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Технологии
Дамир Камалетдинов

Xiaomi показала первый смартфон с экраном по краям, а также без разъёмов и физических кнопок Статьи редакции

В компании решили буквально воплотить в жизнь идею, что смартфон — это «просто экран».

39 39 комментариев
1493 просмотров

Xiaomi представила концепт смартфона с экраном-водопадом, который «разливается» на все четыре грани устройства. Устройство избавили от физических кнопок и разъёмов — кроме задней части, роль корпуса в нём выполняет экран.

Угол изгиба дисплея составляет 88 градусов — он покрывает всю переднюю панель целиком, а также все боковые грани с четырёх сторон. В компании назвали устройство первым в своём роде: инженеры попытались раздвинуть границы классического форм-фактора, воплотив в жизнь идею «смартфон — это просто экран».

Самой сложной задачей для компании стал не изогнутый дисплей, технология производства которых уже стала новой нормой, а изготовление стеклянной панели с изгибами до 88 градусов и процесс 3D-склеивания. Для этого понадобилось четыре специально разработанных инструмента и «тысячи попыток». Xiaomi применила технологию «горячего изгибания», которая работает со стеклом при температуре 800 градусов Цельсия, а полировку стекла проводили в десять этапов.

В смартфоне задействовали 46 запатентованных технологий Xiaomi, с помощью которых заменили физические порты и кнопки «более элегантными альтернативами». В том числе ультратонкую пьезоэлектрическую керамику, акустику для гибкого дисплея, подэкранные камеры, беспроводную зарядку, eSIM, тач-сенсоры с датчиками давления и не только.

Xiaomi не уточнила примерной цены и возможной даты выхода устройства. Вероятно, оно так и останется лишь концептом и демонстрацией возможностей.

#новости #смартфоны #xiaomi

39 39 комментариев
8
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39 комментариев
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Stanley H. Tweedle

16

Хуйня. Так кривую прошивку в обновлении пришлют и всё, конец. Тренд доминирования дизайна над функциональностью абсолютно идиотский.

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Анальное Сало

Stanley
4

Нищук штоле? Нормальные люди не ремонтируют, а покупают новые.

(sracasm)

Ответить

Тесный пришелец

Анальное
3

Сраказм Анального Сала.

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Тесный пришелец

Тесный
0

Похоже на описание политической ситуации в России.

Ответить

Иван Барников

Stanley
0

Вполне возможно что оставят физическую кнопку для входа в рекавери, которая будет активироваться, например, магнитом. Или при помощи зарядного устройства - определённое число раз снять и поставить на зарядку. Способов решений таких проблем достаточно.

Ответить

Анальное Сало

Иван
1

Очень удобно и надёжно!

Тем не менее: как залить туда прошивку? По воздуху? Крайне хуёвый и нестабильный вариант. Для особо тупых: по воздуху можно залить только если WIFI/BT/что-то ещё работает, по кабелю - всегда. Даже если там будет рекавери на отдельном якобы неубиваемом разделе - и он может быть окирпичен. И тогда только по кабелю.

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Владимир Земсков

Stanley
0

Это не хуйня, это просто концепт.
Устройство вобще может не выйти за пределы сборочного цеха.

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Денис Лапин

8

лет через 5 эпл скопирует и будет выдавать за инновацию

Ответить

Dmitriy Ivanov

Денис
–7

Ага, скопирует рендер и превратит в реальный смартфон :) 

Ответить

Михаил Набоков

3

Говно

Ответить

David Rigvava

Михаил
4

Конструктивно 👍

Ответить

Dmitriy Ivanov

David
2

И ёмко! А чего разводить традиционный "луДшесрач"? :) Столько времени сэкономлено.

Ответить

Михаил Набоков

Dmitriy
1

Именно

Ответить

Semen Semenov

4

Топ за свои деньги

Ответить

Садовый огонь

Semen
0

"Xiaomi не уточнила примерной цены и возможной даты выхода устройства."

Ответить

умный человек

Садовый
0

И дата выхода тоже топ

Ответить

Alexander Kurnosov

4

края экрана в стиле водопад. просто ужасны!
у меня такой на работе телефон лежит, он просто отвратительный.
часть сайтов и программ завале за эти края. невозможно вообщем на это смотреть!

Ответить

Зарегистрировался только что

–2

годнота

Ответить

KSA

Зарегистрировал…
2

говнота

Ответить

умный человек

KSA
0

го дота

Ответить

KSA

умный
0

ты создал?

Ответить

Groosha

0

Так был же уже прототип, где экран вообще везде, кроме верхней и нижней грани
upd: https://youtu.be/PTpoj4f25dk

Ответить

Иван Барников

Groosha
3

Ты не понял, то был эксперимент по рынку. Он всё равно содержал в себе разъёмы и отверстия. А тут речь про совершенно монолитный кирпич.

Ответить

Украденная жизнь

1

Надеюсь, сенсоры вынесли на рёбра. Это же так удобно (нет).

Ответить

плюшевый батон

1

Говноднота

Ответить

Dmitriy Ivanov

плюшевый
0

Диалектический комментарий :) 

Ответить

van der Pusch

1

без разъемов

ААААААААААААААААААААА

Ответить

Tim Hansen

1

Будет круто. До первого падения.

Ответить

dead

0

Нах он нужен будет, если есть вероятность что у сяоми не будет гугл сервисов.. Когда уже эпол уберёт сраную бровь, возьму свой первый айфон ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

KSA

dead
0

 Когда уже эпол уберёт сраную бровь, возьму свой первый айфон ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Брать первый айфон в 2021 году это большая смелость

Ответить

Подобный Даниль

KSA
0

Зато брови нет!

Ответить

dead

KSA
0

возможно это будет сразу и последний афон

Ответить

KSA

0

 Xiaomi показала первый смартфон без разъёмов и физических кнопок

Шах и мат Apple!

Ответить

Антон Пострунин

0

Вау, не надо.

Ответить

KSA

0

 изогнутый дисплей, технология производства которых уже стала новой нормой

Новая норма! Изогнутый экран это экран больной ковидом!!!!!!!

Ответить

KSA

0

Экран на задней стенке сделали чтобы не повредить его во время взрыва батареи

Ответить

Владимир Филатов

0

Так а в чём смысл экрана на гранях? Там же ничего не получится увидеть.

Ответить

Тесный пришелец

0

Хуйня. Жду модель с экраном со всех сторон.

Ответить

Ivan Rybkin

0

Ремонтопригодность 10/10
Надёжность 10/10
Даже яблоко если уберёт дырку, то оставит три точки для прошивок и кнопки для адекватного управления

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