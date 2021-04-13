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Технологии
Сергей Исенеков

В Tesla нашли новую «пасхалку» — она активируется по фразе «Открой задницу» Статьи редакции

Небольшой сюрприз от Илона Маска.

Владельцы электрокаров Tesla выяснили, что голосовой помощник реагирует на фразу, которая открывает порт для зарядки, багажник и бардачок, пишет Gizmodo.

Пользователь Твиттера под ником @tesla_master заметил, если произнести команду «Открой задницу» („Open butthole”), то откроется порт для зарядки телефона. Тоже самое работает и с командой «Закрой задницу» („Close butthole”)— порт закроется обратно.

Пример, как действует команда с бардачком

Судя по видеозаписям владельцев, команда работает лишь на определённых моделях Tesla, включая Model S и Model 3. В некоторых случаях фраза открывает багажник или бардачок.

#авто #tesla #соцсети

3405 просмотров
12 12 комментариев
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Умерший Данила

6

Реплика героя: Open butt hole
Одноголосый перевод Володарского: Расслабь булки

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Умерший Данила

Умерший
9

В ролях, Мэтью Макконаги
В фильме Лесной Болван

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Donnie Darko

Умерший
1
Ответить

Nick Os

4

Оригинальную фразу не нужно было вставить в пост? Фраза на русском вводит в заблуждение.

Ответить

norm

Nick
13

Расслабь булки

Ответить

Игорь Рачук

norm
0

Сука, обосрался
Нахрен ты это написал

Ответить

Сергей Исенеков

Nick
1

Добавил, потерялась при редактуре
Спасибо

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Всевозможный самолет

2

Если сказать Хайль Гитлер - поднимет дворники.

Ответить

Меньший дебаркадер

1

если произнести «Расслабь булки»

Интересные тест-драйвы у Теслы, судя по всему...

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Макс Карпухин

0

Самое интересное - представить себе _как_ он нашел эту пасхалку

Ответить

Внешний чайник

0

Видео 11 месяцев назад вышло. Серьёзно? 

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Very Big Suka

0

Кто-то случайно запушил тестовый код в мастер

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