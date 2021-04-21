Хакеры взломали тайваньского поставщика Apple и потребовали 50 миллионов долларов за похищенные секретные данные Статьи редакции
Поставщик занимается сборкой MacBook, злоумышленники опубликовали часть чертежей ещё невышедших ноутбуков.
Хакерская группировка REvil, также известная как Sodinokibi, объявила об успешном взломе компьютерной сети компании Quanta Computer и похищении секретных данных о будущей продукции Apple. Теперь злоумышленники вымогают у компании из Купертино 50 миллионов долларов выкупа.
В качестве доказательства взлома REvil опубликовала 21 изображение со схемами MacBook. Хакеры угрожают публиковать похищенные данные каждый день по частям, пока им не заплатят озвученную сумму.
Как сообщает Bloomberg, компания Quanta Computer уже признала факт взлома своей корпоративной сети, но отказалась платить хакерам, из-за чего группировка REvil обратилась напрямую к Apple. Взломщики специально подождали последней презентации Apple, чтобы убедиться, что похищенные данные не относятся к представляемым продуктам.
Сама Apple в ответ на запрос The Record не дала никаких комментариев, кроме краткого сообщения о том, что занимается изучением инцидента.
Тайваньская компания Quanta Computer — крупный производитель ноутбуков, смартфонов и прочей электроники. Среди заказчиков компании — Apple, Hewlett-Packard, Amazon, Fujitsu, Lenovo, LG, Sony, Facebook, Microsoft и другие IT-гиганты. Для Apple компания производит ноутбуки MacBook и смарт часы Watch.
Хакерская группировка REvil, предположительно, базируется в России или странах СНГ, и известна громкими взломами и атаками. Так, в 2020 году взломщики похитили почти терабайт данных у юридической фирмы из Нью-Йорка и требовали 42 миллиона долларов «отступных», иначе угрожали опубликовать некий компромат на Дональда Трампа. В том же году группировка опубликовала 2,4 ГБ документов, связанных с Леди Гагой.
Весной 2021 года REvil также взломала корпоративную сеть Acer и потребовала от компании 50 миллионов долларов выкупа за похищенные документы.
А им хоть раз заплатили?
Увы, не раз. Они публикуют всё на своём сайте.
Там есть вакансии?
Судя по тому, что мы не знаем чего-то отвратительного про Трампа и Гагу, хакеры стали немного богаче.
не думаю что там что то ценное, эпл кроме цвета ниче нового не делает
Почему? Тут шлейф укоротили, там винтик переставили. Инновации каждый год!
А если им заплатить, где гарантии, что их не продадут ещё раз? Я не вижу условий, при которых сделка станет иметь смысл, но я наверное не всё знаю.
Если шантажируют эпл, то и вопросы к эпл. Подрядчик здесь в статусе незначительной подробности.
Я не уверен, что компания, идущая на поводу у преступников, вызовет доверие. Речь не идёт о жизнях людей, что в принципе обычно оправдывает подобные мувы, это просто коммерческая тайна. И мне кажется, что послать хакеров в перспективе выгоднее, чем заплатить. В том числе с учётом будущих попыток шантажа. Да, угроблены деньги на разработку, выпускать слитое как продукт теперь нельзя. Но и с нуля делать тоже необязательно, просто хорошенько перелопатить.
За все заплатят любители эмейзинга
Show me the money
Думаю эпол заплатит втихаря
dnpscnbaix6nkwvystl3yxglz7nteicqrou3t75tpcc5532cztc46qyd.onion
первоисточник, но грузится ппц медленно
опубликовала 21 изображение
Хакеры за Леху!!!!!!!!!!!!!!!!1111111111111111111111