Гендиректор «Калашникова» объяснил выпуск «гаджет-ружья» желанием заинтересовать «поколение Z» Статьи редакции
«Мы же сейчас все в гаджетах».
«Калашников» представил смарт-ружьё МР-155 Ultima в августе 2020 года на форуме «Армия». В нём установлен дисплей с часами, секундомером, таймером, счётчиком выстрелов и индикатором остатка патронов. Ружьё способно синхронизироваться с телефоном, вести видеозапись и онлайн-трансляции.
В интервью РБК 9 февраля гендиректор компании Дмитрий Тарасов назвал оружие «гаджет-ружьём» и объяснил, что этой разработкой концерн хочет привлечь новую аудиторию — «хипстеров, поколение Z».
Тарасов утверждает, что ружьё способно обучать стреляющего. Он добавил, что «Калашников» планирует продолжить развитие линейки: И это будет не только огнестрельной историей. Очень хочется, чтобы люди владели, во-первых, оружием ответственно и при этом получали кайф от этого».
На самом деле классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной
Потому что она нахуй не нужна ваша охота в нынешнее время. Да, давайте блять ещё больше зверей отстреливать, попутно уничтожая их места обитания! ЗАТО С ГАДЖЕТАМИ!!!11
В нынешнее время, это когда убивают вместо тебя, а тебе кладут лишь стейк? По мне, лучше показывать в подробностях убийство твоего блюда
Зы. не веган)
Я тоже за. Например, когда вижу рекламу сосисок, где радостные дети просят у родителей их купить всегда вспоминаю, как трупы свиные складируются и сбрасываются на промышленных производствах и что мне хотелось бы увидеть лицо ребенка, когда он бы это вместо красивой упаковки наблюдал))
у меня племянница 6 лет прямо спрашивает, видя у моих родителей овечек и прочую живность: "А когда мы из овечки суп сделаем?"
ну ребенок однажды расплакался, когда ей не дали забрать поросенка, которого она хотела приготовить маме и папе
боюсь ребенка с животными одну оставлять
Вы удивитесь, но людей надо кормить, миллиарды никак с подворьев и огородов не прокормить. Поэтому свиные трупы так и будут складироваться сбрасываться
А кто по твоему отстреливает бешеных лисиц и расплодившихся волков?
Хз, мне кажется в охоте есть свой прикол. Главное, чтобы всё было правильно организовано, по типу того, что охотиться можно только на виды, не находящиеся под угрозой исчезновения, а охотники платили бы взносы в пользу природоохранных служб (вроде че-то такое есть, но могу объебываться), чтобы те помогали сравниться новым зверушкам.
Ни разу не относится к браконьерам, их бы пересажать всех к хуям
Свой прикол есть во всем. В употреблении мефа тоже, например. Ты нюхал меф? После него сердце начинает ебашить, особенно если переборщишь с дорогой.
Понятное дело, что есть и угодья специальные, и лицензии...
Есть страны, где употребление наркотиков декриминализирвоано. Например, Португалия.
Откуда ты знаешь? 👀
Ну, если охота, как процесс увлекает, без удовлетворения от конечного результата (убийства живого существа), то, думаю, гораздо интереснее было бы охотиться на людей. Вместо огнестрела маркеры какие-нибудь.
И транслировать он-лайн такие соревнования, ставки делать.
Что-то типа "Бегущего человека".
Потому что она нахуй не нужна ваша охота в нынешнее время
Как эколог заявляю: нужна. Охота - это не просто убийство животных/птиц/рыб, а контроль за популяцией. И количество разрешений на охоту выдаётся из расчёта как раз не того, сколько людей хочет пострелять, а сколько животных либо перебор, и они будут оттеснять других животных, либо всё равно сдохнут от голода.
Ещё с убитых зверей берут пробы тканей и органов на изучения постоянно, чтобы следить за экологической обстановкой в различных регионах (этим я занимался на практике в институте пушнины)
Крутой холод
Почему нет, если:
- это отличное занятие, если в рекреационных целях и в рамках законодательства охраны природы и живности
- единственный легальный способ получить длинноствол
Только охота намного этичнее мясопроизводства и тд, особенно если в местах для охоты поддерживают популяцию и там животные живут так, как и должны жить, а не в местах где они даже ходить не могут
Ты же не будешь таким наивным что бы отрицать что те кто покупают оружие для охоты - НА САМОМ ДЕЛЕ ОХОТЯТСЯ О МАЙ ГАД!! И им это нравится, так что сделать более технологичное ружье вообще и для молодежи в частности, это нормально.
Широкий бокал
Охота ща зарегулирована, популяцию полностью не уничтожают, они буквально на самовоспроизводстве. Так что с охоты никаких убытков, только выгода
Ружьё способно вести видеозапись и онлайн-трансляции.
До сих пор храню это видео.
Завтра на 5:50 будильник поставь.
?
В 6 часов к тебе придут.
