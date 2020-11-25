Поддержка 4K HDR и новый звук — не главное, всё меняет встроенный LED-экран.

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25 ноября на мероприятии Yet Another Conversation «Яндекс» представил «Станцию Макс» — первую новую большую модель в линейке с момента её запуска в 2018 году. Колонка впервые получила встроенный LED-экран с анимированным интерфейсом, поддержку вывода 4K HDR, новый звук, пульт и не только.

«Яндекс.Станция Макс» обойдётся в 16 990 рублей и уже доступна для предзаказа. В свободной продаже она появится только 1 декабря, но редактор TJ заранее изучил «Станцию Макс» и делится главными впечатлениями об изменениях.

«Прочистили уши» — звук стал нормальным

В случае с обычной «Станцией» звук всегда оставался камнем преткновения: его хватало на фоновое прослушивание музыки во время работы, но было недостаточно для просмотра кино или вечеринок, как это задумывали в «Яндексе». Можно подумать, что новая колонка получила приставку «Макс» из-за особых функций или размеров (они не изменились), но в «Яндексе» пояснили, что причиной названия стал именно звук.

В компании считают «Макс» своей лучшей по звучанию колонкой и утверждают, что общая мощность её пяти динамиков составляет 65 ватт против 50 у простой «Станции». По цифрам разница кажется незначительной, но в реальной жизни ощущается приличной: возможно, причина в трёхполосном объёмном звуке вместо двухполосного, а может и в полностью новом подходе к проектированию.

По качеству звука «Макс» после обычной «Станции» ощущается, как если всю жизнь закрывать уши руками, а потом резко убрать их и узнать, как на самом деле может звучать мир.

Как пояснили TJ в «Яндексе», за басы теперь отвечает вуфер на 40 ватт, за высокие частоты — два динамика по 15 ватт, а за средние — два динамика по 10 ватт. Динамики для средних частот добавили впервые, а рядом с ними разместили фазоинверторы, которые перенаправляют звук с тыльной стороны динамика и выводят его на переднюю часть. Новые динамики также разместили в разных сторонах корпуса — для средних частот в «Яндексе» добились «честного» стерео.

Помимо прочего, в «Максе» обновили вуфер. Раньше это был компромисс: он одновременно должен был справляться и с басами, и с вокалом. В новой колонке вуфер отвечает только за низкие частоты, как и должен был изначально.

Одна и та же песня на «Яндекс.Станции»

И на «Яндекс.Станции Макс»

«Яндекс» также переосмыслил работу с голосом пользователей: от аналоговых микрофонов отказались в пользу цифровых из более дорогого смегмента. Это позволило упростить конструкцию устройства и избавиться от аналогово-цифровых преобразователей, а также дало возможность услышать пользователя даже при громком просмотре фильма.

Кстати, по утверждениям «Яндекса», «Макс» лучше звучит не только с музыкой, но и при просмотре фильмов — колонка поддерживает технологию Dolby Audio. Протестировать её до анонса не удалось. В любом случае, это больше маркетинговый элемент, чем какой-то реальный показатель: Dolby Audio — лишь способ кодирования звука, но даже без этого фильмы на колонке стали звучать куда лучше. Раньше им не хватало басов, а часть звукого спектра могла просто затеряться на фоне, а теперь в ужастиках слышно каждый шорох.

Вместе с анонсом «Станции Макс» выпустили и программные обновления для колонок, связанные со звуком. Теперь все «Станции» могут воспроизводить музыку синхронно — это пригодится, если дома несколько колонок в разных комнатах. Или если захотелось добавить объёма звуку вокруг себя. Достаточно будет сказать: «Алиса, включи музыку везде». Единственный нюанс — колонки нужно подключить к одному Wi-Fi и привязать к одному аккаунту в «Яндексе».

На колонки теперь можно ещё и звонить — утечки об этом были давно, но только сейчас функцию выпустили в релиз. Позвонить на колонку можно из приложения «Яндекса», через «Мессенджер» компании или через саму колонку. Функция кажется бесполезной, но только пока в ближайшем окружении не найдётся человека со «Станцией»: особенно удобно так общаться с пожилыми людьми, у которых возникают трудности с другими современными интерфейсами на смартфонах или обычных радиотелефонах.

