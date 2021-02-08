До этого компания сначала публично объявила о переговорах, а потом пыталась сама себя опровергнуть.

Hyundai заявила, что больше не ведёт переговоров с Apple о производстве электромобилей, о которых ходили слухи в СМИ. Компания из Купертино приостановила переговоры на фоне подтверждений от автопроизводителя, отметили в Bloomberg.

По данным источников издания, Apple ведёт переговоры о производстве своих самоуправляемый электромобилей и с другими производителями. Судя по документам, которые обнаружили у южнокорейских регуляторов, компания пока не приняла решения о выборе подрядчика, но обсуждала партнёрство с шестью брендами.

После официального заявления акции Hyundai на бирже упали на 6,2% до открытия рынка, а акции дочерней Kia обвалились на 15%.

В январе 2021 Hyundai подтвердила переговоры с Apple. После этого Bloomberg сообщал, что компания решила прекратить обсуждения из-за объявления о переговорах.