Технологии
Дамир Камалетдинов

Попавшая под санкции США компания Positive Technologies отвергла обвинения в сотрудничестве с русской разведкой Статьи редакции

В организации заявили, что геополитика «не должна являться преградой технологическому развитию общества».

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Представители Positive Technologies отвергли обвинения Минфина США в сотрудничестве с русской разведкой и выступили против санкций. Компания продолжит работу в обычном режиме. Об этом говорится в заявлении на сайте Positive Technologies.

Мы, как компания, отвергаем безосновательные обвинения, выдвинутые в наш адрес министерством финансов США: за почти двадцатилетнюю историю нашей работы нет ни одного факта использования результатов исследовательской деятельности Positive Technologies вне традиций этичного обмена информацией с профессиональным ИБ-сообществом и прозрачного ведения бизнеса.

из заявления Positive Technologies

Представители компании заявили, что работают «вне привязки к геополитике и с максимальной открытостью». Как отметили в Positive Technologies, технологии компании применяют по всему миру и ей доверяют государственные учреждения разных стран, а по итогам 2020 года она заработала 5,6 миллиарда рублей и выросла на 55% год к году.

В заявлении компании также упоминается форум Positive Hack Days, который Минфин США назвал местом для вербовки агентов российской разведки. В Positive Technologies отметили, что форум является открытой площадкой, в которой может принять участие и посетить каждый.

Мы искренне считаем, что геополитика не должна являться преградой технологическому развитию общества, и со своей стороны продолжим делать то, что у нас хорошо получается ― обеспечивать кибербезопасность и повышать киберзащищенность во всем мире. Поэтому мы продолжаем свою работу в штатном режиме с полным соблюдением всех обязательств перед нашими клиентами, партнерами и сотрудниками.

из заявления Positive Technologies

15 апреля президент США Джо Байден подписал новые санкции против России. В этот раз ограничения коснулись отдельно шести российских IT-компаний, в том числе Positive Technologies, которую Forbes размещал в списке топ-15 самых дорогих компаний рунета.

Компания из списка Forbes, военный технополис и…
В список технологических компаний попало шесть организаций — от институтов до подрядчиков спецслужб.
tjournal.ru

#новости #санкции

40 40 комментариев
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Ху Эмай

8

Как засуетились то. Ну точно причастны

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Миша Копейкин

Ху
4

Если "суетливость" является доказательством в пользу того, что причастны, тогда отсутствие "суетливости" должно быть доказательством в пользу непричастности

Ответить

Ху Эмай

Миша
3

Ты сейчас очень сложно сказал. Мне дали 8 лайков, я доволен.

Ответить

Sam Lowry

Ху
0

Чутка подкорректируем

Ответить

Владимир Филатов

8

Попавшая под санкции США компания Positive Technologies отвергла обвинения в сотрудничестве с русской разведкой

А я отвергаю обвинения в том, что сижу на ТЖ.

Ответить

некипишуй

Владимир
1

а кто тебя обвиняет?

Ответить

Владимир Филатов

некипишуй
0

совесть

Ответить

Большой жёлтый робат

6

Допрыгались, 5 лет хвостом крутили - докрутились

Ответить

Оригинальный холод

6

Было бы странно, если б они просто взяли и согласились

Ответить

Следующий чайник

5

"Спорт вне политики", "Технологическое развитие общества вне геополитики" и другие лозунги говноедов.

Ответить

Вася Пражкин

3

“Передайте товарищу Байдену, что произошла чудовищная ошибка”

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Рекламный татарин

2

Вот тут хорошая статья по теме
https://thebell.io/otvetyat-za-hakerov-chto-za-it-kompanii-popali-pod-sanktsii-ssha

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супрематизм 2.0

Рекламный
1

Прекрасно. А нас то за що ©

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Anton Golovanov

супрематизм
0

Это же про "Необит" абзац, а не Positive Technologies.

Ответить

супрематизм 2.0

Anton
0

Простите, жопой читал 

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Константин Курасов

–3

геополитика «не должна являться преградой технологическому развитию общества»

США, как всегда, давит конкурентов своего бизнеса нерыночными методами
санкции - только повод бабла нарубить и нарушить хвалёные правила "свободного" рыночка
свободные он только тогда, когда они сами на нём доминируют)

Ответить

Данислав Жуков

Константин
0

Просто не надо помогать ФСБ и ГРУ вербовать хакеров для взлома американских серверов. И всё. Никаких санкций.

