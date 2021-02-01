Xiaomi подал в суд на Минобороны и Минфин США из-за включения в чёрный список Статьи редакции
Компания отрицает связь с военными Китая, из-за которой против неё ввели санкции.
- Xiaomi подал иск против Министерства финансов и Министерства обороны США, чтобы добиться исключения из чёрного списка компаний, связанных с военными Китая, пишет CNBC;
- Компания утверждает, что включение в список «неконституционно», поскольку лишает её свободы и права собственности без надлежащей правовой процедуры;
- В компании отрицают связь с военной отраслью Китая и утверждают, что Xiaomi не принадлежит китайскому правительству или вооруженным силам и не контролируется ими;
- Запрет на покупку акций компании нанесёт ей «непоправимый вред», утверждает Xiaomi. Ограничения также «повредят способности компании вести, развивать и финансировать свой бизнес, продавать продукты, поддерживать и развивать деловые отношения, а также нанимать и удерживать сотрудников»;
- Причиной иска стал запрет американским инвесторам вкладывать в Xiaomi и ещё восемь китайских компаний. Это произошло после того, как в январе 2021 года Минобороны США внесло в чёрный список несколько китайских компаний, в том числе Xiaomi;
- Санкции подразумевают, что американские инвесторы должны будут избавиться от своих активов в компаниях до 11 ноября 2021 года.
Ну китайцы сами виноваты, нефиг было против Штатов пердеть. Лучше бы дружили с ними, как все нормальные страны, строили американские фабрики у себя, делали айфоны, всем бы лучше в мире жилось. Но нет, нужно обязательно против них пукнуть со своим коммунизмом. Практика показывает, что дружба со Штатами ведет к благополучию - взгляните как живут они, как живет ЕС. Еще бы Путиноид снял с себя полномочия и на поклон к Байдену пошел, мы бы уже через год жили бы как в Украине, даже безвиз был бы! Эх, мечты...
"уже через год жили бы как в Украине..."
спасибо не надо такое счастье
А хочешь сказать, там плохо живут? Порошенко и Зеленский подняли разворованную Януковичем экономику страны, благо, у них была поддержка Запада в лице Байдена, который советы давал им по телефону. Порошенко и вовсе безвиз сделал, там теперь люди в Европу на выходные ездят, подышать воздухом, он там немного почище. Скажи еще что это не так, а то я смотрю, Лахта уже начала присылать подкрепления.
Чувак, ты очень плохо осведомлен что творится в украине. Там 90е российские, только безвиз есть, можно в польше яблоки пособирать
Чел из Украины ежегодно валит по 200 к населения, а пол страны на заработках в Польше и Чехии. Украина даже на фоне РФ сильно отсталая. Не нужно смотреть айситиви пожалуйста
С социальной стороны — да, не хорошо уж точно. Но вот в плане политики и прозападного (а не пророссийского) курса — збс, это как раз то, что нужно для развития страны. Ещё бы соседи не гадили в огород, пытаясь забор передвинуть на пару (сотен) (кило)метров. ЛДНР пиздец ресурсов вытягивает, тут россия навалила знатно.
Там все плохо?
Однополярный мир это пиздец
Вась, там проблема глубже, погугли про курс юаня, который регулируется отнюдь не рыночными механизмами! Китайцы очень хитрожопые ребятки, с ними только с позиции силы можно разговаривать, или они как на рынке тебя обманут
Завертелась сяомка на невидимом хую.
Продам поко х3 пока не поздно, меняю на соль и болванки 7 Гб интернет забэкапить пока дима не отключил.
Трамп разберётся, кто с кем связан.
С демократами уже разобрался, теперь в инвизе летает, смотрит как другие играют.