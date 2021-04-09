На Kickstarter появилась «стиральная машина» для беспроводных наушников Статьи редакции
За три дня проект собрал в пять раз больше денег, чем просили создатели.
По словам разработчиков, Cardlax EarBuds Washer можно будет использовать для очистки AirPods и 99% других беспроводных наушников большинства конструкций.
Наушники очищаются с помощью мягкой щётки, встроенной губки, пропитанной антибактериальным чистящим раствором, и центрифуги в силиконовом барабане. Устройство не повредит наушникам, обещают авторы разработки. «Стиральная машина» должна прослужить владельцу не менее шести лет.
Устройство совместимо с продукцией Apple, Bose, Samsung, Jaybird, Jabra, ECHO, Soundcord, Aukey, Pamu, Tribit, Tozo, Mpow, Kwrdene, Superx, Enacfire. На Kickstarter оно стоит 39 долларов без доставки, после релиза, который запланирован на июнь, цена поднимется на 33%. Если пожертвовать 99 долларов, можно купить сразу четыре машинки.
Авторы идеи поставили цель собрать пять тысяч долларов, но за три дня дня проект привлёк почти 32,5 тысячи долларов. Это третья кампания Cardlax на Kickstarter. До этого команда собирала деньги на портативный электромассажёр и его более продвинутую версию.
Проблемы белых людей
Скорее, белых людей миллиардеров
Мы, славяне, угнетенные
СЛМ
Всемирный колос
Slave Lives Matter??
Всё больше склоняюсь к просмотру аниме. Через сколько тайтлов появляется зависимость??
Начал с атаки титанов, потом пошёл ванпанчмен, теперь смотрю джоджо, суди сам
Соседний
Вообще-то многие граждане РФ входят в золотой миллиард.
https://habr.com/ru/post/177619/ (а население ещё один миллиард прибавило)
PS кстати посмотрите комментарии никакой гребаной политики и путина.
Проекты белых людей.... для черных людей. Хз как могут так засориться наушники, люди не моются что ли, или не могут сдувать раз в сутки пыль с них вечером.
Я каждый день уши чищу и мою, но все равно эйрподсы забиваются и на них ушная грязь эта остается.
проси подругу уши облизывать
Салфетки?
идея для кикстартера
стиральная машинка для члена
засовываешь туда головку, а внутри мягкая щёточка, встроенные губки, пропитанные антибактериальным чистящим раствором, и центрифуги в нежном силиконовом барабане
Устройство не повредит члену, обещают авторы разработки. «Стиральная машина» должна прослужить владельцу не менее шести лет.
Это. Будет. Революция. В мастурбации
Комментарий удален
представляю в какую херь превратится резиновое покрытие наушников... и мембрана
а потом и сама Apple запретит так стирать наушники
А потом эпле придумает свою стиральную машину и с умным видом будет говорить о том, что это революционная штуковина
Ага. $299 за машинку и стирки покупаешь пакетной системой. 10 за $14.99, 50 за $39.99, 100 за $59.99.
Ни во что не превратятся. Я стираю свои эирподсы раз в полгода и с ними совершенно ничего не происходит, кроме того, что они звучат так, будто я их только что купила
Кипячение
ИЛИ ВЕРНАЯ СМЕРТЬ
НУ ЧТО, КАКИМ ПОРОШКОМ ТЕПЕРЬ БУДЕШЬ СТИРАТЬ?
просто кладу в какую-то одежду, карман и стираю с вещами
ну да
с ними ни разу ничего не произошло
Где-то смеется один баллон со сжатым воздухом)
Сжатый воздух научился разъедать ушную серу, забившую сетку динамиков?
На видео какая срань Господня. Только перекись водорода, только хардкор (главное, в микрофон не лить, ему мгновенно наступает пиздец).
ВАУ! ОНА ЧИСТИТ НАУШНИКИ ОТ ХЛЕБНЫХ КРОШЕК (wtf)
Какая же херня уровня aliexpress...
