Spot уже продаются и всё чаще используются полицией — так что вдруг пригодится.

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Spot патрулирует улицы Нью-Йорка Изображение The Verge

После того, как Spot заметили во время задержания в Нью-Йорке, пользователи твиттера начали искать в инструкциях Boston Dynamics способы отключения робопса. Американцы на примере последних протестов в США в очередной раз убедились, что полиция в стране хорошо оснащена, и стали опасаться, что в будущем роботов будут «натравливать» на разгоны акций. В соцсети решили, что люди должны знать, как деактивировать модель Spot — на случай, если полиция если их будут применять непосредственно против людей.

TJ разобрался в методах, которые предлагает сама Boston Dynamics и пользователи соцсетей, но не рекомендует проверять большинство способов на деле: неизвестно, как поведёт себя активированный робот, если попытаться отключить ему питание или вывести из строя другим способом.

Отключить через пульт управления

Согласно инструкции Boston Dynamics, у Spot предусмотрена экстренная процедура отключения — для этого нужен доступ к пульту управления. Чтобы отключить робота, нужно одновременно нажать триггеры и кнопку B, после чего нажать красную кнопку «Стоп» — тогда отключатся моторы. Если нажать на экране «Подтвердить», то Spot упадёт на землю.

Устройство пульта управления Spot Изображение Boston Dynamics

Без доступа к пульту управления отключить Spot становится гораздо сложнее — компания не пишет о неправомерных способах выключения робота. В руководстве по эксплуатации предупреждают о том, что опасно подходить к робопсу, пока он находится в движении. К Spot не советуют подходить ближе, чем на два метра, и не вставать у него на пути, пока моторы активированы.

«Приближение или нахождение в непосредственной близости от Spot для наблюдения за роботом» в руководстве называют «неправильным использованием» устройства. Попытка потрогать робопса тоже считается опасной, поскольку «суставы» Spot могут зажать пальцы и «другие части тела», а также затянуть свободную одежду, длинные волосы или украшения. Робот может сломать или ампутировать пальцы, если они окажутся между «суставами» устройства.

«Зоны риска» Spot, в которых можно зажать пальцы Изображение Boston Dynamics

Вытащить батарею

Теоретически человек может отключить Spot в активном состоянии — на это намекает руководство, хотя прямо об этом не говорится. Устройство работает на съёмной литий-ионной батарее — Boston Dynamics просит владельцев «извлекать её, только когда моторы Spot не активированы». В этом же руководстве опубликовано изображение, на котором человек вставляет четырёхкилограммовый аккумулятор в робота.

Извлечение батареи Spot Изображение Boston Dynamics

На схеме Spot изображён «лапами» вверх — значит батарея располагается на «пузе» робопса. К тому же ручку, похожую на изображённую на батарее, можно заметить на нижней части SpotMini.

SpotMini Фото Getty

Согласно учебному ролику, где показывают извлечение батареи, достать аккумулятор из выключенного Spot можно, не прилагая особых усилий. Неизвестно, как поведёт себя робопёс, если попытаться выдернуть батарею, пока он используется. В документации Boston Dynamics об этом не говорится.

Батарея Spot Фото Boston Dynamics

Отключить питание на корпусе

На «заду» робота расположены две кнопки, с помощью которых теоретически можно отключить Spot: кнопка питания и кнопка блокировки мотора. Согласно инструкции Boston Dynamics, после того, как пользователь через пульт управления отключил моторы, он может выключить робота — для этого нужно нажать и две секунды держать синюю кнопку питания на задней части Spot. Неизвестно, что будет, если нажать зажать кнопки одновременно, пока моторы включены. В руководстве об этом не говорится.

Кнопки сзади робота Изображение Boston Dynamics

Перекрыть камеры и датчики движения

Поскольку Spot передвигается с помощью камер и датчиков, в соцсетях предложили набросить на него ткань или облить краской. После этого робот предположительно не сможет двигаться в нужном направлении.

Камеры и датчики Spot Изображение Boston Dynamics

Заглушить Wi-Fi

Spot управляют с помощью на планшета на Android через Wi-Fi, поэтому в соцсетях предлагают носить с собой глушитель сигналов, чтобы перекрыть доступ оператора Spot к самому роботу. Это сработает в том случае, если робопёс находится на ручном управлении, а не находится в автономном режиме.