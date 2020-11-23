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Технологии
Ольга Щербинина
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В России запустили приложение для слежки за контактами с заболевшими Covid-19. В основе — работа Apple и Google Материал редакции

Авторы сервиса обещают пользователям полную анонимность.

26 комментариев
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Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило приложение «Госуслуги. Covid трекер», призванное предупреждать пользователей, если у кого-то из тех, кто был поблизости, обнаружат коронавирус. Приложение доступно в App Store и Google Play.

В описании говорится, что устройство ищет и запоминает данные других устройств поблизости, используя технологию Exposure notification, разработанную Apple и Google. Она через Bluetooth фиксирует устройства других пользователей, обмениваясь с ними случайными ключами.

«Ваше устройство хранит свой список ключей локально, не передавая его наружу. Если кто-то из пользователей заболел и у него положительный тест на Covid-19, он сообщает об этом анонимно через приложение, предоставляя только доступ к своим случайным ключам за последние две недели», — отмечают разработчики.

Пользователи, с которыми заболевший был рядом в последние 14 дней, получат пуш с датой контакта. Данные заболевшего отображаться не будут.

ИСточник «Медузы» в Минцифры говорил, что интеграции приложения с «Госулугами» не будет. «Приложение полностью анонимное, без какой-то связки с „Госуслугами“, иначе бы Apple и Google просто не пропустили его в ходе ревью», — утверждал он.

#новости #карантинвроссии #covid19

Спасибо за наводку Московский
Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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26 комментариев
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Тупой Никита

2

Приложение не запрашивает никаких данных, если вы не хотите сообщить о своем диагнозе. Если захотите, надо будет подтверждать телефон. Выглядит вроде как адекватно. Я начал снифать трафик, а оно сломалось, жаль. В политике тоже ничего в глаза не бросилось

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Полицейский браслет

Тупой
1

Раз уж речь о снифе зашла - интересно, насколько «пронюхиваем» эфир по BT? В том же метро могут собирать статистику «позывных радиомаяков» для оперштаба, например?

Ответить

Тупой Никита

Полицейский
2

так они рандомные, что там собирать?

Ответить

Полицейский браслет

Тупой
1

Не технарь - но, возможно, хотя бы сопоставлять число маяков по Bluetooth с числом mac-адресов по Wi-Fi в вагонах?

Ответить

Тупой Никита

Полицейский
1

не, мак адреса почти у всех сейчас тоже рандомные. не вижу каких-то сценариев того, что можно с этим сделать.
гораздо проще заставить тебя авторизоваться в вайфае по номеру телефона (для известных сетей мак адрес будет один) и просто поставить точек доступа по всему городу, как Максима Телеком уже сделала. Поэтому есть более дешевая и доступная технология, которая прекрасно работает :D

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Последний спрей

Тупой
1

не, мак адреса почти у всех сейчас тоже рандомные.

Кроме тех, кто купил подписку Wi-Fi в метро без рекламы. Там привязка по маку идёт и если ты генеришь рандомный, то подписка работать не будет. 

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Тупой Никита

Последн…
1

Ну я об этом дальше написал

Ответить

Gre Li

Последн…
0

Они рандомные при сканировании. А если устройство подключается, то mac-адрес уже настоящий.

Ответить

Полицейский

Тупой
0

не, мак адреса почти у всех сейчас тоже рандомные. не вижу каких-то сценариев того, что можно с этим сделать.

Если с привязкой к макам (в т.ч. рандомным) - то только оценить степень проникновения установок приложения на устройствах, а с этим - и степень доверия приложению/сознательности пассажиров. Если же чисто по позывным Bluetooth - то на основе выгрузок «заражённых позывных» составить примерные маршруты распространения и/или heatmap зон усиленной концентрации по времени.

просто поставить точек доступа по всему городу, как Максима Телеком уже сделала.

Есть обоснованное подозрение, что на этих точках доступа могут стоять радиомодули с совмещённым BT и Wi-Fi, т.е. инфраструктура уже имеется, а раз так - то встаёт вопрос возможностей её использования в новом сценарии.

Ответить

ouxen

Тупой
1

если одобрило значит все заебок

Ответить

ouxen

ouxen
1

Почему москва ебаная?! Не поменять

Ответить

Полицейский браслет

ouxen
1

Мособласть в неё запихнули, как понял

Ответить

Тупой Никита

Полицейский
1

да

Ответить

Тупой Никита

ouxen
1

регион, кстати, тоже можно не указывать

Ответить

Dmitry Teplyakov

1

А говорили вроде что связи с госуслугами никакой не будет.

Ответить

Полицейский браслет

Dmitry
2

В этом случае - лишь брендинговая: авторизацию в самом сервисе не запрашивает

Ответить

Московский

1

Андроид https://play.google.com/store/apps/details?id=com.minsvyaz.gosuslugi.exposurenotificationdroid&hl=ru&gl=TR

Ответить

Московский

0

@Ольга Щербинина напиши пожалуйста новость красиво, просто сижу я из приложения, спасибо♥️
🥺

Ответить

Ольга Щербинина

Московский
1

пока занята, попозже

Ответить

Московский

Ольга
0

Хорошо😍

Ответить

ouxen

Ольга
0

что может быть важнее

Ответить

Всероссийский кофе

0

в анонимном режиме

Ответить

Соответствующий каякер

0

Называется страшно

Ответить

Полицейский браслет

Соответствующий
0

Особенно - для юристов по авторским правам

Ответить

Пешка Комитета

0

Сдампите, кто APK, а то на 10 Андроиде ансуппортед почему-то 🤔

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Георгий Логутенко

0

что-то своевременно.....на год позже чем нужно

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