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Технологии
Ольга Щербинина
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«Храните деньги в сберегательной кассе»: персонаж из «Ивана Васильевича» стал лицом кампании Сбера при помощи ИИ Материал редакции

Жорж Милославский оказывается в 2020 году и видит, как меняется банк.

62 комментария
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Лицом новогодней рекламной кампании Сбера стал Жорж Милославский, которого в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» сыграл Леонид Куравлёв. В компании персонажа называют «первым бренд-амбассадором банка» из-за его крылатой фразы «Храните деньги в сберегательной кассе».

По сюжету ролика герой оказывается в 2020 году и узнаёт, что теперь Сбер — не просто банк, а технологический гигант. В видео персонаж знакомится с сервисами компании.

Внешность Куравлёва воссоздали с помощью технологий искусственного интеллекта. Создатели ролика также синтезировали голос актёра.

«Обычно для качественного синтеза речи с помощью технологии TTS (text-to-speech) требуется не менее 20 часов речи диктора, записанной в студии по определённому текстовому шаблону», — рассказали в компании. В случае с Куравлёвым задача усложнилась тем, что с годами речь актёра изменилась, а воссоздать хотелось именно тот голос, который у него был 47 лет назад.

Старые записи не всегда подходили для работы, так как в зависимости от роли Куравлёв менял манеру речи и подачу, на монологи накладывали музыку и шумы. Кроме того, старые записи, даже оцифрованные, содержат дефекты. В итоге команда ограничилась четырьмя минутами записей речи из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Глубокие родственники», «Суета сует» и «Не может быть».

Группа ЦРТ создаёт технологии мирового уровня, cинтез речи (Text-to-speech, TTS) — одна из них. Мы создаем её на стеке методов глубинного обучения, что позволяет добиться высокого качества звучания синтезированного голоса. Учитывая задачи и сроки этого проекта, мы пошли нестандартным путём: собрали данные для обучения TTS из фрагментов фильмов, построили фонемную транскрипцию, выровняли со звуковой дорожкой, очистили данные от постороннего шума.

Затем имеющуюся модель, обученную на большом экспрессивном наборе данных, обучили говорить новым голосом, сделали голос эмоциональным, похожим на нашего героя. Так, с помощью нейросетей всего по четырём минутам речи нам удалось воссоздать голос 50-летней давности. Но, несмотря на то что на непрофессиональный слух синтезированный голос неотличим от реального, это всё-таки синтез.

Дмитрий Дырмовский
генеральный директор Группы компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера)

Леониду Куравлёву 84 года, он снялся в двух сотнях картин. Помимо роли Жоржа Милославского он прославился работами в фильмах «Золотой телёнок», «Ищите женщину», «Самая обаятельная и привлекательная».

#новости #сбер #технологии #ии #маркетинг

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62 комментария
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Константин Курасов

102

Вор и мошенник - бренд-амбассадор Сбербанка.
Чёрт, какая откровенность.

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Константин Курасов

Константин
6

В дошкольном возрасте думал, что "сбербанк" - от слова "собирать", т.е. банк собирает деньги с людей. Потом узнал, что от слова "сберегательный". А теперь ясно, что устами младенца глаголила Истина.

Ответить

alexferman

Константин
0

Сдербанк

Ответить

Mmmax

Константин
0

С почтой всегда ассоциировался. Еще с деревнями и тракторцами

Ответить

Андрей Рядькин

Константин
3

Хотя потом сбер всех объебал после развала, вроде

Ответить

Андрей Рядькин

Константин
2

Там суть в том, что если они держали деньги не под подушкой, то он бы их не спиздил

Ответить

Существенный бас

21

странно что Сбер вспоминает про своего амбассадора из советской эпохи, а вот про вклады из той эпохи вспоминать не хочет

Ответить

Mmmax

Существенный
8

Слышь, не умничай. То другая страна была. И вообще

Ответить

пепси

Существенный
6

удобно

Ответить

Андрей Малинин

Существенный
–1

А в обесценивании вкладов, наверное, виноват Сбербанк, а не советское правительство?

