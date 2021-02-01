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Ольга Щербинина

Nike представила кроссовки, которые можно надеть без помощи рук Статьи редакции

В широкую продажу они поступят в конце года.

76 76 комментариев
8128 просмотров

В компании считают, что GO FlyEase подойдут для людей с ограниченными физическими возможностями и будут актуальны в разгар пандемии, когда минимизация прикосновений стала важной частью сохранения здоровья. Об этом пишет Gizmodo.

Издание полагает, что эта линейка — ответ Nike на популярные сандалии Crocs. Но хотя GO FlyEase предлагает аналогичные функции, а именно возможность легко обуваться без использования рук, внешне новая модель выглядит как обычные кроссовки без шнурков.

В отличие от кроксов, у которых есть дополнительный ремешок на щиколотке, Nike разработала кроссовки с шарнирным механизмом, «разделяющим» обувь пополам и позволяющим создавать большее отверстие для свободного скольжения ног.

Новинка станет доступна для некоторых «избранных» покупателей с 15 февраля, а в широкую продажу поступит в конце 2021 года. Сообщается, что кроссовки будут стоить около 120 долларов.

В январе 2019 года Nike представила кроссовки Adapt BB, которые шнуруются сами — как в фильме «Назад в будущее». Ими можно управлять через приложение, а заряжать надо через специальный коврик. Это первая массовая версия кроссовок с автошнуровкой.

Nike выпустила в продажу вторую версию кроссовок…
Теперь их легче надеть, но они стоят дороже предшественников.
tjournal.ru

#новости #nike

76 76 комментариев
82
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76 комментариев
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Daffy Duck

95

Неповторимый оригинал 
Надеваешь/снимаешь без рук 
Отличный вариант для похода в магазин 
С носками повышается шанс стать самым желанным женихом на районе 
В случае домашнего конфликта данная модель быстро переключается в режим метательного орудия 
10/10

Ответить

Былой спрей

Daffy
2

пыль попадает, а так идеальная штука

Ответить

Надежный шар

Былой
53

Так из шланга полил и дальше идешь

Ответить

Пыльный Артем

Надежный
12

Можно просто нассать в крайнем случае 

Ответить

Былой спрей

Надежный
8

со временем пятки чернеют всё равно, хотя хуй с ними, за зиму побелеют

Ответить

Парадный Данила

Былой
0

Так ты черные купи сразу

Ответить

Былой спрей

Парадный
0

черный пятки купить? та ну

Ответить

Парадный Данила

Былой
0

Гуталином намажь

Ответить

Ваша Закладко

Надежный
2

кубанские хинты

Ответить

Илья Максименко

Daffy
3

сука, я в точно таких же сижу

Ответить

andorus

Daffy
0
Ответить

Disco Dinosaur

22

Выглядит всрато

Ответить

Пыльный паук например

Disco
5

А цветовое решение вообще полный пиздец

Ответить

Пыльный Артем

Пыльный
7

Хорошее, но не для нашей грязи. Им конец будет после первой прогулки

Ответить

Солёная Капля

Пыльный
1

Казалось бы, с белыми кедами и кроссовками так же. Но в Москве каждый второй хипстер их носит. У людей один только хайп в голове + показать, что у них "всё как у людей"

Ответить

Солёная Капля

Disco
0

Через пару лет у нас все хипстеры будут кипятком ссать))

Ответить

Yaroslaff Chekunov

Солёная
0

Кому как не тебе об этом знать

Ответить

Романелло Кивогенс

3

Обуть обувь - всё равно что одеть одежду ) 

Ответить

3AHO3A

Романелло
42

Набуть нужно

Ответить

Романелло Кивогенс

3AHO3A
1

Набуть одежду - всё равно что одеть обувь.

Ответить

Андрей Петрович

3AHO3A
1

А потом разбуть.

Ответить

Незначительный дебаркадер

Романелло
5

Всё равно что надеть Надежду.

Ответить

Shenmue

Незначительный
1

Любить Любовь

Ответить

Eugard

Shenmue
4

Обладать Игнатом

Ответить

AZP

Shenmue
0

Соболь?

Ответить

Den Kasyanov

AZP
5

ну типа

Ответить

Слава Инженеров

Романелло
–1

набуть обувь?

Ответить

Прочий историк

8

большее отверстие для свободного скольжения ног

Шедевры перевода

Ответить

Dante Havershim

Прочий
11

дайте две пары

Ответить

Dmitry Yashin

5

А снимаются они тоже сами?

Ответить

Авторский Кирилл

Dmitry
10

вход рубль выход два  

Ответить

Дмитрий Киселев

6

У меня все кроссовки через пару недель такими становятся.

Ответить

Виталий Лановой

3

А если тебе кто-то на пятку наступил? Раз и нет ботинка.

Ответить

Былой спрей

Виталий
7

блм ботинки

Ответить

Весёлый Хамелеон

4

Хоть аппка для этого не нужна, уже прогресс

Ответить

Leonid Celevra

Весёлый
1

Для активации нужно послать смс

Ответить

Обосранный унитаз

Leonid
0

А без регистрации и смс можна?