LED-экран — главное нововведение, которое меняет всё

На передней панели «Станции Макс» теперь находится небольшой LED-дисплей. Это кажется незначительным изменением — во многих других «умных» колонках уже давно есть нечто подобное, и не то чтобы экран как-то помогал взаимодействовать с устройством. Обычно это, скорее, просто приятная деталь, нежели что-то полезное.

В «Максе» экран включён постоянно и реагирует на любые действия пользователей. Даже банальное переключение громкости теперь можно увидеть на дисплее с цифрами в реальном времени, при проигрывании музыки появляется эквалайзер сразу в нескольких вариантах, а «Алиса» может выражать эмоции через дисплей.

Фото «Яндекса»

В статичных фотографиях экран кажется неким подобие старых будильников, но вживую анимации очень плавные и естественные. Дисплея в «Максе» ощущается как будто кто-то залил чернила под ткань колонки и больше всего напоминает способ общения пришельцев из «Прибытия».

Экран полезен и в спящем режиме — когда колонка молчит, он показывает время, и сам подстраивает яркость под окружение. А во время использования «Алисы» голосовой помощник может выводить на него информацию — например, показать погоду.

Как рассказали TJ в «Яндексе», за внедрением дисплея стоит целая история, а компания столкнулась сразу с рядом проблем. Светодиодный экран одновременно хотели сделать плавным (не меньше 50 кадров в секунду), ярким (256 градаций цвета) и с достаточным разрешением.

Однако имеющиеся на рынке варианты не подошли: светодиоды в них были расположены слишком далеко друг от друга. Поэтому в «Яндексе» сделали своё решение и перешли на светодиоды в форме усечённой пирамиды, которые находятся на том же расстоянии, но визуально выглядят ближе.

Экран добавляет новый уровень взаимодействия со «Станцией» — визуальный. Если раньше колонка общалась с пользователем исключительно голосом, то теперь стала «живее», эмоциональнее и элементарно удобнее. Уже при анонсе устройства есть ощущение, что анимации предусмотрели для каждого, даже самого незначительного действия вроде отключения микрофона, но в «Яндексе» обещают, что их число будет расти.

Пульт — одна из главных вещей, которых не хватало

Долгое время «Станция» была исключительно «голосовым» устройством. Даже при подключении к телевизору колонке приходилось вручную говорить «вправо, влево, вниз, включи третью позицию». Это было неудобно: более сложный и вариативный визуальный интерфейс оказывался искусственно ограничен голосовым помощником.

Сильнее всего я ощутил эту «боль», когда летом целый месяц использовал «Станцию» как домашний медиацентр. Даже с учётом того, что в том режиме не нужно каждый раз призывать «Алису», повторять по 10 раз одни и те же слова вызывает дискомфорт — я всегда задавался вопросом, почему нельзя сделать приложение с пультом, чтобы управлять ей со смартфона. Это особенно актуально, когда хочешь полистать варианты фильмов на «Кинопоиске», да и во время просмотра «Алиса» не всегда с первого раза слышала пользователей, а перекрикивать её вечером не хочется.

В комплект со «Станцией Макс» наконец положили пульт — теперь управлять устройством можно как обычным телевизором без необходимости напрягать голосовые связки. Ничего необычного в пульте нет и ощущается он достаточно дешёвым — выполнен из пластика, немного хлипкий и совершенно визуально ничем не выделяется на фоне сотен других пультов.

В нём нет и никаких особых функций, как сенсорной панели и акселлерометра, которые есть в Apple TV и других устройствах. Пульт «Станции Макс» позволяет включать и выключать телевизор, менять источник сигнала, выбирать фильмы, переключать музыку и регулировать звук. Через него всё же можно вызвать «Алису», но не придётся перекрикивать фильм — в пульте собственный микрофон. Функционал пульта обещают развивать, но как именно — пока не говорят: можно предположить, что его каким-то образом используют для более плотного взаимодействия с колонкой.

