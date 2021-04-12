«Ведомости»: Telegram запланировал провести IPO в течение двух лет Статьи редакции
Компания планирует выпустить 10–25% акций и рассчитывает на оценку в 30–50 миллиардов долларов.
Telegram начал подготовку к IPO, которое может пройти до конца 2023 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компании. Планы подтвердили два других собеседника — близкий к аудитору, который готовит Telegram к размещению, и близкий к инвестбанку, знакомому с планами мессенджера.
Сейчас Telegram ведёт pre-IPO диагностику и выбирает регион и биржи, где будет проходить размещение, говорят источники издания. Мессенджер рассматривает два варианта — Nasdaq и Гонконгскую биржу, так как более 40% пользователей Telegram находятся в Азии, а через два года этот показатель может достичь 50%.
При этом один из собеседников «Ведомостей» говорит, что основатель Telegram Павел Дуров «пока не решил, как правильно выйти». По его словам, кроме IPO компания рассматривает прямой листинг и выход на биржу в обход путём слияния со SPAC-компанией, хотя Telegram, по словам собеседника «Ведомостей», «уже перерос этот механизм».
В ходе размещения Telegram могут оценить в 30-50 миллиардов долларов. Консультанты предлагают привязывать оценку к ежемесячному числу пользователей, при этом каждого пользователя оценили в 50 долларов. В январе 2021 года аудитория Telegram превысила 500 миллионов пользователей в месяц. К моменту размещения мессенджер «наберёт, вероятно, 0,8-1 миллиард пользователей», говорит источник «Ведомостей».
В свободное обращение могут выпустить до 25% акций Telegram, нижняя оценка — 10%, говорит источник. При этом он утверждает, что «максимум, который может быть предложен инвесторам, — это блокпакет».
- В марте Telegram привлёк более миллиард долларов через продажу облигаций. Об этом в середине марта рассказал источник РБК. Компания разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, писало издание.
- Согласно документам, с которыми ознакомилось VTimes, если мессенджер в течение пяти лет проведет IPO, владельцы облигаций получат право конвертировать их в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.
Паше нужны деньги
Куплю 3 акции и буду играть на понижение, как тебе такое, Илон Дуров ?
Ох, я прям вижу, как Китай дает Паше разместиться в Гонконге, не потребовав жопу в обмен
не знаю как сейчас , но раньше на китайской бирже были самые жесткие требования к размещению , например перед размещением кампания должна показать чистую прибыль 4 квартала подряд . а тут похоже опять будут продавать розовые мечты с долгами и 0 прибылью за все время в которой "пользователя оценили в 50 долларов"
30-50 млрд?? Кусок шляпы который завтра нет-нет будет недоступен из за отключенных серверов
Ещё не сделали, а до этого делали хорошо, но надо обосрать, что в рашке ничего хорошо никогда не сделают.
Кек. Продукты Дурова копипаста. Это не изобретение гения
Я так вижу, программист из тебя так себе.
Так он почти прав. Да ещё и скам инвесторов с TON забывать нельзя
Немой пистолет
Дуров и Цукерберг начинали свои соцсети с одного и того же учебника по php - по этому и получились визуально похожими.
А Telegram у меня работал на 2G даже во время его блокировок, когда половина интернета из-за этих блокировок была недоступна - ни один мессенджер, кроме Telegram с таким не справился.