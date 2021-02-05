Google заблокировал популярное расширение для Chrome, которое автоматически выключало неиспользуемые вкладки Статьи редакции
Это позволяло браузеру работать быстрее, а пользователям — не терять коллекцию открытых сайтов.
Google заблокировал расширение The Great Suspender в Chrome — в нём обнаружили вредоносные файлы. Расширение удалили из магазина Chrome Web Store, а те, кто им пользовался, потеряли закрытые расширением файлы, сообщили пользователи на Reddit.
The Great Suspender считается одним из популярных расширений для ускорения работы браузера. Оно оказывалось особенно полезным для тех пользователей, которые не любят закрывать вкладки и постоянно оставляют открытыми ссылки, которые могут пригодиться. Расширение автоматически останавливало редко используемые вкладки, чтобы они не тратили ресурсы, а при повторном открытии прогружало их заново.
Пользователям прислали лишь уведомление о том, что расширение отключёно из-за небезопасности. Многие потеряли подвешенные, но неиспользуемые вкладки, однако на Reddit нашли способ их восстановить.
Если вкладки оставались открыты, когда браузер отключил расширение, то в адресной строке вместо обычной ссылки будет адрес вида chrome-extension://klbibkeccnjlkjkiokjodocebajanakg/suspended.html#ttl=%22Dawn%22%20Dario%20Marianelli%20(Pride%20%26%20Prejudice)%20Piano%20solo%20%26%20Tutorial%20-%20P.%20Barton%20-%20YouTube&pos=0&uri=https://www.youtube.com/watch?v=RJXGLl_sEDU.
Нужная пользователям ссылка находится в самом конце после «uri=». Достаточно скопировать её и вставить в браузер вручную.
Потерянные вкладки также можно найти через историю браузера. Однако там они будут перемешаны с реально используемыми страницами.
И почему я узнала об этом прекрасном расширении, только когда его снесли((
Потому что у него есть аналоги.
Вот это доступно во всех крупных магазинах для браузеров.
https://github.com/rNeomy/auto-tab-discard
Длинный звук
Пользуюсь им, кстати, давно
Оно ещё полезно тем, что использует встроенный функционал браузера.
А есть аналоги?
Вот это доступно во всех крупных магазинах для браузеров.
https://github.com/rNeomy/auto-tab-discard
Уроды. Я им пользовалсч активно на ноуте...
Вот это доступно во всех крупных магазинах для браузеров.
https://github.com/rNeomy/auto-tab-discard
Вы так активно постите ссылка на него, что мне уже кажется, что после установки произойдет взлом жопы
Как это у них uri= работает без экранизации 🤔
(Если адрес будет экранирован, кстати, можно нажать F12, вставить «decodeURIComponent(`адрес`)» и нажать enter)
Тжшник, помни!
Открытые вкладки опасны для тебя и очень полезны для полиции!
Это расширение использует как раз встроенный функционал.
Вот это доступно во всех крупных магазинах для браузеров.
https://github.com/rNeomy/auto-tab-discard
Оно скорей всего рекламу показывало скрытую, накручивали короче что-нибудь. Дело не в функциональности дополнения.
Зато популярное раширение для скачивания музыки из ВК, намеренно создающее большуую дыру в браузере, не нужную ему для работы по заявленному назначению, так и висит даже в магазине, несмотря на жалобы и лёгкую проверяемость.
Самые наглые проявления сей тенденции с дистанционным контролем корпорациями. Хотя Adobe с флешем и это переплюнул.