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Технологии
Никита Логинов

Суд разрешил ФБР подключиться к взломанным серверам Microsoft Exchange для удаления бэкдоров Статьи редакции

Бюро возьмёт на себя роль «удалённого сисадмина», чтобы остановить хакерскую атаку, которая, предположительно, исходит от китайских властей.

Суд в Хьюстоне разрешил ФБР удалённо подключаться к компьютерам в корпоративных и промышленных сетях, взломанных этой весной через Microsoft Exchange. В заявлении Минюста США идёт речь о «сотнях компьютеров» в Техасе, Массачусетсе, Вирджинии, Иллинойсе и других штатах.

Протоколы суда гласят, что сотрудники Бюро имеют право удалённо подключиться ко взломанным системам, чтобы стереть весь оставленный хакерами код и собрать информацию о взломщиках.

Борьба с компьютерными взломами и хакерскими атаками извне — одна из основных задач ФБР Фото: AP Photo/ Louis Lanzano

В марте промышленные, научные, военные сети и компьютеры в США начали массово взламывать через четыре уязвимости в Microsoft Exchange, корпоративном сервисе для совместной работы. Это были уязвимости нулевого дня — ошибки в коде, известные только узкому кругу лиц и неизвестные самой Microsoft.

Компания заявила, что взломщики, хакерская группа Hafnium, работают по заказу китайских властей. Хакеры оставляли на взломанных компьютерах бэкдоры, чтобы они передавали в Китай рабочие файлы, циркулирующие по корпоративной сети. Пока Microsoft выпустила исправления уязвимостей, Hafnium успела взломать порядка 60 тысяч организаций.

#уязвимости #взломы #новости

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Zakhar Zakharov

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как же он старается для фотки

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Косолар Оголы

Zakhar
0

А он молодец, спину прямо держит

Ответить

Людской файл

10
Ответить

Spid3r

Людской
7

Сотрудник JournalT.

Ответить

Истинный волк

Людской
1

Выйграли гос тендер на пошив толстовок

Ответить

Свойственный Денис

5

 сотрудники Бюро имеют право удалённо подключиться ко взломанным системам

Представляю что бы было, если бы у нас такое сделали. Вой стоял бы до луны

Ответить

Сознательный инструмент

Свойственный
12

что бы было, если бы у нас такое сделали

Все были бы в шоке, что гэбня зачем-то попросила решение суда вместо того чтобы тупо сделать как хочется?

Ответить

Сергей Сергеич

Сознательный
0

Ну вот, вы уже вой подняли

Ответить

Сознательный

Сергей
0

У вас в никнейме опечатка, должно быть
Сергей Семёнович.

Ответить

Божий клуб

Свойственный
1

Сейчас и там вой поднимется

Ответить

alexferman

Свойственный
1

Да, очень странно, что к росийским спецслужбам такой хейт 🤔🤔🤔🤔 какие могут быть причины для этого, непонятно

Ответить

Николай Иванов

Свойственный
0

Ну так и у них говно, не думаю, что потом ФБР откажется от халявного доступа

Ответить

Максим Андреев

2

Мои доки в Офисе теперь читает ФБР?

Ответить

Покажи, где дядя тебя трогал

Максим
3

Оно их всегда читало, и не только твои

Ответить

Иван Иванович

Покажи,
0

не ФБР, а АНБ, хотя какая разница

Ответить

Большой жёлтый робат

Максим
2

И Винни-Пух

Ответить

Максим Андреев

Большой
2

Кто чистит доки по утрам, тот поступает мудро)

Ответить

Божий клуб

Максим
2

Как теперь жить? Они знают мой список покупок в «копейке»

Ответить

Максим Андреев

Божий
0

И в "Красном и Белом"?)

Ответить

Божий клуб

Максим
2

В этом бомжовнике?! Ну его нахер

Ответить

Владимир Филатов

Максим
2

Твоим профилем в ВК владеет товарищ майор

Ответить

Последовательный холод

2

Когда вошли люди с камерами чел запустил браузер и раскидал бумаги по столу

Ответить

Владимир Филатов

Последовательный
2

Никто:
Абсолютно никто:
Чел из ФБР: *типа работаю*

Ответить

Большой жёлтый робат

2

-20 социальный рей.. *звук удара бамбуковой палкой по хребту*

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Anna Mityakova

0

Пикчер хорош 

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