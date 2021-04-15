Технологии
Никита Логинов

Пять лет назад Apple отказалась разблокировать айфон «стрелка из Сан-Бернандино». Тогда ФБР помогла австралийская фирма Статьи редакции

Двое хакеров взломали iPhone террориста с помощью нескольких эксплоитов.

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Фото Associated Press

Сотрудники ФБР смогли разблокировать iPhone 5C одного из террористов благодаря помощи двух хакеров из австралийского стартапа Azimuth, который работает в области кибербезопасности. Как сообщает Washington Post, они сами предложили помощь ФБР и взломали айфон, использовав целую серию уязвимостей.

История конфликта и позиция сторон

Противостояние ФБР и Apple началось после теракта в Сан-Бернандино второго декабря 2015 года. Семейная пара из Пакистана открыла огонь из пистолетов и винтовок в центре для людей с ограниченным возможностями. В теракте погибли 16 человек (включая самих террористов) и ещё 24 человека пострадали. Ответственность за него взяло на себя «Исламское государство».

Расследуя теракт, сотрудники ФБР решили изучить содержимое iPhone 5C одного из террористов, 28-летнего Сайеда Ризвана Фарука, но не смогли разблокировать его. Прежние айфоны ФБР взламывало за 25 минут простым перебором паролей, что не подходило для iPhone 5C — он мог удалить все данные после 10 неудачных попыток войти в систему.

После нескольких месяцев бесплодных попыток ФБР и Минюст США стали через окружные суды требовать от Apple разблокировать айфон Фарука. Компания получила не менее 12 таких требований, и все отклонила.

Глава Apple Тим Кук заявил, что терроризм это «ужасно», но взлом смартфона террориста создаст опасный прецедент, угрожающий безопасности пользователей. Позицию Apple поддержали технологические гиганты вроде Google, Facebook и Microsoft, бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден и даже экс-директор этой службы генерал Майкл Хайден.

Edward Snowden @Snowden
The global technological consensus is against the FBI. Why? Here's one example: https://www.aclu.org/blog/free-future/one-fbis-major-claims-iphone-case-fraudulent #FBIvsApple https://twitter.com/JennaMC_Laugh/status/707296648351850498

Сторону ФБР и Минюста заняли некоторые родственники жертв теракта, Национальная ассоциация шерифов, ряд политиков-республиканцев и бывший директор ФБР Джеймс Коми. Опросы CBS показали: половина американцев считает, что Apple должна взломать айфон террориста, а 45% ответили, что этого нельзя делать.

Помощь австралийских хакеров

Противостояние неожиданно закончилось 28 марта 2016 года, когда Бюро заявило, что его сотрудники разблокировали айфон Фарука «с помощью третьей стороны», а Минюст отозвал все требования к Apple. Оказалось, что этой третьей стороной была австралийская фирма Azimuth, известная своими эксплоитами для iPhone и браузера Tor.

По данным Washington Post, двое хакеров из Azimuth взломали айфон Фарука с помощью цепочки уникальных эксплоитов — программ, которые эксплуатируют ошибки и уязвимости в iOS и его приложениях. Первый эксплоит этой цепочки взламывает порт Lightning, а последний берёт полный контроль над процессором айфона.

За успешный взлом ФБР заплатило хакерам, предположительно, 900 тысяч долларов. Никакой важной информации на смартфоне Фарука найдено не было.

#apple #безопасность #взломы #новости

21 21 комментарий
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Максим Шпилёв

25

Ради этого стоило прочесть
За успешный взлом ФБР заплатило хакерам, предположительно, 900 тысяч долларов. Никакой важной информации на смартфоне Фарука найдено не было.

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Индивидуальный дым

Максим
9

Стартап:

1. Назовитесь компанией, которая взламывает любые смартфоны
2. Возьмите смартфон у ФБР
3. Купите на барахолке старый телефон, похожий на тот, что вам дали в ФБР и отдайте его им
4. Искупайтесь в деньгах

Ответить

rossoshmap

Индивидуальный
5

По версии Насти

Ответить

Индивидуальный

rossosh…
2

В реальности силовики примерно так и выглядят

Ответить

Миша Копейкин

Индивид…
1

Откуда инфа? Не допускаешь ли ты, что образ, что силовики и политики глупые создан как раз ими, чтобы их противники недооценивали их. Прежде чем обвинять меня в теориях заговора подумай над тем на каких фактах основано твоё убеждение и действительно ли эти факты настолько железные.

Ответить

Индивидуальный

Миша
1

На самом деле спецслужбы используют нейросети для психотронных изнасилований

Письмо знакомому семьи Начальнику охранного…
Здравствуйте, Игорь Андеервич. Я не знаю как к вам обратиться так, что бы вы это поняла, так как я…
tjournal.ru
Ответить

Павел Макров

Максим
0

Попробовать все равно стоило

Ответить

Большой жёлтый робат

4

Семейная пара из Пакистана

Мистер и миссис Смит

Ответить

Suq Madiq

Большой
4

مسٹر اور مسز سمتھ

Ответить

Серебряный месяц

5

Эпол сосатб

Ответить

Одинаковый Никита

2

Даже не знаю кто хуже

Ответить

Photuum

2

"iPhone 5C"

Нищеброд

Ответить

Железнодорожный химик

1

Эпол защити мой телефон!!

Ответить

Александр Елисеев

1

Первый эксплоит этой цепочки взламывает порт Lightning, а последний берёт полный контроль над процессором айфона.

А нашли его в открытом исходном коде от Mozilla, который Apple использовала для подключения аксессуаров к порту Lightning на iPhone.

Ответить

Владимир Филатов

Александр
0

Может это и не совпадение вовсе.

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Нужно было через китайское правительство просить

Ответить

Vitaliy Vitaliev

1

Эппл хотела помочь ФБР, но не хотела палиться - нашли 2 хакеров, рассказали им что делать. 
как вариант 

Ответить

Грузовой жар

1

16 человек (включая самих террористов)

А можно их не включать?

Ответить

Bobbyfisher

–1

А вы и дальше думайте что Телеграм секьюрный)))

Ответить

Владимир Филатов

Bobbyfisher
0

*приплетаю телеграм*

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Щячло Попячтса

Bobbyfisher
0

Секретные чаты имеют end-to-end шифрование, вся секьюрность.

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