На сбор биометрии 50 миллионов россиян компания потратит 6,6 миллиарда рублей до 2030 года. За три года с момента запуска удалось собрать данные 164 тысяч человек.

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Правительство планирует масштабный перезапуск Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелекома» на условиях концессии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на паспорт проекта «Цифровой профиль гражданина» и аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В аппарате Чернышенко пояснили, что сдача данных будет бесплатной для граждан, а механизм концессии реализуется за счёт платы организаций — банков, нотариусов, органов власти. В Минцифры подтвердили планы по развитию ЕБС, но не сумму вложений.

Кроме того, ЕБС планируют присвоить статус государственной информационной системы (ГИС). В этом случае распоряжаться ЕБС будет уже не компания, а само государство, говорит источник «Ъ». По его словам, сейчас обсуждается возможность сделать техническим оператором проекта ООО «Центр технологий идентификации». Эта компания учреждена 9 апреля 2021 года, 50% её структур принадлежит «Ростелекому», 50% — структурам «Сбера».

В «Ростелекоме» отметили, что ведут переговоры о дистанционном подписании договоров с мобильными операторами, биометрическому проходу на стадионы, оплате в вендинговых автоматах и на транспорте, сервисах для нотариусов и судопроизводства и так далее, в том числе в партнёрстве с банками.

Как организуют сотрудничество и какое место в нем займут собственные системы банков и собранные ими данные, в «Ростелекоме» не пояснили.

Единая биометрическая система заработала в 2018 году. ЦБ планировал, что после её создания на основании сданных образцов лица и голоса клиенты смогут удаленно подтверждать личность в любом банке, получая доступ к их услугам.