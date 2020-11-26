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Банк Goldman Sachs начал использовать дроны для показа компаний инвесторам перед приобретениями и слияниями Материал редакции
Теперь клиенты банка могут оценить бизнес с высоты птичьего полёта, не посещая сами локации.
Goldman Sachs начал использовать съёмку с дронов для демонстрации компаний инвесторам, которые собираются их купить. Раньше они могли увидеть офисы вживую, но из-за пандемии банк перешёл на виртуальный формат. Об этом рассказал CNBC один из руководителей по глобальным слияниям и приобретениям банка Стефан Фельдгойз (Stephan Feldgoise).
- Как отметили на CNBC, раньше сделки заключали «взводы людей с Excel и PowerPoint», которые поддерживали старших банкиров с ценными связями, приобретёнными «за пьяными обедами и социальными мероприятиями». Но теперь почти всё происходит без личного контакта — с помощью Zoom, Microsoft Teams и других сервисов;
- Goldman Sachs — не единственный банк, который начал использовать дроны. Среди других игроков — JPMorgan Chase, который тоже опирается на беспилотники при заключении сделок;
- На дроны перешли даже в компаниях среднего размера: TKO Miller продала производителя архитектурного освещения SPI Lighting конкуренту с помощью двухминутного sizzle reel — ролика со склейкой пролётов над огромной штаб-квартирой компании, её складами и производствами;
- Коммерческие дроны стоят около тысячи долларов, но банки обычно нанимают видеографов, которым платят около 10 тысяч долларов за качественно подготовленные туры.
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Дмитрий Григорьев
Поразительно, как быстро дроны стали полноценной индустрией, породив целые рыночные ниши с кучей новых профессий. А всего-то акуумы стали поёмче да чипы побыстрее.
Удивительный хичхакер
если аккумы станут на порядок емче - случится технологический прорыв, много потенциальной годноты из-за этого пока не взлетело
Дмитрий ГригорьевУдивительный
Да, даже страшновато немного, но в хорошем смысле.
Denis ManchenkoДмитрий
И видеокамеры туда же, учитывая вес, разрешение, зум ...
Казалось бы ... в 90-е ещё с вертолёта видеографировали.
Но правда есть ещё дороже - со спутника и под заказ ... скорее всего изживёт себя.
Kir KirskyДмитрий
всего-то
за этими словами скрыты миллиарды долларов инвестиций, а может и триллионы, а также десятилетия труда ученых мирового уровня.
Дмитрий ГригорьевKir
Эти слова буквально отражают неожиданность в момент реализации. Всё это существовало и раньше, но вдруг! лопасти завертелись. Ни в коем случае не умаляю ничьих заслуг, помилуйте.
Антон Пострунин
Ну ладно, какая-то мелочь, вообще ни на что не влияющая, просто чуть-чуть прогресса в презентациях.
Denis Manchenko
Это мелочь для GS.
Объекты всегда надобно снимать, это
значительно убирает вопросы, ускоряя сделку.
Знаю, сам снимаю с DJI Phantom.
Nikita Rodionov
Дамир, неужели ролика как-то поприличнее не нашлось, этот прям выглядит как у оператора, который камеру месяца 2 назад взял.