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Технологии
Ольга Щербинина

На Kickstarter появилась «стиральная машина» для беспроводных наушников Статьи редакции

За три дня проект собрал в пять раз больше денег, чем просили создатели.

98 98 комментариев
7056 просмотров
Видео Cardlax

По словам разработчиков, Cardlax EarBuds Washer можно будет использовать для очистки AirPods и 99% других беспроводных наушников большинства конструкций.

Наушники очищаются с помощью мягкой щётки, встроенной губки, пропитанной антибактериальным чистящим раствором, и центрифуги в силиконовом барабане. Устройство не повредит наушникам, обещают авторы разработки. «Стиральная машина» должна прослужить владельцу не менее шести лет.

Устройство совместимо с продукцией Apple, Bose, Samsung, Jaybird, Jabra, ECHO, Soundcord, Aukey, Pamu, Tribit, Tozo, Mpow, Kwrdene, Superx, Enacfire. На Kickstarter оно стоит 39 долларов без доставки, после релиза, который запланирован на июнь, цена поднимется на 33%. Если пожертвовать 99 долларов, можно купить сразу четыре машинки.

Авторы идеи поставили цель собрать пять тысяч долларов, но за три дня дня проект привлёк почти 32,5 тысячи долларов. Это третья кампания Cardlax на Kickstarter. До этого команда собирала деньги на портативный электромассажёр и его более продвинутую версию.

#наушники #новости #apple

98 98 комментариев
2
58
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98 комментариев
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🐙

52

Проблемы белых людей

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AttentiveMilk

🐙
18

Скорее, белых людей миллиардеров

Ответить

🐙

AttentiveMilk
6

Мы, славяне, угнетенные
СЛМ

Ответить

Всемирный колос

🐙
7

Slave Lives Matter??

Ответить

🐙

Всемирн…
4

Slavs lives matter 

Ответить

Областной торшер

🐙
3

так и хочется уебать по голове

Ответить

AttentiveMilk

🐙
0

Всё больше склоняюсь к просмотру аниме. Через сколько тайтлов появляется зависимость??

Ответить

Кристиан Бедгер

Attenti…
0

Начал с атаки титанов, потом пошёл ванпанчмен, теперь смотрю джоджо, суди сам

Ответить

Madao

🐙
2

Белые негры. 

Ответить

AttentiveMilk

🐙
1

😣

Ответить

Соседний

🐙
0

Вообще-то многие  граждане РФ входят в золотой миллиард.
https://habr.com/ru/post/177619/ (а население ещё один миллиард прибавило)
PS кстати посмотрите комментарии никакой гребаной политики и путина.

Ответить

Соседний

Соседний
0

Про тэг сарказм писать?!

Ответить

Большой жёлтый робат

🐙
3

Белых наушников

Ответить

Dragon Lord

🐙
0

Проекты белых людей.... для черных людей. Хз как могут так засориться наушники, люди не моются что ли, или не могут сдувать раз в сутки пыль с них вечером.

Ответить

Marvo Delapierre

Dragon
5

Я каждый день уши чищу и мою, но все равно эйрподсы забиваются и на них ушная грязь эта остается.

Ответить

Женечка

Marvo
0

Чистить уши не полезно.

Ответить

Лепесток

Женечка
0

.

Ответить

Marvo Delapierre

Женечка
0

А куда деваться?

Ответить

Антон Лисин

Dragon
0

проси подругу уши облизывать

Ответить

Marvo Delapierre

Антон
0

Фу какой ты мерзкий

Ответить

aliftin

13

Салфетки? 

Ответить

aliftin

aliftin
12

Они ещё при мастурбации вручают в отличии от этой машины. 

Ответить

Подпишись на блог

aliftin
17

идея для кикстартера
стиральная машинка для члена
засовываешь туда головку, а внутри мягкая щёточка, встроенные губки, пропитанные антибактериальным чистящим раствором, и центрифуги в нежном силиконовом барабане
Устройство не повредит члену, обещают авторы разработки. «Стиральная машина» должна прослужить владельцу не менее шести лет.

Ответить

aliftin

Подпиши…
7

Зачем мне с такой машиной вообще нужна мастурбации? 

Ответить

Подпишись на

aliftin
2

Это. Будет. Революция. В мастурбации

Ответить

aliftin

Подпиши…
2

Пойди маску накинь идею, может он сделает. 

Ответить

Andreas

Подпиши…
0

Нет
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B08V8S5L36/ref=psdcmw_11633365031_t2_B089KBQTKF

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Automatischer Masturbator mit Saugfunktion, Elektrische Cup-Masturbatoren Vibration Stimulator…
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Ответить

Sloowbruh

aliftin
0

Как это не нужна, после того как подрочил на мойку загнать самый раз.

Ответить

Антон Лисин

Подпиши…
0

после стирки вроде уже и секс не нужен

Ответить

Комментарий удален

Andryuzsko

aliftin
0

Да, две пожалуйста!

