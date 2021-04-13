В Tesla нашли новую «пасхалку» — она активируется по фразе «Открой задницу»
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Небольшой сюрприз от Илона Маска.
Владельцы электрокаров Tesla выяснили, что голосовой помощник реагирует на фразу, которая открывает порт для зарядки, багажник и бардачок, пишет Gizmodo.
Пользователь Твиттера под ником @tesla_master заметил, если произнести команду «Открой задницу» („Open butthole”), то откроется порт для зарядки телефона. Тоже самое работает и с командой «Закрой задницу» („Close butthole”)— порт закроется обратно.
Судя по видеозаписям владельцев, команда работает лишь на определённых моделях Tesla, включая Model S и Model 3. В некоторых случаях фраза открывает багажник или бардачок.