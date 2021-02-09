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Технологии
Алексей Боржонов

Гендиректор «Калашникова» объяснил выпуск «гаджет-ружья» желанием заинтересовать «поколение Статьи редакции

«Мы же сейчас все в гаджетах».

«Калашников» представил смарт-ружьё МР-155 Ultima в августе 2020 года на форуме «Армия». В нём установлен дисплей с часами, секундомером, таймером, счётчиком выстрелов и индикатором остатка патронов. Ружьё способно синхронизироваться с телефоном, вести видеозапись и онлайн-трансляции.

В интервью РБК 9 февраля гендиректор компании Дмитрий Тарасов назвал оружие «гаджет-ружьём» и объяснил, что этой разработкой концерн хочет привлечь новую аудиторию — «хипстеров, поколение Z».

Задача — привлечь ту часть аудитории, которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них. Потому что оно и по форм-фактору, и по дизайну, и по наличию синхронизации, очевидно, про ту аудиторию, которую мы раньше не таргетировали.

На самом деле классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь [...] хипстеров, поколение Z.

Дмитрий Тарасов
гендиректор «Калашникова»

Тарасов утверждает, что ружьё способно обучать стреляющего. Он добавил, что «Калашников» планирует продолжить развитие линейки: И это будет не только огнестрельной историей. Очень хочется, чтобы люди владели, во-первых, оружием ответственно и при этом получали кайф от этого».

#новости #оружие #технологии

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106 106 комментариев
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106 комментариев
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Tim Hansen

62
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пепси

31

На самом деле классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной

Потому что она нахуй не нужна ваша охота в нынешнее время. Да, давайте блять ещё больше зверей отстреливать, попутно уничтожая их места обитания! ЗАТО С ГАДЖЕТАМИ!!!11

Ответить

Temp Temper

пепси
7

В нынешнее время, это когда убивают вместо тебя, а тебе кладут лишь стейк? По мне, лучше показывать в подробностях убийство твоего блюда
Зы. не веган) 

Ответить

пепси

Temp
1

Я тоже за. Например, когда вижу рекламу сосисок, где радостные дети просят у родителей их купить всегда вспоминаю, как трупы свиные складируются и сбрасываются на промышленных производствах и что мне хотелось бы увидеть лицо ребенка, когда он бы это вместо красивой упаковки наблюдал))

Ответить

Сергей Сергеев

пепси
3

у меня племянница 6 лет прямо спрашивает, видя у моих родителей овечек и прочую живность: "А когда мы из овечки суп сделаем?"

Ответить

пепси

Сергей
4

Мааам, ну когда? ^^

Ответить

Сергей Сергеев

пепси
1

ну ребенок однажды расплакался, когда ей не дали забрать поросенка, которого она хотела приготовить маме и папе 
боюсь ребенка с животными одну оставлять

Ответить

пепси

Сергей
0

Та лан, такое отношение только к той живности, которую в пищу употребляют: собаку или кошку она к Хасану в шавермишную не понесёт. Такие + - все дети.

Ответить

Горный ихтиандр

Сергей
0

Поросенка 

Такое, даже убивать не хочется, ибо самое херовое мясо из всех.

Ответить

Остальной

Горный
0

Ви таки из наших?

Ответить

lumieny

пепси
0

А охота тут тогда причем?

Ответить

пепси

lumieny
0

Я ответил на комментарий. И всё.

Ответить

Oleg Shalygin

пепси
0

Вы удивитесь, но людей надо кормить, миллиарды никак с подворьев и огородов не прокормить. Поэтому свиные трупы так и будут складироваться сбрасываться

Ответить

пепси

Oleg
0

Ну и? А я что, каким-то образом намекал на НЕЕЕЕТ ДАВАЙТЕ ВСЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО ГОРОХ!!!!!!111111 Я ответил на коммент выше, в контексте.

Ответить

Активный историк

пепси
6

А кто по твоему отстреливает бешеных лисиц и расплодившихся волков?

Ответить

пепси

Активный
3

Путин. Все в России делает Путин!

Ответить

gemoglobin

пепси
1

Хз, мне кажется в охоте есть свой прикол. Главное, чтобы всё было правильно организовано, по типу того, что охотиться можно только на виды, не находящиеся под угрозой исчезновения, а охотники платили бы взносы в пользу природоохранных служб (вроде че-то такое есть, но могу объебываться), чтобы те помогали сравниться новым зверушкам.

