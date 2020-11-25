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Дамир Камалетдинов
5538

«Яндекс» представил колонку «Яндекс.Станция Макс» с мощным звуком, экраном и пультом. Что нового — в пяти впечатлениях Материал редакции

Поддержка 4K HDR и новый звук — не главное, всё меняет встроенный LED-экран.

147 комментариев
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25 ноября на мероприятии Yet Another Conversation «Яндекс» представил «Станцию Макс» — первую новую большую модель в линейке с момента её запуска в 2018 году. Колонка впервые получила встроенный LED-экран с анимированным интерфейсом, поддержку вывода 4K HDR, новый звук, пульт и не только.

«Яндекс.Станция Макс» обойдётся в 16 990 рублей и уже доступна для предзаказа. В свободной продаже она появится только 1 декабря, но редактор TJ заранее изучил «Станцию Макс» и делится главными впечатлениями об изменениях.

«Прочистили уши» — звук стал нормальным

В случае с обычной «Станцией» звук всегда оставался камнем преткновения: его хватало на фоновое прослушивание музыки во время работы, но было недостаточно для просмотра кино или вечеринок, как это задумывали в «Яндексе». Можно подумать, что новая колонка получила приставку «Макс» из-за особых функций или размеров (они не изменились), но в «Яндексе» пояснили, что причиной названия стал именно звук.

В компании считают «Макс» своей лучшей по звучанию колонкой и утверждают, что общая мощность её пяти динамиков составляет 65 ватт против 50 у простой «Станции». По цифрам разница кажется незначительной, но в реальной жизни ощущается приличной: возможно, причина в трёхполосном объёмном звуке вместо двухполосного, а может и в полностью новом подходе к проектированию.

По качеству звука «Макс» после обычной «Станции» ощущается, как если всю жизнь закрывать уши руками, а потом резко убрать их и узнать, как на самом деле может звучать мир.

Как пояснили TJ в «Яндексе», за басы теперь отвечает вуфер на 40 ватт, за высокие частоты — два динамика по 15 ватт, а за средние — два динамика по 10 ватт. Динамики для средних частот добавили впервые, а рядом с ними разместили фазоинверторы, которые перенаправляют звук с тыльной стороны динамика и выводят его на переднюю часть. Новые динамики также разместили в разных сторонах корпуса — для средних частот в «Яндексе» добились «честного» стерео.

Помимо прочего, в «Максе» обновили вуфер. Раньше это был компромисс: он одновременно должен был справляться и с басами, и с вокалом. В новой колонке вуфер отвечает только за низкие частоты, как и должен был изначально.

Одна и та же песня на «Яндекс.Станции»
И на «Яндекс.Станции Макс»

«Яндекс» также переосмыслил работу с голосом пользователей: от аналоговых микрофонов отказались в пользу цифровых из более дорогого смегмента. Это позволило упростить конструкцию устройства и избавиться от аналогово-цифровых преобразователей, а также дало возможность услышать пользователя даже при громком просмотре фильма.

Кстати, по утверждениям «Яндекса», «Макс» лучше звучит не только с музыкой, но и при просмотре фильмов — колонка поддерживает технологию Dolby Audio. Протестировать её до анонса не удалось. В любом случае, это больше маркетинговый элемент, чем какой-то реальный показатель: Dolby Audio — лишь способ кодирования звука, но даже без этого фильмы на колонке стали звучать куда лучше. Раньше им не хватало басов, а часть звукого спектра могла просто затеряться на фоне, а теперь в ужастиках слышно каждый шорох.

Вместе с анонсом «Станции Макс» выпустили и программные обновления для колонок, связанные со звуком. Теперь все «Станции» могут воспроизводить музыку синхронно — это пригодится, если дома несколько колонок в разных комнатах. Или если захотелось добавить объёма звуку вокруг себя. Достаточно будет сказать: «Алиса, включи музыку везде». Единственный нюанс — колонки нужно подключить к одному Wi-Fi и привязать к одному аккаунту в «Яндексе».

На колонки теперь можно ещё и звонить — утечки об этом были давно, но только сейчас функцию выпустили в релиз. Позвонить на колонку можно из приложения «Яндекса», через «Мессенджер» компании или через саму колонку. Функция кажется бесполезной, но только пока в ближайшем окружении не найдётся человека со «Станцией»: особенно удобно так общаться с пожилыми людьми, у которых возникают трудности с другими современными интерфейсами на смартфонах или обычных радиотелефонах.

LED-экран — главное нововведение, которое меняет всё

На передней панели «Станции Макс» теперь находится небольшой LED-дисплей. Это кажется незначительным изменением — во многих других «умных» колонках уже давно есть нечто подобное, и не то чтобы экран как-то помогал взаимодействовать с устройством. Обычно это, скорее, просто приятная деталь, нежели что-то полезное.