Ответить

FOX

3

представляю в какую херь превратится резиновое покрытие наушников... и мембрана
а потом и сама Apple запретит так стирать наушники

Ответить

Кубардак Нургушаметов

FOX
12

А потом эпле придумает свою стиральную машину и с умным видом будет говорить о том, что это революционная штуковина

Ответить

Упоротый Голубь

Кубардак
1

Ага. $299 за машинку и стирки покупаешь пакетной системой. 10 за $14.99, 50 за $39.99, 100 за $59.99. 

Ответить

FOX

Кубардак
0

сохранил этот твит

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

FOX
0

Ни во что не превратятся. Я стираю свои эирподсы раз в полгода и с ними совершенно ничего не происходит, кроме того, что они звучат так, будто я их только что купила

Ответить

FOX

Даша,
0

Тайд?

Ответить

Миша Копейкин

FOX
5

Кипячение

Ответить

Упоротый Голубь

Миша
1

ИЛИ ВЕРНАЯ СМЕРТЬ

Ответить

Вадим Костицын

Упоротый
1

НУ ЧТО, КАКИМ ПОРОШКОМ ТЕПЕРЬ БУДЕШЬ СТИРАТЬ?

Ответить

ouxen

Вадим
0

кипятильником в жопу

Ответить

Даша, кажется

FOX
0

использую жидкие средства 

Ответить

Victor Ry

Даша,
0

А вы как стираете? 

Ответить

Даша, кажется

Victor
0

просто кладу в какую-то одежду, карман и стираю с вещами

Ответить

Георгий

Даша,
1

Блять ты серьезно?

Ответить

Даша, кажется

Георгий
0

ну да

Ответить

Георгий

Даша,
0

А тебя не смущает, что наушники не очень дружат с водой, мягко говоря?

Ответить

Даша

Георгий
0

не заметила это по эирподсам вообще

Ответить

Антон

Даша,
0

Беспроводные эирподсы или проводные ирподсы? В первых гораздо больше всякой электроники, все таки, вторые я тоже стирал, хоть и не специально. 

Ответить

Даша

Антон
1

проводные, конечно

Ответить

Антон

Даша,
1

А, ну это ладно.

Ответить

Лепесток

Даша,
0

внутренностям наушников насрать на воду?

Ответить

Даша, кажется

Лепесток
0

с ними ни разу ничего не произошло

Ответить

Лепесток

Даша,
0

а как ты решилась на такую чистку? 
типа первый раз случайно получилось, когда забыла вытащить из вещей?
я бы ссыканул 

Ответить

Даша

Лепесток
2

Первый раз получилось случайно, да) Я поняла, что они звучат как новые и потом через какое-то время решила снова так сделать и собственно ничего не изменилось 

Ответить

Антон Пострунин

FOX
0

У эирподсов металлическая сетка везде. 

Ответить

badResistor

5

Где-то смеется один баллон со сжатым воздухом)

Ответить

Марина Климина

badResistor
3

Сжатый воздух научился разъедать ушную серу, забившую сетку динамиков?

Ответить

Странный

Марина
1

А эта мягкая щеточка, что на видео, разъест?

Ответить

Марина Климина

Странный
0

На видео какая срань Господня. Только перекись водорода, только хардкор (главное, в микрофон не лить, ему мгновенно наступает пиздец).

Ответить

badResistor

Марина
0

а там чем-то лучше?

Ответить

Лепесток

badResistor
2

задувать грязь внутрь разве норм идея?

Ответить

Shmax

5

ВАУ! ОНА ЧИСТИТ НАУШНИКИ ОТ ХЛЕБНЫХ КРОШЕК (wtf)
Какая же херня уровня aliexpress...

Ответить

Большой жёлтый робат

4

Але, это прачечная?

Ответить

Никита Сухов

1

как насчет чистить уши и соблюдать гигиену в носимой электронике, м?

Ответить

Марина Климина

Никита
7

Чистить уши вредно, ушная сера это защитная функция организма. А соблюдать гигиену - попробуй пробежать 15км в затычках по жаре. Да черт бы с ними, с километрами, полчаса силовой тренировки в зале и привет. Другое дело, если ты используешь наушники исключительно для того, чтобы задротить в кудахтер, то твоё возмущение понятно:)

Ответить

Миша Копейкин

Никита
2

Сера служит для очистки и смазки слуховых каналов. Так же обладает бактерицидными и противогрибковыми свойствами.
Чистка ушной серы ушными палочками вредна - часть серы палочка проталкивает глубже, вместо того, чтобы извлекать, что может стать причиной ухудшение и утраты слуха. Так же возможно повреждение барабанной перепонки.

Ответить

Лепесток

Миша
0

а если аккуратно?

Ответить

aasd addsd

Лепесток
3

на это хочется ответить каким-то анекдотом, но что-то не могу вспомнить подходящего. может поможет кто-то.
упд:
ладно я сам придумал гениальный анекдот: Чапаев спрашивает Петьку: Можно я тебе присуну? Петька говорит нет. А он ему: А если я аккуратно?

