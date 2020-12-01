«Храните деньги в сберегательной кассе»: персонаж из «Ивана Васильевича» стал лицом кампании Сбера при помощи ИИ Материал редакции
Жорж Милославский оказывается в 2020 году и видит, как меняется банк.
Лицом новогодней рекламной кампании Сбера стал Жорж Милославский, которого в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» сыграл Леонид Куравлёв. В компании персонажа называют «первым бренд-амбассадором банка» из-за его крылатой фразы «Храните деньги в сберегательной кассе».
По сюжету ролика герой оказывается в 2020 году и узнаёт, что теперь Сбер — не просто банк, а технологический гигант. В видео персонаж знакомится с сервисами компании.
Внешность Куравлёва воссоздали с помощью технологий искусственного интеллекта. Создатели ролика также синтезировали голос актёра.
«Обычно для качественного синтеза речи с помощью технологии TTS (text-to-speech) требуется не менее 20 часов речи диктора, записанной в студии по определённому текстовому шаблону», — рассказали в компании. В случае с Куравлёвым задача усложнилась тем, что с годами речь актёра изменилась, а воссоздать хотелось именно тот голос, который у него был 47 лет назад.
Старые записи не всегда подходили для работы, так как в зависимости от роли Куравлёв менял манеру речи и подачу, на монологи накладывали музыку и шумы. Кроме того, старые записи, даже оцифрованные, содержат дефекты. В итоге команда ограничилась четырьмя минутами записей речи из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Глубокие родственники», «Суета сует» и «Не может быть».
Леониду Куравлёву 84 года, он снялся в двух сотнях картин. Помимо роли Жоржа Милославского он прославился работами в фильмах «Золотой телёнок», «Ищите женщину», «Самая обаятельная и привлекательная».
Вор и мошенник - бренд-амбассадор Сбербанка.
Чёрт, какая откровенность.
В дошкольном возрасте думал, что "сбербанк" - от слова "собирать", т.е. банк собирает деньги с людей. Потом узнал, что от слова "сберегательный". А теперь ясно, что устами младенца глаголила Истина.
Там суть в том, что если они держали деньги не под подушкой, то он бы их не спиздил
А в обесценивании вкладов, наверное, виноват Сбербанк, а не советское правительство?
Виноват он в первую очередь в том, что пиздит
Опять двадцать пять. Те вклады перевели из фантиков в копейки и выплатили давно
Фантастический турник
Подписчики тоже скрыты. Хотя стоп, их просто нет. Ахахахаха
Где-то тут, должен был быть коммент про дефолт и обесценивание вкладов. Как сберегательная касса стала сбером, но отказалась от своих обязательств.
А реклама хорошая, мне понравилось.
Школьный браслет
Деньги под матрасом сжирает инфляция, а я пойду покушаю
Если это не доллары и ты не в России.
У баксов так-то тоже есть инфляция. Вообще любую валюту хранить под матрасом не самая лучшая идея
Где то хорошо, где то есть огрехи
91 это всего лишь красивый финал, там и до этого богатейшая история. А суть в том, что не было никакого банка, это был филиал совка, отдел по изъятию средств. Сберегательные услуги здесь просто побочный продукт, за отсутствием альтернатив использовать, но с осторожностью, так сказать.
Советские рубли сами по себе были фантиками, раз чтобы что-то купить, надо отстоять многолетнюю очередь
Довольно прикольно, но вообще персонаж по фильму жулик и воришка. Интересный выбор амбассадора для банка.
Всякий череп
В этом случае платят компании Apple за использование узнаваемой техники
Сердечный файл
Кстати, у Apple довольно жёсткая политика при показе техники в сторонних видео. Например, она сильно против, если айфонами или маками пользуются отрицательные персонажи.
Смешно читать о том, как герой знакомится с экосистемой сбера, после таких новостей
https://www.vtimes.io/2020/11/30/sberbank-predstavil-novuyu-trehletnyuyu-strategiyu-a1717
Сразу представляются седовласые старперы на совещании, улыбающиеся и показывающие друг другу пальцы вверх за креатифчик
А мне представляются заёбанные маркетологи, которым спустили сверху использовать в одном ролике образ Милославского путешествующего во времени + все 8 сервисов сбера + 4 сервиса мейла(( И обязательно прибвить что-нибудь молодёжное, пусть будет этот, как его певец..! И ещё легкую любовную историю, мы же не роботы какие....
Сюжет просто рвётся на британский флаг в итоге.
А мне неиронично нравится, хоть что-то оригинальное. Плюс сам образ харизматичный
На самом деле, чиста по-русски, за работу ИИ выдают просто тупо ещё одну очередную роль Безрукова.
Аля «робот Борис».
А что, если Путина на самом деле тоже играет Безруков?
Что если внутри робота Бориса на самом деле Путин?
Куравлев такой сидит и охеревает, что его персонаж с его же лицом гуляет молодой по Москве)
Идея неплохая, исполнени кривое. Как в техническом плане, так и в сюжете самого ролика
Идея хорошая, но исполнение тупорылое, на примере ролика, где Жорж подходит к банкомату, снимает деньги и уходит — то есть он теперь не мошенник, а честный человек? Как-то не стыкуется. Ну и ролик, где он просто идёт мимо двух пенсионеров, стоящих у сбера — в чем его суть? Больше замешательства от такого позиционирования
Как же они пытаются привлечь новых пользователей.
P.s. А тем временем: Тинькофф просто покупает преролл у блогеров и получает прибыль. Что будет, если бюджетникам дадут право выбора для карты?
Внук Ельника и то лучше бы сделал. И ведь за это людям явно платили, причем нехилую сумму, а графооооооон такой, будто пропустили через бесплатную нейронку. Ну, и кринж, конечно, лютый.