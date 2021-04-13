{"id":672,"title":"\u041f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c \u041c\u0430\u043a\u0441\u0430 \u0420\u0438\u0445\u0442\u0435\u0440\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=672&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/365110-maks-rihter-vypustil-novyy-albom&hash=9fb5fd04e6c436af0e24c8cd3aea0de423b6b88018f9143c7ab1e4e3b6e67f23"}
Технологии
Артём Мазанов

Siri назвала дату весенней презентации Apple — 20 апреля. Компания подтвердила дату Статьи редакции

После публикаций СМИ голосовой помощник перестал отвечать на вопрос про следующую дату презентации.

14 14 комментариев
3234 просмотров
Обновлено: Apple разослала журналистам приглашения на онлайн-презентацию 20 апреля.
Приглашение на презентацию Apple  Изображение Apple

Если спросить англоязычную версию Siri, когда будет следующее мероприятие, то она ответит — 20 апреля в Apple Park, Купертино. Об этом пишет The Verge.

По ссылке, которую рекомендует Siri, открывается стандартная страница Apple, где ничего не сказано про мероприятие 20 апреля.

На весенней презентации могут показать планшеты iPad Pro с экранами диагональю 11 и 12,9 дюймов и чипами A14X на основе M1, а также бирки AirTags.

#новости #apple

14 14 комментариев
3
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 14, "likes": 3, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 367216, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 13 Apr 2021 11:02:44 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Большой жёлтый робат

7

Разрыв пердака Муртазина через 3...2...1

Ответить

Рассылка на почту

Большой
1

Звучит, как тема из учебника физики

Ответить

Большой жёлтый робат

Рассылка
2

Задача: сколько Самсунг занес ведущему, если его харя увеличилась в 2 раза и не влезает в экран 

Ответить

AttentiveMilk

Большой
1

-

Ответить

AttentiveMilk

6

Мразб
© Тим Кук

Ответить

po_leen0m

AttentiveMilk
0

УЪУ

Ответить

Воздушный кавалер

po_leen0m
0

Ха-ха многочлен

Ответить

Photuum

3

Очередное подтверждение, что бабам нельзя доверять секреты

Ответить

Алексей Астафьев

1

Heil Cook

Ответить

Весенний Никита

0

24 апреля они будут загружать какие-то изменения в App Store. Они это часто делают до/после презы. 

Ответить

Весёлый Хамелеон

Весенний
1

Лол, эти их изменения на 8 часов блокируют что-то?

Ответить

Mike Kosulin

Весёлый
2

Лучшие практики DevOps

Ответить

Вася Пупкин

Весёлый
0

Да

Ответить

Украденная жизнь

0

Siri, сколько рептилоидов в Apple?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
ВШЭ: Россия рискует «навсегда отстать» от мировых лидеров в развитии технологий
РФ удерживает лидерство в ядерных технологиях и вооружении, но этого недостаточно, считают авторы исследования.
161
Новости
Россия ограничила авиасообщение с Турцией
Обсуждение ограничений возникло на фоне слов Эрдогана о том, что Турция не признаёт «аннексию Крыма».
262
Интернет
«Скинь по ИК-порту» и «Поставил фильм качаться на ночь»: тред фраз, понятных только пользователям рунета нулевых
Набор ностальгических фраз из эпохи, когда люди сидели в локалках, читали «Башорг», нарезали болванки и охраняли страницу «ВКонтакте» Римским статутом.
397
Популярное за три дня
Наука
Юра, мы всё пропустили: как развивалась и к чему пришла отечественная космонавтика за 60 лет полётов
Как страна пришла от превосходства в космосе до стагнации, но с надеждой.
102
Новости
На сайте Госуслуг запустят похоронный онлайн-сервис. Против него выступали участники рынка, опасаясь снижения дохода
В сентябре 2020 года Минкомсвязи пожаловалось на сложности в создании такого сервиса.
148
Истории
«Охотник за нацистами» уже 40 лет ищет виновников Холокоста. Он выслеживает их в соцсетях и помогает осудить
Многие преступники не доживают до суда из-за старости.
138
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Настя

В Индии арестовали грабителей…

Сергей Ахрем

Запись в подсайте Twitter

Антон Лисин

Байден созвонился с Путиным и…

Лепесток

Голландский телеканал…

Антон Лисин

Байден созвонился с Путиным и…

Vladimir Yakimenko

Россия почти полностью…

Атлант поправил…

Байден созвонился с Путиным и…

Photuum

ВШЭ: Россия рискует «навсегда…
null