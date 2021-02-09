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Технологии
Алексей Боржонов

В бета-версии iOS 14.5 появилась возможность заменить Apple Music на другое музыкальное приложение Статьи редакции

Ранее Apple уже позволила выбирать почту и браузер по умолчанию.

Функцию заметили пользователи, установившие бета-версию iOS 14.5, пишет MacRumors. Если попросить Siri воспроизвести песню, то она предложит выбрать сервис для этого, следует из скриншота, опубликованного пользователем Reddit.

Скриншот @matejamm1

В сообщениях отмечается, что функция может работать по-разному у разных пользователей. Например, редактор The Verge попросил Siri воспроизвести песню, после чего система сразу запросила разрешение на использование данных Spotify, не предоставив списка приложений.

Пользователи отметили, что пока в настройках нельзя изменить музыкальное приложение по умолчанию — функция работает только через определённые запросы к Siri. В некоторых случаях система может сама вернуться к Apple Music. The Verge и MacRumors считают, что к выходу обновления эту функцию настроят.

#apple

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9 9 комментариев
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9 комментариев
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Альтернативный клуб

3

14 лет развития айфоностроения наконец привели нас к этому

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Stanley H. Tweedle

2

Инннновации

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Серьезный Абдужаббор

0

да наконец-то

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Грэм Грэмский

0

На Яндекс Музыку

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Andrey Vasilev

0

Осталось только дать возможность выбирать карты вместо всратых стоковых, и жизнь наладится.

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Sergey Michko

Andrey
0

в каком контексте?

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Andrey Vasilev

Sergey
0

В календаре и напоминаниях можно по геометке указать действие и сейчас там только эпл мэпс.

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Обязанный Никита

0

Панимаю

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Mraz

0

It's Innovation, Johny!

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