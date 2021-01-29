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Дамир Камалетдинов

Профессор канадского университета продолжил вести онлайн-курс после смерти, потому что его лекции записали заранее Статьи редакции

Учащимся не сообщают, что их курс ведёт ушедший из жизни человек.

32 32 комментария
6163 просмотров

В монреальском университете Конкордия профессор продолжил вести курс по истории искусств после своей смерти. Его лекции показывают в онлайн-режиме, а студентам не сообщают о смерти мужчины. На это обратило внимание издание Slate, информацию подтвердили в университете.

О смерти преподавателя случайно узнал студент Аарон Ансуини (Aaron Ansuini) — и написал об этом в твиттере. Он выяснил, что профессор по его курсу истории искусств умер ещё в 2019 году до пандемии Covid-19, но технически продолжает давать лекции и числится профессором на курсе.

Aaron Ansuini 🪴🌱✨ @AaronLinguini
HI EXCUSE ME, I just found out the the prof for this online course I’m taking *died in 2019* and he’s technically still giving classes since he’s *literally my prof for this course* and I’m learning from lectures recorded before his passing

..........it’s a great class but WHAT
«Привет, простите, но я тут нашёл, что профессор онлайн-курса, который я посещаю, умер в 2019 году и технически он всё ещё даёт лекции и буквально остаётся моим профессором на этом курсе. Я учусь по лекциям, которые записали до его смерти, и это отличные лекции, но ЧТО»

Как отметил студент, все люди постоянно потребляют информацию, созданную теми, кто давно умер: например, читают тексты ушедших из жизни писателей. Но обычно они узнают об этом не случайно, а не когда пишут автору с вопросом.

Aaron Ansuini 🪴🌱✨ @AaronLinguini
I mean, I guess I technically read texts written by people who’ve passed all the time, but it’s the fact that I looked up his email to send him a question and PULLED UP HIS MEMORIAM INSTEAD that just THREW ME OFF A LITTLE
Я имею в виду, что технически всё время читаю тексты, которые написали люди, ушедшие из жизни. Но то, что я нашёл его e-mail и отправил ему вопрос, а в ответ получил некролог — НЕМНОГО МЕНЯ НАПРЯГЛО»

В университете Конкордия подтвердили Slate, что профессор Франсуа-Марк Ганьон, преподававший историю искусств, ушёл из жизни в 2019 году. Несмотря на это университет продолжил использовать записанные лекции с мужчиной как в отдельном онлайн-курсе, так и в каталоге онлайн-занятий.

При этом технически за курс истории искусств теперь отвечает другой профессор и два ассистента. Но записи Ганьона используют как «учебное пособие», пояснили в университете.

Обычно посмертные публикации распространены среди творческих профессий. Например, музыка зачастую может выйти после того, как сами артисты умерли, однако в образовательном сегменте до сих пор остаётся редкостью.

#новости

32 32 комментария
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32 комментария
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Властный завод

52

Учащиеся не знают, что профессора уже нет — университет нигде об этом не упоминает.

Знает только тж

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AttentiveMilk

Властный
8

Ведь Дамир на передовой ☝️

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Твоего деда дед

AttentiveMilk
3

Похоронил профессора?

Ответить

Твоего деда дед

18

Сегодня в плейлисте заиграл Крис Корнелл и я поймал себя на мысли, что слышу голоса мёртвых людей.

Ответить

glimpse unthinkable

Твоего
2

бля я и забыл что он помер, на прошлой неделе лайв аудиослейв смотрел, лол.

Ответить

Твоего деда дед

glimpse
1

Он жив в наших сердцах

Ответить

Личный крюк

Твоего
1
Ответить

Алексей Егоров

13

Вот если бы его оцифровали при жизни и продолжили вещать НОВЫЕ лекции его цифровой копией... Вот это было бы круто.

Ответить

Отчаянный турник

Алексей
8

Ещё круче, если бы натренировали на нем нейросеть, чтобы она потом принимала экзамены

Ответить

glimpse unthinkable

Алексей
1

Было бы ещё лучше если бы вместо него Мику лекции читала в его стиле

Ответить

Dmitry Teplyakov

Алексей
0

Deepfake?

Ответить

Интенсивный франт

Алексей
0

Сначала хотел сказать, что для этого нужно подождать лет десять-пятнадцать, но потом понял: достаточно ведь наговорить пару сотен страниц текста, чтобы твоим голосом потом можно было читать любой текст. Deepfake уже достаточно успешно работает. Так что да, было бы круче. 

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George Sherozia

9

Напоминает грустную историю с Гервидсом Валерианом Ивановичем, который записывал видео с опытами, будучи болен.

Ответить

Дмитрий Грищенко

George
9

В одном ролике есть про это самоирония, дословно не помню, что-то вроде "пока в этом помещении тепло выделяет два тела"

Ответить

IO

George
1

Обожаю его видео

Ответить

АТВ

0

Помню когда в октябре ведущий НТВ разбился на самолёте, программу ДНК с его участием показывали ещё полтора месяца... Ужасный новый мир !

Ответить

Твоего деда дед

АТВ
18

Что в этом ужасного?
Ты чуть ли не каждый день смотришь кино с умершими актёрами, слушаешь музыку с умершими исполнителями, может даже смотришь лекции с умершими профессорами

Ответить

Уполномоченный диод

Твоего
18

Может даже читаешь комментарии умерших пользователей TJ.

Ответить

Обосранный

Уполном…
15

Или еще живых, но с давно отмершим мозгом 🍆

Ответить

glimpse

Обосран…
2

Он же овощ, ему мозг для функционирования никогда нужен не был.

Ответить

Владимир Филатов

glimpse
2

поэтому в базовой комплектации он не поставлялся

Ответить

Dmitry Yashin

Уполном…
1

Один такой пользователь здесь точно есть.

Ответить

Tauraloke Esteru

Твоего
2

Университет вроде как подразумевает некоторую интерактивность обучения. Это всё-таки не однонаправленное вещание а-ля радио.

Ответить

Твоего деда дед

Tauralo…
2

Универ обычно разделяет прямой вебинар, где студенты могут задавать вопросы, и просто запись лекции.
Конечно же я не знаю, как было в данном случае.

Ответить

Ушёл и не вернулся

4

Творчество - лишь жалкие потуги оставить память о себе среди будущих живых. Страх смерти рождает творчество, а не радость жизни.

Ответить

alexferman

Ушёл
3

Чего блять)

Ответить

Обосранный унитаз

alexferman
1

Тоже не въехал, слишком глубоко

Ответить

alexferman

Обосран…
2

Слишком категорично, в подростковом стиле

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carrot berry

2

это же... Хогвартс! 

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Shenmue

0

Фанский ответ

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Ник Хартман

0

Фу, лох
Косплей пилы, если и лекции на будущее, то только для внуков, когда речь о наследстве (если оно хоть какое-то может быть в рф)

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Nikita Kalimov

0

ТЖ не обращался за комментарием к преподавателю?

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