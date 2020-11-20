ФБР наймёт 140 роботов для автоматизации архива с двумя миллиардами бумажных документов Материал редакции
Люди уже не справляются с поиском нужных бумаг, поэтому их решили заменить роботами.
ФБР наймёт 140 роботов для работы с бумагами в архиве в штате Вирджиния, содержащим два миллиарда документов. Это позволит превратить его в подобие складов Amazon, где машины автоматически сортируют заказы.
По задумке ведомства, после обновления архива роботы смогут быстро обнаружить и предоставить по запросу конкретные документы, интересующие агентов. Раньше этим занимались наёмные сотрудники ФБР, но они перестали справляться с поиском бумаг среди сотен тысяч картотек.
По данным ZDNet, в архиве бюро в Вирджинии хранится около двух миллиардов документов в 360 тысячах картотек — туда стекаются бумаги из 250 полевых отделений ФБР по всему миру. Роботы будут перемещаться над архивом с бумагами, а потом при необходимости спускаться к ним и доставать нужные записи.
В качестве подрядчика ФБР выбрало компанию AutoStore. Она уже давно развивает роботизированную работу с архивами и утверждает, что роботы помогут бюро работать «более гладко, чем когда-либо раньше».
В компании рассказали ZDNet, что систему планируют запустить к 2022 году. К этому моменту помещение станет больше напоминать «шоссе для роботов», чем традиционный архив.
Так как файлы могут относиться к текущим расследованиям и делам, в ФБР потребовали AutoStore разработать систему, позволяющую роботам идентифицировать конкретные файлы без просмотра их содержимого. Для того, чтобы «ослепить» роботов компания промаркирует все записи — машины не смогут узнать, что внутри.
для автоматизации архива с двумя миллиардами бумажных документов
Почему просто не оцифровать архив?
Минимальный химик
Понадобится еще 200 роботов, чтобы оцифровать. Или нанять трех сотрудников российского архива
Возможно с точки зрения безопасности бумажный архив лучше. Возможно бумаги из прошлого требуются раз в полвека, и их цифровать не выгодно.
Документы должны храниться в оригинале
Так уничтожение оригиналов не требуется.
Оцифровать для активной работы, оригинал будет дальше храниться в архиве.
Могли бы пригожинских троллей нанять, им привычно в говне рыться
Для меня самой большой новостью стало, что у них есть офисы заграницей, я думал это что они занимаются только внутренними делами и международные расследования это будет вне их сферы.
Погуглил —
Crime and terror have gone global. And so have we
Потом окажется что это были китайские роботы, которые все фотографировали и отправляли в китай.