Ни разу не относится к браконьерам, их бы пересажать всех к хуям

Ответить

пепси

gemoglobin
2

Свой прикол есть во всем. В употреблении мефа тоже, например. Ты нюхал меф? После него сердце начинает ебашить, особенно если переборщишь с дорогой.

Понятное дело, что есть и угодья специальные, и лицензии...

Ответить

Кирилл

пепси
0

Где??? (Угодья и лецензии)

Ответить

Армейский диод

Кирилл
0

Есть страны, где употребление наркотиков декриминализирвоано. Например, Португалия. 

Ответить

Кирилл

Армейск…
0

Но меф-угодий там нет (и слава богу)

Ответить

Армейский диод

Кирилл
0

Откуда ты знаешь? 👀

Ответить

Кирилл

Армейск…
1

2 недели там был в доковидные времена, интересовался, трава была у каждого, с кем знакомился тусил, у каждого второго первый, про меф слышало только пару человек
Выборка конечна нерелевантна, в гей-клубах наверно был бы другой расклад,  но все же

Ответить

пепси

Кирилл
0

Бля та я не про меф-угодья же))))))))))

Ответить

Кирилл

пепси
0

Жаль

Ответить

Anton Grekov

gemoglobin
0

Ну, если охота, как процесс увлекает, без удовлетворения от конечного результата (убийства живого существа), то, думаю, гораздо интереснее было бы охотиться на людей. Вместо огнестрела маркеры какие-нибудь.
И транслировать он-лайн такие соревнования, ставки делать.
Что-то типа "Бегущего человека".

Ответить

Остальной кубок

пепси
2

Потому что она нахуй не нужна ваша охота в нынешнее время

Как эколог заявляю: нужна. Охота - это не просто убийство животных/птиц/рыб, а контроль за популяцией. И количество разрешений на охоту выдаётся из расчёта как раз не того, сколько людей хочет пострелять, а сколько животных либо перебор, и они будут оттеснять других животных, либо всё равно сдохнут от голода.

Ответить

пепси

Остальной
0

Окей. С армейцем не спорю. Ты же ещё пизды дашь.

Ответить

Остальной кубок

пепси
1

Ещё с убитых зверей берут пробы тканей и органов на изучения постоянно, чтобы следить за экологической обстановкой в различных регионах (этим я занимался на практике в институте пушнины)

Ответить

пепси

Остальн…
–1

Хули ты такой умный?

Ответить

Слава Инженеров

пепси
1

Там опечатка, институт душнины

Ответить

Крутой холод

пепси
1

Почему нет, если:
- это отличное занятие, если в рекреационных целях и в рамках законодательства охраны природы и живности
- единственный легальный способ получить длинноствол

Ответить

Максим Максим

пепси
0

Только охота намного этичнее мясопроизводства и тд, особенно если в местах для охоты поддерживают популяцию и там животные живут так, как и должны жить, а не в местах где они даже ходить не могут 

Ответить

Никита Сопов

пепси
0

Ты же не будешь таким наивным что бы отрицать что те кто покупают оружие для охоты - НА САМОМ ДЕЛЕ ОХОТЯТСЯ О МАЙ ГАД!! И им это нравится, так что сделать более технологичное ружье вообще и для молодежи в частности, это нормально. 

Ответить

Широкий бокал

пепси
0

Охота ща зарегулирована, популяцию полностью не уничтожают, они буквально на самовоспроизводстве. Так что с охоты никаких убытков, только выгода

Ответить

Александр Иванов

31

Ружьё способно вести видеозапись и онлайн-трансляции.

Ответить

Kir Kirsky

Александр
15

желанием заинтересовать «поколение Z»

Ответить

Elijah Garrison

Александр
1

О! Куплю себе такое и стану тиктоки записывать. 

Ответить

Владимир Филатов

Александр
0

До сих пор храню это видео.

Ответить

Вован Джапан

Владимир
0

Завтра на 5:50 будильник поставь.

Ответить

Владимир Филатов

Вован
0

?

Ответить

Вован Джапан

Владимир
0

В 6 часов к тебе придут.

Ответить

Владимир Филатов

Вован
0

Кто?

Ответить

Вован Джапан

Владимир
0

Вежливые люди.

Ответить

Позитивный парфюмер

17

зачем молодежь заинтересовывать оружием?

Ответить

Благополучный бас

Позитивный
10

Затем же, зачем и лыжами. 
В развлекательной стрельбе нет ничего плохого, это веселый и относительно безопасный процесс. А КК на этом зарабатывает деньги, неудивительно, что пытаются расширить аудиторию. 

