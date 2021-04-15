В список технологических компаний попало шесть организаций — от институтов до подрядчиков спецслужб.

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15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России из-за «вредоносной внешней деятельности». Белый дом запретил американским компаниям покупать российские долговые облигации и внёс в «чёрный список» 32 физлица и юрлица, связанных с правительством.

Отдельные огрничения ввели в отношении шести IT-компаний, которых заподозрили в поддержке спецслужб. TJ рассказывает, что известно об организациях.

Военный инновационный технополис «Эра»

В документе Минфина США технополис «Эра» называют исследовательским центром и технологическим парком, который финансируется и управляется Минобороны. Это открытая информация, которую никто не скрывает: на сайте организации так и написано.

Военный технополис «Эра» Фото Минобороны РФ

Американские власти считают, что на самом деле «Эра» размещает и поддерживает подразделения главной российской разведслужбы — ГРУ. По данным Минфина, в технополисе работают сотрудники, ответственные за кибератаки, а опыт и персонал российского IT-сектора используют для создания технологий военного и двойного назначения.

Согласно сайту «Эры», в технополисе развивают 16 приоритетных направлений от информационной безопасности до интеллектуальных систем наведения высокоточного оружия. Задачей центра называют «обеспечение поиска, развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере». TJ обратился к технополису за комментарием, но не получил ответа.

Скриншот с сайта технополиса «Эра»

АО «Пасит»

Про фирму «Пасит» почти нет информации ни у Минфина США, ни в открытых источниках. В сообщении ведомства говорится лишь, что компания проводила работы по исследованию и разработке для Службы внешней разведки России. А её продукты затем использовали во вредоносных кибероперациях.

Пасит базируется в Москве. В 2020 году выручка компании составила 811 миллионов рублей, а чистая прибыль — 82 миллиона рублей. При этом с 2017 года фирма не участвовала в государственных заказах. TJ не удалось связаться с компанией.

НИИ специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности

Институт «СВА» базируется в Ростове-на-Дону. В заявлении Минфина США говорится, что учреждение специализируется на передовых системах защиты информации. Американские власти подозревают, что НИИ помогал российской разведке (СВР) с исследованиями и разработкой решений для кибератак.

Институт «СВА» в Ростове-на-Дону Фото с сайта НИИ

На сайте НИИ говорится, что он обеспечивает защиту информации в вузах и научных учреждениях, подведомственных Минобрнауки, в региональных и муниципальных органах власти, а также в различных частных организациях. При этом для бюджетных организаций предусмотрены льготные условия.

НИИ также известен созданием системы обработки секретной информации с возможностью одновременно получать информацию из открытых источников в сети. Её разработали для федеральных органов исполнительной власти, но для кого конкретно — не уточняется.

ООО «Необит»

Компания «Необит» находится в Санкт-Петербурге и занимается кибербезопасностью. На сайте организации приводится широкий список видов деятельности, начиная от реагирования на кибератаки до выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

У «Необита» есть продукты для всех пользователей и корпоративных клиентов, включая средства защиты от кибератак, разработки для интеграторов, а также решения для разработчиков и испытательных лабораторий.

Основателями компании Forbes называл завкафедрой информационной безопасности компьютерных систем Петербургского политехнического университета Петра Зегжду и его сына Дмитрия. По данным «Спарк-Интерфакс», им принадлежит по 50% организации, которая за 2020 год выручила 389 миллионов рублей.

Большую часть сотрудников «Необита» составляют преподаватели и студенты «Политеха». В разговоре с Forbes сооснователь компании говорил, что это «частный научно-исследовательский институт». Компания не скрывает, что работает с ФСБ и Минобороны, а одного из бывших сотрудников «Необита» в 2010 году депортировали из США как участника раскрытой группировки российских разведчиков из СВР.

Минфин США утверждает, что «Необит» выступала подрядчиком Минобороны, СВР и ФСБ России, а также помогала им в проведении кибератак. В заявлении ведомства говорится, что помимо этого компания финансово поддерживала ГРУ, но не уточняется, как именно. TJ не удалось связаться с представителями компании, однако на её сайте в списке клиентов есть упомянутые ведомства.

АО «Передовые системные технологии»

Компания «Передовые системные технологии» или АО «АСТ» (Advanced System Technologies) также работает с информационной безопасностью. По данным Минфина, фирма оказывала техническую поддержку российским властям при кибератаках. Среди её клиентов — Минобороны, СВР и ФСБ, считают в США.

На сайте компании среди клиентов есть государственные ведомства, включая МВД и ФСКН, но не упомянуты спецслужбы. В то же время в списке есть иностранные заказчики — например, Toyota и Leroy Merlin.

Positive Technologies

По версии Forbes, это одна из самых дорогих компаний рунета, которая входит в топ-15 крупнейших IT-компаний страны. По версии Белого дома, фирма работала на клиентов, связанных с российскими властями, включая ФСБ. Компания не только предоставляла сетевые решения для российского бизнеса и иностранных правительств, но ещё и проводила крупные мероприятия, которые ФСБ и ГРУ использовали для вербовки сотрудников, считают в Минфине США.

По данным с сайта Positive Technologies, у компании более двух тысяч партнёрств в 30 странах, в том числе государственные и финансовые структуры, телекоммуникационные, промышленные и другие компании. Среди них — Microsoft, Google, Huawei, Cisco и Oracle.

Сам факт офлайн-мероприятий компания не скрывает. Минфин не уточнил, какие конкретные съезды имеет в виду, но, вероятно, речь в том числе о международном форуме по кибербезопасности Positive Hack Days.

Positive Hack Days Фото Positive Technologies