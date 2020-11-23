В России запустили приложение для слежки за контактами с заболевшими Covid-19. В основе — работа Apple и Google Материал редакции
Авторы сервиса обещают пользователям полную анонимность.
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило приложение «Госуслуги. Covid трекер», призванное предупреждать пользователей, если у кого-то из тех, кто был поблизости, обнаружат коронавирус. Приложение доступно в App Store и Google Play.
В описании говорится, что устройство ищет и запоминает данные других устройств поблизости, используя технологию Exposure notification, разработанную Apple и Google. Она через Bluetooth фиксирует устройства других пользователей, обмениваясь с ними случайными ключами.
«Ваше устройство хранит свой список ключей локально, не передавая его наружу. Если кто-то из пользователей заболел и у него положительный тест на Covid-19, он сообщает об этом анонимно через приложение, предоставляя только доступ к своим случайным ключам за последние две недели», — отмечают разработчики.
Пользователи, с которыми заболевший был рядом в последние 14 дней, получат пуш с датой контакта. Данные заболевшего отображаться не будут.
ИСточник «Медузы» в Минцифры говорил, что интеграции приложения с «Госулугами» не будет. «Приложение полностью анонимное, без какой-то связки с „Госуслугами“, иначе бы Apple и Google просто не пропустили его в ходе ревью», — утверждал он.
Раз уж речь о снифе зашла - интересно, насколько «пронюхиваем» эфир по BT? В том же метро могут собирать статистику «позывных радиомаяков» для оперштаба, например?
так они рандомные, что там собирать?
Не технарь - но, возможно, хотя бы сопоставлять число маяков по Bluetooth с числом mac-адресов по Wi-Fi в вагонах?
не, мак адреса почти у всех сейчас тоже рандомные. не вижу каких-то сценариев того, что можно с этим сделать.
гораздо проще заставить тебя авторизоваться в вайфае по номеру телефона (для известных сетей мак адрес будет один) и просто поставить точек доступа по всему городу, как Максима Телеком уже сделала. Поэтому есть более дешевая и доступная технология, которая прекрасно работает :D
Последний спрей
не, мак адреса почти у всех сейчас тоже рандомные.
Кроме тех, кто купил подписку Wi-Fi в метро без рекламы. Там привязка по маку идёт и если ты генеришь рандомный, то подписка работать не будет.
Полицейский
не, мак адреса почти у всех сейчас тоже рандомные. не вижу каких-то сценариев того, что можно с этим сделать.
Если с привязкой к макам (в т.ч. рандомным) - то только оценить степень проникновения установок приложения на устройствах, а с этим - и степень доверия приложению/сознательности пассажиров. Если же чисто по позывным Bluetooth - то на основе выгрузок «заражённых позывных» составить примерные маршруты распространения и/или heatmap зон усиленной концентрации по времени.
просто поставить точек доступа по всему городу, как Максима Телеком уже сделала.
Есть обоснованное подозрение, что на этих точках доступа могут стоять радиомодули с совмещённым BT и Wi-Fi, т.е. инфраструктура уже имеется, а раз так - то встаёт вопрос возможностей её использования в новом сценарии.
А говорили вроде что связи с госуслугами никакой не будет.
Полицейский браслет
В этом случае - лишь брендинговая: авторизацию в самом сервисе не запрашивает
пока занята, попозже