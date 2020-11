Принято считать, что дипфейки популярны в видеоформате — например, в порно или для имитации роликов со знаменитостями и политиками. Однако The Guardian вспомнил о существовании Jukebox — одного из «Deepfake для музыки» от OpenAI, который позволяет исполнить композицию в стиле известных музыкантов, в том числе ушедших из жизни. TJ публикует пересказ материала и рассказывает подробности о работе алгоритмов.

Как это работает

«It’s Christmas time! It’s hot tub time!», — слышится в композиции «Classic Pop, in the style of Frank Sinatra» голос Фрэнка Синатры, но поёт не он. Песню можно было бы принять за потерянную демо-запись известного певца — его голос кажется устрашающе знакомым, даже когда качество оставляет желать лучшего.