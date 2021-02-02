Похоже, таким образом хотят решить проблему с использованием Face ID в масках.

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В бета-версии iOS 14.5 Apple добавила временное решение для проблемы разблокировки последних iPhone в масках. Вместо распознавания лиц по FaceID компания предлагает использовать Apple Watch — так часы уже работают с MacBook.

Функция работает так же, как и в связке с macOS: если у владельца iPhone есть «умные» часы от Apple, то смартфон будет автоматически разблокироваться при нахождении часов рядом. Пользователь получит об этом уведомление на Apple Watch с виброотдачей.

Если часы заблокированы или находятся вне зоны радиуса связи с iPhone, то разблокировка не сработает. При этом часы позволяют только разблокировать смартфон, но не подтверждать покупки в App Store и iTunes — для этого всё равно придётся показать лицо или ввести полный пароль к Apple ID. Кроме того, в случае активации новой возможности iOS начнёт каждые несколько часов спрашивать код для разблокировки.

В iOS 14.5 также обнаружили возможности настройки прозрачности отслеживания приложений (ATT), которые ограничат сбор пользовательских данных в приложениях. Новую систему анонсировали вместе с iOS 14, но отложили после жалоб Facebook — соцсеть утверждала, что это навредит таргетинговой рекламе.