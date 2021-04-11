Компания рассказала о своих немногочисленных проектах и предложила разработчикам рассказать, что ещё можно сделать с технологией.

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На этой неделе Google запустил страницу, где собрал коллекцию из экспериментов с WebXR. База пока небольшая и состоит всего из четырёх проектов, завязанных на дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности.

На той же странице Google приглашает разработчиков делиться с компанией новыми идеями, которые «расширяют границы возможностей кода» и обладают «уникальной визуальной эстетикой». Коллекция постоянно пополняется.

Кратко перечисляем первые проекты от самой Google. Все они работают только на Android с использованием последней версии Chrome.

Персональный радар помогает соблюдать социальную дистанцию в 2 метра. Проект запустился ещё в 2020 году, на фоне пандемии коронавируса Covid-19.

Веб-версия виртуальной рулетки. Для измерения площади, длины и объёма вещей вокруг владельца устройства можно не ставить дополнительное приложение. Достаточно закладки в браузере.

Проект, который пока находится в разработке, будет проецировать фотографии из медиатеки «Google Фото» с пространство. Получится что-то вроде парящего слайд-шоу.

Самый интересный среди AR-проектов Google. Вне зависимости от того, где вы находитесь, можно проложить у ног виртуальный «тоннель» сквозь планеты. Получится посмотреть, что находится на другой стороне земного шара.