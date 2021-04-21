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Никита Логинов

Хакеры взломали тайваньского поставщика Apple и потребовали 50 миллионов долларов за похищенные секретные данные Статьи редакции

Поставщик занимается сборкой MacBook, злоумышленники опубликовали часть чертежей ещё невышедших ноутбуков.

37 37 комментариев
3174 просмотров

Хакерская группировка REvil, также известная как Sodinokibi, объявила об успешном взломе компьютерной сети компании Quanta Computer и похищении секретных данных о будущей продукции Apple. Теперь злоумышленники вымогают у компании из Купертино 50 миллионов долларов выкупа.

В качестве доказательства взлома REvil опубликовала 21 изображение со схемами MacBook. Хакеры угрожают публиковать похищенные данные каждый день по частям, пока им не заплатят озвученную сумму.

Пост на сайте хакерской группировки REvil в даркнете Изображение The Record

Как сообщает Bloomberg, компания Quanta Computer уже признала факт взлома своей корпоративной сети, но отказалась платить хакерам, из-за чего группировка REvil обратилась напрямую к Apple. Взломщики специально подождали последней презентации Apple, чтобы убедиться, что похищенные данные не относятся к представляемым продуктам.

Сама Apple в ответ на запрос The Record не дала никаких комментариев, кроме краткого сообщения о том, что занимается изучением инцидента.

Тайваньская компания Quanta Computer — крупный производитель ноутбуков, смартфонов и прочей электроники. Среди заказчиков компании — Apple, Hewlett-Packard, Amazon, Fujitsu, Lenovo, LG, Sony, Facebook, Microsoft и другие IT-гиганты. Для Apple компания производит ноутбуки MacBook и смарт часы Watch.

Хакерская группировка REvil, предположительно, базируется в России или странах СНГ, и известна громкими взломами и атаками. Так, в 2020 году взломщики похитили почти терабайт данных у юридической фирмы из Нью-Йорка и требовали 42 миллиона долларов «отступных», иначе угрожали опубликовать некий компромат на Дональда Трампа. В том же году группировка опубликовала 2,4 ГБ документов, связанных с Леди Гагой.

Весной 2021 года REvil также взломала корпоративную сеть Acer и потребовала от компании 50 миллионов долларов выкупа за похищенные документы.

#apple #взломы #новости

37 37 комментариев
17
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37 комментариев
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Rusyabrr .

11

А им хоть раз заплатили?

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Coronadoden

Rusyabrr
2

Увы, не раз. Они публикуют всё на своём сайте.

Ответить

Убедительная Геосфера

Coronadoden
2

Там есть вакансии?

Ответить

lsk

Убедите…
3

да не вряд ли они хэдхантер взламывали 🤔

Ответить

Coronadoden

Убедите…
2

Нет
http://dnpscnbaix6nkwvystl3yxglz7nteicqrou3t75tpcc5532cztc46qyd.abiko.me/

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dnpscnbaix6nkwvystl3yxglz7nteicqrou3t75tpcc5532cztc46qyd.abiko.me
Ответить

Украденная жизнь

6

Судя по тому, что мы не знаем чего-то отвратительного про Трампа и Гагу, хакеры стали немного богаче.

Ответить

Disco Dinosaur

3

не думаю что там что то ценное, эпл кроме цвета ниче нового не делает

Ответить

Федя Прозоров

Disco
7

Почему? Тут шлейф укоротили, там винтик переставили. Инновации каждый год!

Ответить

Ivan Boldyrev

Федя
0

Всё не так просто — винтик теперь с левой резьбой!

Ответить

Убедительная Геосфера

3

Быстренько отзеркалить Асус, затереть лого - и сойдет

Ответить

Инвестиционный кофе

1

а в чом смысол
ну взяли вы чертежи, ну опубликуете - что с ними сделают, не будут же в подвалах макбуки клепать

Ответить

Никита Логинов

Инвестиционный
4

Сяоми подсмотрит и будет клепать :)

Ответить

Инвестиционный кофе

Никита
3

Сберегут недельку на реверс инжиниринге, панимаю

Ответить

Дмитрий Григорьев

Никита
1

А если им заплатить, где гарантии, что их не продадут ещё раз? Я не вижу условий, при которых сделка станет иметь смысл, но я наверное не всё знаю.