Ответить

Ivan

Благополучный
1

согласен. Поездка на стрельбище со своим "калашом" это прям событие, которое всю неделю ждешь

Ответить

Благополучный

Ivan
1

а потом ещё пару дней всех всё переспрашиваешь =)

Ответить

пепси

Позитивный
2

Подпитывать психологию осажденной крепости! Ну и в конце концов, чтобы как юные арийцы в 30ых годах интересовались тем, что приносит смерть! Ведь все знают: русские – высшая раса! А против солдат из НАТО кто умирать будет? Не Кривоногих же!

Ответить

Активный историк

пепси
5

У тебя же кукуха едет уже

Ответить

пепси

Активный
0

Лоялистов не спрашивали))

Ответить

Активный историк

пепси
8

Да тебя тут на весь тред разорвало

Ответить

Горный ихтиандр

Активный
0

Люблю, когла анти-оружейники рвутся

Ответить

пепси

Активный
0

Так мне делать нехуй – потому и строчу тут комменты. А вы на серьезку все воспринимаете. Ты так особенно.

Ответить

Митя Мурасов

Позитивный
6

лучше уметь и не нуждаться чем нуждаться и не уметь

Ответить

Слава Инженеров

Митя
0

а не нуждаться и не уметь на каком месте в этом хитпараде?

Ответить

Митя Мурасов

Слава
0

*шитпараде

Ответить

Слава Инженеров

Митя
1

олдскула вздрогнула

Ответить

Всемирный Женя

Позитивный
6

Просто с внуками смотрел мультфильмы на выхах

Ответить

Эмиль Сулейманов

Позитивный
1

Потому что "Калашникнов" это компания(и). Компании заинтересованы в расширении аудитории, для последующей реализации этой аудитории их продукции.

Ответить

Позитивный парфюмер

Эмиль
1

именно в этом и вопрос. что, у нас принят курс на милитаризацию населения? вроде нет

Ответить

Эмиль Сулейманов

Позитив…
3

Ну смотри, предположим компания по производству памперсов, запускает рекламу с памперсами для взрослых. Значит ли это, что принят курс на "опамперсовывание" населения? Нет. Это значит что компания просто хочет больше зарабатывать.

Ответить

Остальной кубок

Позитив…
0

В США вроде не очень милитаризованное население, но модернизируемое оружие со сменными модулями из разных материалов, форм и функционала уже давно есть - им пользуются в основном в тирах. Почему бы и Калашникову не сделать подобное?

Ответить

Митя Мурасов

Остальн…
0

Вы на самом деле не подозреваете о довольно большом коммтюнити страйкболистов. Там этого добра чуть больше чем дохуя

Ответить

Gleb Belichenko

Позитивный
1

Ну мирные протесты эффективности не показали...

Ответить

Dmitry Chernykh

Позитивный
0

Правильно, лучше кулинарией, ведь кухонными ножами делается большинство убийств в мире.

Ответить

Крадущийся Лугут

18

Шутинги теперь будут прям с ружья транслировать

Ответить

Ivan

Крадущийся
0

pov который мы заслужили

Ответить

Астралопетух

9

Поколение Z: (охуевает от сроков за стаканчики и репосты)
Калашников: а вот кстати ружьё.

Ответить

Популярный ГОСТ

Астралопетух
6

Поколение Z в ответ: АРЯЯЯ МИЛИТАРЕЗАЦЕЯ ЗАЧЕМ ВЫ ПРОДАЕТЕ ИЗ ЭТОГО БЭМБИ УБИВАЮТ 

Ответить

Благополучный бас

8

Выглядит сочно, конечно, осталось узнать, насколько оно останется функциональным после 1000 выстрелов хотя бы. 

Ответить

Иван Винокуров

Благополучный
5

К этому моменту уже выйдет МР-155 Ultima S и про этот все забудут

Ответить

Благополучный бас

Иван
9

Надо еще электронную подпись на патронах сделать, как на айфоне:
"Отправлено с моего МР-155 Ultima"

Ответить

Жабка

Благополучный
1

Господа террористы, прекратите огонь у меня ружье разрядились, и вообще обновиться надо!

Ответить

пепси

7

в жепу себе засунь свою гаджет-вундервафлю

Ответить

Альтернативный клуб

7

заинтересовать в оружии «поколение Z»

Ждём МР-155 UltimaSchool Edition

Ответить

Егор Лебедев

6

Скины уже анонсировали? 

Ответить

Илья Максименко

Егор
1

г е н и й
е 
н
и
й

Ответить

Андрей Лютостанский

–4

Какие вы душнилы, по описанию и видео, ствол прикольный. А вооружаться в современной России необходимо, с таким-то позитивным будущим.

