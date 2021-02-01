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Дамир Камалетдинов

«Сначала я думал, что это моя девушка»: пенис американца заперли в поясе верности, который взломали хакеры Статьи редакции

Мужчина заплатил выкуп, но злоумышленники не разблокировали его половой орган.

62 62 комментария
7917 просмотров

В январе 2021 года хакеры начали взламывать поясы верности Cellmate, в которых ещё в 2020 году нашли критическую уязвимость, позволяющую удалённо заблокировать устройство. Одной из жертв атаки стал американец Сэм Саммерс, историю вызволения своего полового органа он рассказал изданию Motherboard.

Мужчина рассказал, что сидел дома на диване, когда «умный» пояс верности сам защёлкнулся на его пенисе. В приложении высветилось странное сообщение, в котором говорилось, что получил контроль над устройством и требовал тысячу долларов (около 76 тысяч рублей) за разблокировку в биткоинах.

Это прозвучит странно, но сначала я был даже немного воодушевлён.

Сэм Саммерс
жертва хакеров, взламывающих Cellmate

Саммерс подумал, что это сделала его девушка: удалённое управление — одна из ключевых возможностей Cellmate. Но когда мужчина позвонил партнёрше, она сказала ему, что это была не она, несмотря на то, что он назвал стоп-слово. Только тогда мужчина осознал, что его взломали, а пенис оказался заперт в клетке без шансов на спасение.

Я подумал, вот чёрт, это по-настоящему. Я стал изучать эту штуку и там не оказалось ручного отключения в принципе.
Конечно, это пояс верности, поэтому у него и не должно быть такой возможности. Но я думал, что в электронных приборах обычно есть какой-то выход или что-то типа того. Конечно же, его не оказалось.

Сэм Саммерс

Когда Саммерс понял, что ему не выбраться, он начал паниковать. Оказавшись в отчаянии, мужчина решил выполнить требования хакера — он вспомнил о завалявшихся на старом аккаунте биткоинах и перевёл тысячу долларов злоумышленнику.

Но когда хакер получил деньги, он потребовал ещё больше. По словам Саммерса, в этот момент он почувствовал себя одновременно «чертовски глупым и чертовски злым».

Мужчина и его девушка начали вместе думать, как вызволить пенис Саммерса из клетки. Из инструментов в доме не оказалось ничего кроме молотка, поэтому пара купила в магазине гвозди. Первой применить силу попробовала партнёрша Саммерса, но ей не удалось вскрыть устройство, поэтому мужчина попытался сделать это сам.

Американец отметил, что бить молотком по собственному пенису было «очень страшно», потому что он оказался в опасной зоне удара. Саммерсу всё же удалось выбраться из пояса верности, но заодно он порезал гвоздём свой половой орган.

У меня нет шрама или каких-то последствий, но я истекал кровью и это было чертовски больно.

Сэм Саммерс

Из-за раны американец не мог заниматься сексом со своей девушкой около месяца. После происшествия мужчина также пересмотрел своё отношение к устройствам «интернета вещей», особенно к тем, которые касаются самых личных частей владельца. По его словам, если кому-то это нравится, в этом нет ничего плохого, но лучше использовать обычный физический замок, потому что «цифровым вещам нельзя доверять».

После вызволения пениса из Cellmate Саммерс выбросил устройство и удалил приложение. Несмотря на то, что у него не осталось физических шрамов, произошедшее травмировало мужчину.

Незнакомец врывается в мир, предназначенный только для вас и вашего партнёра или для вас и кого-то другого. И он попадает в него без вашего согласия. Он делает это с вами и вы ничего не можете предпринять в ответ.

Сэм Саммерс

Как отметили на Motherboard, Саммерс — не единственная жертва хакеров. Исследователи по кибербезопасности предупреждали об уязвимостях в Cellmate ещё в октябре 2020 года: тогда стало известно, что устройство может заблокировать удалённо любой желающий и из него не выбраться без применения физической силы извне.

Однако о первых случаях взломов стало известно только в январе 2021 года. Злоумышленники начали массово эксплуатировать уязвимости и требовать выкупы за разблокировку пенисов.

«Твой член теперь мой»: хакеры начали взламывать…
Похоже подключённое к интернету устройство для блокировки половых органов изначально было не…
tjournal.ru

#уязвимости #хакеры #взломы

62 62 комментария
20
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Благородный динозавр

62

Пояс верности с доступом в интернет

Заплатил выкуп хакерам

Начал сам бить молотком по члену до крови

 Сэм Саммерс

Я думаю никто спорить не будет, приз однозначно его.

Ответить

Иван Трофимов

Благородный
3

 Начал сам бить молотком по члену до крови

Не просто молотком по члену, а забивал туда им гвоздь!

Ответить

Victor Ganin

Благородный
0

Флешлайт, замаскированный под кружку?

Ответить

Младший чувак

21

Пиздец, куколдизм дошел до апогея с этими поясами верности

Ответить

Вова А.

Младший
9

Скоро изобретут какую-нибудь анальную пробку верности - автоматически расширяется и блокирует жёппу пока пин-код не введёшь

Ответить

Ev Vane

Вова
33

Тогда произойдёт...

Ответить

Игорь Рачук

Вова
11

Хм.....
*бежит патентовать*

Ответить

Sergey Smirnov

Вова
2

Королевская битва "Остров кровавого шоколада"

Ответить

Dmitry Yashin

Младший
0

Ты вообще понимаешь, что такое "куколд"?