Ответить

Лепесток

aasd
0
Ответить

ouxen

Миша
0

а серные пробки?

Ответить

Миша Копейкин

ouxen
1

Как раз "чистка" - одна из основных причин образования серных пробок, как я указал выше.
Образование серы - это нормальный физиологический процесс. Это не какое-то вредное вещество, от которого организм пытаетя избавиться. Это полезная субстанция, обеспечивающая нормальное функционирование слуха.
В норме серы образуется достаточно мало - 12-20 мг в месяц. Со временем она обновляется, а её избыток выводится при жевании, говорении и зевоте. Вот с ушной раковины и кожи вокруг слухового прохода удалять нужно. Но без погружения внутрь канала.
Ушная пробка может образовываться при паталогиях: избыточном образовании серы при гиперсекреции желёз, вызванном стафилококками, грибками Malassezia pachydermatis или клещами. А так же если отток нарушен - при анатомических паталогиях - сужении ушного прохода, чрезмерном удлинении прохода. Из-за набухания тканей и сужения прохода при воспалении. Регулярном использовании внутриканальных наушников и слуховых аппаратов. У пожилых из-за роста волос в ушах. При подобных рисках врач назначает специальные капли.
И одна из основных причин - использование ушных палочек. Слуховой проход - это 3 см до барабанной перепонки. наружная 1/3 это хрящевая часть, в которой и происходит образование серы. Оставшаяся 2/3 - костная часть. Между ними расположено сужение, препятствующее попаданию серы в костную часть. А ватная палочка вместо извлечения проталкивает большую часть серы в костную часть, из которой уже естественным путём сера выйти не может как раз из-за этого узкого перешейка.

Ответить

ouxen

Миша
0

что насчёт чистки горящими конусами?

Ответить

DrinK Smoke

3
Ответить

Anton Gostev

1

Авторы идеи хотели поставили цель собрать пять тысяч долларов, но за три дня дня проект привлёк почти 32,5 тысячи долларов.

$5000? Это на оптовую закупку из Китая, что ли?

Ответить

Удобный ящик

Anton
2

Это для оценки спроса

Ответить

Лиса Тян

0

Ватные палочки 

Ответить

Alex Macher

Лиса
3

Хреновый совет, ворсинки застревает в сетке. Нужна щетка зубная.

Ответить

andorus

1

Ну вроде же прям хуйня по центру 

Ответить

Незнакомый магнит

1

а есть такое для динамика смартфона?

Ответить

Andre Macareno

Незнакомый
0

я антистатической кисточкой для компа прочищаю, мне помогает

Ответить

Олег Иванов

Незнакомый
0

Зубная щетка

Ответить

Здравый диод

1

Удачи им, когда Эппл будет за такие постирашки лишать гарантии)

Ответить

unidentified flying BASTARD 🌈

0

Устройство совместимо с продукцией Apple, Bose, Samsung, Jaybird, Jabra, ECHO, Soundcord, Aukey, Pamu, Tribit, Tozo, Mpow, Kwrdene, Superx, Enacfire.

какие-то ноунеймы епта, а где сяоми?

Ответить

Соседний парфюмер

unidentified
2

Просто в США другие китайцы распространены.
Например в США китайские телевизоры TLC второе место про продажам телеков с стране заняли. У нас же они не особо распространены.

Ответить

unidentified flying BASTARD 🌈

Соседний
0

о, а это интересно, спасибо!

Ответить

lumieny

0

Иголки запретили?

Ответить

Василий Дробовский

0

Люблю звуки стиральных машин в наушниках. Это audiodrugs-meditation.

Ответить

Грязный паук например

0

Отвратительно

Ответить

Emile Zäkiev

0

как насчет очистки с помощью ультразвуковой ванны

Ответить

Ivan Ndg

0

Что только не придумывают, лишь бы не чистить уши

Ответить

Dmitry Vakhnin

0

Зумеры изобрели щетку.

Ответить

Alex Macher

0

Обычный 99% спирт и зубная щетка решают все проблемы такие.  И компоненты не убивает, включая датчики положения.

Ответить

FOX

0

на наушниках Samsung buds просто меняю сеточки целиком, на алике копейки

Ответить

Семен Семеныч

0

Вспомнил магазин на диване с их ультразвуковой стиральной машиной. Сейчас бы кучу денег можно было стрясти на этом чуде.

Ответить

Соседний парфюмер

Семен
0

Ты пошутил ? Сейчас ультразвуковые машинки (ванны) вообще обыденность.

Ответить

Vyacheslav Gorin

0

Зачем, если есть копеечные антибактериальные салфетки, а сама процедура занимает не более 2-х минут? При этом, этими же салфетками можно также протереть и другие гаджеты, поверхности, небо и даже Аллаха

Ответить

Ник Хартман

0

Фууу, у кого такие грязные наушники из вас? Признавайтесь, давайте здесь найдем самого лошавого лоха, лохопса)))

Ответить

Sage Pointer

0

Лучше бы сделали для распутывания проводных)

Ответить
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