В бета-версии iOS 14.5 появилась возможность заменить Apple Music на другое музыкальное приложение Статьи редакции
Ранее Apple уже позволила выбирать почту и браузер по умолчанию.
Функцию заметили пользователи, установившие бета-версию iOS 14.5, пишет MacRumors. Если попросить Siri воспроизвести песню, то она предложит выбрать сервис для этого, следует из скриншота, опубликованного пользователем Reddit.
В сообщениях отмечается, что функция может работать по-разному у разных пользователей. Например, редактор The Verge попросил Siri воспроизвести песню, после чего система сразу запросила разрешение на использование данных Spotify, не предоставив списка приложений.
Пользователи отметили, что пока в настройках нельзя изменить музыкальное приложение по умолчанию — функция работает только через определённые запросы к Siri. В некоторых случаях система может сама вернуться к Apple Music. The Verge и MacRumors считают, что к выходу обновления эту функцию настроят.
Осталось только дать возможность выбирать карты вместо всратых стоковых, и жизнь наладится.
в каком контексте?
В календаре и напоминаниях можно по геометке указать действие и сейчас там только эпл мэпс.