Facebook анонсировал подкасты и аналог Clubhouse — аудиокомнаты Live Audio Rooms Статьи редакции
А еще появится звуковой редактор и монетизация аудиотрансляций.
Facebook рассказал о том, что в ближайшее время в социальной сети появятся новые функции, связанные с аудио. Новые функции должны появиться летом. Об этом рассказали TJ в социальной сети.
- В социальной сети появится Soundbites — инструмент, который позволит создавать короткие аудиоклипы. После этого её можно опубликовать у себя на стене. Тестирование Soundbites начнётся в ближайший месяц у небольшого количества пользователей.
- В ближайшие нескольких месяцев пользователи Facebook смогут искать и слушать подкасты как во время использования приложения, так и в фоновом режиме. Также функция позволит легко находить новые подкасты по интересам, а также делиться ими с друзьям.
- Facebook начнёт тестирование аудиокомнат, которые планируют запустить ближе к лету. Сперва их планируют протестировать в группах, а лишь потом — в мессенджере.
- Также в Facebook появится монетизация. Компания предоставит создателям аудиоконтента несколько инструментов, с помощью которых они смогут построить бизнес и одновременно заниматься своим хобби. В аудиокомнатах можно будет поддержать любимых авторов через функцию Facebook Stars или отправить пожертвования на благотворительные цели, которые им близки. Вскоре после запуска Facebook предложит другие модели монетизации аудиокомнат, например, возможность взимать плату за доступ в комнату через покупку или подписку.
- Соцсеть также создаёт набор новых инструментов для создания аудио. Например, можно накладывать фоновую музыку, чтобы рассказ стал более эмоциональным. В редакторе будет возможность микширования звуковых дорожек, наложения звуковых и голосовых эффектов и других продвинутых функций аудиоформаты станут гораздо более интересными.
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