Благополучный бас
Затем же, зачем и лыжами.
В развлекательной стрельбе нет ничего плохого, это веселый и относительно безопасный процесс. А КК на этом зарабатывает деньги, неудивительно, что пытаются расширить аудиторию.
согласен. Поездка на стрельбище со своим "калашом" это прям событие, которое всю неделю ждешь
Подпитывать психологию осажденной крепости! Ну и в конце концов, чтобы как юные арийцы в 30ых годах интересовались тем, что приносит смерть! Ведь все знают: русские – высшая раса! А против солдат из НАТО кто умирать будет? Не Кривоногих же!
У тебя же кукуха едет уже
лучше уметь и не нуждаться чем нуждаться и не уметь
а не нуждаться и не уметь на каком месте в этом хитпараде?
Потому что "Калашникнов" это компания(и). Компании заинтересованы в расширении аудитории, для последующей реализации этой аудитории их продукции.
Позитивный парфюмер
именно в этом и вопрос. что, у нас принят курс на милитаризацию населения? вроде нет
Ну смотри, предположим компания по производству памперсов, запускает рекламу с памперсами для взрослых. Значит ли это, что принят курс на "опамперсовывание" населения? Нет. Это значит что компания просто хочет больше зарабатывать.
Остальной кубок
В США вроде не очень милитаризованное население, но модернизируемое оружие со сменными модулями из разных материалов, форм и функционала уже давно есть - им пользуются в основном в тирах. Почему бы и Калашникову не сделать подобное?
Вы на самом деле не подозреваете о довольно большом коммтюнити страйкболистов. Там этого добра чуть больше чем дохуя
Правильно, лучше кулинарией, ведь кухонными ножами делается большинство убийств в мире.
Шутинги теперь будут прям с ружья транслировать
Поколение Z: (охуевает от сроков за стаканчики и репосты)
Калашников: а вот кстати ружьё.
Популярный ГОСТ
Поколение Z в ответ: АРЯЯЯ МИЛИТАРЕЗАЦЕЯ ЗАЧЕМ ВЫ ПРОДАЕТЕ ИЗ ЭТОГО БЭМБИ УБИВАЮТ
К этому моменту уже выйдет МР-155 Ultima S и про этот все забудут
Благополучный бас
Надо еще электронную подпись на патронах сделать, как на айфоне:
"Отправлено с моего МР-155 Ultima"
Господа террористы, прекратите огонь у меня ружье разрядились, и вообще обновиться надо!
Скины уже анонсировали?
Какие вы душнилы, по описанию и видео, ствол прикольный. А вооружаться в современной России необходимо, с таким-то позитивным будущим.
Ничего прикольного в нем нет.
Взяли древний как овно мамонта МР153/155, имеющий кучу проблем по надежности и прилепили к нему тяжеленный китайский компуктер непонятно зачем и прицел. И назначили цену 4Х.
Вся инновация.
Это уже все оружейное сообщество обсудило, оборжало еще при презентации в прошлом году.
Благополучный бас
Про китайский компьютер сомнительно, конечно, но МР-153 вроде как одно из самых востребованных ружей что у охотников, что у новичков IPSC.
По крайней мере, было несколько лет назад.
нет, вы ошибаетесь.
Во-первых МР-153 давно не производят, его переименовали в МР-155.
Во-вторых это крайне неудачное ружье, очень капризное и ненадежное.
В-третьи чаще всего в соревнованиях в России используют Сайгоподобные...
Благополучный
Ну там же от класса соревнований зависит вроде, стандартный\открытый.
Я помню что году в 16 на ганзе советовали вкатываться именно с бюджетным 153 в стандартный класс. Сейчас мб изменилась ситуация.
Серый огонь
Зачем вооружаться?
Так у нас просто шизофреническое отношение к оружию.
С одной стороны, мы - оружейная держава, которая делает реально неплохое потребительское оружие.
С другой стороны, чтобы им владеть, надо такие кульбиты совершать, что даже мне на это стало грустно смотреть. В итоге я хочу себе пистолет скрытого ношения, но когда перееду в страну, где с этим попроще.
Определенный гемор с лицензией есть, но ничего сверхестественного: сдать экзамен на знание теории (теперь еще и немного — практики), плюс поставить дома сейф, ну и справка о здоровье. Вроде все абсолютно логично — и на 5 лет забыл про лицуху
Парниша который людей на остановке замочил недавно, мог бы не плохой стрим замутить :/
Пойдёт демонов мочить
ну так-то прикольно, когда интегрированный экран показывает данные ружья, как в играх. современно
ничего плохого в этом не вижу
Охота занятие интересное, сходите как-нибудь. И в детстве хорошо бы и на охоту сходить и на ферме летом пару месяцев пожить. Городское жители без такого опыта ментальные инвалиды. Не понимают что такое животный мир, как мы с ним сосуществуем и как его потребляем. А то потом появляются взрослые, которые животных с людьми равняют.