У нашей обезьяны есть беспроводной имплант в черепе с крошечными проводками, который позволяет ей играть в видеоигры силой разума. Вы не можете увидеть имплант, и это очень счастливая обезьянка. У нас вообще самые милые помещения для обезьян в мире и мы хотим, чтобы они играли в мысленный пинг-понг друг с другом.