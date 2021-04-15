Двое хакеров взломали iPhone террориста с помощью нескольких эксплоитов.

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Фото Associated Press

Сотрудники ФБР смогли разблокировать iPhone 5C одного из террористов благодаря помощи двух хакеров из австралийского стартапа Azimuth, который работает в области кибербезопасности. Как сообщает Washington Post, они сами предложили помощь ФБР и взломали айфон, использовав целую серию уязвимостей.

История конфликта и позиция сторон

Противостояние ФБР и Apple началось после теракта в Сан-Бернандино второго декабря 2015 года. Семейная пара из Пакистана открыла огонь из пистолетов и винтовок в центре для людей с ограниченным возможностями. В теракте погибли 16 человек (включая самих террористов) и ещё 24 человека пострадали. Ответственность за него взяло на себя «Исламское государство».

Расследуя теракт, сотрудники ФБР решили изучить содержимое iPhone 5C одного из террористов, 28-летнего Сайеда Ризвана Фарука, но не смогли разблокировать его. Прежние айфоны ФБР взламывало за 25 минут простым перебором паролей, что не подходило для iPhone 5C — он мог удалить все данные после 10 неудачных попыток войти в систему.

После нескольких месяцев бесплодных попыток ФБР и Минюст США стали через окружные суды требовать от Apple разблокировать айфон Фарука. Компания получила не менее 12 таких требований, и все отклонила.

Глава Apple Тим Кук заявил, что терроризм это «ужасно», но взлом смартфона террориста создаст опасный прецедент, угрожающий безопасности пользователей. Позицию Apple поддержали технологические гиганты вроде Google, Facebook и Microsoft, бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден и даже экс-директор этой службы генерал Майкл Хайден.

Сторону ФБР и Минюста заняли некоторые родственники жертв теракта, Национальная ассоциация шерифов, ряд политиков-республиканцев и бывший директор ФБР Джеймс Коми. Опросы CBS показали: половина американцев считает, что Apple должна взломать айфон террориста, а 45% ответили, что этого нельзя делать.

Помощь австралийских хакеров

Противостояние неожиданно закончилось 28 марта 2016 года, когда Бюро заявило, что его сотрудники разблокировали айфон Фарука «с помощью третьей стороны», а Минюст отозвал все требования к Apple. Оказалось, что этой третьей стороной была австралийская фирма Azimuth, известная своими эксплоитами для iPhone и браузера Tor.

По данным Washington Post, двое хакеров из Azimuth взломали айфон Фарука с помощью цепочки уникальных эксплоитов — программ, которые эксплуатируют ошибки и уязвимости в iOS и его приложениях. Первый эксплоит этой цепочки взламывает порт Lightning, а последний берёт полный контроль над процессором айфона.