Ответить

Stanley H. Tweedle

Андрей
1

Виноват он в первую очередь в том, что пиздит

Ответить

Андрей Малинин

Stanley
0

О чем, кому?

Ответить

Stanley H

Андрей
4

О том когда он основан

Ответить

Илья Гераськин

Существенный
–1

Опять двадцать пять. Те вклады перевели из фантиков в копейки и выплатили давно

Ответить

Максим Шпилёв

Илья
0

ну да

Выплаты компенсаций по советским вкладам…
Чтобы расплатится с теми, у кого сгорели все сбережения в Сбербанке СССР, нужно 50 триллионов…
www.finanz.ru
Ответить

Президентский диод

20

Ебучий кринж. 
PS. Ну и в лучших традициях, лайки и комментарии отключены, да бы не видеть признание народа.

Ответить

Фантастический турник

Президентский
4

Подписчики тоже скрыты. Хотя стоп, их просто нет. Ахахахаха

Ответить

ТыжЮзер

14

Если исключить предвзятость к банку, то выглядит свежо и неплохо)

Ответить

Борщевик Обыкновенный

10

Где-то тут, должен был быть коммент про дефолт и обесценивание вкладов. Как сберегательная касса стала сбером, но отказалась от своих обязательств. 

А реклама хорошая, мне понравилось. 

Ответить

Школьный браслет

Борщевик
0

Деньги под матрасом сжирает инфляция, а я пойду покушаю

Ответить

Борщевик Обыкновенный

Школьный
1

Если это не доллары и ты не в России. 

Ответить

Весёлый Хамелеон

Борщевик
1

У баксов так-то тоже есть инфляция. Вообще любую валюту хранить под матрасом не самая лучшая идея

Ответить

FOX

6

Где то хорошо, где то есть огрехи

Ответить

Школьный браслет

FOX
6

Мне местами казалось, что это просто загримированный актер

Ответить

FOX

Школьный
5

Ну изначально в любом случае, нашли похожего + грим, где то не стали подчищать (заменять)

Ответить

Школьный браслет

FOX
0

Технологии... где-то схалтурили... ммм

Ответить

Прекрасный спрей

4

Как по мне интересный рекламный ход

Ответить

Руслан Астратов

3

Бля, вот нахуя  

От ролика поймал СберКринж

Ответить

Целесообразный файл

2

Сбер когда говорит о своей богатой истории не упоминает 1991 год. Когда все вклады в фантики превратились. 

Ответить

Дмитрий Григорьев

Целесообразный
1

91 это всего лишь красивый финал, там и до этого богатейшая история. А суть в том, что не было никакого банка, это был филиал совка, отдел по изъятию средств. Сберегательные услуги здесь просто побочный продукт, за отсутствием альтернатив использовать, но с осторожностью, так сказать.

Ответить

Весёлый Хамелеон

Целесообразный
0

Советские рубли сами по себе были фантиками, раз чтобы что-то купить, надо отстоять многолетнюю очередь

Ответить

Grave Digger

2

200 картин, почти как порноактер 🙃

Ответить

Владимир Филатов

2

Эффект зловещей долины почти не появлялся

Ответить

Gleb Bibikov

2

Довольно прикольно, но вообще персонаж по фильму жулик и воришка. Интересный выбор амбассадора для банка.

Ответить

Детский нос

0

На протяжении всего ролика герой используют iPhone, в этом случаи компания Apple платит что нибудь за рекламу или нет? 

Ответить

Всякий череп

Детский
4

В этом случае платят компании Apple за использование узнаваемой техники

Ответить

Vladislav Donets

Детский
0

Может айфон выделить.

Ответить

Сердечный файл

Детский
0

Кстати, у Apple довольно жёсткая политика при показе техники в сторонних видео. Например, она сильно против, если айфонами или маками пользуются отрицательные персонажи.