как насчет чистить уши и соблюдать гигиену в носимой электронике, м?
Чистить уши вредно, ушная сера это защитная функция организма. А соблюдать гигиену - попробуй пробежать 15км в затычках по жаре. Да черт бы с ними, с километрами, полчаса силовой тренировки в зале и привет. Другое дело, если ты используешь наушники исключительно для того, чтобы задротить в кудахтер, то твоё возмущение понятно:)
Сера служит для очистки и смазки слуховых каналов. Так же обладает бактерицидными и противогрибковыми свойствами.
Чистка ушной серы ушными палочками вредна - часть серы палочка проталкивает глубже, вместо того, чтобы извлекать, что может стать причиной ухудшение и утраты слуха. Так же возможно повреждение барабанной перепонки.
на это хочется ответить каким-то анекдотом, но что-то не могу вспомнить подходящего. может поможет кто-то.
упд:
ладно я сам придумал гениальный анекдот: Чапаев спрашивает Петьку: Можно я тебе присуну? Петька говорит нет. А он ему: А если я аккуратно?
Как раз "чистка" - одна из основных причин образования серных пробок, как я указал выше.
Образование серы - это нормальный физиологический процесс. Это не какое-то вредное вещество, от которого организм пытаетя избавиться. Это полезная субстанция, обеспечивающая нормальное функционирование слуха.
В норме серы образуется достаточно мало - 12-20 мг в месяц. Со временем она обновляется, а её избыток выводится при жевании, говорении и зевоте. Вот с ушной раковины и кожи вокруг слухового прохода удалять нужно. Но без погружения внутрь канала.
Ушная пробка может образовываться при паталогиях: избыточном образовании серы при гиперсекреции желёз, вызванном стафилококками, грибками Malassezia pachydermatis или клещами. А так же если отток нарушен - при анатомических паталогиях - сужении ушного прохода, чрезмерном удлинении прохода. Из-за набухания тканей и сужения прохода при воспалении. Регулярном использовании внутриканальных наушников и слуховых аппаратов. У пожилых из-за роста волос в ушах. При подобных рисках врач назначает специальные капли.
И одна из основных причин - использование ушных палочек. Слуховой проход - это 3 см до барабанной перепонки. наружная 1/3 это хрящевая часть, в которой и происходит образование серы. Оставшаяся 2/3 - костная часть. Между ними расположено сужение, препятствующее попаданию серы в костную часть. А ватная палочка вместо извлечения проталкивает большую часть серы в костную часть, из которой уже естественным путём сера выйти не может как раз из-за этого узкого перешейка.
Авторы идеи хотели поставили цель собрать пять тысяч долларов, но за три дня дня проект привлёк почти 32,5 тысячи долларов.
$5000? Это на оптовую закупку из Китая, что ли?
Ватные палочки
Устройство совместимо с продукцией Apple, Bose, Samsung, Jaybird, Jabra, ECHO, Soundcord, Aukey, Pamu, Tribit, Tozo, Mpow, Kwrdene, Superx, Enacfire.
какие-то ноунеймы епта, а где сяоми?
Соседний парфюмер
Просто в США другие китайцы распространены.
Например в США китайские телевизоры TLC второе место про продажам телеков с стране заняли. У нас же они не особо распространены.
Обычный 99% спирт и зубная щетка решают все проблемы такие. И компоненты не убивает, включая датчики положения.
Вспомнил магазин на диване с их ультразвуковой стиральной машиной. Сейчас бы кучу денег можно было стрясти на этом чуде.
Соседний парфюмер
Ты пошутил ? Сейчас ультразвуковые машинки (ванны) вообще обыденность.
Зачем, если есть копеечные антибактериальные салфетки, а сама процедура занимает не более 2-х минут? При этом, этими же салфетками можно также протереть и другие гаджеты, поверхности, небо и даже Аллаха
Фууу, у кого такие грязные наушники из вас? Признавайтесь, давайте здесь найдем самого лошавого лоха, лохопса)))