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Дамир Камалетдинов

Hyundai заявила о прекращении переговоров о производстве электромобиля Apple Статьи редакции

До этого компания сначала публично объявила о переговорах, а потом пыталась сама себя опровергнуть.

Hyundai заявила, что больше не ведёт переговоров с Apple о производстве электромобилей, о которых ходили слухи в СМИ. Компания из Купертино приостановила переговоры на фоне подтверждений от автопроизводителя, отметили в Bloomberg.

По данным источников издания, Apple ведёт переговоры о производстве своих самоуправляемый электромобилей и с другими производителями. Судя по документам, которые обнаружили у южнокорейских регуляторов, компания пока не приняла решения о выборе подрядчика, но обсуждала партнёрство с шестью брендами.

После официального заявления акции Hyundai на бирже упали на 6,2% до открытия рынка, а акции дочерней Kia обвалились на 15%.

В январе 2021 Hyundai подтвердила переговоры с Apple. После этого Bloomberg сообщал, что компания решила прекратить обсуждения из-за объявления о переговорах.

#новости #apple

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13 13 комментариев
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Региональный глобус

3

После официального заявления акции Hyundai на бирже упали на 6,2% до открытия рынка, а акции дочерней Kia обвалились на 15%.

Но перед этим поднялись из-за слухов о переговорах

Ответить

Просто Хэнк

3

Топ-менеджеры АвтоВаза:

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Мочил манту, хотя не стоило

1

компания решила прекратить обсуждения из-за объявления о переговорах

Кого-то уволят, история с Dr. Dre их ничему не научила

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Analog Joe

Мочил
3

что за история?

Ответить

Kir Kirsky

Analog
0

не стоит вскрывать эту тему

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Михаил Набоков

1

Никто не хочет играть с эпл

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Eugene Podosenov

Михаил
1

Ну да, то-то акции упали

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Ваша Закладко

Михаил
1

переиграны как дешевки 

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Антон Пострунин

1

Деньги любят тишину. 

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Ваша Закладко

Антон
0

биц бай дрэ

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Смешной колос

1

Отказались делать автомобиль без колес в базовой комплектации?

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Владимир Филатов

0

Стонкс!

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Яркий кубок

0

Наверное никаких переговоров и не было, очередные махинации с курсом акций

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