумаги из прошлого требуются раз в полвека, и их цифровать не выгодно. 

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Sam Lowry

Антон
0

И уже сам процесс оцифровки роняет безопасность. 

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solawind

Ksenobait
1

Возможно какие-то законы требуют хранения оригиналов. Такое часто бывает

Ответить

alexferman

Ksenobait
0

Документы должны храниться в оригинале

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Ksenobait

alexferman
1

Так уничтожение оригиналов не требуется.
Оцифровать для активной работы, оригинал будет дальше храниться в архиве.

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Личной Мурод

2

не наймет, а купит или арендует

Ответить

Антон Пострунин

Личной
1

Bot lives mater. 

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Nikolay Vasiliev

2
Ответить

умный человек

1

Могли бы пригожинских троллей нанять, им привычно в говне рыться

Ответить

Perosnal Trashcan

умный
0

Глубже, дорогие, глубже.

Ответить

Perosnal Trashcan

умный
–3

минусуйте его, он приплел сюда полититку.

Ответить

Антон Пострунин

1

Для меня самой большой новостью стало, что у них есть офисы заграницей, я думал это что они занимаются только внутренними делами и международные расследования это будет вне их сферы. 

Ответить

Sam Lowry

Антон
0

Погуглил —
Crime and terror have gone global. And so have we

https://www.fbi.gov/contact-us/legal-attache-offices

Ответить

solawind

1

Потом окажется что это были китайские роботы, которые все фотографировали и отправляли в китай.

Ответить

Владимир Филатов

0

Ну это лайк

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Свой в доску

0

В каждой коробке по китайцу

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A big purple banana 🍆

0

наймёт роботов

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