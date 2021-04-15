«Ъ»: правительство и «Ростелеком» перезапустят Единую биометрическую систему Статьи редакции
На сбор биометрии 50 миллионов россиян компания потратит 6,6 миллиарда рублей до 2030 года. За три года с момента запуска удалось собрать данные 164 тысяч человек.
Правительство планирует масштабный перезапуск Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелекома» на условиях концессии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на паспорт проекта «Цифровой профиль гражданина» и аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
В аппарате Чернышенко пояснили, что сдача данных будет бесплатной для граждан, а механизм концессии реализуется за счёт платы организаций — банков, нотариусов, органов власти. В Минцифры подтвердили планы по развитию ЕБС, но не сумму вложений.
Кроме того, ЕБС планируют присвоить статус государственной информационной системы (ГИС). В этом случае распоряжаться ЕБС будет уже не компания, а само государство, говорит источник «Ъ». По его словам, сейчас обсуждается возможность сделать техническим оператором проекта ООО «Центр технологий идентификации». Эта компания учреждена 9 апреля 2021 года, 50% её структур принадлежит «Ростелекому», 50% — структурам «Сбера».
В «Ростелекоме» отметили, что ведут переговоры о дистанционном подписании договоров с мобильными операторами, биометрическому проходу на стадионы, оплате в вендинговых автоматах и на транспорте, сервисах для нотариусов и судопроизводства и так далее, в том числе в партнёрстве с банками.
Как организуют сотрудничество и какое место в нем займут собственные системы банков и собранные ими данные, в «Ростелекоме» не пояснили.
Единая биометрическая система заработала в 2018 году. ЦБ планировал, что после её создания на основании сданных образцов лица и голоса клиенты смогут удаленно подтверждать личность в любом банке, получая доступ к их услугам.
По состоянию на февраль 2021 года в ЕБС есть данные лишь 164 тысяч россиян. Кроме банков, власти решили подключить к сбору госструктуры: в паспорте проекта говорится, что до 31 декабря для этого оснастят МФЦ в десяти регионах. В Минцифры добавили, что в дальнейшем планируется «организовать сбор и использование биометрии МФЦ по всей стране».
Из этих 164 тыс. - больше половина сотрудники «Ростелекома». Очень убедительно просили учавствовать в этом проекте сотрудников компании.
«Цифровой профиль гражданина»
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