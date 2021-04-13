Spotify выпустила первое устройство — «умный» плеер для автомобилей с голосовым управлением Car Thing Статьи редакции
Пока устройство доступно только в США — на время тестов его раздают бесплатно.
Spotify официально объявила об ограниченном выпуске в США своего первого устройства — плеера Car Thing для подписчиков Spotify Premium. С его помощью можно слушать музыку и подкасты в автомобиле.
Внешне новая версия устройства отличается от модели, которую Spotify тестировала с 2019 года. У неё есть сенсорный экран, большая ручка для навигации и функция голосового управления.
Для активации Car Thing достаточно произнести «Hi, Spotify», а затем название песни или подкаста. Устройство подключается к учетной записи Spotify и получает доступ к плейлистам пользователя.
На верхней панели устройства есть четыре кнопки — можно «прикрепить» к ним свои плейлисты и включить их простым нажатием. Например, при нажатии на первую кнопку автоматически открывается плейлист с любимыми треками, на вторую — плейлист от Spotify для вождения Daily Drive и так далее.
Устройство может подключиться к автомобилю через Bluetooth, AUX или USB-кабель. Компания объяснила, что с помощью Car Thing она поможет клиентам улучшить прослушивание музыки в автомобилях, потому что не все автомобили поддерживают Apple CarPlay или Android Auto, пишет TechCrunch.
Изначально клиенты могут получить Car Thing бесплатно, оформив предзаказ на сайте. Нужно оплатить только доставку — от $6,99. Spotify оценивает стоимость устройства в $79,99 и заявляет, что оно всё ещё «экспериментальное». Компания пока не решила, начнет ли она продавать устройство и когда.
«Это первое устройство Spotify, и мы, очевидно, хотим, чтобы всё работало исправно», — заявил руководитель отдела аппаратных продуктов сервиса Андреас Седборг. По его словам, именно поэтому компания пока не берёт деньги за Car Thing.
Послушал одну екатеринбургскую инди группу?
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Раньше над Яндексом смеялись...
с одной стороны нахуа, если телефон,
а с другой — хардверные кнопки и тумблеры збс
Зачем оно нужно ? Глупость какая. Ок сейчас не все тачки с acp и aa, но в их число уже даже бюджетные авто начали входить. Это просто вопрос времени
аа — автоатака, а аср?
Apple car play
А зачем, если можно на смартфоне включить?
Выше написали: "хардверные кнопки и крутёлка".
Управлять Spotify, не отрывая взгляда от дороги.