В «Максе» экран включён постоянно и реагирует на любые действия пользователей. Даже банальное переключение громкости теперь можно увидеть на дисплее с цифрами в реальном времени, при проигрывании музыки появляется эквалайзер сразу в нескольких вариантах, а «Алиса» может выражать эмоции через дисплей.

Фото «Яндекса»

В статичных фотографиях экран кажется неким подобие старых будильников, но вживую анимации очень плавные и естественные. Дисплея в «Максе» ощущается как будто кто-то залил чернила под ткань колонки и больше всего напоминает способ общения пришельцев из «Прибытия».

Экран полезен и в спящем режиме — когда колонка молчит, он показывает время, и сам подстраивает яркость под окружение. А во время использования «Алисы» голосовой помощник может выводить на него информацию — например, показать погоду.

Как рассказали TJ в «Яндексе», за внедрением дисплея стоит целая история, а компания столкнулась сразу с рядом проблем. Светодиодный экран одновременно хотели сделать плавным (не меньше 50 кадров в секунду), ярким (256 градаций цвета) и с достаточным разрешением.

Однако имеющиеся на рынке варианты не подошли: светодиоды в них были расположены слишком далеко друг от друга. Поэтому в «Яндексе» сделали своё решение и перешли на светодиоды в форме усечённой пирамиды, которые находятся на том же расстоянии, но визуально выглядят ближе.

Экран добавляет новый уровень взаимодействия со «Станцией» — визуальный. Если раньше колонка общалась с пользователем исключительно голосом, то теперь стала «живее», эмоциональнее и элементарно удобнее. Уже при анонсе устройства есть ощущение, что анимации предусмотрели для каждого, даже самого незначительного действия вроде отключения микрофона, но в «Яндексе» обещают, что их число будет расти.

Пульт — одна из главных вещей, которых не хватало

Долгое время «Станция» была исключительно «голосовым» устройством. Даже при подключении к телевизору колонке приходилось вручную говорить «вправо, влево, вниз, включи третью позицию». Это было неудобно: более сложный и вариативный визуальный интерфейс оказывался искусственно ограничен голосовым помощником.

Сильнее всего я ощутил эту «боль», когда летом целый месяц использовал «Станцию» как домашний медиацентр. Даже с учётом того, что в том режиме не нужно каждый раз призывать «Алису», повторять по 10 раз одни и те же слова вызывает дискомфорт — я всегда задавался вопросом, почему нельзя сделать приложение с пультом, чтобы управлять ей со смартфона. Это особенно актуально, когда хочешь полистать варианты фильмов на «Кинопоиске», да и во время просмотра «Алиса» не всегда с первого раза слышала пользователей, а перекрикивать её вечером не хочется.

В комплект со «Станцией Макс» наконец положили пульт — теперь управлять устройством можно как обычным телевизором без необходимости напрягать голосовые связки. Ничего необычного в пульте нет и ощущается он достаточно дешёвым — выполнен из пластика, немного хлипкий и совершенно визуально ничем не выделяется на фоне сотен других пультов.

В нём нет и никаких особых функций, как сенсорной панели и акселлерометра, которые есть в Apple TV и других устройствах. Пульт «Станции Макс» позволяет включать и выключать телевизор, менять источник сигнала, выбирать фильмы, переключать музыку и регулировать звук. Через него всё же можно вызвать «Алису», но не придётся перекрикивать фильм — в пульте собственный микрофон. Функционал пульта обещают развивать, но как именно — пока не говорят: можно предположить, что его каким-то образом используют для более плотного взаимодействия с колонкой.

Поддержка 4K HDR — не для всех, но лишним не будет

Последнее значительное нововведение в «Станции Макс» — появление поддержки вывода видео в 4K HDR. Это не совсем аппаратное изменение: так как колонка показывает контент с сервисов «Яндекса», то и их пришлось обновить. На «Кинопоиск» добавили больше фильмов в 4К — они помечаются специальным значком и находятся в отдельной подборке, которую обещают активно пополнять.

На выбор в 4К уже доступны многие крупные фильмы, например, «Бегущий по лезвию 2049». «Яндекс» также обновил ленту рекомендаций «Кинопоиска»: она стала точнее понимать предпочтения пользователей, а во время просмотра со «Станции» теперь тоже можно выбрать аудиодорожку или субтитры, как и в веб-версии онлайн-кинотеатра. Просмотр контента также начал синхронизироваться с аккаунтом «Кинопоиска» — начатый сериал можно продолжать смотреть и на других устройствах с того же момента.

Так или иначе, поддержка 4К, да ещё и с HDR — нововведение далеко не для всех, у многих до сих пор дома дисплеи и телевизоры лишь с Full HD. Но это всё равно правильный задел на будущее — телевизоры с 4К-разрешением становятся всё доступнее, устройств с его поддержкой всё больше, в какой-то момент в недалёком будущем необходимость в таком формате перевесит минусы и он станет новым стандартом.

