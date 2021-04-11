Виртуальный туннель сквозь Землю и другие эксперименты Google с AR и VR Статьи редакции
Компания рассказала о своих немногочисленных проектах и предложила разработчикам рассказать, что ещё можно сделать с технологией.
На этой неделе Google запустил страницу, где собрал коллекцию из экспериментов с WebXR. База пока небольшая и состоит всего из четырёх проектов, завязанных на дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности.
На той же странице Google приглашает разработчиков делиться с компанией новыми идеями, которые «расширяют границы возможностей кода» и обладают «уникальной визуальной эстетикой». Коллекция постоянно пополняется.
Кратко перечисляем первые проекты от самой Google. Все они работают только на Android с использованием последней версии Chrome.
Персональный радар помогает соблюдать социальную дистанцию в 2 метра. Проект запустился ещё в 2020 году, на фоне пандемии коронавируса Covid-19.
Веб-версия виртуальной рулетки. Для измерения площади, длины и объёма вещей вокруг владельца устройства можно не ставить дополнительное приложение. Достаточно закладки в браузере.
Проект, который пока находится в разработке, будет проецировать фотографии из медиатеки «Google Фото» с пространство. Получится что-то вроде парящего слайд-шоу.
Самый интересный среди AR-проектов Google. Вне зависимости от того, где вы находитесь, можно проложить у ног виртуальный «тоннель» сквозь планеты. Получится посмотреть, что находится на другой стороне земного шара.
я настолько недоверчива, что мне такие штуки постоянно кажутся наёбкой
ну, типа, скорее всего это рандомно загруженная локация
Ну технически это довольно простая штука. Смотришь геолокацию пользователя, рассчитываешь точку на другой стороне Земли (я не знаю как, но уверен, что там какая-то несложная формула), открываешь гугл мапс с полученной локацией, выводишь в AR.
Вероятнее всего так.
На 99% уверена, что всё это вполне реально и правдиво, но один процент будто бы для меня более весомый девяносто девяти.
Да собственно вот:
https://www.freemaptools.com/tunnel-to-other-side-of-the-earth.htm
Как я и думал, нам это не особо интересно, потому что на другой стороне тупо океан.
Прикольно, что ещё угол можно указать, а не просто "на другой стороне". Впрочем, это не сильно усложняет задачу расчета положения новой точки.
Эм, вы не знаете как работают координаты нашей планеты? Это два числа от -180 до 180 по каждой из двух осей. Чтобы получить точку на другой стороне вы просто прибавляете 180 к каждому числу (то есть полукруг или π) и получаете координату на другой стороне. Если число > 180, то продолжаете счёт от -180 вперёд.
Для этого списка должно работать
https://developers.google.com/ar/devices
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Новогодний
Олежа, ты выпивал сегодня? Что случилось?)
Боковой блик
это не Олег
Новогодний
Пиздец! Старею(
Новогодний
@Олег Ивахнов прости брат, не признал
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Вот так вот...
Попонтавались владельцы Айфонов и хватит...
Не сможете вы теперь посмотреть что на другой стороны земли 👆👆👆
какая-то бесполезная фича, учитывая что напротив большей части Земли тупо океан))