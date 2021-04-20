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Сергей Звезда

Что показала Apple на первой презентации в 2021 году: маячки AirTags, iPad Pro и цветные iMac на M1 и другие анонсы Статьи редакции

Все анонсы, российские цены и даты.

37 37 комментариев
2244 просмотров

20 апреля Apple представила новые продукты и обновления уже известных линеек, включая iMac и iPad Pro. TJ следил за трансляцией в прямом эфире и теперь кратко рассказывает, что нового показала компания, сколько стоят устройства и когда они появятся в продаже.

Обновлённое приложение для подкастов

Дата: запуск в мае (точной даты нет), одновременно по всех странах

  • У «Подкастов» от Apple — самое крупное обновление с момента запуска. Компания провела редизайн обложек и превью, каналов и рекомендаций.
  • С помощью обновлённых страниц авторов, как предполагается, станет легче находить их шоу и следить за ними.
  • Появится возможность платной подписки: ранний доступ к новым подкастов, версия без рекламы и бонусный контент от авторов.

Фиолетовый iPhone 12 и iPhone 12 mini

Цена: точно такая же, как и в других цветах — от 69 990 рублей за iPhone 12 Mini и от 79 990 рублей за обычный iPhone 12.

Дата: предзаказ — c 23 апреля, продажа — c 30 апреля

  • Последние айфоны теперь доступны не в пяти цветах, а в шести.
  • iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max это не касается — их в фиолетовом цвете нет.
  • В общем-то, это всё с айфонами.

AirTag — метка-трекер для поиска предметов

Цена: 1 штука — 2999 рублей, комплект из 4 штук — 9900 рублей

Дата: предпродажи — 23 апреля

  • AirTag — это новое устройство в экосистеме Apple. Фактически это трекер для поиска пропавших вещей: например, можно прикрепить метку к ключам, рюкзаку или чемодану.
  • Трекер работает через приложение «Локатор», которое позволяет найти iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, Mac, AirPods и, собственно, сам AirTag.
  • При поиске учитывается камера, акселерометр и гироскоп. «Локатор» показывает направление: видно, куда двигаться, чтобы найти предмет с маячком.
  • AirTag работает на батарейке CR2032, заряда которой хватит примерно на год. Она заменяема.

ТВ-приставка нового поколения Apple TV 4K и обновлённый пульт

Цена: 16990 рублей — 32 ГБ, 18 990 рублей — 64 ГБ

Дата: предпродажи с 30 апреля, продажи — со второй половины мая

  • Чип A12 Bionic, который c 2018 года используется в iPhone и iPad.
  • Поддержка Dolby Vision через AirPlay и HDR-контента с высокой частотой кадров.
  • В паре с айфоном Apple TV 4K, как предполагается, улучшит цвета и контраст картинки. Владельцу не придётся для устранения недостатков изображения углубляться в настройки телевизора.
  • Пульт прошёл редизайн. У Apple TV Remote появился сенсорный кликпад для более точного управления, например, выбора нужного фильма. С помощью него также можно перемотать назад или вперёд. Кнопка вызова Siri переместилась на боковую панель.

Разноцветные iMac на M1

Цена: 129 990 рублей за версию с 7-ядерным графическим процессором, 149 990 рублей — за версию с 8-ядерным графическим процессором, двумя портами USB-3 и клавиатурой с Touch ID, 169 000 рублей за версию с накопителем 512 ГБ и всеми функциями предыдущего варианта

Дата: предзаказ с 30 апреля, продажа — со второй половины мая

  • Теперь в семи цветах корпуса — синем, зелёном, розовом, серебристом, жёлтом, оранжевом и фиолетовом.
  • Новый процессор и новый дизайн — iMac теперь работает на чипе M1 от Apple, благодаря этому его корпус стал втрое тоньше по сравнению с прошлой моделью.
  • На новом процессоре iMac работает до 85% мощнее и до двух раз быстрее в графике по сравнению с версией на 21,5 дюйма.
  • Обновили динамики, камеру и микрофон — теперь iMac передаёт видео с фронтальной камеры в разрешении 1080p, работает с шестью динамиками и поддерживает Dolby Atmos и оснащён микрофонами «студийного качества».
  • Получил Retina-дисплей с разрешением 4,5K с технологией True Tone, которая подстраивает цветовую температуру в зависимости от освещения.

iPad Pro с 5G на M1

Цена: от 77 990 рублей за младшую версию и от 106 990 рублей за старшую

Дата: предзаказ с 30 апреля, доставка во второй половине мая

  • Процессор M1 — как у MacBook и iMac, обеспечивает до 50% прироста производительности по сравнению с чипом A12Z, который был до этого, до двух раз прироста скорости хранилища.
  • Новый экран Liquid Retina XDR на 12,9-дюймовой версии обеспечивает контрастность и яркость выше, чем у предшественников благодаря технологии Mini-LED. В дисплее находятся около 10 тысяч светодиодов, обеспечивающих подсветку.
  • Поддержка Thunderbolt и USB-4 позволяет добиться четырёхкратного прироста скорости при подключении проводных аксессуаров — до 40 Гбит/c. Порт USB-C теперь поддерживает Ethernet-соединение до 10 Гбит/с и экосистему аксессуаров от внешних накопителей до внешний дисплеев, включая Pro Display XDR с разрешением 6К.
  • Сверхширокоугольная камера с поддержкой технологии «слежения» за участником разговора в кадре.
  • 5G на моделях с поддержкой сотовой связи.