Ответить

Никита Логинов

Дмитрий
0

Репутация. Если взломщики хотя бы раз так сделают — им больше не будут платить. Зачем им губить свою перспективу ради сомнительной разовой выгоды?

Ответить

Дмитрий

Никита
1

Смотря какая сумма на кону. И у эпл тоже есть репутация, хе-хе. И бренд яво не подорожает от выполнения условий преступников. Корпорацией, которая держит всю безопасность пользователей на своих суперзащищённых серверах.

Ответить

Никита Логинов

Дмитрий
0

Так взломали же не саму Apple, а её подрядчика. Думаю, к компании, которая готова платить вымогателям ради сохранения коммерческой тайны, доверия больше, чем к компании, которая встаёт в позу и теряет эту тайну.

Ответить

Дмитрий

Никита
0

Если шантажируют эпл, то и вопросы к эпл. Подрядчик здесь в статусе незначительной подробности. 

Я не уверен, что компания, идущая на поводу у преступников, вызовет доверие. Речь не идёт о жизнях людей, что в принципе обычно оправдывает подобные мувы, это просто коммерческая тайна. И мне кажется, что послать хакеров в перспективе выгоднее, чем заплатить. В том числе с учётом будущих попыток шантажа. Да, угроблены деньги на разработку, выпускать слитое как продукт теперь нельзя. Но и с нуля делать тоже необязательно, просто хорошенько перелопатить. 

Ответить

Никита

Дмитрий
0

 это просто коммерческая тайна

Бизнесу как раз это самое важное.

Ответить

Дмитрий

Никита
1

У бизнеса, особенно торгующегося на бирже, есть ещё репутация и стоимость компании. И там довольно тонкий ледок, с учётом капитализации эпл. 

Хотя понятно, я не эксперт, это просто ИМХО.

Ответить

Никита

Дмитрий
1

Да, вопрос сложный :)

Ответить

Дмитрий

Никита
0

То, что это в принципе вылезло в паблик, я думаю, уже означает, что хакеры пососут бибу и насладятся лишь лайками фанатов.

Ответить

Владислав Пасека

Никита
0

У взломщиков есть репутация? хренасе

Ответить

Никита Логинов

Владисл…
0

А как же :)

Ответить

Иван Дмитриев

2

За все заплатят любители эмейзинга

Ответить

Sam Lowry

Иван
0

Ох какой ты циник! Давай уж, будь последователньым, раскручивай цепочку дальше - а откуда у них бабки? 

Ответить

Иван Дмитриев

Sam
0

Мамка дает азазаза

Ответить

Большой жёлтый робат

2

Show me the money

Ответить

ouxen

Большой
0

black ship wall

Ответить

Закомплексованная Душа

1

Думаю эпол заплатит втихаря

Ответить

Дмитрий Григорьев

Закомплексованн…
2

Думаю эпол не заплатит нихуя и переделает дизайн.

Ответить

Nikita Rodionov

1

dnpscnbaix6nkwvystl3yxglz7nteicqrou3t75tpcc5532cztc46qyd.onion

первоисточник, но грузится ппц медленно

Ответить

Закомплексованная Душа

Nikita
2

@красивые глазки ты хотела в Дарк нет сходить

Ответить

Coronadoden

Nikita
0

У них мало introduction points

Ответить

rossoshmap

–2

опубликовала 21 изображение

Хакеры за Леху!!!!!!!!!!!!!!!!1111111111111111111111

Ответить

Положительный хот-дог

1

Чё качаем? В тюрьму хочешь??

Ответить

Михаил Набоков

1

Макбуки подорожают? хех

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