Ответить

Максим Павлов

Андрей
13

Ничего прикольного в нем нет.
Взяли древний как овно мамонта МР153/155, имеющий кучу проблем по надежности и прилепили к нему тяжеленный китайский компуктер непонятно зачем и прицел. И назначили цену 4Х.
Вся инновация.
Это уже все оружейное сообщество обсудило, оборжало еще при презентации в прошлом году.

Ответить

Благополучный бас

Максим
1

Про китайский компьютер сомнительно, конечно, но МР-153 вроде как одно из самых востребованных ружей что у охотников, что у новичков IPSC. 

По крайней мере, было несколько лет назад.

Ответить

Максим Павлов

Благопо…
1

нет, вы ошибаетесь.
Во-первых МР-153 давно не производят, его переименовали в МР-155.
Во-вторых это крайне неудачное ружье, очень капризное и ненадежное.
В-третьи чаще всего в соревнованиях в России используют Сайгоподобные...

Ответить

Благополучный

Максим
0

Ну там же от класса соревнований зависит вроде, стандартный\открытый.
Я помню что году в 16 на ганзе советовали вкатываться именно с бюджетным 153 в стандартный класс. Сейчас мб изменилась ситуация.

Ответить

Серый огонь

Андрей
5

Зачем вооружаться?

Ответить

пепси

Серый
0

Чтобы ОМОН расстреливать, очевидно. Ну или я не знаю, что имел ввиду этот кадр. Для него наверно обзавестись огнестрелом – это как в магаз сходить.

Ответить

Tim Hansen

Андрей
2

Ничего не имею против самого оружия, но маркетинг у него так себе

Ответить

André

5

Так у нас просто шизофреническое отношение к оружию. 
С одной стороны, мы - оружейная держава, которая делает реально неплохое потребительское оружие. 
С другой стороны, чтобы им владеть, надо такие кульбиты совершать, что даже мне на это стало грустно смотреть. В итоге я хочу себе пистолет скрытого ношения,  но когда перееду в страну, где с этим попроще. 

Ответить

André

André
1

Смотрите, какая нямка

Ответить

пепси

André
0

Интересно, а люди нечаянно таким себе что-то отстреливали?

Ответить

Daniil Dymshits

André
0

Определенный гемор с лицензией есть, но ничего сверхестественного: сдать экзамен на знание теории (теперь еще и немного — практики), плюс поставить дома сейф, ну и справка о здоровье. Вроде все абсолютно логично — и на 5 лет забыл про лицуху

Ответить

Mikha Nanullov

4

Фраги умеет считать? Quad damage? IDKFA?

Ответить

Αлексей Μихеев

2

Отлично, подросткам на протестах как раз зайдёт

Ответить

Ohlong Johnson

2

Парниша который людей на остановке замочил недавно, мог бы не плохой стрим замутить :/

Ответить

Обосранный унитаз

1

Для к0лумбайнеров, видимо. Со стримом в тикток

Ответить

Виновный блик

1

зумеры: массово участвуют в протестах
калашников: выпускает ружье для зумеров

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Пойдёт демонов мочить

Ответить

пепси

Stanley
0

СПАСИБО ЧТО НАПОМНИЛ

Ответить

Серый огонь

0

Эх, ща бы из-за кирпичной стены по зайцам и лисам пострелять захотелось..
Это так должно работать чтоли?

Ответить

пепси

Серый
0

сайберпанк 2036

Ответить

Zakhar Zakharov

0

ну так-то прикольно, когда интегрированный экран показывает данные ружья, как в играх. современно
ничего плохого в этом не вижу

Ответить

ad unguem

0
Ответить

Горный ихтиандр

0

Лучше бы АК-12 для пневмы сделали. 

Ответить

Желтый Влад

0

желанием заинтересовать «поколение Z»

Но ведь идеальное продвижение для оружия среди зумеров уже готово.

Ответить

Виновный блик

0

ведь синхронизация с гаджетами и ненадежные, безтактильные цифровые интерфейсы - это чего не хватает оружию

Ответить

Остальной спрей

0

также:

Анонсировали протесты, которые пройдут в "новом" формате

Ответить

Никита Якушкин

0

Охота занятие интересное, сходите как-нибудь. И в детстве хорошо бы и на охоту сходить и на ферме летом пару месяцев пожить. Городское жители без такого опыта ментальные инвалиды. Не понимают что такое животный мир, как мы с ним сосуществуем и как его потребляем. А то потом появляются взрослые, которые животных с людьми равняют. 

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