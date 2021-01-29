Профессор канадского университета продолжил вести онлайн-курс после смерти, потому что его лекции записали заранее Статьи редакции
Учащимся не сообщают, что их курс ведёт ушедший из жизни человек.
В монреальском университете Конкордия профессор продолжил вести курс по истории искусств после своей смерти. Его лекции показывают в онлайн-режиме, а студентам не сообщают о смерти мужчины. На это обратило внимание издание Slate, информацию подтвердили в университете.
О смерти преподавателя случайно узнал студент Аарон Ансуини (Aaron Ansuini) — и написал об этом в твиттере. Он выяснил, что профессор по его курсу истории искусств умер ещё в 2019 году до пандемии Covid-19, но технически продолжает давать лекции и числится профессором на курсе.
Как отметил студент, все люди постоянно потребляют информацию, созданную теми, кто давно умер: например, читают тексты ушедших из жизни писателей. Но обычно они узнают об этом не случайно, а не когда пишут автору с вопросом.
В университете Конкордия подтвердили Slate, что профессор Франсуа-Марк Ганьон, преподававший историю искусств, ушёл из жизни в 2019 году. Несмотря на это университет продолжил использовать записанные лекции с мужчиной как в отдельном онлайн-курсе, так и в каталоге онлайн-занятий.
При этом технически за курс истории искусств теперь отвечает другой профессор и два ассистента. Но записи Ганьона используют как «учебное пособие», пояснили в университете.
Обычно посмертные публикации распространены среди творческих профессий. Например, музыка зачастую может выйти после того, как сами артисты умерли, однако в образовательном сегменте до сих пор остаётся редкостью.
Ведь Дамир на передовой ☝️
Сегодня в плейлисте заиграл Крис Корнелл и я поймал себя на мысли, что слышу голоса мёртвых людей.
бля я и забыл что он помер, на прошлой неделе лайв аудиослейв смотрел, лол.
Вот если бы его оцифровали при жизни и продолжили вещать НОВЫЕ лекции его цифровой копией... Вот это было бы круто.
Отчаянный турник
Ещё круче, если бы натренировали на нем нейросеть, чтобы она потом принимала экзамены
Было бы ещё лучше если бы вместо него Мику лекции читала в его стиле
Интенсивный франт
Сначала хотел сказать, что для этого нужно подождать лет десять-пятнадцать, но потом понял: достаточно ведь наговорить пару сотен страниц текста, чтобы твоим голосом потом можно было читать любой текст. Deepfake уже достаточно успешно работает. Так что да, было бы круче.
Напоминает грустную историю с Гервидсом Валерианом Ивановичем, который записывал видео с опытами, будучи болен.
В одном ролике есть про это самоирония, дословно не помню, что-то вроде "пока в этом помещении тепло выделяет два тела"
Помню когда в октябре ведущий НТВ разбился на самолёте, программу ДНК с его участием показывали ещё полтора месяца... Ужасный новый мир !
Что в этом ужасного?
Ты чуть ли не каждый день смотришь кино с умершими актёрами, слушаешь музыку с умершими исполнителями, может даже смотришь лекции с умершими профессорами
Уполномоченный диод
Может даже читаешь комментарии умерших пользователей TJ.
Или еще живых, но с давно отмершим мозгом 🍆
Университет вроде как подразумевает некоторую интерактивность обучения. Это всё-таки не однонаправленное вещание а-ля радио.
Универ обычно разделяет прямой вебинар, где студенты могут задавать вопросы, и просто запись лекции.
Конечно же я не знаю, как было в данном случае.
Творчество - лишь жалкие потуги оставить память о себе среди будущих живых. Страх смерти рождает творчество, а не радость жизни.
Чего блять)
Тоже не въехал, слишком глубоко
Фу, лох
Косплей пилы, если и лекции на будущее, то только для внуков, когда речь о наследстве (если оно хоть какое-то может быть в рф)