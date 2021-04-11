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Технологии
Сергей Звезда

Виртуальный туннель сквозь Землю и другие эксперименты Google с AR и VR Статьи редакции

Компания рассказала о своих немногочисленных проектах и предложила разработчикам рассказать, что ещё можно сделать с технологией.

22 22 комментария
3511 просмотров

На этой неделе Google запустил страницу, где собрал коллекцию из экспериментов с WebXR. База пока небольшая и состоит всего из четырёх проектов, завязанных на дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности.

На той же странице Google приглашает разработчиков делиться с компанией новыми идеями, которые «расширяют границы возможностей кода» и обладают «уникальной визуальной эстетикой». Коллекция постоянно пополняется.

Кратко перечисляем первые проекты от самой Google. Все они работают только на Android с использованием последней версии Chrome.

Sodar

Персональный радар помогает соблюдать социальную дистанцию в 2 метра. Проект запустился ещё в 2020 году, на фоне пандемии коронавируса Covid-19.

Measure Up

Веб-версия виртуальной рулетки. Для измерения площади, длины и объёма вещей вокруг владельца устройства можно не ставить дополнительное приложение. Достаточно закладки в браузере.

Picturescape

Проект, который пока находится в разработке, будет проецировать фотографии из медиатеки «Google Фото» с пространство. Получится что-то вроде парящего слайд-шоу.

Floom

Самый интересный среди AR-проектов Google. Вне зависимости от того, где вы находитесь, можно проложить у ног виртуальный «тоннель» сквозь планеты. Получится посмотреть, что находится на другой стороне земного шара.

Ролик со всеми четырьмя проектами Google

#ar #google #разработка

22 22 комментария
19
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22 комментария
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так не пойдёт

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я настолько недоверчива, что мне такие штуки постоянно кажутся наёбкой
ну, типа, скорее всего это рандомно загруженная локация

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Алексей Приловский

так
2

Ну технически это довольно простая штука. Смотришь геолокацию пользователя, рассчитываешь точку на другой стороне Земли (я не знаю как, но уверен, что там какая-то несложная формула), открываешь гугл мапс с полученной локацией, выводишь в AR.

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так не пойдёт

Алексей
0

Вероятнее всего так.
На 99% уверена, что всё это вполне реально и правдиво, но один процент будто бы для меня более весомый девяносто девяти.

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Алексей

так
4

Да собственно вот:
https://www.freemaptools.com/tunnel-to-other-side-of-the-earth.htm
Как я и думал, нам это не особо интересно, потому что на другой стороне тупо океан.

Ответить

Bulky

Алексей
1

Эта AR-штука до «прорывания туннеля» пишет, попадется ли земля или вода, чтобы можно было наклонить телефон куда-то ещё

Ответить

Алексей

Bulky
2

а, я не посмотрел, что там ещё угол наклона учитывается. тогда даже хз, становится ли эта штука от этого интереснее или наоборот

Ответить

Антон Сциталов

Bulky
1

Прикольно, что ещё угол можно указать, а не просто "на другой стороне". Впрочем, это не сильно усложняет задачу расчета положения новой точки. 

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Bulky

Антон
1

Да, можно вообще не думать и взять обычное пересечение луча и сферы

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Антон Сциталов

Алексей
1

Эм, вы не знаете как работают координаты нашей планеты? Это два числа от -180 до 180 по каждой из двух осей. Чтобы получить точку на другой стороне вы просто прибавляете 180 к каждому числу (то есть полукруг или π) и получаете координату на другой стороне. Если число > 180, то продолжаете счёт от -180 вперёд.

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Алексей

Антон
1

не знаю и не планировал узнавать, но спасибо за прояснение

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Последний Абдужаббор

0

Интересно, что от меня на другой стороне земного шара

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плюшевый батон

Последний
3

Если Москва, то тупо Антарктида

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Рыночный татарин

0

Это фичу первыми получат владельцы пикселей?

Ответить

Bulky Blackcrappie

Рыночный
2

Для этого списка должно работать
https://developers.google.com/ar/devices

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Новогодний

Олег
0

Олежа, ты выпивал сегодня? Что случилось?)

Ответить

Боковой блик

Новогод…
1

это не Олег

Ответить

Новогодний

Боковой
2

Пиздец! Старею(

Ответить

Новогодний

Новогод…
1

@Олег Ивахнов прости брат, не признал

Ответить

Активный

Новогод…
1

Поздно. Он вычеркнул тебя из списка акционеров

Ответить

Новогодний

Активный
0

Надеюсь, он не поступит так со мной

Ответить

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Комментарий удален

New

0

Вот так вот...
Попонтавались владельцы Айфонов и хватит...
Не сможете вы теперь посмотреть что на другой стороны земли 👆👆👆

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эпатажный Мишель

0

какая-то бесполезная фича, учитывая что напротив большей части Земли тупо океан))

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