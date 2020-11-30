Российское издательство выпустило книгу о «замене человека роботом», переведя её через онлайн-переводчик Материал редакции
Вышла демонстрация возможностей машинного перевода, но рано говорить, что ИИ отбирает рабочие места: лишь часть текста осталась без «человеческой» редактуры.
Главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов рассказал о необычном подходе к изданию книги «Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться» (A World Without Work: Technology, Automation, and How We Should Respond). Чтобы подчеркнуть поднимаемую автором тему — развенчание заблуждений о «замене человека роботом» — текст на русский язык перевёл онлайн-переводчик, а иллюстрацию на обложке нарисовала нейросеть.
По словам Сандалова, 650 тысяч знаков англоязычного текста Дэниэла Сасскинда «Яндекс.Переводчик» адаптировал за 40 секунд, когда как стандартный перевод он оценил как минимум в месяц работы. Правда, в «сыром» виде его не оставили — редактурой всё ещё занимался человек. Название книги тоже перевели без помощи алгоритмов. Без редактуры оставили некоторые фрагменты, чтобы «каждый мог убедиться, что возможности алгоритмов уже превосходят ожидания» — они специально выделены в книге.
Изображение на обложке издания нарисовала нейросеть «Яндекса» для генерации произведений современного искусства. Сандалов отметил, что с проектом помог сотрудник «Яндекса» Антон Дворкович, которого в издательстве «заинтересовали идеей».
Главред Individuum предположил, что из-за развития технологий в ближайшие годы рынок книжных переводов «ждёт серьёзный передел». Но касается это пока только нон-фикшна.
Вот когда он словосочетание “confusticate and bebother” на русский с сохранением эмоционального окраса перевести сможет, тогда и поговорим.
Вот и наймут тебя для перевода только этого словосочетания с оплатой за слова
От этого заёбов будет ещё больше
Стоимость работы в большинстве случаев упадёт, не переживай
Ну если так вопрос ставить, то ни нейросети ни люди-переводчики вообще на хуй не нужны, можно просто на воркзилле выложить задание и за тысячу рублей тебе «Дом Листьев» за три дня переведут.
Что такое ИИ? Мат модели использующие gradient descent? SVM? LTSM? Это не ИИ, это хуйня
Набор if-ов же
А блядь на что она? Умнее, лучше, круче, сильнее – все это хуйня. Только хуйня на хуе и держится.