Как рассказали в «Яндексе», внедрение поддержки 4К стало вызовом для компании из-за пандемии. Так как поток в таком разрешении более «тяжёлый», то «Станции Макс» понадобилась совершенно новая «начинка» — она получила новую графическую подсистему и 2 ГБ оперативной памяти вместо одного, а также новый чипсет для Wi-Fi от Intel.

Электронику обновили внутри почти целиком, включая процессор, на котором работала колонка. В процессе инженеры «Яндекса» разделили всё на самостоятельные платы и столкнулись с проблемой — новая компоновка оказалась слишком сложной для такой же быстрой сборки как раньше, но выявить проблему заранее было нельзя из-за удалённой работы.

Отказались от компромиссов и исправили всё, что можно

В «Станции Макс» доработали почти всё, что меня всегда не устраивало в обычной «Станции» — когда-то я взял её по подписке и несколько раз пожалел об этом решении из-за недостатков колонки. У «Яндекса» только сейчас получилось сделать «Станцию», какой её хотелось бы видеть с самого начала, при этом она отличается от оригинальной модели всем, кроме внешнего вида.

Компания доработала звук, которому не хватало «басов», объёма и чистоты, добавила к колонке пульт, чтобы во время просмотра фильмов не приходилось мучаться, перекрикивая диалоги и главное — добавила «Станции» визуальный язык. Колонку изменили даже в мелочах: на заднюю панель добавили AUX-выход, теперь можно подключить наушники или большую аудио-систему, впервые появился Ethernet-порт — она больше не зависит только от Wi-Fi, который, кстати, тоже обновили и он теперь поддерживает 5 Гц, а «Алиса» не перестаёт работать при подключении к колонке по Bluetooth.

Пожалуй, единственный серьёзный вопрос можно предъявить к стоимости устройства — 16 990 рублей за «умную» колонку, хоть и настолько прокачанную, кажется очень немалыми деньгами. С другой стороны, это всё-таки не просто обновление обычной «Станции», а действительно новая модель, которую почти с нуля переизобрели под капотом.

Компания отказалась почти ото всех компромиссов, на которые пошла в обычной «Станции» и перепридумала всё с нуля — получилась «Станция» здорового человека.

«Яндекс» позиционирует «Макс» как премиальную модель в линейке, но не убирает из продажи «Станцию» и «мини», поэтому в теории она должна охватить сегмент аудитории, которая всегда хотела от «умных» колонок компании большего и может себе это позволить. Предзаказать «Станцию Макс» можно с 25 ноября, а купить открыто — только с 1 декабря.

#новости #обзоры #яндекс #станция #колонки

Дамир Камалетдинов PLUS
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Главный по технологиям на TJ. По работе писать damir@tjournal.ru. Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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147 комментариев
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Руслан Гатин

40

То есть они сначала сделали колонку с хуевым звуком, а теперь сделали нормально? 

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Serghei Lisii

Руслан
15

Чтобы "решить" проблему её сначала надо создать. Нормальный маркетинговый ход

Ответить

Илья Волочков

Руслан
3

Почти как Apple.

Ответить

Виктор Жариков

Руслан
0

В 25 м2 комнате старая колонка звучит более чем достойно и по громкости и по качеству, максимальная настройка громкости это вообще минус уши в среднестатистической квартире, по крайней мере для тех кто обычно не катается в машине с сабом на весь багажник и не раздалбывает при этом басами все окна в квартале.

Ответить

так не пойдёт

Руслан
0

Ля, да почему с хуёвым, я не понимаю(
Ну типа у всех уши эстета? В однушке звучит оч прилично, ни тресков, ни фшфш.

Ответить

Евгений Красников

31
Ответить

Современный Гоша

19

пульт выглядит по качеству хуже, чем самый дешевый пластик с алиэкспресса у продавца дешевых копий китайских подделок самых дешевых устройств категории W

Ответить

Neketa Fo

Современный
8

У меня от телека самсунга кулед за 80 тыщ пульт выглядит ещё хуевее. Если положить рядом с пультиком от Эппл тв то кажется что между ними не меньше 50 лет разницы

Ответить

Мистер Блондин

Neketa
9

У меня на ксиоми телеке вообще такой пульт

Ответить

Сергей Звезда

Neketa
2

Я свой пульт вообще не использую, это сплошная боль. Только Apple TV

Ответить

Виталий Орлов

Сергей
3

Поддерживаю. Пульт Apple TV прекрасен. Даже слишком

Ответить

Михаил Зеленин

Виталий
0

Он ужасен, особенно физический клик тачпада

Ответить

Виталий Орлов

Михаил
0

а какое бы вы предложили решение? сенсорный олед вместо тачпада?

