В бета-версии iOS 14.5 появилась возможность заменить Apple Music на другое музыкальное приложение по умолчанию Статьи редакции
Ранее Apple уже позволила выбирать почту и браузер по умолчанию.
Функцию заметили пользователи, установившие бета-версию iOS 14.5, пишет MacRumors. Если попросить Siri воспроизвести песню, то она предложит выбрать сервис для этого, следует из скриншота, опубликованного пользователем Reddit.
В сообщениях отмечается, что функция может работать по-разному у разных пользователей. Например, редактор The Verge попросил Siri воспроизвести песню, после чего система сразу запросила разрешение на использование данных Spotify, не предоставив списка приложений.
Пользователи отметили, что пока в настройках нельзя изменить музыкальное приложение по умолчанию — функция работает только через определённые запросы к Siri. В некоторых случаях система может сама вернуться к Apple Music. The Verge и MacRumors считают, что к выходу обновления эту функцию настроят.
Apple впервые разрешила выбирать приложения сторонних разработчиков по умолчанию в iOS 14, которая вышла в 2020 году. Функция доступна для выбора почты и браузера.
Apple неоднократно критиковали за продвижение собственных сервисов в своей экосистеме. Например, в летом 2020 года Spotify и японский дистрибьютор электронных книг Kobo пожаловались в Еврокомиссию на Apple, обвинив компанию в нечестной конкуренции. Хотя причиной этого стала комиссия, которую взимает Apple за покупки в приложениях, в тексте также упоминалось продвижение сервисов Music и Books.
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ИМХО, лучше сервис. Дешёвый, в подписку входит ещё куча всего, удобный UI, хорошие рекомендации. Может нет каких-то треков, но я только один раз с таким сталкивался за год. Раньше пользовался Apple Music и она хуже во всём. Только Spotify на самом деле конкурент.
А еще "Красная Цена", "Каждый день", "365" и подобные - тоже отличная вещь. Топ за свои деньги.
Youtube music лучше. Может за пару лет яндекс серьёзно шагнул вперёд, но последний раз когда им пользовался не заметил ни нормальных рекомендаций, ни половины интересных мне треков.
Осталось только дать возможность выбирать карты вместо всратых стоковых, и жизнь наладится.
в каком контексте?
В календаре и напоминаниях можно по геометке указать действие и сейчас там только эпл мэпс.
Я пользовался этим и на Гугл мэпс похожей фичей чтобы меня предупредило об остановке транспорта. Обе через жопу работали (т.е. с опозданием).
На счет напоминании по геометке: там же фишка только определении местонахождения, какая разница, какая карта?
а если сторонним календарем пользоваться?
В сторонних календарях и таск менеджерах тоже карты по умолчанию (эпл). Оочень редко где гугл карты дают выбрать, но только если установлены изначально.
В эпл мэпс не все адреса есть, особенно если по номеру дома ищешь.
если сделать вид со спутника, то любые карты юзабельные, даже эпловские
Самое главное - они добавили поддержку Dual Sense, теперь можно нормально играть в плойку на айпеде
Ты хотел сказать "новым контроллером плойки на айпэде"?
Играть в плойку на айпаде тоже можно. Так что не думаю, что он хотел сказать что-то другое.
Как? Цепляешь к консоле, как экран?
Что-то Spotify нет в списке
Например, редактор The Verge попросил Siri воспроизвести песню, после чего система сразу запросила разрешение на использование данных Spotify, не предоставив списка приложений.