Xiaomi показала первый смартфон с экраном по краям, а также без разъёмов и физических кнопок Статьи редакции
В компании решили буквально воплотить в жизнь идею, что смартфон — это «просто экран».
Xiaomi представила концепт смартфона с экраном-водопадом, который «разливается» на все четыре грани устройства. Устройство избавили от физических кнопок и разъёмов — кроме задней части, роль корпуса в нём выполняет экран.
Угол изгиба дисплея составляет 88 градусов — он покрывает всю переднюю панель целиком, а также все боковые грани с четырёх сторон. В компании назвали устройство первым в своём роде: инженеры попытались раздвинуть границы классического форм-фактора, воплотив в жизнь идею «смартфон — это просто экран».
Самой сложной задачей для компании стал не изогнутый дисплей, технология производства которых уже стала новой нормой, а изготовление стеклянной панели с изгибами до 88 градусов и процесс 3D-склеивания. Для этого понадобилось четыре специально разработанных инструмента и «тысячи попыток». Xiaomi применила технологию «горячего изгибания», которая работает со стеклом при температуре 800 градусов Цельсия, а полировку стекла проводили в десять этапов.
В смартфоне задействовали 46 запатентованных технологий Xiaomi, с помощью которых заменили физические порты и кнопки «более элегантными альтернативами». В том числе ультратонкую пьезоэлектрическую керамику, акустику для гибкого дисплея, подэкранные камеры, беспроводную зарядку, eSIM, тач-сенсоры с датчиками давления и не только.
Xiaomi не уточнила примерной цены и возможной даты выхода устройства. Вероятно, оно так и останется лишь концептом и демонстрацией возможностей.
Хуйня. Так кривую прошивку в обновлении пришлют и всё, конец. Тренд доминирования дизайна над функциональностью абсолютно идиотский.
Нищук штоле? Нормальные люди не ремонтируют, а покупают новые.
(sracasm)
Вполне возможно что оставят физическую кнопку для входа в рекавери, которая будет активироваться, например, магнитом. Или при помощи зарядного устройства - определённое число раз снять и поставить на зарядку. Способов решений таких проблем достаточно.
Очень удобно и надёжно!
Тем не менее: как залить туда прошивку? По воздуху? Крайне хуёвый и нестабильный вариант. Для особо тупых: по воздуху можно залить только если WIFI/BT/что-то ещё работает, по кабелю - всегда. Даже если там будет рекавери на отдельном якобы неубиваемом разделе - и он может быть окирпичен. И тогда только по кабелю.
Это не хуйня, это просто концепт.
Устройство вобще может не выйти за пределы сборочного цеха.
лет через 5 эпл скопирует и будет выдавать за инновацию
Говно
Конструктивно 👍
И ёмко! А чего разводить традиционный "луДшесрач"? :) Столько времени сэкономлено.
Топ за свои деньги
Садовый огонь
"Xiaomi не уточнила примерной цены и возможной даты выхода устройства."
края экрана в стиле водопад. просто ужасны!
у меня такой на работе телефон лежит, он просто отвратительный.
часть сайтов и программ завале за эти края. невозможно вообщем на это смотреть!
годнота
говнота
Так был же уже прототип, где экран вообще везде, кроме верхней и нижней грани
upd: https://youtu.be/PTpoj4f25dk
Ты не понял, то был эксперимент по рынку. Он всё равно содержал в себе разъёмы и отверстия. А тут речь про совершенно монолитный кирпич.
Говноднота
Нах он нужен будет, если есть вероятность что у сяоми не будет гугл сервисов.. Когда уже эпол уберёт сраную бровь, возьму свой первый айфон ( ͡° ͜ʖ ͡°)
изогнутый дисплей, технология производства которых уже стала новой нормой
Новая норма! Изогнутый экран это экран больной ковидом!!!!!!!
Ремонтопригодность 10/10
Надёжность 10/10
Даже яблоко если уберёт дырку, то оставит три точки для прошивок и кнопки для адекватного управления