В широкую продажу они поступят в конце года.

{"id":333296,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/333296-nike-predstavila-krossovki-kotorye-mozhno-nadet-bez-pomoshchi-ruk","title":"Nike \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0434\u0435\u0442\u044c \u0431\u0435\u0437 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438 \u0440\u0443\u043a","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/tech\/333296-nike-predstavila-krossovki-kotorye-mozhno-nadet-bez-pomoshchi-ruk&title=Nike \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0434\u0435\u0442\u044c \u0431\u0435\u0437 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438 \u0440\u0443\u043a","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/tech\/333296-nike-predstavila-krossovki-kotorye-mozhno-nadet-bez-pomoshchi-ruk","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/tech\/333296-nike-predstavila-krossovki-kotorye-mozhno-nadet-bez-pomoshchi-ruk&text=Nike \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0434\u0435\u0442\u044c \u0431\u0435\u0437 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438 \u0440\u0443\u043a","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/tech\/333296-nike-predstavila-krossovki-kotorye-mozhno-nadet-bez-pomoshchi-ruk&text=Nike \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0434\u0435\u0442\u044c \u0431\u0435\u0437 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438 \u0440\u0443\u043a","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/tech\/333296-nike-predstavila-krossovki-kotorye-mozhno-nadet-bez-pomoshchi-ruk","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=Nike \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0434\u0435\u0442\u044c \u0431\u0435\u0437 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438 \u0440\u0443\u043a&body=https:\/\/tjournal.ru\/tech\/333296-nike-predstavila-krossovki-kotorye-mozhno-nadet-bez-pomoshchi-ruk","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 8128 просмотров

В компании считают, что GO FlyEase подойдут для людей с ограниченными физическими возможностями и будут актуальны в разгар пандемии, когда минимизация прикосновений стала важной частью сохранения здоровья. Об этом пишет Gizmodo.

Издание полагает, что эта линейка — ответ Nike на популярные сандалии Crocs. Но хотя GO FlyEase предлагает аналогичные функции, а именно возможность легко обуваться без использования рук, внешне новая модель выглядит как обычные кроссовки без шнурков.

В отличие от кроксов, у которых есть дополнительный ремешок на щиколотке, Nike разработала кроссовки с шарнирным механизмом, «разделяющим» обувь пополам и позволяющим создавать большее отверстие для свободного скольжения ног.

Новинка станет доступна для некоторых «избранных» покупателей с 15 февраля, а в широкую продажу поступит в конце 2021 года. Сообщается, что кроссовки будут стоить около 120 долларов.