Ответить

Bkmz Иванов

Dmitry
6

Не умничай 

Ответить

Степан Анейчик

Bkmz
–1

не выебывайся

Ответить

Bkmz Иванов

Степан
1

Не рвись

Ответить

Степан Анейчик

Bkmz
–1

тебе же сказали не выебывайся

Ответить

Bkmz Иванов

Степан
0

Завали забрало

Ответить

Степан

Bkmz
–1

@Вахтёр 

Ответить

Bkmz

Степан
0

У кого больше шансов? 
Завали забрало

Или
Не выебывайся

Ответить

Степан

Bkmz
0

мне похуй если нас обоих забанят, утащу тебя с собой

Ответить

Bkmz

Степан
0

Вперёд- нажми на "Пожаловаться">"Оскорбление"
Жалуйся

Ответить

Степан

Bkmz
0
Ответить

Bkmz

Степан
0

Слабак

Ответить

Степан

Bkmz
0

@Вахтёр 

Ответить

Bkmz

Степан
0

)))

Ответить

Долгий фитиль

21

Мужчина рассказал, что сидел дома на диване, когда «умный» пояс верности сам защёлкнулся на его пенисе.

Сам подполз, снял с него штаны, трусы, подпрыгнул и захлопнулся на члене ошеломлённого такой наглостью мужчины, который в это время читал сказки соседскому ребёнку на диване

Ответить

Авторский Кирилл

Долгий
6

100% пытался подрочить с помощью него, а эта шайтанмашина захлопнулась не вовремя 

Ответить

Долгий фитиль

Авторский
17

У меня так было с блендером

Ответить

Авторский Кирилл

Долгий
3

а у меня с вафельницей 

Ответить

Долгий фитиль

Авторск…
1

Мммм, с корочкой?

Ответить

Авторский Кирилл

Долгий
10

да, и теперь в клеточку, зову детей в крестики нолики играть 

Ответить

Обосранный

Долгий
2

Великолепный тред

Ответить

Ярослав

20
Ответить

Igor Mishchenko

Ярослав
9

Умный что ли? Говорят же, или много биткоинов, или молоток с гвоздями

Ответить

Игорь Рачук

Ярослав
7

При физическом воздействии там внутри активируется мясорубка! 

Ответить

Иплувен Максимал

15

В аббревиатуре IoT буква S означает security.

Ответить

Dmitry Shiryaev

4

Написать разработчикам ума не хватило, офк

Ответить

Игорь Рачук

Dmitry
19

- У меня ваше устройство член заблокировало!
- Да! Это его основная функция! Приятного вечера и будьте верны своей госпоже! 

Ответить

Dmitry Shiryaev

Игорь
0

Очевидно, что и девушка могла написать =\

Ответить

Игорь Рачук

Dmitry
5

- Не обманывай нас негодяй! Это ты пишешь с её аккаунта! 
*отправляют команду "Сдавить сильнее"*

Ответить

Jared

Игорь
2

*отправляют команду "Сдавить сильнее"*

а чувак и не против

Ответить

Vadim Nemnasev

7

Мужчина и его девушка начали вместе думать, как вызволить пенис Саммерса из клетки. Из инструментов в доме не оказалось ничего кроме молотка, поэтому пара купила в магазине гвозди

хм!

Ответить

Игорь Рачук

Vadim
1

Тест на IQ успешно провален! 

Ответить

Условный микрофон

7

слишком много слабоумия

Ответить

Вова А.

7

Эх, знали бы хакеры былых времён, что в будущем они смогут взломать пенис

Ответить

FUNKADELIC

4

но лучше использовать обычный физический замок, потому что «цифровым вещам нельзя доверять»

Главное, что сделал верные выводы из случившегося. Классика всегда в моде.

Ответить

Anton Zhegulov

4
Ответить

Прочий историк

3

которые касаются самых личных частей владельца

Пенис это далеко не самая личная часть, особенно у этого парня

Ответить

GoodSanta

3

Оказавшись в отчайнии

@Дамир Камалетдинов как это слово вообще пришло тебе в голову в таком виде?

Ответить

Юрій Білозеров

GoodSanta
0

два чая этому редактору

Ответить

Грэм Грэмский

Юрій
0

Чайния*

Ответить

Юрій Білозеров

Грэм
0

новый хим элемент?

Ответить

Мучительный паркур

2

Но когда хакер получил деньги, он потребовал ещё больше

Вот казалось бы - разблокируй, и будет у тебя рабочая бизнес-модель. Нет, не хочу, хочу лопаться от жадности.

Ответить

Ярослав

0

Но он же открывается с помощью обычной отвертки за 30 секунд

Ответить

Sergejs Fedotovs

Ярослав
4

Не было у него отвёртки - только молоток. Рад, наверное, что не пила

Ответить

Алексей Куликов

1

Это кем надо быть, чтоб свой член закрыть на замок с удалённым управлением? По-другому не спать с другими дамами кроме своей у него не выходит?

Ответить

Kostya Zubanov

Алексей
1

скорее всего это мазохистские практики

Ответить

Kurt Knispel

1

это хоть негр был? а то беляши совсем уже ебанулись 

Ответить

Kostya Zubanov

0

хахаха
почему инженеры не предусмотрели возможность как-то сломать девайс? например оставить какой-нибудь тросс, который можно было бы разрезать кусачками в случае чего

Ответить

GoodSanta

Kostya
0

Выше есть видео же

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Ну вот нахуя он его надел?

Ответить

Михаил Кометов

Stanley
0

Представь, что для него надеть этот замок, как для тебя сидеть на тж. Вот затем и надел

Ответить

Daniel Sarney

0

Что вообще движет теми людьми, которые готовы себе на член нечто подобное с доступом в интернет прицепить?

Ответить

Таблетка Галоперидола

0

А что если это рекламная кампания, нацеленная на привлечение ещё более искушённых клиентов?

Ответить

Помидор с хвостиком

0

Есть гайд от производителя как открыть его при помощи отвёртки. Но зачем, когда можно забить гвоздь в болт?  🤦 

Ответить
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