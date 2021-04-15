Пять лет назад Apple отказалась разблокировать айфон «стрелка из Сан-Бернандино». Тогда ФБР помогла австралийская фирма Статьи редакции
Двое хакеров взломали iPhone террориста с помощью нескольких эксплоитов.
Сотрудники ФБР смогли разблокировать iPhone 5C одного из террористов благодаря помощи двух хакеров из австралийского стартапа Azimuth, который работает в области кибербезопасности. Как сообщает Washington Post, они сами предложили помощь ФБР и взломали айфон, использовав целую серию уязвимостей.
История конфликта и позиция сторон
Противостояние ФБР и Apple началось после теракта в Сан-Бернандино второго декабря 2015 года. Семейная пара из Пакистана открыла огонь из пистолетов и винтовок в центре для людей с ограниченным возможностями. В теракте погибли 16 человек (включая самих террористов) и ещё 24 человека пострадали. Ответственность за него взяло на себя «Исламское государство».
Расследуя теракт, сотрудники ФБР решили изучить содержимое iPhone 5C одного из террористов, 28-летнего Сайеда Ризвана Фарука, но не смогли разблокировать его. Прежние айфоны ФБР взламывало за 25 минут простым перебором паролей, что не подходило для iPhone 5C — он мог удалить все данные после 10 неудачных попыток войти в систему.
После нескольких месяцев бесплодных попыток ФБР и Минюст США стали через окружные суды требовать от Apple разблокировать айфон Фарука. Компания получила не менее 12 таких требований, и все отклонила.
Глава Apple Тим Кук заявил, что терроризм это «ужасно», но взлом смартфона террориста создаст опасный прецедент, угрожающий безопасности пользователей. Позицию Apple поддержали технологические гиганты вроде Google, Facebook и Microsoft, бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден и даже экс-директор этой службы генерал Майкл Хайден.
Сторону ФБР и Минюста заняли некоторые родственники жертв теракта, Национальная ассоциация шерифов, ряд политиков-республиканцев и бывший директор ФБР Джеймс Коми. Опросы CBS показали: половина американцев считает, что Apple должна взломать айфон террориста, а 45% ответили, что этого нельзя делать.
Помощь австралийских хакеров
Противостояние неожиданно закончилось 28 марта 2016 года, когда Бюро заявило, что его сотрудники разблокировали айфон Фарука «с помощью третьей стороны», а Минюст отозвал все требования к Apple. Оказалось, что этой третьей стороной была австралийская фирма Azimuth, известная своими эксплоитами для iPhone и браузера Tor.
По данным Washington Post, двое хакеров из Azimuth взломали айфон Фарука с помощью цепочки уникальных эксплоитов — программ, которые эксплуатируют ошибки и уязвимости в iOS и его приложениях. Первый эксплоит этой цепочки взламывает порт Lightning, а последний берёт полный контроль над процессором айфона.
За успешный взлом ФБР заплатило хакерам, предположительно, 900 тысяч долларов. Никакой важной информации на смартфоне Фарука найдено не было.
Ради этого стоило прочесть
За успешный взлом ФБР заплатило хакерам, предположительно, 900 тысяч долларов. Никакой важной информации на смартфоне Фарука найдено не было.
Индивидуальный дым
Стартап:
1. Назовитесь компанией, которая взламывает любые смартфоны
2. Возьмите смартфон у ФБР
3. Купите на барахолке старый телефон, похожий на тот, что вам дали в ФБР и отдайте его им
4. Искупайтесь в деньгах
По версии Насти
Индивидуальный
В реальности силовики примерно так и выглядят
Откуда инфа? Не допускаешь ли ты, что образ, что силовики и политики глупые создан как раз ими, чтобы их противники недооценивали их. Прежде чем обвинять меня в теориях заговора подумай над тем на каких фактах основано твоё убеждение и действительно ли эти факты настолько железные.
Индивидуальный
На самом деле спецслужбы используют нейросети для психотронных изнасилований
Семейная пара из Пакистана
Мистер и миссис Смит
Первый эксплоит этой цепочки взламывает порт Lightning, а последний берёт полный контроль над процессором айфона.
А нашли его в открытом исходном коде от Mozilla, который Apple использовала для подключения аксессуаров к порту Lightning на iPhone.
Эппл хотела помочь ФБР, но не хотела палиться - нашли 2 хакеров, рассказали им что делать.
как вариант
А вы и дальше думайте что Телеграм секьюрный)))