Apple получила в России частоты для тестирования аналога Bluetooth Материал редакции
Технология Ultra WideBand есть в iPhone 11 и iPhone 12, но не работает в России из-за ограничений властей.
По итогам заседания Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) «Эппл Рус» получила для тестирования полосу частот 6240-8236,8 МГц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Минцифры Олега Иванова.
Иванов рассказал, что ГКРЧ всегда согласовывает испытания. Если их результаты будут положительными, «Эппл Рус» сможет подать заявку на рассмотрение вопроса по существу — чтобы получить частоты для использования технологии.
Такие частоты компании нужны для тестирования в России технологии связи на малых расстояниях UWB (Ultra Wide Band).
О том, что Apple получит частоты, 13 ноября сообщали «Ведомости».
Технология UWB используется в работе чипа U1. На сайте Apple указано, что чип позволяет передавать данные другим пользователям, просто наводя смартфон на их устройства, без необходимости искать получателя в списке из всех доступных аппаратов.
- Сама технология UWB существует несколько десятилетий и изначально применялась в военной технике;
- В декабре 2019 года стало известно, что Apple отключила в России чипы U1 из-за ограничений властей — Роскомнадзор отказал компании в лицензии на частоты в диапазоне 6 ГГц, объяснив это необходимостью дополнительных исследований. Источники «Известий» в Минобороны рассказывали, что эти частоты «критически важны для обороноспособности страны»;
- 24 сентября РБК рассказал, что Apple повторно попросила выделить ей в России частоты для тестирования аналога Bluetooth.
А какое вообще присутствие эппла в России? Я думал у них только пара юристов и еще курьер чтобы техноблогерам телефоны развозить, а тут вон тестировать что-то собрались.