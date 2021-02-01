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Технологии
Дамир Камалетдинов

Маск рассказал о вживлении нейрочипа обезьяне — она смогла играть в видеоигры «силой мысли» Статьи редакции

Видеодоказательства он пообещал предоставить позже.

31 31 комментарий
1988 просмотров

Илон Маск рассказал о прогрессе своего стартапа Neuralink, который занимается разработкой чипов для связи мозга с компьютером. По его словам, устройство позволило подопытной обезьяне играть в видеоигры «силой мысли». Об этом предприниматель рассказал во время стрима в соцсети Clubhouse, передаёт Bloomberg.

У нашей обезьяны есть беспроводной имплант в черепе с крошечными проводками, который позволяет ей играть в видеоигры силой разума. Вы не можете увидеть имплант, и это очень счастливая обезьянка. У нас вообще самые милые помещения для обезьян в мире и мы хотим, чтобы они играли в мысленный пинг-понг друг с другом.

Илон Маск на стриме Сlubhouse

Маск напомнил, что цель технологии связи мозга с компьютером заключается в том, чтобы помочь людям с травмами головного и спинного мозга. По задумке авторов, вживление нейрочипа позволит им восстановить утерянные из-за травм функции тела.

В июле 2019 года стартап Neuralink представил нити, позволяющие считывать информацию из мозга и передавать её компьютеру. Компания также разработала хирургического робота, который может подключить имплант к мозгу в автоматическом режиме.

В августе 2020 года компания показала новый прототип чипа и продемонстрировала работу устройства на свиньях. Чип размером с монету, по словам Илона Маска, можно вживить в мозг, не оставив внешних следов.

Маск показал работу Neuralink — вживлённого в…
Демонстрацию провели на свинье, которой вживили чип размером с монету — технология позволила…
tjournal.ru

#новости #маск #neuralink

Спасибо за наводку Максим Андреев
31 31 комментарий
25
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GoodSanta

26

+1 пользователь DTF?

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A patient patient

GoodSanta
4

TJ не TJ без набросов на DTF

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Some Dude

GoodSanta
0

Российские ученые давным-давно научили обезьян играть в игры. и многие из них теперь обитают на дтф.
Но ты меня опередил на 14 минут, эх)

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Yuriy Klyahin

25
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aliftin

4

Ожидание: обезьяна тащит катку в cs go.
На деле: обезьяна кое как выигрывает в pong у 70ти летнего уборщика. 

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Безопасный яд

aliftin
16

ЫЫЫ ПОРВАЛСЯ

ЫЫЫ ЧТО С ДЕНЬГАМИ У-У-А-А

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aliftin

Безопасный
1

Просиживание целыми днями на tj это тебе не игрушки, обезьяна не справится с этим. 

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knight_killer

3
Ответить

Деловой бинокль

knight_killer
0

иронишно, что деус экс одна из любимых игр у него

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Genesi5

knight_killer
0
Ответить

Вольный чайник

knight_killer
0

‘S cool!

Ответить

Деловой бинокль

1

[здесь могла бы быть ваша шутка про игру, которая достойна только обезьян]

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Genesi5

Деловой
5

[здесь должна была быть шутка про тиммейтов, которых тебе кидают в катку]

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Аврора

2

Илон Маск научил обезьяну играть в видеоигры

Жизненно для любого, у кого есть младший брат 

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old europa cafe

–8

И по фото видно, и по делам, и по твиттеру. Что илон некисло так палится по кислоте, опасновато. Думаю еще в этом году услышим запах его паленых перьев.

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Безопасный яд

old
4

услышим запах

и кто тут по кислоте палится?

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Максим Андреев

1

Заголовки СМИ:
2030 год: Илон Маск научил обезьяну принимать марьиванну. 
2040 год: Илон Маск посадил обезьяну за руль Тесла
2050 год: Илон Маск сделал обезьяну гендиректором Тесла
2070 год: Обезьяна вживила Маску Neoralink и заставила играть в mind-Pong. 

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davi nayka

1

может еще раков научит?

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bor_vn

1

На самом деле очень крутая новость.
После инфаркта пожилым очень сложно восстанавливаться. Если кому-то поможет вернуть речь или простейшие двигательные функции - уже будет огромный успех.

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Максим Андреев

bor_vn
0

Соглашусь. Это будет прорывном в реабилитации после самых тяжелых недугов. И речь не только о восстановлении двигательных функций, но и о когнитивных также.

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Украденная жизнь

0

Я вас умоляю. Попробовал бы он в подмосковной школе.

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Евгений Глебов (Катышев)

0

Тоже мне достижение. WoT уже больше 10 лет.

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Андрей Петкевич

0

  Илон Маск научил обезьяну играть в видеоигры

в cyberpunk?

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Alex Sharp

Андрей
0

В доту

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Kris Stone

0

Полюбому оно и наоборот работает и человека можно научить быть обезьяной, на Илоне такое испытать чтобы он смог завести семью по заветам предков.

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Алексей Нездайминов

0

Жёстко вы Рогозина троллите заголовком!

Ответить

Константин Чегемов

0

Позовите пожалуйста когда будут удачные шутки на тему Планеты обезьян

Ответить

Oleg zt

0

Это то, что они сделают с человечеством - обезьян играющих в видеоигры

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Alex Sharp

0

Цукерберг уже давно управляет обезьянами

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Дмитрий Рублев

0

soon

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Rex Sacrorum

0

Ждём стримов от абу.

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