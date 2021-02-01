Nike представила кроссовки, которые можно надеть без помощи рук Статьи редакции
В широкую продажу они поступят в конце года.
В компании считают, что GO FlyEase подойдут для людей с ограниченными физическими возможностями и будут актуальны в разгар пандемии, когда минимизация прикосновений стала важной частью сохранения здоровья. Об этом пишет Gizmodo.
Издание полагает, что эта линейка — ответ Nike на популярные сандалии Crocs. Но хотя GO FlyEase предлагает аналогичные функции, а именно возможность легко обуваться без использования рук, внешне новая модель выглядит как обычные кроссовки без шнурков.
В отличие от кроксов, у которых есть дополнительный ремешок на щиколотке, Nike разработала кроссовки с шарнирным механизмом, «разделяющим» обувь пополам и позволяющим создавать большее отверстие для свободного скольжения ног.
Новинка станет доступна для некоторых «избранных» покупателей с 15 февраля, а в широкую продажу поступит в конце 2021 года. Сообщается, что кроссовки будут стоить около 120 долларов.
В январе 2019 года Nike представила кроссовки Adapt BB, которые шнуруются сами — как в фильме «Назад в будущее». Ими можно управлять через приложение, а заряжать надо через специальный коврик. Это первая массовая версия кроссовок с автошнуровкой.
Неповторимый оригинал
Надеваешь/снимаешь без рук
Отличный вариант для похода в магазин
С носками повышается шанс стать самым желанным женихом на районе
В случае домашнего конфликта данная модель быстро переключается в режим метательного орудия
10/10
Былой спрей
пыль попадает, а так идеальная штука
Надежный шар
Так из шланга полил и дальше идешь
Былой спрей
со временем пятки чернеют всё равно, хотя хуй с ними, за зиму побелеют
Выглядит всрато
Пыльный паук например
А цветовое решение вообще полный пиздец
Пыльный Артем
Хорошее, но не для нашей грязи. Им конец будет после первой прогулки
Казалось бы, с белыми кедами и кроссовками так же. Но в Москве каждый второй хипстер их носит. У людей один только хайп в голове + показать, что у них "всё как у людей"
Через пару лет у нас все хипстеры будут кипятком ссать))
Обуть обувь - всё равно что одеть одежду )
Незначительный дебаркадер
Всё равно что надеть Надежду.
Любить Любовь
А снимаются они тоже сами?
А если тебе кто-то на пятку наступил? Раз и нет ботинка.
Хоть аппка для этого не нужна, уже прогресс
Для активации нужно послать смс
Обувь для мест, где не бывает осадков и грязи.
Этот комментарий никогда не был написан.
Тише, тише, не пугай его. Он если узнает, что в городе еще и можно делать грунт закрытым, вообще охуеет. Кто его откачивать будет?
Какой закрытый грунт? Это в каком городе? Это точно про Россию?
опятб не то
а 2015 был уже 6 лет назад
про ховерборды можно и не заикаться =(
Так они уже делали ограниченную серию таких кроссовок, да и ховерборды сейчас вполне реализуемы, просто нет именно массового продукта, только тестовые и закрытые образцы/
Это были внешне похожие кроссовки, механизма завязывания как в кино не было, верхняя застёжка затягивалась при давлении пятки на стельку. Ховерборды в противозачаточном состоянии. Либо над сверхпроводником с чемоданом аккумуляторов, либо реактивные с рюкзаком топлива.
Не очень понял как они возвращаются в это открытое положение , все равно придется после того как снял их раскрывать видимо. Так что это не совсем "без рук"
Надежный шар
Они типа раскрываются, поскольку когда ты их снимаешь, ты на пятку наступаешь и ногу вверх вытаскиваешь. Они должны без ноги всегда быть в открытом положении, там говорят что они устойчивые в таком положении
Тоже мне, большого ума не нужно, вот если бы носки были , которые без помощи рук одевались, вот это прорыв.
Ходить в них будет половина модников ЦУМа, но явно не люди с ограниченными способностями
Ого, выглядит неплохо. А не цветастый пиздец а-ля "срынка". Плюсом удобно обувать. Жаль только будет стоить как 3 ср. зп.
Пиздато, ещё бы на 20 дол. дешевле, забрал бы
Они их сделали для инвалидов
это ж какие богатые инвалиды
Когда живёшь в России, и любой инвалид ассоциируется с бедностью. Печаль.
А что, есть и богатые инвалиды, или ты думаешь что если у тебя много денег, то ты не станешь инвалидом к старости?
Nike
In the Nike GO FlyEase, this translates to serving the broadest range of active lifestyles possible — whether the wearer is champion fencer Bebe Vio, a student racing to class or a parent with their hands full.
TJ
В компании считают, что GO FlyEase подойдут для людей с ограниченными физическими возможностями
Крупные корпорации просто повернулись на ковиде. Что дальше? Ждём бесконтактный секс