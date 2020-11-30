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Технологии
Женя Кузьмин
1145

Российское издательство выпустило книгу о «замене человека роботом», переведя её через онлайн-переводчик Материал редакции

Вышла демонстрация возможностей машинного перевода, но рано говорить, что ИИ отбирает рабочие места: лишь часть текста осталась без «человеческой» редактуры.

13 комментариев
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Главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов рассказал о необычном подходе к изданию книги «Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться» (A World Without Work: Technology, Automation, and How We Should Respond). Чтобы подчеркнуть поднимаемую автором тему — развенчание заблуждений о «замене человека роботом» — текст на русский язык перевёл онлайн-переводчик, а иллюстрацию на обложке нарисовала нейросеть.

По словам Сандалова, 650 тысяч знаков англоязычного текста Дэниэла Сасскинда «Яндекс.Переводчик» адаптировал за 40 секунд, когда как стандартный перевод он оценил как минимум в месяц работы. Правда, в «сыром» виде его не оставили — редактурой всё ещё занимался человек. Название книги тоже перевели без помощи алгоритмов. Без редактуры оставили некоторые фрагменты, чтобы «каждый мог убедиться, что возможности алгоритмов уже превосходят ожидания» — они специально выделены в книге.

Изображение на обложке издания нарисовала нейросеть «Яндекса» для генерации произведений современного искусства. Сандалов отметил, что с проектом помог сотрудник «Яндекса» Антон Дворкович, которого в издательстве «заинтересовали идеей».

Главред Individuum предположил, что из-за развития технологий в ближайшие годы рынок книжных переводов «ждёт серьёзный передел». Но касается это пока только нон-фикшна.

Мы подходим к неизбежным бинарным оппозициям — хорошо это или плохо, что работу переводчика нон-фикшна в ближайшие годы на себя возьмут нейросети (с художественной литературой придется ещё подождать)?

Я считаю, что это — не про всю грядущую автоматизацию можно утверждать с такой уверенностью — безусловное благо. По Сасскинду, такое использование новых технологий можно считать образцовым примером дополняющего труда машин — ведь потребность в человеке не исчезнет, переводчик станет редактором машинного перевода, оставляя всю «чёрную» работу алгоритму (который, впрочем, с английским синтаксисом — слабым местом многих переводных книг — справляется просто блестяще).

Это позволит выполнять её быстрее и, в конечном итоге, зарабатывать за себя и за того парня (стоимость машинного перевода в 250 раз ниже услуг квалифицированного специалиста, и мы уж точно не планируем урезать доходы компетентных людей) и больше заниматься художественной литературой, развивающей совершенно иные профессиональные качества.

Феликс Сандалов
главный редактор Individuum

#новости #ии #книги

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13 комментариев
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Дмитрий Алексеевич

3

ПРОМТ?

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Meg Walker

0

Вот когда он словосочетание “confusticate and bebother” на русский с сохранением эмоционального окраса перевести сможет, тогда и поговорим. 

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Младший Никита

Meg
0

Вот и наймут тебя для перевода только этого словосочетания с оплатой за слова

Ответить

Meg Walker

Младший
0

От этого заёбов будет ещё больше

Ответить

Младший Никита

Meg
0

Стоимость работы в большинстве случаев упадёт, не переживай

Ответить

Meg Walker

Младший
0

Ну если так вопрос ставить, то ни нейросети ни люди-переводчики вообще на хуй не нужны, можно просто на воркзилле выложить задание и за тысячу рублей тебе «Дом Листьев» за три дня переведут.

Ответить

Младший Никита

Meg
0

А "нейросеть" в перспективе сгенерит за наносекунду

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Ник Хартман

0

Что такое ИИ? Мат модели использующие gradient descent? SVM? LTSM? Это не ИИ, это хуйня

Ответить

Иван Косьяненко

Ник
0

Набор if-ов же

Ответить

Младший Никита

Иван
5
Ответить

Иван Трофимов

Ник
0

А блядь на что она? Умнее, лучше, круче, сильнее – все это хуйня. Только хуйня на хуе и держится.

Ответить

Несчастный мангал

0

Жду аудиокнигу, зачитанную роботом Яндекса

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Несчастный мангал

0

А так жалко, что пока ее можно почитать на букмейте

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