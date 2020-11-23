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Технологии
Алексей Боржонов
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Aju News: Samsung откажется от линейки Galaxy Note. Вместо неё стилус будут поддерживать смартфоны Galaxy S и Z Материал редакции

Но когда это произойдёт, пока неизвестно.

3 комментария
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Galaxy Note 20 Фото Samsung

Поддержка стилуса появится в моделях Galaxy S и Galaxy Z после того, как Samsung откажется от линейки Galaxy Note, пишет корейское издание Aju News со ссылкой на представителя компании. Samsung закроет Note, поскольку не видит смысла выпускать линейку смартфонов со стилусами, если поддержку пера S Pen добавят в модели других серий.

NDTV отмечает, что слухи о закрытии Note начали распространяться в августе, и теперь сообщение Aju News подтверждает их. Однако корейское издание не приводит имя и должность собеседника, а также детали о закрытии линейки.

Представитель компании заявил Aju News, что стилусы появятся в смартфонах, выпуск которых намечен на 2021 год. В частности, в Galaxy Z Fold 3 (название пока предварительное), который выйдет в июне. Компания уже приступила к разработке финальных образцов для массового производства, утверждает собеседник издания. Планируется, что слот для S Pen будет в самом устройстве.

Первая модель Galaxy Note вышла в сентябре 2011 года. Эти устройства отличало наличие стилуса, большой экран и высокая функциональность. Это одна из флагманских линеек Samsung.

#новости #samsung

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3 комментария
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Stanley H. Tweedle

5

Линейка Note смысл потеряла как только 5 дюймов стали массовым явлением

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Счастливый Гоша

1

Если там будет внешнее относительно полноразмерное перо с нормальной точностью позиционирования, чувствительностью и откликом, то смысла в этом больше, чем сейчас

Хз, может в последних моделях что-то и улучшили, но пользовался Note 2/3 и эта глючная «спичка» с отвратительной точностью и мертвыми зонами у дубового сенсора была неюзабельна для почти всего того, что рекламировал самсунг

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Вячеслав Андреев

Счастливый
0

А какие есть юзкейсы у Стилуса при таком экране? Все равно ж не планшет.

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