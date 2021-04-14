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Технологии
Даша Лейзаренко

В нидерландской сети супермаркетов закончился сыр из-за кибератаки на поставщика Статьи редакции

Хакеры зашифровали устройства в сети компании, из-за чего поставщик не мог получать заказы от клиентов или найти товар на складе.

11 11 комментариев
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Предупреждение о нехватке сыра  Фото NOS

Компания Bakker Logistiek, крупнейший поставщик в Нидерландах, который занимается хранением и перевозками продуктов, пострадала от атаки шифровальщика — это спровоцировало нехватку сыра в голландских супермаркетах. Об этом сообщает Bleeping Computer.

Компания подверглась атаке вымогательского ПО, которое зашифровало устройства в сети компании. Неизвестно, какой именно шифровальщик использовали хакеры, но глава Bakker Logistiek Тоон Верховен предположил, что злоумышленники могли получить доступ к системам через недавно обнаруженные уязвимости в Microsoft Exchange.

По словам Верховена, из-за атаки компания не могла получать заказы от клиентов. Кроме того, было невозможно определить, где на складах находятся те или иные продукты. «Это очень большие склады, тут недостаточно просто посмотреть на полку. Мы также не могли планировать транспортировку. У нас сотни грузовиков, и планирование их маршрутов не проводится вручную», — отметил Верховен.

Особенно сильно от атаки пострадала крупнейшая сеть супермаркетов страны Albert Heijn — там закончился сыр. Из-за этого на сайте компании даже появилось уведомление, предупреждающее покупателей о возможной нехватке продукта. «По техническим причинам количество расфасованного сыра ограничено. Поставщик логистических услуг прилагает все усилия для того, чтобы как можно скорее решить проблему и быстро восстановить доступность. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

В компании сообщили, что могут восстановить поврежденные системы из резервных копий, и уже начали согласовывать действия с клиентами по возобновлению поставок.

#новости #нидерланды #кибербезопасность

11 11 комментариев
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11 комментариев
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AZP

4

Отправил им нидерландского сыра.
Все полки им завалены.

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Святой инструмент

AZP
1

Мажор. У меня только голландский.

Ответить

Муниципальный Влад

0

что отличает голландский сыр от алтайского , кроме географического названия ?

Ответить

German Times

Муниципальный
1

Отсутствием пальмового масла.

Ответить

Муниципальный Влад

German
0

покупать пальмовое масло, чтобы сделать "сливочный" сыр...

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Вот вам и киберпанк...

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Закомплексованная Душа

Закомплексованн…
0

Об уязвимости Exchange уже больше месяца известно, думаю за такую халатность надо уволить CISO

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ad unguem

0

Такими хакерскими атаками на продовольствие будет вестись третья мировая. Без сыра люди помрут быстро.

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ouxen

0

ишь бедняги

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Большой жёлтый робат

0

А когда пояса верности блокировали, вместе с ними и подзалупный творожок

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Максим Андреев

0

Сырный теракт

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