«Тед Лассо», трейлер второго сезона

Цена: Покупателям новых устройств компании предоставляется бесплатная годовая подписка на стриминговый сервис. Отдельно она обойдётся в 199 рублей в месяц. Подписка на Apple TV+ также включена в объединённую Apple One.

Дата: второй сезон — с 23 июля на Apple TV+

  • Apple представила трейлер продолжения сериала-хита про тренера по американскому футболу, который переезжает в Великобританию и безо всякого опыта берётся за управление местной командой по «соккеру».
  • Актёр Джейсон Судейкис получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль на ТВ в комедии или мюзикле, а также награду Гильдии актёров. «Теда Лассо» высоко оценили многие издания по всему миру: мы тоже включили его в топ-сериалов по итогам прошлого года.

Apple Card Family

  • Apple представила небольшое обновление своего сервиса, который включает виртуальную банковскую карту. Apple Card Family — это общий семейный план, к которому можно подключать любого члена семьи, которому не менее 13 лет.
  • В учётную запись можно добавить до пяти человек, поделившись с ними картой через Wallet. Пока что Apple Card работает только в США с участием банка Goldman Sachs.

#apple #iPhone #iMac #m1 #ipad

37 37 комментариев
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37 комментариев
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ouxen

8

Кук excited, я excited, все excited!

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Dmitry Teplyakov

6

Она заменяема

Вот это действительно неожиданно!

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Присущий самолет

5

Бомба конечно оторваться не могу от картинок

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Yuri Glushko

2

Ура, лгбт аймак 🏳️‍🌈 беру все

Ответить

Вальдемар

0

Морально устаревший 12 айфон и мини, который не продается, зато в новом цвете. Брелок, который можно на коленке за 20 минут собрать и аймак (в уебищных цветах) с айпадом на новом процессоре, под который почти ничего не оптимизировано и неизвестно, когда будет оптимизировано

Ответить

Максим Сидоров

0

Вроде обещали новый ipad mini с диагональю 8,6 дюймов или мне приснилось ?

Ответить

Сердечный Данила

Максим
2

Завтра Путин анонсирует

Ответить

ouxen

Максим
0

кто обещал

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Максим Сидоров

ouxen
0

Много сообщений было из разных источников

Новые планшеты iPad Pro и iPad mini 6 показали…
Дизайн планшетов iPad Pro и iPad mini 2021 оказался рассекречен до официальной премьеры. Снимки…
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ouxen

Максим
0

обещать не значит жениться ☝🏿

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Максим Сидоров

ouxen
0
Новые планшеты iPad Pro и iPad mini 6 показали…
Дизайн планшетов iPad Pro и iPad mini 2021 оказался рассекречен до официальной премьеры. Снимки…
ria.ru
Ответить

Равнодушный танк88

0

а за 10к айфоны есть?

Ответить

ouxen

Равнодушный
1

айфон 6

Ответить

Равнодушный танк88

ouxen
0

мне нужен новый, 2021 года выпуска

Ответить

ouxen

Равноду…
2

а ключ от квартиры

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Равнодушный

ouxen
1

у меня нет квартиры

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ouxen

Равноду…
0

где деньги лежат?

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Равнодушный

ouxen
1

на карте (долго они там не лежат)

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ouxen

Равноду…
1

🌚

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Сергей Звезда

0

AirTag — бомба

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Вячеслав Андреев

Сергей
0

Я был не прав и долбился в зенки

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Сергей Звезда

Вячеслав
1
Ответить

Вячеслав Андреев

Сергей
1

Годнота. Надо брать.

Ответить

Вячеслав Андреев

Сергей
0

Или они у самсунга аккумуляторы покупают?

Ответить

Сергей Звезда

Вячеслав
0

Батерейка формата CR2032

Ответить

Неподвижный спрей

–1

@Сергей Звезда 

Ответить

Сергей Звезда

Неподвижный
0

Спасибо

Ответить

Неподвижный спрей

Сергей
0

Для этого и нужны братья, брат

Ответить

Хозяйственный

Неподви…
3
Ответить

Неподвижный

Хозяйст…
0

Для этого и нужны братья, брат

Ответить

Igor Chvalun

0

Ноуты не обновили?

Ответить

Сергей Звезда

Igor
0

Так Air и Pro обновили осенью прошлого года, они теперь тоже на M1. Версий на 15 дюймов пока не появилось, это да

Ответить

ouxen

Сергей
0

и не появится

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Роман Новиков

0

На этот раз гора родила печатную машинку за дохуя бабла. Без портов.

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Антон Unknown

0

Скукота. 

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Ушёл и не вернулся

0

С аймаками че там по диагоналям дисплея?

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Имя Фамилия

0

Почему в рекламе от Apple как обычно различные меньшинства: негры, женщины и азиаты? Заебали.

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Комментарии

ouxen

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