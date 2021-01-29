Учащимся не сообщают, что их курс ведёт ушедший из жизни человек.

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В монреальском университете Конкордия профессор продолжил вести курс по истории искусств после своей смерти. Его лекции показывают в онлайн-режиме, а студентам не сообщают о смерти мужчины. На это обратило внимание издание Slate, информацию подтвердили в университете.

О смерти преподавателя случайно узнал студент Аарон Ансуини (Aaron Ansuini) — и написал об этом в твиттере. Он выяснил, что профессор по его курсу истории искусств умер ещё в 2019 году до пандемии Covid-19, но технически продолжает давать лекции и числится профессором на курсе.

Aaron Ansuini 🪴🌱✨ @AaronLinguini HI EXCUSE ME, I just found out the the prof for this online course I’m taking *died in 2019* and he’s technically still giving classes since he’s *literally my prof for this course* and I’m learning from lectures recorded before his passing



..........it’s a great class but WHAT «Привет, простите, но я тут нашёл, что профессор онлайн-курса, который я посещаю, умер в 2019 году и технически он всё ещё даёт лекции и буквально остаётся моим профессором на этом курсе. Я учусь по лекциям, которые записали до его смерти, и это отличные лекции, но ЧТО»

Как отметил студент, все люди постоянно потребляют информацию, созданную теми, кто давно умер: например, читают тексты ушедших из жизни писателей. Но обычно они узнают об этом не случайно, а не когда пишут автору с вопросом.

Aaron Ansuini 🪴🌱✨ @AaronLinguini I mean, I guess I technically read texts written by people who’ve passed all the time, but it’s the fact that I looked up his email to send him a question and PULLED UP HIS MEMORIAM INSTEAD that just THREW ME OFF A LITTLE Я имею в виду, что технически всё время читаю тексты, которые написали люди, ушедшие из жизни. Но то, что я нашёл его e-mail и отправил ему вопрос, а в ответ получил некролог — НЕМНОГО МЕНЯ НАПРЯГЛО»

В университете Конкордия подтвердили Slate, что профессор Франсуа-Марк Ганьон, преподававший историю искусств, ушёл из жизни в 2019 году. Несмотря на это университет продолжил использовать записанные лекции с мужчиной как в отдельном онлайн-курсе, так и в каталоге онлайн-занятий.

При этом технически за курс истории искусств теперь отвечает другой профессор и два ассистента. Но записи Ганьона используют как «учебное пособие», пояснили в университете.