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Технологии
Новости vc.ru

Xiaomi подал в суд на Минобороны и Минфин США из-за включения в чёрный список  Статьи редакции

Компания отрицает связь с военными Китая, из-за которой против неё ввели санкции.

  • Xiaomi подал иск против Министерства финансов и Министерства обороны США, чтобы добиться исключения из чёрного списка компаний, связанных с военными Китая, пишет CNBC;
  • Компания утверждает, что включение в список «неконституционно», поскольку лишает её свободы и права собственности без надлежащей правовой процедуры;
  • В компании отрицают связь с военной отраслью Китая и утверждают, что Xiaomi не принадлежит китайскому правительству или вооруженным силам и не контролируется ими;
  • Запрет на покупку акций компании нанесёт ей «непоправимый вред», утверждает Xiaomi. Ограничения также «повредят способности компании вести, развивать и финансировать свой бизнес, продавать продукты, поддерживать и развивать деловые отношения, а также нанимать и удерживать сотрудников»;
  • Причиной иска стал запрет американским инвесторам вкладывать в Xiaomi и ещё восемь китайских компаний. Это произошло после того, как в январе 2021 года Минобороны США внесло в чёрный список несколько китайских компаний, в том числе Xiaomi;
  • Санкции подразумевают, что американские инвесторы должны будут избавиться от своих активов в компаниях до 11 ноября 2021 года.

#новости #xiaomi #санкции #технологии

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17 17 комментариев
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Василий Жванецкий

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Ну китайцы сами виноваты, нефиг было против Штатов пердеть. Лучше бы дружили с ними, как все нормальные страны, строили американские фабрики у себя, делали айфоны, всем бы лучше в мире жилось. Но нет, нужно обязательно против них пукнуть со своим коммунизмом. Практика показывает, что дружба со Штатами ведет к благополучию - взгляните как живут они, как живет ЕС. Еще бы Путиноид снял с себя полномочия и на поклон к Байдену пошел, мы бы уже через год жили бы как в Украине, даже безвиз был бы! Эх, мечты...

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old europa cafe

Василий
7

"уже через год жили бы как в Украине..."

спасибо не надо такое счастье

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Василий Жванецкий

old
5

А хочешь сказать, там плохо живут? Порошенко и Зеленский подняли разворованную Януковичем экономику страны, благо, у них была поддержка Запада в лице Байдена, который советы давал им по телефону. Порошенко и вовсе безвиз сделал, там теперь люди в Европу на выходные ездят, подышать воздухом, он там немного почище. Скажи еще что это не так, а то я смотрю, Лахта уже начала присылать подкрепления.

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Максим Манчестер

Василий
3

Чувак, ты очень плохо осведомлен что творится в украине. Там 90е российские, только безвиз есть, можно в польше яблоки пособирать

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Роман Яремчук

Василий
2

Чел из Украины ежегодно валит по 200 к населения, а пол страны на заработках в Польше и Чехии. Украина даже на фоне РФ сильно отсталая. Не нужно смотреть айситиви пожалуйста 

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Madao

old
0

С социальной стороны — да, не хорошо уж точно. Но вот в плане политики и прозападного (а не пророссийского) курса — збс, это как раз то, что нужно для развития страны. Ещё бы соседи не гадили в огород, пытаясь забор передвинуть на пару (сотен) (кило)метров. ЛДНР пиздец ресурсов вытягивает, тут россия навалила знатно. 

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Ринат Вакилов

old
0

Там все плохо?

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Alexandr

Ринат
0

Норм тут. Я из нерезиновой свалил в Украину и доволен как слон. Ещё б квартиру там продать какому нибудь лоху и вообще б збст было бы.

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old europa cafe

Alexandr
1

Толсто.

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Роман Яремчук

Василий
1

Однополярный мир это пиздец 

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Скучный холод

Роман
1

Евклидово пространство вообще бесит, вечно эти рамки

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Андрей Парусников

Василий
–1

Вась, там проблема глубже, погугли про курс юаня, который регулируется  отнюдь не рыночными механизмами! Китайцы очень хитрожопые ребятки, с ними только с позиции силы можно разговаривать, или они как на рынке тебя обманут

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Semen Semenov

5

Сяоми топ

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Максим Степанов

5

руки прочь от Сяоми!)

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old europa cafe

3

Завертелась сяомка на невидимом хую. 
Продам поко х3 пока не поздно, меняю на соль и болванки 7 Гб интернет забэкапить пока дима не отключил.

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Украденная жизнь

–1

Трамп разберётся, кто с кем связан.

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old europa cafe

Украденная
1

С демократами уже разобрался, теперь в инвизе летает, смотрит как другие играют.

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