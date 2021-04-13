Siri назвала дату весенней презентации Apple — 20 апреля. Компания подтвердила дату Статьи редакции
После публикаций СМИ голосовой помощник перестал отвечать на вопрос про следующую дату презентации.
Если спросить англоязычную версию Siri, когда будет следующее мероприятие, то она ответит — 20 апреля в Apple Park, Купертино. Об этом пишет The Verge.
По ссылке, которую рекомендует Siri, открывается стандартная страница Apple, где ничего не сказано про мероприятие 20 апреля.
На весенней презентации могут показать планшеты iPad Pro с экранами диагональю 11 и 12,9 дюймов и чипами A14X на основе M1, а также бирки AirTags.
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Звучит, как тема из учебника физики
Задача: сколько Самсунг занес ведущему, если его харя увеличилась в 2 раза и не влезает в экран
Мразб
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24 апреля они будут загружать какие-то изменения в App Store. Они это часто делают до/после презы.
Лол, эти их изменения на 8 часов блокируют что-то?