«Сначала я думал, что это моя девушка»: пенис американца заперли в поясе верности, который взломали хакеры Статьи редакции
Мужчина заплатил выкуп, но злоумышленники не разблокировали его половой орган.
В январе 2021 года хакеры начали взламывать поясы верности Cellmate, в которых ещё в 2020 году нашли критическую уязвимость, позволяющую удалённо заблокировать устройство. Одной из жертв атаки стал американец Сэм Саммерс, историю вызволения своего полового органа он рассказал изданию Motherboard.
Мужчина рассказал, что сидел дома на диване, когда «умный» пояс верности сам защёлкнулся на его пенисе. В приложении высветилось странное сообщение, в котором говорилось, что получил контроль над устройством и требовал тысячу долларов (около 76 тысяч рублей) за разблокировку в биткоинах.
Саммерс подумал, что это сделала его девушка: удалённое управление — одна из ключевых возможностей Cellmate. Но когда мужчина позвонил партнёрше, она сказала ему, что это была не она, несмотря на то, что он назвал стоп-слово. Только тогда мужчина осознал, что его взломали, а пенис оказался заперт в клетке без шансов на спасение.
Когда Саммерс понял, что ему не выбраться, он начал паниковать. Оказавшись в отчаянии, мужчина решил выполнить требования хакера — он вспомнил о завалявшихся на старом аккаунте биткоинах и перевёл тысячу долларов злоумышленнику.
Мужчина и его девушка начали вместе думать, как вызволить пенис Саммерса из клетки. Из инструментов в доме не оказалось ничего кроме молотка, поэтому пара купила в магазине гвозди. Первой применить силу попробовала партнёрша Саммерса, но ей не удалось вскрыть устройство, поэтому мужчина попытался сделать это сам.
Американец отметил, что бить молотком по собственному пенису было «очень страшно», потому что он оказался в опасной зоне удара. Саммерсу всё же удалось выбраться из пояса верности, но заодно он порезал гвоздём свой половой орган.
Из-за раны американец не мог заниматься сексом со своей девушкой около месяца. После происшествия мужчина также пересмотрел своё отношение к устройствам «интернета вещей», особенно к тем, которые касаются самых личных частей владельца. По его словам, если кому-то это нравится, в этом нет ничего плохого, но лучше использовать обычный физический замок, потому что «цифровым вещам нельзя доверять».
После вызволения пениса из Cellmate Саммерс выбросил устройство и удалил приложение. Несмотря на то, что у него не осталось физических шрамов, произошедшее травмировало мужчину.
Как отметили на Motherboard, Саммерс — не единственная жертва хакеров. Исследователи по кибербезопасности предупреждали об уязвимостях в Cellmate ещё в октябре 2020 года: тогда стало известно, что устройство может заблокировать удалённо любой желающий и из него не выбраться без применения физической силы извне.
Однако о первых случаях взломов стало известно только в январе 2021 года. Злоумышленники начали массово эксплуатировать уязвимости и требовать выкупы за разблокировку пенисов.
Начал сам бить молотком по члену до крови
Не просто молотком по члену, а забивал туда им гвоздь!
Ты вообще понимаешь, что такое "куколд"?
Не умничай
не выебывайся
Не рвись
тебе же сказали не выебывайся
Завали забрало
Мужчина рассказал, что сидел дома на диване, когда «умный» пояс верности сам защёлкнулся на его пенисе.
Сам подполз, снял с него штаны, трусы, подпрыгнул и захлопнулся на члене ошеломлённого такой наглостью мужчины, который в это время читал сказки соседскому ребёнку на диване
100% пытался подрочить с помощью него, а эта шайтанмашина захлопнулась не вовремя
Долгий фитиль
У меня так было с блендером
а у меня с вафельницей
Долгий фитиль
Мммм, с корочкой?
Умный что ли? Говорят же, или много биткоинов, или молоток с гвоздями
Написать разработчикам ума не хватило, офк
- У меня ваше устройство член заблокировало!
- Да! Это его основная функция! Приятного вечера и будьте верны своей госпоже!
Очевидно, что и девушка могла написать =\
- Не обманывай нас негодяй! Это ты пишешь с её аккаунта!
*отправляют команду "Сдавить сильнее"*
Мужчина и его девушка начали вместе думать, как вызволить пенис Саммерса из клетки. Из инструментов в доме не оказалось ничего кроме молотка, поэтому пара купила в магазине гвозди
хм!
но лучше использовать обычный физический замок, потому что «цифровым вещам нельзя доверять»
Главное, что сделал верные выводы из случившегося. Классика всегда в моде.
Оказавшись в отчайнии
@Дамир Камалетдинов как это слово вообще пришло тебе в голову в таком виде?
два чая этому редактору
Но он же открывается с помощью обычной отвертки за 30 секунд
Не было у него отвёртки - только молоток. Рад, наверное, что не пила
Это кем надо быть, чтоб свой член закрыть на замок с удалённым управлением? По-другому не спать с другими дамами кроме своей у него не выходит?
хахаха
почему инженеры не предусмотрели возможность как-то сломать девайс? например оставить какой-нибудь тросс, который можно было бы разрезать кусачками в случае чего
Ну вот нахуя он его надел?
Представь, что для него надеть этот замок, как для тебя сидеть на тж. Вот затем и надел
Что вообще движет теми людьми, которые готовы себе на член нечто подобное с доступом в интернет прицепить?
А что если это рекламная кампания, нацеленная на привлечение ещё более искушённых клиентов?
Есть гайд от производителя как открыть его при помощи отвёртки. Но зачем, когда можно забить гвоздь в болт? 🤦