Ответить

Сергей Звезда

Виталий
0

Можно пользоваться смартфоном с приложением пульта для эпол тв

Ответить

Михаил Зеленин

Виталий
0

1.) можно сделать клик лучше, а то и через tapticengine
2.)круглая "крестовина", как у Xiaomi  tv например.

Ответить

Владимир

Neketa
2

металлический то поприкольнее будет

Ответить

Neketa Fo

Владимир
0

Вот сука да! Я ждал что у меня будет такой же! Но моя модель ебать видимо бюджетная блядь! Подумаешь дорогущий кулед, есть и подороже. Бляди

Ответить

Neketa Fo

Владимир
0

Хотя все равно я орал когда понял что кольцо без тача и не крутится, а это просто крестовина для красоты

Ответить

Современный Гоша

Neketa
0

Какая жесть

Ответить

Neketa Fo

Современный
1

При чем у меня друг на год раньше покупал похожу модель немного дороже и у него такой же по компоновке кнопок, но очень приятный аллюминиевый пульт. Единственное что за пару лет не осталось и следа от нанесённых краской пиктограмм (с другой стороны они такие уебанские что стало только лучше без них). К моменту моей покупке наверное Самсунг решили удешевить пульты.

Другое дело что я впервые купил технику Самсунг и больше блядь никогда ничего не буду брать у них ничего. Их ебаный смарттв это лютейшее глючное, тормозное, некрасивое говно. Сука анимация включения и выключения телека лагает! В телеке за 80 тыщ рублей! Два года меня жаба душила покупать эпплтв который в общем-то дублирует все те функции что уже есть в телевизоре. Оказалось что надо было сразу это делать. Просто небо и земля.

Наверное стоило сразу переплатить и купить Сони телек.

У эппл тв все очень приятно, хотя за полгода так и не смог привыкнуть к управлению тачбаром в интерфейсе ютуба. Перемотка, пауза, все как-то очень неудобно. В нетфлексе и кучи других сервисов управление тачем реализовано лучше.

Ответить

Kostya Zubanov

Neketa
0

у меня на лж олед тоже пульт из говна и палок. они кладут одинаковые пульты на все телики

Ответить

Алексей Куликов

Neketa
0

Какой ужас. У меня в Самсунг телеке 2014 каплевидный пульт симпатично выглядит.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Современный
1

Он такой и есть в целом, но даже эт лучше чем вообще без пульта

Ответить

Современный Гоша

Дамир
3

Компания отказалась почти ото всех компромиссов, на которые пошла в обычной «Станции»

Видимо,  под "почти" имелся в виду пульт.

Ответить

Валентин Жетонофф

Дамир
2

не совсем понимаю? зачем пульт. Смотреть видосы и выбирать фильм и так можно с телефона, также если отправил фильм с телефона, то там можно с ставить паузу, перематывать и т. д. Для чего пульт?

Ответить

Слава Инженеров

Валентин
0

громкость

Ответить

Валентин Жетонофф

Слава
1

ты так часто громкость меняешь?)) Да и лучше бы просто пульт допилили на смартфоне.

Ответить

Ваша Закладко

Валентин
0

навык громкость алиске уже пилят

Ответить

Слава Инженеров

Ваша
0

А в чем отличие от "алиса громкость 4" или "алиса громче"?

Ответить

Валентин

Слава
0

тем, что "Алиса громче" делает звук на единичку громче, а "Алиса, громкость 6", сразу делает громкость на 6 уровень

Ответить

Слава Инженеров

Валентин
0

я про навык спросил, что там нового можно добавить

Ответить

Валентин

Слава
1

ну на смартфоне сделали бы полноценный пульт. Пока только пауза и перемотка есть

Ответить

Слава Инженеров

Валентин
0

навык это же расширение голосовых команд

Ответить

Почтовый Филипп

Валентин
0

Какой пиздец... Не понимаю, как такое ваше может существовать

Ответить

Слава Инженеров

Валентин
0

Не часто, но когда надо, не лезть же в телефоне искать

Ответить

Безумный волк

Валентин
0

смартфон еще надо разблокировать и запустить/вытащить приложение с пультом

Ответить

Валентин

Безумный
0

Вот пульт ты используешь для поиска фильма и т. д., но даже с пультом это пизжец неудобно. В телефоне запускаешь или ютуб или КиноПоиск ХД и ищешь  фильм и запускаешь его на колонке, а там уже и перемотка и т. д.
Всяко удобнее, чем буковки по одной набирать и без возможности смотреть ютуб.

