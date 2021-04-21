Поставщик занимается сборкой MacBook, злоумышленники опубликовали часть чертежей ещё невышедших ноутбуков.

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Хакерская группировка REvil, также известная как Sodinokibi, объявила об успешном взломе компьютерной сети компании Quanta Computer и похищении секретных данных о будущей продукции Apple. Теперь злоумышленники вымогают у компании из Купертино 50 миллионов долларов выкупа.

В качестве доказательства взлома REvil опубликовала 21 изображение со схемами MacBook. Хакеры угрожают публиковать похищенные данные каждый день по частям, пока им не заплатят озвученную сумму.

Пост на сайте хакерской группировки REvil в даркнете Изображение The Record

Как сообщает Bloomberg, компания Quanta Computer уже признала факт взлома своей корпоративной сети, но отказалась платить хакерам, из-за чего группировка REvil обратилась напрямую к Apple. Взломщики специально подождали последней презентации Apple, чтобы убедиться, что похищенные данные не относятся к представляемым продуктам.

Сама Apple в ответ на запрос The Record не дала никаких комментариев, кроме краткого сообщения о том, что занимается изучением инцидента.

Тайваньская компания Quanta Computer — крупный производитель ноутбуков, смартфонов и прочей электроники. Среди заказчиков компании — Apple, Hewlett-Packard, Amazon, Fujitsu, Lenovo, LG, Sony, Facebook, Microsoft и другие IT-гиганты. Для Apple компания производит ноутбуки MacBook и смарт часы Watch.

Хакерская группировка REvil, предположительно, базируется в России или странах СНГ, и известна громкими взломами и атаками. Так, в 2020 году взломщики похитили почти терабайт данных у юридической фирмы из Нью-Йорка и требовали 42 миллиона долларов «отступных», иначе угрожали опубликовать некий компромат на Дональда Трампа. В том же году группировка опубликовала 2,4 ГБ документов, связанных с Леди Гагой.