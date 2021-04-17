Вероятно, ничего прорывного, но сразу несколько долгожданных обновлений отдельных устройств.

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20 апреля Apple проведёт первую презентацию новых продуктов в 2021 году. Она получила слоган «Полный расцвет», и, как и все мероприятия компании в 2020 году, она пройдёт полностью онлайн.

Обычно Apple не проводит презентаций весной, но в последние годы стала чаще представлять продукты осенью. При этом весной прошлого года Apple анонсировала новые устройства, но через пресс-релизы на сайте. Тогда представили новый iPad Pro с LiDAR-датчиком, чехол-клавиатуру Magic Keyboard, iPhone SE и последний MacBook Air на Intel.

В 2019 году компания посвятила весеннюю презентацию анонсу своих сервисов и рассказала подробности о Apple News+, Apple Card, Apple TV+ и Apple Arcade. В 2021 году журналисты ожидают новых iPad, меток для отслеживания вещей AirTags, и, возможно, чего-то ещё. TJ собрал главные ожидания.

iPad Pro с новой технологией экрана mini-LED

Журналист Марка Гурман, прогнозы которого зачастую сбываются, заявил, что не ждёт «ничего даже отчасти инновационного». По его данным, Apple анонсирует два новых iPad Pro — 11-дюймовую и 12,9-дюймовую версии.

Старшая модель получит дисплей по новой технологии mini-LED. Её главная особенность заключается в размерах светодиодов — на каждый пиксель приходится по три светодиода. Это позволяет добиться лучшей контрастности и яркости по сравнению с обычными OLED-дисплеями и увеличить срок службы до выгорания дисплея.

iPad Pro 2020 года с подставкой Magic Keyboard

Остальные изменения в iPad Pro будут итеративными, а дизайн не изменится. Оба планшета получат процессор A14X, который основан на процессоре M1, используемом в Mac mini, MacBook Pro и MacBook Air — намёки на это обнаружили в коде iOS и iPadOS.

По данным Bloomberg, iPad Pro также впервые получат поддержку совместимости Thunderbolt. Это позволит подключать к ним больше дополнительных аксессуаров вроде внешних дисплеев, памяти и не только. Нынешние модели ограничены возможностями USB-C аксессуаров.

Как сообщали источники СМИ, старшая версия iPad Pro с Mini-LED-дисплеем может дойти до магазинов с задержкой из-за проблем с производством экранов. При этом Apple всё равно представит оба устройства, но одно из них поступит в продажу позднее.

По слухам оба устройства также могут получить обновление блока камер. В 2020 году на iPad Pro добавили сверхширокоугольную камеру и датчик LiDAR, а в новых версиях возможно появится третий телефото-объектив, как на iPhone Pro и Pro Max.

Вместе с новым iPad Pro вероятно также представят новое поколение Apple Pencil. Устройство начнёт работать с меньшей задержкой и получит поддержку нового Mini-LED-экрана.

Apple Pencil Фото MacRumors

iPad mini с более узкими краями и новым процессором

Согласно утечкам Apple также работает над новым 8,4-дюймовым iPad mini с более узкими краями, чем у предшественников. Устройство не получит редизайн, как iPad Air в 2020 году, не лишится кнопки «Домой», а также сохранит верхние и нижние грани.

Макеты линейки iPad 2021 года на основе утечек Фото MacRumors

В последний раз Apple обновляла iPad mini в 2019 году, поэтому вероятно главным изменением станет новый процессор. Устройство может получить чип A13, который был флагманским в 2019 году: в iPad mini всегда устанавливали не самый актуальный процессор ради дешевизны. Apple также работает над новым недорогим iPad, его могут выпустить до конца 2021 года.

Метки AirTags для отслеживания вещей

Профильные СМИ ждут выпуска меток для отслеживания вещей AirTags как минимум с 2019 года, когда упоминания о них впервые нашли в iOS 13. По слухам, они будут работать почти так же, как конкуренты вроде Tile, но интегрированы в экосистему Apple «Локатор».

Метки AirTags Изображение MacRumors

Одной из особенностей меток от Apple должно стать взаимодействие с чипами U1, установленными во всех новых iPhone, начиная с 11-й модели. Сопроцессор позволяет передавать данные устройствам с такими же чипами, просто наводя их в пространстве друг на друга.

В апреле Apple анонсировала расширение интеграции с приложением «Локатор», которое начало поддерживать сторонние аксессуары вроде трекеров Chipolo, электробайков VanMoof и пары наушников от Belkin. Журналисты считают, что компания таким образом готовит почву для запуска собственного продукта.

Судя по всему, AirTags можно будет закрепить на вещи вроде рюкзаков, ключей или кошелька. Устройство само сообщит, если пользователь удалился от него на 150 метров в случае потери. А в случае кражи геометка будет передавать данные любому iPhone, который окажется рядом, а владелец потом получит уведомление о местоположении собственности.

Новая Apple TV с поддержкой частоты обновления 120 Гц

Apple также не обновляла свою приставку для телевизоров Apple TV с 2017 года — значит, вероятно, скоро компания выпустит новую версию. Главным изменением прошлой модели стала поддержка 4К, приставка также получила процессор A10X.

Apple TV 4K Фото 9to5Mac

Однако в iPhone 2020 года установлены процессоры A14, а TV должна поддерживать все игры из Apple Arcade. Поэтому, вероятно, она получит более свежий процессор — A12X или выше. По данным 9to5Mac новая TV также может получить поддержку частоты обновления дисплея 120 Гц и новый пульт с поддержкой «Локатора», чтобы его можно было легко найти.

Новые Mac на Apple Silicon, AirPods, чехлы для iPhone и Apple Watch

На апрельской презентации Apple также может показать новые Mac на собственных процессорах. Компания до сих пор не перевела на них актуальную линейку iMac, а также может выпустить новый 14-дюймовый MacBook Pro на Apple Silicon. Однако согласно утечкам новые MacBook Pro вряд ли выйдут раньше второй половины 2021 года.

Изображение MacRumors

По слухам Apple также работала над новой версией AirPods третьего поколения, которые должны получить дизайн от AirPods Pro с силиконовыми насадками для ушей и укороченными «ножками», но без поддержки активного шумоподавления. Однако выпуск новых наушников, похоже, перенесли на осень 2021 года.

Сразу после презентации, похоже, точно стоит ждать выпуска новых чехлов для iPhone 12 и ремешков для Apple Watch в весенних цветах. Часть из них попала в сеть до анонса, утечка также подтвердилась по цветам анимаций MagSafe, которые нашли в iOS.

Фото из твиттера Tommy Boi