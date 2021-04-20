Что показала Apple на первой презентации в 2021 году: маячки AirTags, iPad Pro и цветные iMac на M1 и другие анонсы Статьи редакции
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20 апреля Apple представила новые продукты и обновления уже известных линеек, включая iMac и iPad Pro. TJ следил за трансляцией в прямом эфире и теперь кратко рассказывает, что нового показала компания, сколько стоят устройства и когда они появятся в продаже.
Обновлённое приложение для подкастов
Дата: запуск в мае (точной даты нет), одновременно по всех странах
- У «Подкастов» от Apple — самое крупное обновление с момента запуска. Компания провела редизайн обложек и превью, каналов и рекомендаций.
- С помощью обновлённых страниц авторов, как предполагается, станет легче находить их шоу и следить за ними.
- Появится возможность платной подписки: ранний доступ к новым подкастов, версия без рекламы и бонусный контент от авторов.
Фиолетовый iPhone 12 и iPhone 12 mini
Цена: точно такая же, как и в других цветах — от 69 990 рублей за iPhone 12 Mini и от 79 990 рублей за обычный iPhone 12.
Дата: предзаказ — c 23 апреля, продажа — c 30 апреля
- Последние айфоны теперь доступны не в пяти цветах, а в шести.
- iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max это не касается — их в фиолетовом цвете нет.
- В общем-то, это всё с айфонами.
AirTag — метка-трекер для поиска предметов
Цена: 1 штука — 2999 рублей, комплект из 4 штук — 9900 рублей
Дата: предпродажи — 23 апреля
- AirTag — это новое устройство в экосистеме Apple. Фактически это трекер для поиска пропавших вещей: например, можно прикрепить метку к ключам, рюкзаку или чемодану.
- Трекер работает через приложение «Локатор», которое позволяет найти iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, Mac, AirPods и, собственно, сам AirTag.
- При поиске учитывается камера, акселерометр и гироскоп. «Локатор» показывает направление: видно, куда двигаться, чтобы найти предмет с маячком.
- AirTag работает на батарейке CR2032, заряда которой хватит примерно на год. Она заменяема.
ТВ-приставка нового поколения Apple TV 4K и обновлённый пульт
Цена: 16990 рублей — 32 ГБ, 18 990 рублей — 64 ГБ
Дата: предпродажи с 30 апреля, продажи — со второй половины мая
- Чип A12 Bionic, который c 2018 года используется в iPhone и iPad.
- Поддержка Dolby Vision через AirPlay и HDR-контента с высокой частотой кадров.
- В паре с айфоном Apple TV 4K, как предполагается, улучшит цвета и контраст картинки. Владельцу не придётся для устранения недостатков изображения углубляться в настройки телевизора.
- Пульт прошёл редизайн. У Apple TV Remote появился сенсорный кликпад для более точного управления, например, выбора нужного фильма. С помощью него также можно перемотать назад или вперёд. Кнопка вызова Siri переместилась на боковую панель.
Разноцветные iMac на M1
Цена: 129 990 рублей за версию с 7-ядерным графическим процессором, 149 990 рублей — за версию с 8-ядерным графическим процессором, двумя портами USB-3 и клавиатурой с Touch ID, 169 000 рублей за версию с накопителем 512 ГБ и всеми функциями предыдущего варианта
Дата: предзаказ с 30 апреля, продажа — со второй половины мая
- Теперь в семи цветах корпуса — синем, зелёном, розовом, серебристом, жёлтом, оранжевом и фиолетовом.
- Новый процессор и новый дизайн — iMac теперь работает на чипе M1 от Apple, благодаря этому его корпус стал втрое тоньше по сравнению с прошлой моделью.
- На новом процессоре iMac работает до 85% мощнее и до двух раз быстрее в графике по сравнению с версией на 21,5 дюйма.
- Обновили динамики, камеру и микрофон — теперь iMac передаёт видео с фронтальной камеры в разрешении 1080p, работает с шестью динамиками и поддерживает Dolby Atmos и оснащён микрофонами «студийного качества».
- Получил Retina-дисплей с разрешением 4,5K с технологией True Tone, которая подстраивает цветовую температуру в зависимости от освещения.
iPad Pro с 5G на M1
Цена: от 77 990 рублей за младшую версию и от 106 990 рублей за старшую
Дата: предзаказ с 30 апреля, доставка во второй половине мая
- Процессор M1 — как у MacBook и iMac, обеспечивает до 50% прироста производительности по сравнению с чипом A12Z, который был до этого, до двух раз прироста скорости хранилища.
- Новый экран Liquid Retina XDR на 12,9-дюймовой версии обеспечивает контрастность и яркость выше, чем у предшественников благодаря технологии Mini-LED. В дисплее находятся около 10 тысяч светодиодов, обеспечивающих подсветку.
- Поддержка Thunderbolt и USB-4 позволяет добиться четырёхкратного прироста скорости при подключении проводных аксессуаров — до 40 Гбит/c. Порт USB-C теперь поддерживает Ethernet-соединение до 10 Гбит/с и экосистему аксессуаров от внешних накопителей до внешний дисплеев, включая Pro Display XDR с разрешением 6К.
- Сверхширокоугольная камера с поддержкой технологии «слежения» за участником разговора в кадре.
- 5G на моделях с поддержкой сотовой связи.
«Тед Лассо», трейлер второго сезона
Цена: Покупателям новых устройств компании предоставляется бесплатная годовая подписка на стриминговый сервис. Отдельно она обойдётся в 199 рублей в месяц. Подписка на Apple TV+ также включена в объединённую Apple One.
Дата: второй сезон — с 23 июля на Apple TV+
- Apple представила трейлер продолжения сериала-хита про тренера по американскому футболу, который переезжает в Великобританию и безо всякого опыта берётся за управление местной командой по «соккеру».
- Актёр Джейсон Судейкис получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль на ТВ в комедии или мюзикле, а также награду Гильдии актёров. «Теда Лассо» высоко оценили многие издания по всему миру: мы тоже включили его в топ-сериалов по итогам прошлого года.
Apple Card Family
- Apple представила небольшое обновление своего сервиса, который включает виртуальную банковскую карту. Apple Card Family — это общий семейный план, к которому можно подключать любого члена семьи, которому не менее 13 лет.
- В учётную запись можно добавить до пяти человек, поделившись с ними картой через Wallet. Пока что Apple Card работает только в США с участием банка Goldman Sachs.
Морально устаревший 12 айфон и мини, который не продается, зато в новом цвете. Брелок, который можно на коленке за 20 минут собрать и аймак (в уебищных цветах) с айпадом на новом процессоре, под который почти ничего не оптимизировано и неизвестно, когда будет оптимизировано
Вроде обещали новый ipad mini с диагональю 8,6 дюймов или мне приснилось ?
Много сообщений было из разных источников
айфон 6
Я был не прав и долбился в зенки
Ноуты не обновили?
Почему в рекламе от Apple как обычно различные меньшинства: негры, женщины и азиаты? Заебали.