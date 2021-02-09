Задача — привлечь ту часть аудитории, которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них. Потому что оно и по форм-фактору, и по дизайну, и по наличию синхронизации, очевидно, про ту аудиторию, которую мы раньше не таргетировали.

На самом деле классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь [...] хипстеров, поколение Z.