{"id":665,"title":"TJ \u0438\u0449\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439: \u043d\u0443\u0436\u0435\u043d \u043e\u043f\u044b\u0442 \u0438 \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u0438\u0439 \u043a\u0440\u0443\u0433\u043e\u0437\u043e\u0440","url":"\/redirect?component=advertising&id=665&url=https:\/\/tjournal.ru\/team\/331223&hash=ae8a0bcf351076ee233b90baa04a6363cf48592013a4d9fb4146c258f43acac7"}
Технологии
Новости vc.ru

«Ведомости»: Telegram запланировал провести IPO в течение двух лет Статьи редакции

Компания планирует выпустить 10–25% акций и рассчитывает на оценку в 30–50 миллиардов долларов.

17 17 комментариев
2700 просмотров

Telegram начал подготовку к IPO, которое может пройти до конца 2023 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компании. Планы подтвердили два других собеседника — близкий к аудитору, который готовит Telegram к размещению, и близкий к инвестбанку, знакомому с планами мессенджера.

Сейчас Telegram ведёт pre-IPO диагностику и выбирает регион и биржи, где будет проходить размещение, говорят источники издания. Мессенджер рассматривает два варианта — Nasdaq и Гонконгскую биржу, так как более 40% пользователей Telegram находятся в Азии, а через два года этот показатель может достичь 50%.

При этом один из собеседников «Ведомостей» говорит, что основатель Telegram Павел Дуров «пока не решил, как правильно выйти». По его словам, кроме IPO компания рассматривает прямой листинг и выход на биржу в обход путём слияния со SPAC-компанией, хотя Telegram, по словам собеседника «Ведомостей», «уже перерос этот механизм».

В ходе размещения Telegram могут оценить в 30-50 миллиардов долларов. Консультанты предлагают привязывать оценку к ежемесячному числу пользователей, при этом каждого пользователя оценили в 50 долларов. В январе 2021 года аудитория Telegram превысила 500 миллионов пользователей в месяц. К моменту размещения мессенджер «наберёт, вероятно, 0,8-1 миллиард пользователей», говорит источник «Ведомостей».

В свободное обращение могут выпустить до 25% акций Telegram, нижняя оценка — 10%, говорит источник. При этом он утверждает, что «максимум, который может быть предложен инвесторам, — это блокпакет».

  • В марте Telegram привлёк более миллиард долларов через продажу облигаций. Об этом в середине марта рассказал источник РБК. Компания разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, писало издание.
  • Согласно документам, с которыми ознакомилось VTimes, если мессенджер в течение пяти лет проведет IPO, владельцы облигаций получат право конвертировать их в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

#новости #telegram

17 17 комментариев
29
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости vc.ru", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","telegram"], "comments": 17, "likes": 29, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 366656, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 12 Apr 2021 08:35:57 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Semen Semenov

0

Паше нужны деньги

Ответить

Немой пистолет

Semen
23

А кому они не нужны?

Ответить

AUBE

Немой
30

Сказал Паша.

Ответить

Кристиан Бедгер

5

Куплю 3 акции и буду играть на понижение, как тебе такое, Илон Дуров ?

Ответить

Умный ящик

Кристиан
3

Стонкс в треде

Ответить

Mykola Petiukh

3

Ох, я прям вижу, как Китай дает Паше разместиться в Гонконге, не потребовав жопу в обмен

Ответить

Михаил

Mykola
2

не знаю как сейчас , но раньше на китайской бирже были самые жесткие требования к размещению , например перед размещением кампания должна показать чистую прибыль 4 квартала подряд . а тут похоже опять будут продавать розовые мечты с долгами и 0 прибылью за все время в которой "пользователя оценили в 50 долларов"

Ответить

Педр

Mykola
0

Гонконг не Китай

Ответить

Mykola Petiukh

Педр
0

Как скажешь

Ответить

Stanley H. Tweedle

Педр
0

Теперь уже Китай

Ответить

Ivan Anbelia

–9

30-50 млрд?? Кусок шляпы который завтра нет-нет будет недоступен из за отключенных серверов

Ответить

Немой пистолет

Ivan
0

Ещё не сделали, а до этого делали хорошо, но надо обосрать, что в рашке ничего хорошо никогда не сделают.

Ответить

Ivan Anbelia

Немой
–5

Кек. Продукты Дурова копипаста. Это не изобретение гения

Ответить

Немой пистолет

Ivan
4

Я так вижу, программист из тебя так себе.

Ответить

Павел Соколов

Немой
1

Так он почти прав. Да ещё и скам инвесторов с TON забывать нельзя

Ответить

Немой пистолет

Павел
7

Дуров и Цукерберг начинали свои соцсети с одного и того же учебника по php - по этому и получились визуально похожими.
А Telegram у меня работал на 2G даже во время его блокировок, когда половина интернета из-за этих блокировок была недоступна - ни один мессенджер, кроме Telegram с таким не справился.

Ответить

Pavel Kirillov

Ivan
0

кусок шляпы твоей комментарий

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
NYT: Россия — лидер по избыточной смертности во время пандемии среди США и 14 стран Европы
Это показал анализ статистики официальных ведомств нескольких государств.
115
Разборы
Что такое карательная функция пенитенциарной системы и почему месть преступнику не является функцией государства
Сказали мне тут, на ТЖ, что, якобы, месть преступнику — одна из функций исправительной системы, наряду с изоляцией заключённых от общества и их исправлением. Я, мягко говоря удивился, ведь и в школе, и в университете меня учили тому, что задача исправительной системы, не месть, а, внезапно, исправление, и государство с давних времён жёстко…
140
Новости
«Би-би-си» получила от зрителей жалобы на слишком подробное освещение смерти принца Филиппа
Жителям Великобритании не понравилось, что пятничный эфир корпорации заполнился одной темой.
115
Популярное за три дня
Интернет
Советский «Властелин Колец» добрался до Запада: телеспектакль разбирают на мемы, особенно — про советского Гэндальфа
Нельзя так просто взять и ради мемов заменить в классических сценах «Властелина колец» голливудских актёров на советских? Как оказалось, можно.
75
Новости
В Египте нашли «потерянный золотой город». Он был скрыт под песками около трёх тысяч лет
Это открытие провозгласили одной из самых важных археологических находок со времён гробницы Тутанхамона.
64
Новости
Умер муж Елизаветы II принц Филипп
Ему было 99 лет.
305
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Дмитрий М

Что такое карательная функция…

Паша Красников

Жительница Москвы хотела найти…

Яночка

Запись в подсайте Twitter

Иван Николаев

Жительница Москвы хотела найти…

Маринеску

В Красноярске порвалась…
null