За три дня проект собрал в пять раз больше денег, чем просили создатели.

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Видео Cardlax

По словам разработчиков, Cardlax EarBuds Washer можно будет использовать для очистки AirPods и 99% других беспроводных наушников большинства конструкций.

Наушники очищаются с помощью мягкой щётки, встроенной губки, пропитанной антибактериальным чистящим раствором, и центрифуги в силиконовом барабане. Устройство не повредит наушникам, обещают авторы разработки. «Стиральная машина» должна прослужить владельцу не менее шести лет.

Устройство совместимо с продукцией Apple, Bose, Samsung, Jaybird, Jabra, ECHO, Soundcord, Aukey, Pamu, Tribit, Tozo, Mpow, Kwrdene, Superx, Enacfire. На Kickstarter оно стоит 39 долларов без доставки, после релиза, который запланирован на июнь, цена поднимется на 33%. Если пожертвовать 99 долларов, можно купить сразу четыре машинки.