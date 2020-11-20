Люди уже не справляются с поиском нужных бумаг, поэтому их решили заменить роботами.

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Фото AutoStore

ФБР наймёт 140 роботов для работы с бумагами в архиве в штате Вирджиния, содержащим два миллиарда документов. Это позволит превратить его в подобие складов Amazon, где машины автоматически сортируют заказы.

По задумке ведомства, после обновления архива роботы смогут быстро обнаружить и предоставить по запросу конкретные документы, интересующие агентов. Раньше этим занимались наёмные сотрудники ФБР, но они перестали справляться с поиском бумаг среди сотен тысяч картотек.

По данным ZDNet, в архиве бюро в Вирджинии хранится около двух миллиардов документов в 360 тысячах картотек — туда стекаются бумаги из 250 полевых отделений ФБР по всему миру. Роботы будут перемещаться над архивом с бумагами, а потом при необходимости спускаться к ним и доставать нужные записи.

В качестве подрядчика ФБР выбрало компанию AutoStore. Она уже давно развивает роботизированную работу с архивами и утверждает, что роботы помогут бюро работать «более гладко, чем когда-либо раньше».

В компании рассказали ZDNet, что систему планируют запустить к 2022 году. К этому моменту помещение станет больше напоминать «шоссе для роботов», чем традиционный архив.

Так как файлы могут относиться к текущим расследованиям и делам, в ФБР потребовали AutoStore разработать систему, позволяющую роботам идентифицировать конкретные файлы без просмотра их содержимого. Для того, чтобы «ослепить» роботов компания промаркирует все записи — машины не смогут узнать, что внутри.

Фото AutoStore