Группа ЦРТ создаёт технологии мирового уровня, cинтез речи (Text-to-speech, TTS) — одна из них. Мы создаем её на стеке методов глубинного обучения, что позволяет добиться высокого качества звучания синтезированного голоса. Учитывая задачи и сроки этого проекта, мы пошли нестандартным путём: собрали данные для обучения TTS из фрагментов фильмов, построили фонемную транскрипцию, выровняли со звуковой дорожкой, очистили данные от постороннего шума.

Затем имеющуюся модель, обученную на большом экспрессивном наборе данных, обучили говорить новым голосом, сделали голос эмоциональным, похожим на нашего героя. Так, с помощью нейросетей всего по четырём минутам речи нам удалось воссоздать голос 50-летней давности. Но, несмотря на то что на непрофессиональный слух синтезированный голос неотличим от реального, это всё-таки синтез.