Ответить

Константин Курасов

Данислав
4

Все американские конторы помогают ЦРУ, надо ли их запретить в остальных странах мира?

Ответить

некипишуй

Констан…
2

"Все американские конторы помогают ЦРУ"

точно все?

Ответить

Константин

некипиш…
0

Они не имеют права отказаться, сливают всë по первому требованию. В Майкрософт целый отдел занимается выдачей данных, по 200$ за каждый запрос берут)

Ответить

некипишуй

Констан…
0

"В Майкрософт "

единичный случай как доказательство?

Ответить

Gregory

Данислав
0

А это доказано или опять такие же визги, как на выборах Трампа?

Ответить

Дима Щербаков

Константин
1

Да, компания с вы ручкой в 72 млн баксов их очень напрягла

Ответить

Константин Курасов

Дима
0

Их все напрягают.

Ответить

некипишуй

Констан…
0

опять ты используешь обобщения?

Ответить

Константин

некипиш…
0

Обожемой, обобщения в комментариях, никогда такого не было, и вот опять

Ответить

Sam Lowry

Дима
0

Ты щас сказал 0 инфы о том, много это или мало в нише, в которой работает компания.

А вообще ниша такая, что деньги в ней имеют второстепенное значение 

Ответить

Stan Majors

2

Даже оффер от них был, но отзывы отвадили) не зря)

Ответить

Виталий Ситников

Stan
0

скинь ссылку на отзывы, плиз

Ответить

Сергей Низовцев

1

Не знаю с кем они там сотрудничали, но лично мне их жаль. На фоне других контор из списка они как минимум делали много полезного. Их white hat (открытые) исследования и найденные уязвимости в Intel ME пару лет назад были топ новостью в международном ИБ сообществе. Для тех кто не в курсе - это очень закрытая подсистема на чипсетах Intel, об устройстве которой мало что известно, и во всём мире имеет репутацию как наиболее вероятный источник бэкдоров со стороны спецслужб.
На конференции PHDays рассказывалось много годных докладов, у меня однокурсник там выступал. Доклады доступны на YouTube. Видимо вербовщики из ГРУ недоработали, ибо участие в этой конференции никак не помешало потом устроиться в европейский офис Google.
Резюмируя - мне кажется это скорее месть за Intel ME (т.е. контрразведывательную деятельность), чем реально они запачкались в чём то плохом. У них точно есть мозги, чтобы зарабатывать этичными методами.

Ответить

Don Pedro

1

Перейдут на госзаказы. Правда там откаты придётся платить

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Грузинский парфюмер

0

Позитивные технологии - мутная контора.

Ответить

Покажи, где дядя тебя трогал

0

Первый раз в России?

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Дмитрий Кораблёв

0

Хуевая практика, было бы здорово, чтоб хоть какие-то пруфы были, как в случае с отравлением Навального или Скрипалей. Что значит вербовка? Предлагают хорошие условия для работы крутым спецам? НУ И МРАЗИ.

Продали какую-то программу или систему в ФСБ? Пиздец суки..  Я ещё понимаю, если живут ТОЛЬКО за счёт ФСБ, но они же представлены на международном рынке, много клиентов и т.д. 

Ответить

Sam Lowry

Дмитрий
0

Ну ты жди, а как же вассал-Израиль? Кто будет покупать у них ломалки телефонов?

Ответить

KSA

Дмитрий
0

Теперь не будет у них международного рынка

Ответить

Меньший Денис

0

а вот нифига, здесь работает правило имени Регины Тодоровской - что вы сделали чтобы вас не включили в санкционный список ?

Ответить

Ренат

–3

На воре и шапка горит. Американцев сложно винить, они реально просто не понимают, как это технологичная компания может расти, и при этом не сотрудничать с разведкой. У них несколько десятков лет все под колпаком, и что-то другое они и представить не могут. Достаточно бегло глянуть скандалы с AT&T, а уж что устроили в последние "выборы" президента))
Ну в целом пока всё, призываю бесноватых фанатиков и тех, кто спокойно подрабатывает обсиранием РФ и восхвалением США  - минусите, не стесняйтесь)))

Ответить

Влюбленный спрей

Ренат
0

Спасибо. Заминусил.

Ответить

KSA

Ренат
0

Я не понял
Ты за наших или против наших? Тебе лайк или дизлайк?

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