Ответить

Безумный волк

Валентин
0

Запустить через приложение это нормально. Но именно как пульт для громкости, настроек звука-видео и прочего это неудобно

Если Siri на русском завезут еще на Apple TV, то и первая проблема решится

Ответить

Ваша Закладко

Валентин
0

никто: 
вообще никто: 
алиса: как же зае...ли голосовыми 

Ответить

Почтовый Филипп

Безумный
0

Пульт надо таскать с собой в довесок к смарту, который оказывается недостаточно и смарт в представление Яндекса

Ответить

Почтовый Филипп

Современный
1

Стоп, у нее есть пульт?!
У умной колонки, которые на секундочку были созданы для работы с голосом, есть пульт?
2020, у всех есть телефоны.
Нахуй их покупают 😞

Ответить

Dmitry Teplyakov

Современный
0

категории W

Это ещё что такое?
Выглядит действительно как какой-то generic пульт)

Ответить

Современный Гоша

Dmitry
1

Есть категории брендов A, B и т.д.
Вот W - это где-то в самой жопе этой градации

Ответить

Резкий спрей

13

OCHE BOLSHOI MAYOR

Ответить

Игорь Миро

Резкий
0

Майор Макс

Ответить

Ваша Закладко

Игорь
0

шлёт привет салюту

Ответить

Dmitry Shiryaev

10

Пахнет дико проплаченым постом. Почти в каждом предложении. 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Dmitry
8

Да, я ещё доплатил «Яндексу», чтобы его сделать — у меня ведь колонка по подписке, и мне за неё ещё год платить

Ответить

Dmitry Shiryaev

Дамир
2

Я серьёзно - использовать обороты в стиле "а главное - это экран", чтобы описать, что он "постоянно что-то показывает" - это уровень презентаций сбера

Ответить

Сергей Звезда

Dmitry
2

Это впечатления Дамира от использования. Его личный опыт. На конспирологию отвечать нам нечего и в целом бессмысленно 

Ответить

rossoshmap

Сергей
2

конспирология on (почему всегда в проплаченных постах в технологиях, главред присматривает за редакторами, помогает отбиваться от обвинений в джинсе - это условия заказчика?) конспирология off
Дамир молодец

Ответить

Сергей Звезда

rossosh…
1

Я, если что, в комментах описал свои мысли о станции. Ну вдруг интересно

Ответить

Марина Климина

Сергей
0

Да пофиг на конспирологию, основная проблема в том, что статья написана так, будто ее ваял копирайтер на полставки. Критики нет, только восторги. В целом, это здорово, что автор описывает ощущения, но от обзора ждёшь большей отстранённости, а за восторгами можно и на промо-страницу продукта сходить.

Ответить

Ваша Закладко

Dmitry
0

звер не уважаешь? они стандарт задают же

Ответить

Артем Шакуров

Дамир
0

Вот пидорги, раздали по подпискам старые колонки и сделали новые по подпискам

Ответить

Andre Macareno

Дамир
0

так вот куда обзор на 12 мини делся…

Ответить

rossoshmap

Dmitry
1

HP оплачивает, норм

Ответить

rossoshmap

rossoshmap
0

Прям вижу письмо и ответ на него.
- МЫ ОПЛАЧИВАЕМ ПОДСАЙТ, А НОВОСТИ ТОЛЬКО ПРО APPLE, ПРЕКРАТИТЕ ТАК ДЕЛАТЬ!!!!1111
- Вот смотрите про Яндекс
- А понятно, простите

Ответить

Алексей Куликов

Dmitry
0

А с постами про продукты Яндекса бывает по-другому?

Ответить

Пушнойзверь

3

Яндекс.Говно

Ответить

Глубокий Мика

Пушнойзверь
1

Тебе какая разница, ты из Куева. Можешь купить Майдан.Колiнку в Зале.Упа

Ответить

Пушнойзверь

Глубокий
0

Тебе какая разница

 Давно хейчу эту помойную контору.

Ответить

Глубокий Мика

Пушнойзверь
0

Пиздец, из-за тебя акции Яндекса обвалились. Ты что творишь?! Пощади!

Ответить

Огурцы

2

«Помимо прочего, в «Максе» обновили вуфер. Раньше это был компромисс: он одновременно должен был справляться и с басами, и с вокалом»
У них твиттер за бас отвечал или учёный выебал журналиста?

И кто-то может обьяснить: на кой черт она нужна?
Музыка? Нет
Смотреть кинцо? Нет
Уж в эпл вотчах смысла больше

Ответить

Слава Инженеров

Огурцы
0

почему музыка нет?

Ответить

Огурцы

Слава
1

Потому что там звук дерьма?
Я на 99% уверен, что сранный микролаб б 73 даст звука лучше, чем это
А это я не разбираюсь в такой аппаратуре, только в плеерочках и наушниках, так бы ещё докидал вариантов до 17 тысяч

Ответить

Слава Инженеров

Огурцы
0

Если у тебя заморочки со звуком купи на свой вкус, я думаю такие персонажи и не целевая аудитория

Ответить

Роман Чумаков

Слава
0

Аудиосистема, подключенная к компу/ноуту?

