Суд разрешил ФБР подключиться к взломанным серверам Microsoft Exchange для удаления бэкдоров Статьи редакции
Бюро возьмёт на себя роль «удалённого сисадмина», чтобы остановить хакерскую атаку, которая, предположительно, исходит от китайских властей.
Суд в Хьюстоне разрешил ФБР удалённо подключаться к компьютерам в корпоративных и промышленных сетях, взломанных этой весной через Microsoft Exchange. В заявлении Минюста США идёт речь о «сотнях компьютеров» в Техасе, Массачусетсе, Вирджинии, Иллинойсе и других штатах.
Протоколы суда гласят, что сотрудники Бюро имеют право удалённо подключиться ко взломанным системам, чтобы стереть весь оставленный хакерами код и собрать информацию о взломщиках.
В марте промышленные, научные, военные сети и компьютеры в США начали массово взламывать через четыре уязвимости в Microsoft Exchange, корпоративном сервисе для совместной работы. Это были уязвимости нулевого дня — ошибки в коде, известные только узкому кругу лиц и неизвестные самой Microsoft.
Компания заявила, что взломщики, хакерская группа Hafnium, работают по заказу китайских властей. Хакеры оставляли на взломанных компьютерах бэкдоры, чтобы они передавали в Китай рабочие файлы, циркулирующие по корпоративной сети. Пока Microsoft выпустила исправления уязвимостей, Hafnium успела взломать порядка 60 тысяч организаций.
как же он старается для фотки
Сознательный инструмент
что бы было, если бы у нас такое сделали
Все были бы в шоке, что гэбня зачем-то попросила решение суда вместо того чтобы тупо сделать как хочется?
Ну вот, вы уже вой подняли
Да, очень странно, что к росийским спецслужбам такой хейт 🤔🤔🤔🤔 какие могут быть причины для этого, непонятно
Ну так и у них говно, не думаю, что потом ФБР откажется от халявного доступа
Мои доки в Офисе теперь читает ФБР?
Оно их всегда читало, и не только твои
И Винни-Пух
Как теперь жить? Они знают мой список покупок в «копейке»
И в "Красном и Белом"?)