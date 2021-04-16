Илон Маск приехал на Cybertruck на завод в Техасе и показал новые детали автомобиля Статьи редакции
Он сам объехал весь комплекс будущего завода по производству электрокаров.
Представленный в 2019 году прототип пикапа появился впервые перед широкой публикой на строящимся заводе Tesla в Техасе — Giga Texas. Свидетели отметили, что колёса машины были в грязи. Фотографии Cybertruck в окружении людей на заводе опубликовали на Reddit.
Илона Маск подтвердил, что объехал весь комплекс завода Giga Texas за рулём пикапа. На других фотографиях видно, как он обращается к толпе. На них также можно увидеть не только внешний вид пикапа, но и салон — футуристичный руль и 17-дюймовый дисплей, как у модели Tesla Model 3
Cybertruck, на котором приехал Маск, — это тот же прототип, который компания Tesla представила в 2019 году. После презентации автомобиля пикап необычной формы вызвал интерес у публики, а спрос на предзаказы превысил все ожидания компании. Машину не раз замечали на улицах Лос-Анджелеса, она даже появилась в клипе у Трэвис Скотта. Ожидается, что производство первых Сybertruck начнётся уже в 2021 году, однако сам Маск пока не называл точной даты серийного выпуска автомобиля.
какой пирожочек
это что кожанный автомобиль с заклёпками?
стиль
ебать шутка топ
дай пять
блять одну за одной лупишь
мощь
нет
сегодня буду тебя целый день преследовать и травить
ты доигрался нахуй
Президентс
не, ну это отписка
Норм штурвал. Не голландский, но тоже пойдёт
Ну, типа, не для фото на эвакуаторе подогнали (как Николу лол), а само ездит рил :)
Прототип конечно выглядит всратенько. Надеюсь допилят до конфетки финальный вариант.
Это никогда не выпустят на дороги общего пользования.
Оно нарушает все нормы в отношении безопасности пешеходов.
Он будет выглядеть кардинально по другому, если они хотят его в серию запустить.
если честно - хуйня вообще. как будто школьник сделал свой первый мод для гта вайс сити
@Сергей Исенеков
но и салон — футуристичный руль и 17-дюймовый дисплей, как у моделей Tesla Model S Model X.
*Как у Model 3, и он 15-дюймовый.
Ути пути, Маск округлился, няяяяя, дайте ему кошку жену