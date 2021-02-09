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Технологии
Алексей Боржонов

В бета-версии iOS 14.5 появилась возможность заменить Apple Music на другое музыкальное приложение по умолчанию Статьи редакции

Ранее Apple уже позволила выбирать почту и браузер по умолчанию.

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Функцию заметили пользователи, установившие бета-версию iOS 14.5, пишет MacRumors. Если попросить Siri воспроизвести песню, то она предложит выбрать сервис для этого, следует из скриншота, опубликованного пользователем Reddit.

Скриншот @matejamm1

В сообщениях отмечается, что функция может работать по-разному у разных пользователей. Например, редактор The Verge попросил Siri воспроизвести песню, после чего система сразу запросила разрешение на использование данных Spotify, не предоставив списка приложений.

Пользователи отметили, что пока в настройках нельзя изменить музыкальное приложение по умолчанию — функция работает только через определённые запросы к Siri. В некоторых случаях система может сама вернуться к Apple Music. The Verge и MacRumors считают, что к выходу обновления эту функцию настроят.

Apple впервые разрешила выбирать приложения сторонних разработчиков по умолчанию в iOS 14, которая вышла в 2020 году. Функция доступна для выбора почты и браузера.

Apple неоднократно критиковали за продвижение собственных сервисов в своей экосистеме. Например, в летом 2020 года Spotify и японский дистрибьютор электронных книг Kobo пожаловались в Еврокомиссию на Apple, обвинив компанию в нечестной конкуренции. Хотя причиной этого стала комиссия, которую взимает Apple за покупки в приложениях, в тексте также упоминалось продвижение сервисов Music и Books.

#apple #новости

36 36 комментариев
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36 комментариев
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Альтернативный клуб

40

14 лет развития айфоностроения наконец привели нас к этому

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Stanley H. Tweedle

16

Инннновации

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Грэм Грэмский

10

На Яндекс Музыку

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Андрей Лузин

Грэм
8

Why not?

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thetrickster

Грэм
3

ИМХО, лучше сервис. Дешёвый, в подписку входит ещё куча всего, удобный UI, хорошие рекомендации. Может нет каких-то треков, но я только один раз с таким сталкивался за год. Раньше пользовался Apple Music и она хуже во всём. Только Spotify на самом деле конкурент.

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Johny Lee

thetrickster
0

А еще "Красная Цена", "Каждый день", "365" и подобные - тоже отличная вещь. Топ за свои деньги. 

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glimpse unthinkable

thetrickster
0

Youtube music лучше. Может за пару лет яндекс серьёзно шагнул вперёд, но последний раз когда им пользовался не заметил ни нормальных рекомендаций, ни половины интересных мне треков.

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Andrey Vasilev

11

Осталось только дать возможность выбирать карты вместо всратых стоковых, и жизнь наладится.

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Sergey Michko

Andrey
0

в каком контексте?

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Andrey Vasilev

Sergey
3

В календаре и напоминаниях можно по геометке указать действие и сейчас там только эпл мэпс.

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Sergey Michko

Andrey
0

Я пользовался этим и на Гугл мэпс похожей фичей чтобы меня предупредило об остановке транспорта. Обе через жопу работали (т.е. с опозданием). 

На счет напоминании по геометке: там же фишка только определении местонахождения, какая разница, какая карта? 

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Александр

Sergey
0

Если ты едешь на автомобиле удобнее навигатор от яндекса. Особенно, когда есть возможность сразу через уведомление о встрече открыть приложение с заданным тобой адресом

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Sergey Michko

Алексан…
0

а если сторонним календарем пользоваться?

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Andrey Vasilev

Sergey
2

В сторонних календарях и таск менеджерах тоже карты по умолчанию (эпл). Оочень редко где гугл карты дают выбрать, но только если установлены изначально.

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Andrey Vasilev

Sergey
0

В эпл мэпс не все адреса есть, особенно если по номеру дома ищешь.

Ответить

Sergey Michko

Andrey
0

Это да

Ответить

Богдан Вертикальный

Andrey
0

если сделать вид со спутника, то любые карты юзабельные, даже эпловские

Ответить

Daniel Sarney

Богдан
0

На их картах элементарно половину магазинов нет

Ответить

Mraz

3

It's Innovation, Johny!

Ответить

Роман Александров

3

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день

Ответить

Анальное Сало

2

Ого, и ведь нигде такого нет!

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Василий Жванецкий

1

Самое главное - они добавили поддержку Dual Sense, теперь можно нормально играть в плойку на айпеде

Ответить

Андрей Лузин

Василий
0

Ты хотел сказать "новым контроллером плойки на айпэде"?

Ответить

Пластиковое Окно

Андрей
0

Играть в плойку на айпаде тоже можно. Так что не думаю, что он хотел сказать что-то другое.

Ответить

Андрей Лузин

Пластик…
0

Как? Цепляешь к консоле, как экран?

Ответить

Пластиковое Окно

Андрей
1

https://www.playstation.com/en-gb/remote-play/

Ответить

Андрей Лузин

Пластик…
0

Прикольно. Я думал это только на ПК и Маках работало

Ответить

Серьезный Абдужаббор

1

да наконец-то

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Белорусский Абдужаббор

1

Ого!

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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

0

Что-то Spotify нет в списке

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Лысина Арика

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
2

Например, редактор The Verge попросил Siri воспроизвести песню, после чего система сразу запросила разрешение на использование данных Spotify, не предоставив списка приложений.

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Обязанный Никита

0

Панимаю

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Чужой диод

0

Благодаря этому я отменил наконец свою студенческую подписку в Apple Music 

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Semen Semenov

0

На Андроид это можно делать с 2008 года.

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Обосранный унитаз

0

Сенсация, эмэйзин!

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Михаил Набоков

0

И все ради предустановки российского по

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