Он сам объехал весь комплекс будущего завода по производству электрокаров.

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Представленный в 2019 году прототип пикапа появился впервые перед широкой публикой на строящимся заводе Tesla в Техасе — Giga Texas. Свидетели отметили, что колёса машины были в грязи. Фотографии Cybertruck в окружении людей на заводе опубликовали на Reddit.

Илона Маск подтвердил, что объехал весь комплекс завода Giga Texas за рулём пикапа. На других фотографиях видно, как он обращается к толпе. На них также можно увидеть не только внешний вид пикапа, но и салон — футуристичный руль и 17-дюймовый дисплей, как у модели Tesla Model 3