Ответить

Школьный браслет

1

Смешно читать о том, как герой знакомится с экосистемой сбера, после таких новостей

VTimes
Несмотря на ребрендинг, «Сбер» еще долго будет оставаться в первую очередь банком: новая трехлетняя стратегия ставит задачей довести долю нефинансовых бизнесов в доходах его экосистемы до 5% в 2023 г. Но еще через семь лет они должны приносить уже 20-30% чистого операционного ...
Несмотря на ребрендинг, «Сбер» еще долго будет оставаться в первую очередь банком: новая трехлетняя стратегия ставит задачей довести долю нефинансовых бизнесов в доходах его экосистемы до 5% в 2023 г. Но еще через семь лет они должны приносить уже 20-30% чистого операционного дохода и стоить, как Сбербанк сейчас — на это он готов тратить 4% капитала.

https://www.vtimes.io/2020/11/30/sberbank-predstavil-novuyu-trehletnyuyu-strategiyu-a1717
Ответить

Бунт Протеста

1

Сразу представляются седовласые старперы на совещании, улыбающиеся и показывающие друг другу пальцы вверх за креатифчик

Ответить

onemanshow

Бунт
0

А мне представляются заёбанные маркетологи, которым спустили сверху использовать в одном ролике образ Милославского путешествующего во времени + все 8 сервисов сбера + 4 сервиса мейла((  И обязательно прибвить что-нибудь молодёжное, пусть будет этот, как его певец..! И ещё легкую любовную историю, мы же не роботы какие....
Сюжет просто рвётся на британский флаг в итоге.

Ответить

Яня

1

А мне неиронично нравится, хоть что-то оригинальное. Плюс сам образ харизматичный

Ответить

Mmmax

Яня
0

А че нравится? 
У Сбера монополия, в принципе жеппу Грефа могут поставить на логотип и юзеров меньше не станет. 

Ответить

Яня

Mmmax
0

Миллславский нравится, и нравится, что нет эффекта зловещей долины

Ответить

Никон Макиенко

0

На самом деле, чиста по-русски, за работу ИИ выдают просто тупо ещё одну очередную роль Безрукова.
Аля «робот Борис».

Ответить

Александр Ярви

Никон
1

А что, если Путина на самом деле тоже играет Безруков?

Ответить

Никон Макиенко

Александр
0

Что если внутри робота Бориса на самом деле Путин?

Ответить

Александр Ярви

Никон
1

*звуки разоблачения*

Ответить

Александр Гонтарев

0

🤦‍♂️

Ответить

Снежный нос

0

Музыка звучит как грёбанный мэшап двух треков, косяк

Ответить

Semen Semenov

0

В духе тик-тока и клипов моргенштерна

Ответить

Алихан Бексеитов

0

Ждите теперь рекламу с Никулиным, Леоновым и Шуриком 

Ответить

Виталий Захаров

0

Пиздец кривота

Ответить

Zakhar Zakharov

0

Куравлев такой сидит и охеревает, что его персонаж с его же лицом гуляет молодой по Москве)

Ответить

Хрусталёв

0

Идея неплохая, исполнени кривое. Как в техническом плане, так и в сюжете самого ролика

Ответить

Asuka Langley

0

Идея хорошая, но исполнение тупорылое, на примере ролика, где Жорж подходит к банкомату, снимает деньги и уходит — то есть он теперь не мошенник, а честный человек? Как-то не стыкуется. Ну и ролик, где он просто идёт мимо двух пенсионеров, стоящих у сбера — в чем его суть? Больше замешательства от такого позиционирования

Ответить

Victor

0

Понял, что это фейк потому что 2020, но все ходят без масок

Ответить

Ivan Anbelia

0

Технология ИИ называется похожий по внешности актер+грим

Ответить

Нижний интернет

0

Вот это некрофилия, пиздец

Ответить

Dmitry Sursin

0

Как же они пытаются привлечь новых пользователей.
P.s. А тем временем: Тинькофф просто покупает преролл у блогеров и получает прибыль. Что будет, если бюджетникам дадут право выбора для карты?

Ответить

John Doe

0

Ох и душнилы в комментах - порвались от одного только упоминания бренда.

Ответить

Вячеслав Парамонов

–1

Внук Ельника и то лучше бы сделал. И ведь за это людям явно платили, причем нехилую сумму, а графооооооон такой, будто пропустили через бесплатную нейронку. Ну, и кринж, конечно, лютый. 

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