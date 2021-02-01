Маск рассказал о вживлении нейрочипа обезьяне — она смогла играть в видеоигры «силой мысли» Статьи редакции
Видеодоказательства он пообещал предоставить позже.
Илон Маск рассказал о прогрессе своего стартапа Neuralink, который занимается разработкой чипов для связи мозга с компьютером. По его словам, устройство позволило подопытной обезьяне играть в видеоигры «силой мысли». Об этом предприниматель рассказал во время стрима в соцсети Clubhouse, передаёт Bloomberg.
Маск напомнил, что цель технологии связи мозга с компьютером заключается в том, чтобы помочь людям с травмами головного и спинного мозга. По задумке авторов, вживление нейрочипа позволит им восстановить утерянные из-за травм функции тела.
В июле 2019 года стартап Neuralink представил нити, позволяющие считывать информацию из мозга и передавать её компьютеру. Компания также разработала хирургического робота, который может подключить имплант к мозгу в автоматическом режиме.
В августе 2020 года компания показала новый прототип чипа и продемонстрировала работу устройства на свиньях. Чип размером с монету, по словам Илона Маска, можно вживить в мозг, не оставив внешних следов.
+1 пользователь DTF?
Ожидание: обезьяна тащит катку в cs go.
На деле: обезьяна кое как выигрывает в pong у 70ти летнего уборщика.
Безопасный яд
ЫЫЫ ПОРВАЛСЯ
ЫЫЫ ЧТО С ДЕНЬГАМИ У-У-А-А
Просиживание целыми днями на tj это тебе не игрушки, обезьяна не справится с этим.
Илон Маск научил обезьяну играть в видеоигры
Жизненно для любого, у кого есть младший брат
И по фото видно, и по делам, и по твиттеру. Что илон некисло так палится по кислоте, опасновато. Думаю еще в этом году услышим запах его паленых перьев.
На самом деле очень крутая новость.
После инфаркта пожилым очень сложно восстанавливаться. Если кому-то поможет вернуть речь или простейшие двигательные функции - уже будет огромный успех.
Илон Маск научил обезьяну играть в видеоигры
в cyberpunk?
Полюбому оно и наоборот работает и человека можно научить быть обезьяной, на Илоне такое испытать чтобы он смог завести семью по заветам предков.