Ответить

Ушёл и не вернулся

3

Говно собачье

Ответить

Alexander the Nth

2

Обувь для мест, где не бывает осадков и грязи.

Ответить

Ваша Закладко

Alexander
3

соли и реактивов

Ответить

Иван Болдырев

Alexander
0

Этот комментарий никогда не был написан.

Ответить

Михаил Кометов

Иван
1

Тише, тише, не пугай его. Он если узнает, что в городе еще и можно делать грунт закрытым, вообще охуеет. Кто его откачивать будет?

Ответить

Alexander the

Михаил
1

Какой закрытый грунт? Это в каком городе? Это точно про Россию?

Ответить

Михаил Кометов

Alexand…
2

В том и ирония, что это не про Россию

Ответить

Иван Болдырев

Михаил
1

Ты прав.

Ответить

Посторонним В.

2

опятб не то
а 2015 был уже 6 лет назад
про ховерборды можно и не заикаться =(

Ответить

Лысина Арика

Посторонним
1

Так они уже делали ограниченную серию таких кроссовок, да и ховерборды сейчас вполне реализуемы, просто нет именно массового продукта, только тестовые и закрытые образцы/ 

Ответить

Посторонним В.

Лысина
2

Это были внешне похожие кроссовки, механизма завязывания как в кино не было, верхняя застёжка затягивалась при давлении пятки на стельку. Ховерборды в противозачаточном состоянии. Либо над сверхпроводником с чемоданом аккумуляторов, либо реактивные с рюкзаком топлива.

Ответить

Роман Александров

2

Неповторимый оригинал

Ответить

solawind

2

Не очень понял как они возвращаются в это открытое положение , все равно придется после того как снял их раскрывать видимо. Так что это не совсем "без рук"

Ответить

Aleksey Vasiliev

solawind
0

На видосе видно, второй ногой подпираешь

Ответить

Надежный шар

solawind
0

Они типа раскрываются, поскольку когда ты их снимаешь, ты на пятку наступаешь и ногу вверх вытаскиваешь. Они должны без ноги всегда быть в открытом положении, там говорят что они устойчивые в таком положении

Ответить

Владимир Филатов

2

А снимать без рук можно?

Ответить

Андрей Петрович

2

Тоже мне, большого ума не нужно, вот если бы носки были , которые без помощи рук одевались, вот это прорыв.

Ответить

Alex Sharp

1

Господи, как я же дешёвая и унылая хуета

Ответить

Руденко Сергей

1

Ходить в них будет половина модников ЦУМа, но явно не люди с ограниченными способностями

Ответить

Руденко Сергей

Руденко
0

Хотя иногда это одно и тоже

Ответить

ユリー シャネ

0

Ого, выглядит неплохо. А не цветастый пиздец а-ля "срынка". Плюсом удобно обувать. Жаль только будет стоить как 3 ср. зп.

Ответить

Подобный месяц

0
Ответить

badResistor

Подобный
0
Ответить

Aleksey Vasiliev

0

 Пиздато, ещё бы на 20 дол. дешевле, забрал бы

Ответить

Имя Фамилия

Aleksey
0

Они их сделали для инвалидов

Ответить

Aleksey Vasiliev

Имя
3

это ж какие богатые инвалиды 

Ответить

Имя Фамилия

Aleksey
1

Когда живёшь в России, и любой инвалид ассоциируется с бедностью. Печаль.

Ответить

Андрей Петрович

Aleksey
0

А что, есть и богатые инвалиды, или ты думаешь что если у тебя много денег, то ты не станешь инвалидом к старости?

Ответить

Закомплексованная Душа

Имя
1

Для безногих инвалидов?

Ответить

Denis Manchenko

0

No hands perfomance.

Ответить

badResistor

0

Как набул это так сбул.

Ответить

Morgan

0

Nike

In the Nike GO FlyEase, this translates to serving the broadest range of active lifestyles possible — whether the wearer is champion fencer Bebe Vio, a student racing to class or a parent with their hands full.

TJ

В компании считают, что GO FlyEase подойдут для людей с ограниченными физическими возможностями

Ответить

Ник

0

А уже были шутки про то как они будут соскакивать, когда будут наступать на пятки? 

Ответить

carrot berry

0

черт, я все свои кроссовки надеваю без рук. не знала, что нельзя было 

Ответить

Владимир Якин

0

Крупные корпорации просто повернулись на ковиде. Что дальше? Ждём бесконтактный секс

Ответить

Надежда Калиниченко

0

У папы такие уже лет дцать. Неубиваемые.

Ответить

Обосранный унитаз

0

Ну такое

Ответить

Экономический мангал

0

Nike молодцы, приятно когда можешь опознать долбаеба еще до того как с гим заговоришь. 

Ответить

Dmitriy Zhvakin

0

Неповторимый оригинал

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