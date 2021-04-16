Попавшая под санкции США компания Positive Technologies отвергла обвинения в сотрудничестве с русской разведкой Статьи редакции
В организации заявили, что геополитика «не должна являться преградой технологическому развитию общества».
Представители Positive Technologies отвергли обвинения Минфина США в сотрудничестве с русской разведкой и выступили против санкций. Компания продолжит работу в обычном режиме. Об этом говорится в заявлении на сайте Positive Technologies.
Представители компании заявили, что работают «вне привязки к геополитике и с максимальной открытостью». Как отметили в Positive Technologies, технологии компании применяют по всему миру и ей доверяют государственные учреждения разных стран, а по итогам 2020 года она заработала 5,6 миллиарда рублей и выросла на 55% год к году.
В заявлении компании также упоминается форум Positive Hack Days, который Минфин США назвал местом для вербовки агентов российской разведки. В Positive Technologies отметили, что форум является открытой площадкой, в которой может принять участие и посетить каждый.
15 апреля президент США Джо Байден подписал новые санкции против России. В этот раз ограничения коснулись отдельно шести российских IT-компаний, в том числе Positive Technologies, которую Forbes размещал в списке топ-15 самых дорогих компаний рунета.
Как засуетились то. Ну точно причастны
Если "суетливость" является доказательством в пользу того, что причастны, тогда отсутствие "суетливости" должно быть доказательством в пользу непричастности
Попавшая под санкции США компания Positive Technologies отвергла обвинения в сотрудничестве с русской разведкой
А я отвергаю обвинения в том, что сижу на ТЖ.
Вот тут хорошая статья по теме
https://thebell.io/otvetyat-za-hakerov-chto-za-it-kompanii-popali-pod-sanktsii-ssha
Прекрасно. А нас то за що ©
Это же про "Необит" абзац, а не Positive Technologies.
геополитика «не должна являться преградой технологическому развитию общества»
США, как всегда, давит конкурентов своего бизнеса нерыночными методами
санкции - только повод бабла нарубить и нарушить хвалёные правила "свободного" рыночка
свободные он только тогда, когда они сами на нём доминируют)
Просто не надо помогать ФСБ и ГРУ вербовать хакеров для взлома американских серверов. И всё. Никаких санкций.
Все американские конторы помогают ЦРУ, надо ли их запретить в остальных странах мира?
Они не имеют права отказаться, сливают всë по первому требованию. В Майкрософт целый отдел занимается выдачей данных, по 200$ за каждый запрос берут)
Да, компания с вы ручкой в 72 млн баксов их очень напрягла
Их все напрягают.
Обожемой, обобщения в комментариях, никогда такого не было, и вот опять
Даже оффер от них был, но отзывы отвадили) не зря)
Не знаю с кем они там сотрудничали, но лично мне их жаль. На фоне других контор из списка они как минимум делали много полезного. Их white hat (открытые) исследования и найденные уязвимости в Intel ME пару лет назад были топ новостью в международном ИБ сообществе. Для тех кто не в курсе - это очень закрытая подсистема на чипсетах Intel, об устройстве которой мало что известно, и во всём мире имеет репутацию как наиболее вероятный источник бэкдоров со стороны спецслужб.
На конференции PHDays рассказывалось много годных докладов, у меня однокурсник там выступал. Доклады доступны на YouTube. Видимо вербовщики из ГРУ недоработали, ибо участие в этой конференции никак не помешало потом устроиться в европейский офис Google.
Резюмируя - мне кажется это скорее месть за Intel ME (т.е. контрразведывательную деятельность), чем реально они запачкались в чём то плохом. У них точно есть мозги, чтобы зарабатывать этичными методами.
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Хуевая практика, было бы здорово, чтоб хоть какие-то пруфы были, как в случае с отравлением Навального или Скрипалей. Что значит вербовка? Предлагают хорошие условия для работы крутым спецам? НУ И МРАЗИ.
Продали какую-то программу или систему в ФСБ? Пиздец суки.. Я ещё понимаю, если живут ТОЛЬКО за счёт ФСБ, но они же представлены на международном рынке, много клиентов и т.д.
На воре и шапка горит. Американцев сложно винить, они реально просто не понимают, как это технологичная компания может расти, и при этом не сотрудничать с разведкой. У них несколько десятков лет все под колпаком, и что-то другое они и представить не могут. Достаточно бегло глянуть скандалы с AT&T, а уж что устроили в последние "выборы" президента))
Ну в целом пока всё, призываю бесноватых фанатиков и тех, кто спокойно подрабатывает обсиранием РФ и восхвалением США - минусите, не стесняйтесь)))