Технологии
Сергей Исенеков

Илон Маск приехал на Cybertruck на завод в Техасе и показал новые детали автомобиля Статьи редакции

Он сам объехал весь комплекс будущего завода по производству электрокаров.

35 35 комментариев
2370 просмотров

Представленный в 2019 году прототип пикапа появился впервые перед широкой публикой на строящимся заводе Tesla в Техасе — Giga Texas. Свидетели отметили, что колёса машины были в грязи. Фотографии Cybertruck в окружении людей на заводе опубликовали на Reddit.

Vincent 🚀🟠 @vincent13031925
Elon Musk with CyberTruck visiting Giga Texas!! Ok let’s get us the CT ASAP 😆😆 https://t.co/XhbcBFZdqt

Илона Маск подтвердил, что объехал весь комплекс завода Giga Texas за рулём пикапа. На других фотографиях видно, как он обращается к толпе. На них также можно увидеть не только внешний вид пикапа, но и салон — футуристичный руль и 17-дюймовый дисплей, как у модели Tesla Model 3

Tesla Owners Online @Model3Owners
Giga Texas workers getting their first look at the #Cybertruck interior https://t.co/qTmUtLxVbw
Savage @bjteedj11
@Model3Owners @elonmusk Video from Snapchat, already looks like Mars!! https://t.co/9kqu6P9GPw

Cybertruck, на котором приехал Маск, — это тот же прототип, который компания Tesla представила в 2019 году. После презентации автомобиля пикап необычной формы вызвал интерес у публики, а спрос на предзаказы превысил все ожидания компании. Машину не раз замечали на улицах Лос-Анджелеса, она даже появилась в клипе у Трэвис Скотта. Ожидается, что производство первых Сybertruck начнётся уже в 2021 году, однако сам Маск пока не называл точной даты серийного выпуска автомобиля.

Илон Маск и Джей Лено прокатились на Tesla…
Ведущий и предприниматель обсудили дизайн и габариты машины.
tjournal.ru

#cybertruck #илонмаск #авто #новости

35 35 комментариев
8
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12

какой пирожочек 

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eepk yh

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8
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eepk
0

это что кожанный автомобиль с заклёпками?
стиль

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eepk yh

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7

гачи-пативэн.
это был камиаут Ленина, который все прощелкали

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Мразь

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1

И ногти ухоженные

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Мразь
4

ебать шутка топ
дай пять

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Мразь

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6

🖕Держи

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Мразь
6

блять одну за одной лупишь
мощь 

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Мразь

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5

Мне теперь стыдно. ДОБИЛСЯ ЧЕГО ХОТЕЛ?!

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Мразь
6

нет
сегодня буду тебя целый день преследовать и травить
ты доигрался нахуй 

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Президентс

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4

не, ну это отписка

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Президе…
3

не успеешь, ты уже в бане

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Мразь

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Жаль

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Мразь
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я уже устал тебя преследовать и травить
на сегодня хватит

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Мразь

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Слабак

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Мразь
1

как стань сильным???

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Мразь

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0

Спроси у Олега. Я слаб

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Мразь
1

из него хуевый советчик
тачки он лучше чинит 

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Олимпийски

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2

Любой совет будет хуевым если воспринимать его в штыки.

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Олимпий…
1

я просто чекаю насколько ты мониторишь комменты про себя 😏

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Мразь

Мразь
1

Не тот смайл (

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Большой жёлтый робат

5

Норм штурвал. Не голландский, но тоже пойдёт

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Alex Blake

Большой
2

Маск выступает не на броневике, но тоже пойдет

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Озабоченный месяц

3

что колёса машины были в грязи

Да ладно? А я думал, что колёса машины должны быть кристально чистыми после поездки по грунтовой дороге

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Анна Давыдова

Озабоченный
1

Ну, типа, не для фото на эвакуаторе подогнали (как Николу лол), а само ездит рил :)

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Alex Blake

2

Прототип конечно выглядит всратенько. Надеюсь допилят до конфетки финальный вариант.

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Вячеслав Андреев

1

Клевая штука для зомби апокалипсиса, Маск что то знает

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Madegghead

1

Это никогда не выпустят на дороги общего пользования.
Оно нарушает все нормы в отношении безопасности пешеходов.
Он будет выглядеть кардинально по другому, если они хотят его в серию запустить.

Ответить

Roma Dmitriev

0

если честно - хуйня вообще. как будто школьник сделал свой первый мод для гта вайс сити

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dead

0

Какой всё-таки страшный этот кибертрак. Будто топором дизайнили.

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Цветной микроскоп

0

Пиздец какой же стремный и снаружи и внутри 🥴

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common sense

0

@Сергей Исенеков 
но и салон — футуристичный руль и 17-дюймовый дисплей, как у моделей Tesla Model S Model X.

*Как у Model 3, и он 15-дюймовый.

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Сергей Исенеков

common
1

Вы правы, я поправил
В источнике только говорилось об X и S — https://www.teslarati.com/tesla-cybertruck-giga-texas-visit-pictures-video/

Tesla Cybertruck pays visit to Gigafactory Texas…
The Tesla Cybertruck has come home, at least to some degree. As could be seen in recent pictures…
www.teslarati.com
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Кристиан Бедгер

0

Ути пути, Маск округлился, няяяяя, дайте ему кошку жену

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Sloowbruh

Кристиан
0

Ну чай не Дуров.

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