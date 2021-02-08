Вскоре после того, как жители обнаружили, что там можно свободно обсуждать политику и других «зацензуренные» вопросы.

8 февраля в континентальной части Китая перестал работать Clubhouse. О жалобах пользователей американской голосовой соцсети сообщили Reuters, The Guardian и TechCrunch.

Приложение, запущенное в апреле 2020 года, позволяет беседовать в виртуальных комнатах-чатах. Оно пока что доступно только пользователям iOS, а зарегистрироваться на этом этапе можно лишь по приглашению. Популярность Clubhouse во всём мире росла с января 2021 года, в том числе на фоне появлений Илона Маска и Марка Цукерберга: соцсеть стала занимать лидирующие места в топах AppStore.

7 февраля South China Morning Post написала о растущем интересе к Clubhouse среди китайских граждан. По данным издания, жители Китая пришли в эту соцсеть благодаря возможности свободно дискутировать о политике, Гонконге, демократии и правах человека. SCMP уже тогда обратило внимание на большие риски приложения попасть под блокировку, поскольку официальный Пекин «нетерпим» к открытому обсуждению этих вопросов. В стране уже заблокированы, например, твиттер, фейсбук и гугл.

Даже до официальной блокировки Clubhouse был недоступен в китайском AppStore. Это, впрочем, не мешало местным жителям скачивать соцсеть с помощью иностранных Apple ID. Приглашения при необходимости покупали — в начале года ими стали торговать через твиттер, eBay, Craigslist и Idle Fish (Alibaba).