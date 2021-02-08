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Технологии
Сергей Звезда

В Китае заблокировали голосовую соцсеть Clubhouse после роста популярности в стране Статьи редакции

Вскоре после того, как жители обнаружили, что там можно свободно обсуждать политику и других «зацензуренные» вопросы.

8 февраля в континентальной части Китая перестал работать Clubhouse. О жалобах пользователей американской голосовой соцсети сообщили Reuters, The Guardian и TechCrunch.

Приложение, запущенное в апреле 2020 года, позволяет беседовать в виртуальных комнатах-чатах. Оно пока что доступно только пользователям iOS, а зарегистрироваться на этом этапе можно лишь по приглашению. Популярность Clubhouse во всём мире росла с января 2021 года, в том числе на фоне появлений Илона Маска и Марка Цукерберга: соцсеть стала занимать лидирующие места в топах AppStore.

7 февраля South China Morning Post написала о растущем интересе к Clubhouse среди китайских граждан. По данным издания, жители Китая пришли в эту соцсеть благодаря возможности свободно дискутировать о политике, Гонконге, демократии и правах человека. SCMP уже тогда обратило внимание на большие риски приложения попасть под блокировку, поскольку официальный Пекин «нетерпим» к открытому обсуждению этих вопросов. В стране уже заблокированы, например, твиттер, фейсбук и гугл.

Даже до официальной блокировки Clubhouse был недоступен в китайском AppStore. Это, впрочем, не мешало местным жителям скачивать соцсеть с помощью иностранных Apple ID. Приглашения при необходимости покупали — в начале года ими стали торговать через твиттер, eBay, Craigslist и Idle Fish (Alibaba).

#clubhouse #соцсети #китай

251 просмотров
14 14 комментариев
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14 комментариев
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van der Pusch

3

Не знаю, что у меня вызывает больший ужас, китайская цензура или сама идея общения в голосовых чатах

(конечно цензура)

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Яркий кубок

van
0

еще и на китайском, они с таким трудом из себя извлекают слова

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Bulky Blackcrappie

1

Любители голосовых сообщений теперь целые соцсети строят? а нам куда? 😨

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Ху Эмай

Bulky
2

На свалку истории

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Мощный Влад

0

@Шериф  репост на дтф срочно

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Сергей Звезда

0

На всякий случай: подробный материал о Clubhouse находится в работе

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Мощный Влад

Сергей
0

есть аккаунт новости тж на дтф??

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Сергей Звезда

Мощный
0

нет 

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Мощный Влад

Сергей
0

зря-зря

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Рыбий Глаз

Сергей
0

освободили...?

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Научный ящик

0

Ещё в субботу обсасывали, вроде, блокировку его в Китае
https://anchor.fm/it-thoughts/episodes/Radio-T-Fork-0-eq0d78

Radio-T Fork #0 by IT мысли
Мы просто собрались поболтать в Clubhouse. Действующие лица Григорий Бакунов Сергей Петренко…
anchor.fm
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Научный ящик

Научный
0

А, не, ошибся, по ходу.
https://t.me/addmeto/3879

addmeto
Пока все каналы пишут, что Клабхаус набирает популярность в Китае и обсасывают подробности почему за инвайты китайцы готовы платить по 20 долларов, наш канал сообщает: все кончилось, потому что на китайском фаерволе официально его заблокировали.

https://techcrunch.com/2021/02/...
Пока все каналы пишут, что Клабхаус набирает популярность в Китае и обсасывают подробности почему за инвайты китайцы готовы платить по 20 долларов, наш канал сообщает: все кончилось, потому что на китайском фаерволе официально его заблокировали.

https://techcrunch.com/2021/02/08/clubhouse-is-now-blocked-in-china-after-a-brief-uncensored-period/
Ответить

Обязательный цвет

0

Красные невер ченджес. Надеюсь, у них будет местная  "политика гласности"

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Илья Гераськин

0

И чо даже тикток не возмутился попранием свобод? 

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