Ответить

Слава Инженеров

Роман
0

Нет, просто

Ответить

rsmol

Огурцы
0

Раньше вуфер играл ещё и середину(вокал), получалось не очень. Теперь добавили полноценные среднечастотники для голоса, инструментов и т.д. Вуфер будет играть только бас, твиттеры только высокие. Должно быть сильно лучше

Ответить

Алексей Куликов

Огурцы
0

Слушать вас всегда и везде.

Ответить

Кузькин отец

2

какой сцеарий использования таких устройств? если я радио не слушаю, музыку только в наушниках, что мне делать с такой колонкой? есть у кого комментарии?

Ответить

Индивидуальный американец

Кузькин
2

Ээээ... не покупать? 

Ответить

Кузькин отец

Индивидуальный
0

обидно - не покупать. когда все покупают. вообще уже нечего купить из гаджетов. а хочется нового

Ответить

Современный Гоша

Кузькин
1

Вибратор с управлением через интернет купи. И пусть в трансляции люди управляют вибрацией через донаты

Ответить

Устойчивый шар

Современный
0

Идея огонь, патентуй

Ответить

Современный Гоша

Устойчи…
1

Да это не моя идея, видел уже в трансляциях

Ответить

Пушнойзверь

Совреме…
1

Донатил.

Ответить

Современный Гоша

Пушнойз…
1

Кайфовал от вибрации

Ответить

Устойчивый шар

Совреме…
0

Эх опять опаздали

Ответить

Индивидуальный американец

Кузькин
0

Виар купи

Ответить

Ivan

Кузькин
0

CONSUME PRODUCT

Ответить

Александр Марков

Кузькин
2

У меня на кухне. Обычно прошу поставить таймер, включить музыку, когда готовлю. Часто спрашиваю погоду из коридора, когда куда-то собираюсь

Ответить

Индивидуальный американец

Александр
0

Я всё жду когда они яндекс такси прикрутят туда, вот это прям да.

Ответить

Кузькин отец

Индивидуальный
0

а разве сейчас нельзя через алису вызвать такси?

Ответить

Индивидуальный американец

Кузькин
1

Когда я последний раз интересовался яндекс станцией, на ней было нельзя

Ответить

Антон Сарамуд

Индивид…
1

уже полгода как можно, может больше.

Ответить

Максим Куликов

Индивидуальный
0

Вроде с самого начала можно было. По крайней мере моя при первом включении сказала "помогу вызвать такси". Но я ни разу не пробовал.

Ответить

Индивидуальный американец

Максим
0

Год назад не умела, щас вот гуглю,  вроде умеет

Ответить

Кузькин отец

Александр
0

у меня в часах и в наушниках сири, я её спрашиваю о погоде в любой момент

Ответить

Валентин Жетонофф

Кузькин
0

- смотрю фильмы и сериалы
- смотрю видосы с Ютуба
- таймеры и напомоиналки
- часто спрашиваю простые вопросы, например, сколько варить картошку
- пока одеваешься узнаешь о погоде
- когда быстро нужно что-то подсчитать, иногда у нее спрашиваю, если нет других устройств под рукой.
- дополнительный будильник
 
Музыку не слушаю, а так юзаю каждый день почти постоянно

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Виктор Жариков

Кузькин
0

У меня эта штука подключена к проектору (читай телеку) и если тебя устраивают сервисы яндекса - отлично работает как замена смарт тв. Также у меня дофига устройств из "умного дома" ксайомовских, они тоже прекрасно контролируются колонкой. Ну и всякие там "поставь таймер", "а сколько длилась столетняя война" "а чем заплатить ведьмаку" и прочие стандартные для голосового помощника вещи.

Главным минусом старой версии на данный момент могу назвать то что она не умеет работать как хромкаст (как и новая версия в прочем), если это завезут патчем то станет совсем устройство мечты. Раньше я думал, что этого никогда не случится т.к. зачем Яндексу продвигать чужие сервисы, но тут на днях Яндекс навигатор и музыку добавили в андроид авто, так что еще есть надежда.

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Алексей Куликов

Виктор
0

У умныхи устройств Сяоми должен быть российский регион или пофиг, чтобы колонка с ними работала?

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Виктор Жариков

Алексей
0

Если честно я не помню в какой момент я их добавил, когда стоял еще Китайский или уже Российский. Но у меня сейчас с Российским все устройства до единого ок работают, а те что вроде как не должны - без проблем добавляются через форк miHome от vevs. https://www.kapiba.ru/2017/11/mi-home.html

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Алексей Михайлов

2

Это все конечно заебись, но остается один вопрос - нахуя она нужна?

