Главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов рассказал о необычном подходе к изданию книги «Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться» (A World Without Work: Technology, Automation, and How We Should Respond). Чтобы подчеркнуть поднимаемую автором тему — развенчание заблуждений о «замене человека роботом» — текст на русский язык перевёл онлайн-переводчик, а иллюстрацию на обложке нарисовала нейросеть.