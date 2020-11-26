Вы достигли предела
По курсу — карьерное препятствие
Что дальше?
Рубрика развивается при поддержке HP logo
Технологии
Дамир Камалетдинов
620

Банк Goldman Sachs начал использовать дроны для показа компаний инвесторам перед приобретениями и слияниями Материал редакции

Теперь клиенты банка могут оценить бизнес с высоты птичьего полёта, не посещая сами локации.

Фото NACDL

Goldman Sachs начал использовать съёмку с дронов для демонстрации компаний инвесторам, которые собираются их купить. Раньше они могли увидеть офисы вживую, но из-за пандемии банк перешёл на виртуальный формат. Об этом рассказал CNBC один из руководителей по глобальным слияниям и приобретениям банка Стефан Фельдгойз (Stephan Feldgoise).

Мы продаём бизнес-активы по всему миру, используя дроны, которые позволяют посетить локации и сделать пролёты. Это даёт покупателям нужную им уверенность, потому что когда ты покупаешь бизнес, ты хочешь увидеть, потрогать и почувствовать, что покупаешь. Мы считаем, что [пандемия] изменила сделки по слияниям и поглощениям навсегда.

  • Как отметили на CNBC, раньше сделки заключали «взводы людей с Excel и PowerPoint», которые поддерживали старших банкиров с ценными связями, приобретёнными «за пьяными обедами и социальными мероприятиями». Но теперь почти всё происходит без личного контакта — с помощью Zoom, Microsoft Teams и других сервисов;
  • Goldman Sachs — не единственный банк, который начал использовать дроны. Среди других игроков — JPMorgan Chase, который тоже опирается на беспилотники при заключении сделок;
  • На дроны перешли даже в компаниях среднего размера: TKO Miller продала производителя архитектурного освещения SPI Lighting конкуренту с помощью двухминутного sizzle reel — ролика со склейкой пролётов над огромной штаб-квартирой компании, её складами и производствами;
  • Коммерческие дроны стоят около тысячи долларов, но банки обычно нанимают видеографов, которым платят около 10 тысяч долларов за качественно подготовленные туры.
Пример виртуальной экскурсии, после которой купили компанию. Видео TKO Miller

#новости #бизнес #дроны

Дамир Камалетдинов PLUS
+147 156
Главный по технологиям на TJ. По работе писать damir@tjournal.ru. Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
1
9
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0440\u043e\u043d\u044b","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441"], "comments": 9, "likes": 9, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 241095, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 26 Nov 2020 16:43:42 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дмитрий Григорьев

5

Поразительно, как быстро дроны стали полноценной индустрией, породив целые рыночные ниши с кучей новых профессий. А всего-то акуумы стали поёмче да чипы побыстрее.

Ответить

Удивительный хичхакер

Дмитрий
4

если аккумы станут на порядок емче - случится технологический прорыв, много потенциальной годноты из-за этого пока не взлетело

Ответить

Дмитрий Григорьев

Удивительный
0

Да, даже страшновато немного, но в хорошем смысле.

Ответить

Denis Manchenko

Дмитрий
0

И видеокамеры туда же, учитывая вес, разрешение, зум ...
Казалось бы ... в 90-е ещё с вертолёта видеографировали.
Но правда есть ещё дороже - со спутника и под заказ ... скорее всего изживёт себя.

Ответить

Kir Kirsky

Дмитрий
0

всего-то

за этими словами скрыты миллиарды долларов инвестиций, а может и триллионы, а также десятилетия труда ученых мирового уровня.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Kir
0

Эти слова буквально отражают неожиданность в момент реализации. Всё это существовало и раньше, но вдруг! лопасти завертелись. Ни в коем случае не умаляю ничьих заслуг, помилуйте.

Ответить

Антон Пострунин

0

Ну ладно, какая-то мелочь, вообще ни на что не влияющая, просто чуть-чуть прогресса в презентациях.

Ответить

Denis Manchenko

0

Это мелочь для GS.
Объекты всегда надобно снимать, это
значительно убирает вопросы, ускоряя сделку. 
Знаю, сам снимаю с DJI Phantom.

Ответить

Nikita Rodionov

0

Дамир, неужели ролика как-то поприличнее не нашлось, этот прям выглядит как у оператора, который камеру месяца 2 назад взял.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В петербургском Колпино мужчина взял в заложники шестерых детей и угрожает их убить
По данным СМИ, он выдвинул ряд требований, но какие именно — не уточняется.
144
Истории
Как СССР хотел построить в Финляндии «демократическую республику», но лишь подтолкнул её к союзу с Третьим рейхом
Недооценка противника, пропагандистские мифы и геополитические просчёты сделали для Кремля сомнительной номинальную победу в полузабытой Зимней войне.
226
Технологии
Два года с «Яндекс.Станцией»: проплаченный (мной) опыт эксплуатации
За 389 р./мес.
158
Популярное за три дня
Животные
Чикагских пингвинов выпустили погулять на футбольный стадион
С марта птицы живут в океанариуме без посетителей — сотрудники развлекают их как могут.
53
Новости
«Проект»: в Петербурге живёт близкая подруга Путина с активами на $100 млн, её дочь «феноменально» похожа на президента
В университете Брэдфорда оценили сходство Путина и дочери Светланы Кривоногих в 70,44%.
273
Новости
В Амурской области пенсионер десять лет рисовал новогодние открытки на льду реки. После его смерти традицию продолжили
Местные жители называли одинокого пенсионера «дедом Валерием», а он хотел «делать что-то прекрасное».
16
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

John Brain

Европейцы не оценили весь…

Дмитрий Щёлоков

Власти Казахстана устроили…

Константин Курасов

Запись в подсайте Животные

Александр Гонтарев

Disney из-за пандемии уволит…

Zero-one-one

Запись в подсайте Twitter

Дмитрий Новик

Ядовитое наследие Индии: как…

the art of гепард

Госдума приняла закон об…

Кузькин отец

Запись в подсайте Twitter

Dias001 Rrn

Власти Казахстана устроили…
null