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Солёная Капля

Алексей
2

Абсолютно бесполезная вещь, которую сейчас вовсю рекламируют, чтобы тем, кому лень думать, было то купить кому-то на Новый год

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Сергей Звезда

Алексей
0

Лично я после долгих раздумий понял, что мне не нужна. Умного дома нет и в этой квартире не планируется, из экосистемы Яндекса я пользуюсь только такси, кинопоиском, картами и лавкой, устройства для быстрого выбора фильма и проверки погоды у меня вроде есть.

Может, стоит проверить как-нибудь и получить собственные впечатления, но я не уверен. Но это только у меня такие мысли. Каждый решает для себя

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FOX

0

если захотелось добавить объёма звуку вокруг себя

какой объем из моно колонок?

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Современный Гоша

FOX
7

4 литра

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Damir Rysaev

2

У меня дома есть две я.станции, большая и мини и эта херня не умеет между собой синхронизироваться!
т.е. ты ей говоришь "Алиса включи музыку" и если тебя услышат обе станции, то музыка включится на кухне и в спальне, а так же ты не можешь ей сказать "Алиса выключу музыку на кухне"... и приходит идти на кухню, чтобы выключить музыку, т.к. из-за того что  музыка играет Алиса тебя уже не слышит

https://yandex.ru/q/question/computers/mozhno_li_sinkhronizirovat_dve_iandeks_a1fffadb

«Можно ли синхронизировать две яндекс.Станции…
16 октября 2019 Яндекс.Станция ответил: Здравствуйте! К сожалению, функция синхронизации пока…
yandex.ru
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Солёная Капля

Damir
0

Я удивляюсь, зачем одна, а тут вообще две у кого-то..)) ооо

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Современный Гоша

0

У меня после опыта с мини-станцией остались преимущественно негативные впечатления от продукции яндекса

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FOX

Современный
0

почему, хотел родичам купить

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Современный Гоша

FOX
3

там датчик приближения сверху для затыкания Алисы и регулировки громкости.
Он глючный щопиздец.
Первую неделю было все хорошо.
Стояла около компа, рядом стенка шкафа.
На вторую неделю вдруг стала сама ни с того, ни с сего пиликать - как будто ей кто-то сверху рукой регулирует громкость. Отодвинул дальше от стенки шкафа - прошло.
Через неделю снова началось. Бывает посреди ночи начинает пиликать от мин до макс звука.
На компе дочка часто смотрит мультики. Как-то вдруг начала посреди мультфильма просыпаться и слушать - а потом отвечает что-то вроде "Я не поняла вас, повторите". Блять, с ней вообще никто не говорил.

потом как-то ночью выдала какую-то фразу, я чуть не обосрался.

когда использовал разные навыки - типа игры в города, в угадай персонажа, она вдруг зависала - не отвечала, а когда ее пытался разбудить - она делала вид, что вообще между нами ничего не было и приходилось все запускать сначала.

Короче, когда все это накопилось, я просто отключил ее и убрал подальше.
И тут обнаружилась еще одна особенность - пыль из этой текстуры хуй вычистишь - все забивается под эту сетку и досвидос

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Дамир Камалетдинов

Современный
0

Датчик приближения можно отключить слава богу

Ответить

Современный Гоша

Дамир
0

тогда как громкость регулировать? Голосом только?

Ответить

Дамир

Совреме…
0

Ну...да

Ответить

Современный Гоша

Дамир
0

удобно. Яндекс-стайл

Ответить

Современный Гоша

Современный
0

А. Вспомнил еше - бывает начиает болтать и ее не заткнуть вообще.
Накрываешь ладонью - похер. Кричишь - алиса, хватит - вообще похер. Пиздит не затыкаясь.

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Dmitry Teplyakov

Современный
0

Ахаха, о чём пиздила-то хоть?)

Ответить

Валентин Жетонофф

Современный
0

мб  у тебя брак какой-то?

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Аккаунт

1

Объясните нахера нужна любая умная колонка? Спрашивать всякую фигню - есть мобила, планшет и тд. Слушать музыку - есть наушники и нормальная аккустика. Смотреть фильмы - есть тв приставки, пк, консоли. Т.е. это устройство для тех, у кого вообще ничего нет? Кто бля эти люди?

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Пушнойзверь

Аккаунт
2

А как ещё заставить человека поставить прослушку у себя дома?

Ответить

Резкий спрей

Пушнойзверь
0

Тоже не нужна, смартфоны и так у каждого есть

Ответить

Пушнойзверь

Резкий
0

Это если ты - какое-нибудь АНБ, то да. Но если ты - сраное ФСБ, то не так то просто договориться с кучей производителей телефонов и с монстрами типа эпла или гугла, чтобы они сливали данные на своих пользователей.

Но над этим ФСБ активно работает. С 1 января 2021 года на компьютеры и телефоны обяжут предустанавливать российский софт. Вот тогда то чекисты и заживут. А пока это не реализовано, используют полумеры.

Ответить

Современный Гоша

Аккаунт
0

сколько варить пельмени

ЧТО ТЫ ТАКОЕ?!?!