Поддержка 4K HDR — не для всех, но лишним не будет

Последнее значительное нововведение в «Станции Макс» — появление поддержки вывода видео в 4K HDR. Это не совсем аппаратное изменение: так как колонка показывает контент с сервисов «Яндекса», то и их пришлось обновить. На «Кинопоиск» добавили больше фильмов в 4К — они помечаются специальным значком и находятся в отдельной подборке, которую обещают активно пополнять.

На выбор в 4К уже доступны многие крупные фильмы, например, «Бегущий по лезвию 2049». «Яндекс» также обновил ленту рекомендаций «Кинопоиска»: она стала точнее понимать предпочтения пользователей, а во время просмотра со «Станции» теперь тоже можно выбрать аудиодорожку или субтитры, как и в веб-версии онлайн-кинотеатра. Просмотр контента также начал синхронизироваться с аккаунтом «Кинопоиска» — начатый сериал можно продолжать смотреть и на других устройствах с того же момента.

Так или иначе, поддержка 4К, да ещё и с HDR — нововведение далеко не для всех, у многих до сих пор дома дисплеи и телевизоры лишь с Full HD. Но это всё равно правильный задел на будущее — телевизоры с 4К-разрешением становятся всё доступнее, устройств с его поддержкой всё больше, в какой-то момент в недалёком будущем необходимость в таком формате перевесит минусы и он станет новым стандартом.

Как рассказали в «Яндексе», внедрение поддержки 4К стало вызовом для компании из-за пандемии. Так как поток в таком разрешении более «тяжёлый», то «Станции Макс» понадобилась совершенно новая «начинка» — она получила новую графическую подсистему и 2 ГБ оперативной памяти вместо одного, а также новый чипсет для Wi-Fi от Intel.

Электронику обновили внутри почти целиком, включая процессор, на котором работала колонка. В процессе инженеры «Яндекса» разделили всё на самостоятельные платы и столкнулись с проблемой — новая компоновка оказалась слишком сложной для такой же быстрой сборки как раньше, но выявить проблему заранее было нельзя из-за удалённой работы.

Отказались от компромиссов и исправили всё, что можно

В «Станции Макс» доработали почти всё, что меня всегда не устраивало в обычной «Станции» — когда-то я взял её по подписке и несколько раз пожалел об этом решении из-за недостатков колонки. У «Яндекса» только сейчас получилось сделать «Станцию», какой её хотелось бы видеть с самого начала, при этом она отличается от оригинальной модели всем, кроме внешнего вида.

Компания доработала звук, которому не хватало «басов», объёма и чистоты, добавила к колонке пульт, чтобы во время просмотра фильмов не приходилось мучаться, перекрикивая диалоги и главное — добавила «Станции» визуальный язык. Колонку изменили даже в мелочах: на заднюю панель добавили AUX-выход, теперь можно подключить наушники или большую аудио-систему, впервые появился Ethernet-порт — она больше не зависит только от Wi-Fi, который, кстати, тоже обновили и он теперь поддерживает 5 Гц, а «Алиса» не перестаёт работать при подключении к колонке по Bluetooth.

Пожалуй, единственный серьёзный вопрос можно предъявить к стоимости устройства — 16 990 рублей за «умную» колонку, хоть и настолько прокачанную, кажется очень немалыми деньгами. С другой стороны, это всё-таки не просто обновление обычной «Станции», а действительно новая модель, которую почти с нуля переизобрели под капотом.

Компания отказалась почти ото всех компромиссов, на которые пошла в обычной «Станции» и перепридумала всё с нуля — получилась «Станция» здорового человека.

«Яндекс» позиционирует «Макс» как премиальную модель в линейке, но не убирает из продажи «Станцию» и «мини», поэтому в теории она должна охватить сегмент аудитории, которая всегда хотела от «умных» колонок компании большего и может себе это позволить. Предзаказать «Станцию Макс» можно с 25 ноября, а купить открыто — только с 1 декабря.