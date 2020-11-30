Мы подходим к неизбежным бинарным оппозициям — хорошо это или плохо, что работу переводчика нон-фикшна в ближайшие годы на себя возьмут нейросети (с художественной литературой придется ещё подождать)?

Я считаю, что это — не про всю грядущую автоматизацию можно утверждать с такой уверенностью — безусловное благо. По Сасскинду, такое использование новых технологий можно считать образцовым примером дополняющего труда машин — ведь потребность в человеке не исчезнет, переводчик станет редактором машинного перевода, оставляя всю «чёрную» работу алгоритму (который, впрочем, с английским синтаксисом — слабым местом многих переводных книг — справляется просто блестяще).

Это позволит выполнять её быстрее и, в конечном итоге, зарабатывать за себя и за того парня (стоимость машинного перевода в 250 раз ниже услуг квалифицированного специалиста, и мы уж точно не планируем урезать доходы компетентных людей) и больше заниматься художественной литературой, развивающей совершенно иные профессиональные качества.