ЭТО ЖЕ ВРОЖДЕННЫЕ НАВЫКИ

Ответить

Влад Романов

1

"Сливы" оказались верны

Ответить

Ближний меч

1

Вещь крутая, но покупать её я, конечно, не буду

Ответить

Паша Красников

1

или обычных радиотелефонах

Кажется мы стали забывать, какие телефоны у стариков

Ответить

Паша Красников

1

На передней панели «Станции Макс» теперь находится небольшой LED-дисплей. Обычно это, скорее, просто приятная деталь, нежели что-то полезное.

Я даже у своих тупых колонок выпаял светодиод, чтобы в ночи не мешался глазу, а здесь это "приятная деталь", которая даже нахрен не нужна, кроме как для маркетинга, а мешаться взгляду будет даже больше одного маленького светодиода.

Ответить

Паша Красников

1

голосовой помощник может выводить на него информацию — например, показать погоду

Привет, Сири, какая погода?

Ответить

Eldar

0

Baldezh

Ответить

Mechanic (21±)

0

За экраном стоит целая история. История часов LaMetric?

Ответить

Юрий Гаврилов

0

Я правильно понимаю, что Яндекс в 2020-м выпустил мультимедиа-приставку без поддержки сторонних стриминговых сервисов (читай, Нетфликса)?

Ответить

ОСА

Юрий
0

Ненене

Ответить

Ваша Закладко

Юрий
0

росиянам только винк, иви и око 

Ответить

Алексей Куликов

Юрий
0

Они свои сервисы православные продвигают. Без всяких сатанинских Нетфликсов и прочего.

Ответить

банан всему голова

0

4К можно смотреть то без колонки?

Ответить

Argumenta Ambigua

0

Я бы ее поставил....... да блять я даже не знаю куда её поставить.

Ответить

Ник Хартман

Argumenta
0

рядом с новым ps5 поставь

Ответить

Argumenta Ambigua

Ник
0

Я антиприставочник, для меня так же бесполезно

Ответить

Валентин Жетонофф

Argumenta
0

рядом с телевизором офк

Ответить

Argumenta Ambigua

Валентин
0

Пока пришёл к выводу, что в ванную только как простую колонку

Ответить

Султан Таишев

0

За 8 к норм

Ответить

Марк Гардер

0

Теперь понятно почему на обычные версии станций со вчерашнего дня везде скидки.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Марк
0

Это не замена обычным «Станциям» — их не выведут из продажи, поэтому особых причин дешеветь у них нет

Ответить

Ваша Закладко

0

@Дамир Камалетдинов 
"разместили в разных стороных корпуса" 
сторонАх, нах )) второй блок текста после второй фотк

Ответить

Аккаунт

0

Воспроизводитель моно звука за 17к? Маркетинг вышел на новый уровень.

Ответить

Глубокий Мика

0

Ну может если третье поколение только можно будет взять

Ответить

Ник Хартман

0

скучное железо

Ответить

Антон Сарамуд

0

Пульт - не нужен, давным давно можно отправлять видосики из ютуба и наверно кинопоиска на яндекс.станцию и из браузера и с андроидофона.

Интересная  штука, про воспроизвести на всех, но это судя по всему, для того чтобы я купил новую станцию если мне нравится старая.
Но если честно нет, я в восторге от первой был, но чем дальше тем больше разочарований.
Поиск голосом фильмов в интернете портят сознательно. если раньше он находил фильмы, то теперь по некоторым фильмам предлагает только покупку в кинопоиске (можно найти через браузер в яндексе и транслировать на станцию, так что борьба с пиратством отпадает).
Не хватает станции всё таки умения читать какие-то свои шары, пусть даже с яндекс.диска умения воспроизводить видео. У меня есть видео-уроки которые я покупаю и я хотел бы их смотреть на телевизоре.

Ну и самое конечно, обидное, что у меня станция по подписке, и если я хочу купить кинопоиск за 699 рублей то в него уже входит плюс, который так же входит у меня в ежемесячный платёж. В итоге я поскрипел зубами, два месяца платил за подписку и больше платить скорее всего не буду.

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Алексей Куликов

0

Что там с обновлением сервиса Яндекс.майор? Слышно теперь что говорят и соседи за стенкой?

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Alexander Kudrin

0

Гугл, как и в случе с андроидом дал возможность производить колонки сторонним производителям. Harman Kordon - дает очень хороший звук. 2 x 25mm 2 x 131mm дают очень качественный звук.

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Stanley H. Tweedle

0

Ясно, понятно

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Украденная жизнь

0

Пока не достигнет функционала Джой из "Бегущего по лезвию", смысла покупать  не вижу.

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Гриша Катержин

0

Где предсказал сделаааать?!

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дальше

0

Спросил про трейд ин

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