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Технологии
Дамир Камалетдинов

Apple выпустила бета-версию iOS 14.5 с разблокировкой iPhone через Apple Watch вместо распознавания лиц Статьи редакции

Похоже, таким образом хотят решить проблему с использованием Face ID в масках.

19 19 комментариев
705 просмотров

В бета-версии iOS 14.5 Apple добавила временное решение для проблемы разблокировки последних iPhone в масках. Вместо распознавания лиц по FaceID компания предлагает использовать Apple Watch — так часы уже работают с MacBook.

Функция работает так же, как и в связке с macOS: если у владельца iPhone есть «умные» часы от Apple, то смартфон будет автоматически разблокироваться при нахождении часов рядом. Пользователь получит об этом уведомление на Apple Watch с виброотдачей.

Если часы заблокированы или находятся вне зоны радиуса связи с iPhone, то разблокировка не сработает. При этом часы позволяют только разблокировать смартфон, но не подтверждать покупки в App Store и iTunes — для этого всё равно придётся показать лицо или ввести полный пароль к Apple ID. Кроме того, в случае активации новой возможности iOS начнёт каждые несколько часов спрашивать код для разблокировки.

В iOS 14.5 также обнаружили возможности настройки прозрачности отслеживания приложений (ATT), которые ограничат сбор пользовательских данных в приложениях. Новую систему анонсировали вместе с iOS 14, но отложили после жалоб Facebook — соцсеть утверждала, что это навредит таргетинговой рекламе.

Facebook пожаловался на ограничения отслеживания…
В соцсети утверждают, что не смогут показывать пользователям iOS таргетированную рекламу.
tjournal.ru

Компаниям не удалось договориться, поэтому Apple пообещала всё равно запустить функцию весной 2021 года. В Facebook в ответ на это заявили, что выход обновления может отразиться на выручке и ограничить её рост.

#новости #ios #apple #covid19 #iphone12

19 19 комментариев
8
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19 комментариев
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Dear Mr. President

6

Apple изобрели SmartLock

Choose when your Android phone can stay unlocked…
You can keep your phone unlocked in some situations, like when your phone is in your pocket or…
support.google.com
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Юрий Истомин

Dear
3

А где сказано что они что-то изобрели?

Ответить

Музыкант Западно-Сибирский

Юрий
3

Ничего необычного. Просто уже много лет у пользователей андроида срабатывает защитная реакция на любые новости об Apple.

Ответить

Maxim Rebitsky

Dear
0

Почему изобрели, если просто переиспользовали то что у них и так давно было?

Ответить

Maxim Rebitsky

Dear
0

Хмм, вижу фича эта вышла в начале 2020, если верить интернету.
Выходит таки Google переизобрели разблокировку часами маков?
Ты бы хоть инфу проверял)

Ответить

Петербургский торшер

2

таким образом хотят решить проблему с использованием Face ID в масках

купить дополнительный гаджет для разблокировки другого гаджета это не решение проблемы с использованием Face ID

Ответить

Дамир Камалетдинов

Петербургский
3

Это для тех, у кого уже есть оба устройства скорее

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Огромный браслет

Дамир
3

И для тех кому б#ять тяжело ввести pin code на айфоне, если лицо закрыто.

Ответить

Дамир

Огромный
1

Если у тебя шесть символов или вообще нормальный такой код, который не подобрать, то да, каждый раз вводить очень неудобно. Особенно когда надо расплатиться в магазине/что-то быстро сделать

Ответить

Огромный браслет

Дамир
2

А зачем ставить 6 сиволов? Это как-то тяжелее взломать чем 4? Сами себе проблему придумали. 

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Петербургский

Огромный
3

сидеть целый день тыкая в телефон - не сложно. сделать 4-6 движений пальцем - пиздец, трагедия, нужен отряд спасателей

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thetrickster

0

Вместо того чтобы сделать датчик пальца под экраном придумал сначала FaceID, теперь решают его проблемы.

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Дамир Камалетдинов

thetrickster
0

Не, ну эппл как всегда!

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Привлекательный браслет

2

Удобненько, чтобы быстро посмотреть уведомления на улице можно было бы. 

 При этом часы позволяют только разблокировать смартфон, но не подтверждать покупки в App Store и iTunes

Это и не нужно, всё же можно оплатить часами спокойно. 

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Банальный огонь

Привлекательный
1

Если есть часы, зачем разблокировать телефон для просмотра уведомлений? На часах только огромные портянки разве что не видны.

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Огромный браслет

1

У - удобство

Ответить

ouxen

0

Нету апдейта на айфон

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Eugene Brazgin

0

Самая нормальная разблокировка была на старых самсунгах по сетчатке глаза: можно и в маске, и в перчатках. Но, к сожалению, от сканера избавились

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Crazy Diamond

0

Забавно, у меня сейчас наоборот, когда разблокируешь телефон, часы разблокируются

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