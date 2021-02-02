Apple выпустила бета-версию iOS 14.5 с разблокировкой iPhone через Apple Watch вместо распознавания лиц Статьи редакции
Похоже, таким образом хотят решить проблему с использованием Face ID в масках.
В бета-версии iOS 14.5 Apple добавила временное решение для проблемы разблокировки последних iPhone в масках. Вместо распознавания лиц по FaceID компания предлагает использовать Apple Watch — так часы уже работают с MacBook.
Функция работает так же, как и в связке с macOS: если у владельца iPhone есть «умные» часы от Apple, то смартфон будет автоматически разблокироваться при нахождении часов рядом. Пользователь получит об этом уведомление на Apple Watch с виброотдачей.
Если часы заблокированы или находятся вне зоны радиуса связи с iPhone, то разблокировка не сработает. При этом часы позволяют только разблокировать смартфон, но не подтверждать покупки в App Store и iTunes — для этого всё равно придётся показать лицо или ввести полный пароль к Apple ID. Кроме того, в случае активации новой возможности iOS начнёт каждые несколько часов спрашивать код для разблокировки.
В iOS 14.5 также обнаружили возможности настройки прозрачности отслеживания приложений (ATT), которые ограничат сбор пользовательских данных в приложениях. Новую систему анонсировали вместе с iOS 14, но отложили после жалоб Facebook — соцсеть утверждала, что это навредит таргетинговой рекламе.
Компаниям не удалось договориться, поэтому Apple пообещала всё равно запустить функцию весной 2021 года. В Facebook в ответ на это заявили, что выход обновления может отразиться на выручке и ограничить её рост.
А где сказано что они что-то изобрели?
Ничего необычного. Просто уже много лет у пользователей андроида срабатывает защитная реакция на любые новости об Apple.
Почему изобрели, если просто переиспользовали то что у них и так давно было?
Хмм, вижу фича эта вышла в начале 2020, если верить интернету.
Выходит таки Google переизобрели разблокировку часами маков?
Ты бы хоть инфу проверял)
Вместо того чтобы сделать датчик пальца под экраном придумал сначала FaceID, теперь решают его проблемы.
Банальный огонь
Если есть часы, зачем разблокировать телефон для просмотра уведомлений? На часах только огромные портянки разве что не видны.
Самая нормальная разблокировка была на старых самсунгах по сетчатке глаза: можно и в маске, и в перчатках. Но, к сожалению, от сканера избавились
Забавно, у меня сейчас наоборот, когда разблокируешь телефон, часы разблокируются