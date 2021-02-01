Мужчина заплатил выкуп, но злоумышленники не разблокировали его половой орган.

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В январе 2021 года хакеры начали взламывать поясы верности Cellmate, в которых ещё в 2020 году нашли критическую уязвимость, позволяющую удалённо заблокировать устройство. Одной из жертв атаки стал американец Сэм Саммерс, историю вызволения своего полового органа он рассказал изданию Motherboard.

Мужчина рассказал, что сидел дома на диване, когда «умный» пояс верности сам защёлкнулся на его пенисе. В приложении высветилось странное сообщение, в котором говорилось, что получил контроль над устройством и требовал тысячу долларов (около 76 тысяч рублей) за разблокировку в биткоинах.

Это прозвучит странно, но сначала я был даже немного воодушевлён. Сэм Саммерс жертва хакеров, взламывающих Cellmate

Саммерс подумал, что это сделала его девушка: удалённое управление — одна из ключевых возможностей Cellmate. Но когда мужчина позвонил партнёрше, она сказала ему, что это была не она, несмотря на то, что он назвал стоп-слово. Только тогда мужчина осознал, что его взломали, а пенис оказался заперт в клетке без шансов на спасение.

Я подумал, вот чёрт, это по-настоящему. Я стал изучать эту штуку и там не оказалось ручного отключения в принципе.

Конечно, это пояс верности, поэтому у него и не должно быть такой возможности. Но я думал, что в электронных приборах обычно есть какой-то выход или что-то типа того. Конечно же, его не оказалось. Сэм Саммерс

Когда Саммерс понял, что ему не выбраться, он начал паниковать. Оказавшись в отчаянии, мужчина решил выполнить требования хакера — он вспомнил о завалявшихся на старом аккаунте биткоинах и перевёл тысячу долларов злоумышленнику.

Но когда хакер получил деньги, он потребовал ещё больше. По словам Саммерса, в этот момент он почувствовал себя одновременно «чертовски глупым и чертовски злым».

Мужчина и его девушка начали вместе думать, как вызволить пенис Саммерса из клетки. Из инструментов в доме не оказалось ничего кроме молотка, поэтому пара купила в магазине гвозди. Первой применить силу попробовала партнёрша Саммерса, но ей не удалось вскрыть устройство, поэтому мужчина попытался сделать это сам.

Американец отметил, что бить молотком по собственному пенису было «очень страшно», потому что он оказался в опасной зоне удара. Саммерсу всё же удалось выбраться из пояса верности, но заодно он порезал гвоздём свой половой орган.

У меня нет шрама или каких-то последствий, но я истекал кровью и это было чертовски больно. Сэм Саммерс

Из-за раны американец не мог заниматься сексом со своей девушкой около месяца. После происшествия мужчина также пересмотрел своё отношение к устройствам «интернета вещей», особенно к тем, которые касаются самых личных частей владельца. По его словам, если кому-то это нравится, в этом нет ничего плохого, но лучше использовать обычный физический замок, потому что «цифровым вещам нельзя доверять».

После вызволения пениса из Cellmate Саммерс выбросил устройство и удалил приложение. Несмотря на то, что у него не осталось физических шрамов, произошедшее травмировало мужчину.

Незнакомец врывается в мир, предназначенный только для вас и вашего партнёра или для вас и кого-то другого. И он попадает в него без вашего согласия. Он делает это с вами и вы ничего не можете предпринять в ответ. Сэм Саммерс

Как отметили на Motherboard, Саммерс — не единственная жертва хакеров. Исследователи по кибербезопасности предупреждали об уязвимостях в Cellmate ещё в октябре 2020 года: тогда стало известно, что устройство может заблокировать удалённо любой желающий и из него не выбраться без применения физической силы извне.