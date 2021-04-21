Рубрика развивается при поддержке HP logo Advertisement
Технологии
Сергей Исенеков

ФБР впервые заявило, что нашло участника штурма Капитолия с помощью технологии распознавания лиц Статьи редакции

Бунтовщика выследили по постам его девушки в инстаграме.

19 19 комментариев
1566 просмотров
Пост в инстаграме, на котором изображён Рэндольф The Huffington Post

ФБР впервые открыто заявило о том, что использовало технологию распознавания лиц для поиска и подтверждения личности преступника. Об этом пишет The Huffington Post.

По словам федеральных властей, Стивен Чейз Рэндольф сбил с ног сотрудника полиции Капитолия, который стоял у заграждения. После этого офицер упал, ударился головой об лестницу и потерял сознание. Затем Рэндольф напал ещё на двух других полицейских: толкал их и всячески сопротивлялся, когда его пытались успокоить.

ФБР опубликовало фотографию бунтовщика в конце января 2021 года, обозначив его №168-AFO. Члены следственной группы SeditionHunters в твиттере назвали его #GrayCarharttHat из-за его вязанной шапки. После долгих поисков, Бюро провело изображение Рэндольфа через инструмент для распознавания лиц. В организации отметили, что «раньше технология давала положительные результаты».

Поиск привёл к профилю девушки в инстаграме, который предположительно принадлежал подруге Рэндольфа. В аккаунте было огромное количество фотографий с подозреваемым. На них на нём была та же самая одежда, в которой Рэндольф был в Капитолии. На них он был в той же самой вязанной шапке.

Обнаружив аккаунт, ФБР узнало его настоящее имя и аккаунты на фейсбук, которые принадлежат его родственникам. Затем они сравнили его и его фотографию на водительских правах. После полного совпадения сотрудники Бюро приняли решение о начале наблюдения за ним и за его домом.

Фотографии подозреваемого во время наблюдения за ним The Huffington Post

Чтобы проверить участие Рэндольфа в беспорядках в Капитолии, два агента ФБР под прикрытием 13 апреля пришли к нему на работу и завязали с ним разговор. Позднее он им рассказал о том, что участвовал в штурме, и добавил, что это было «чертовски весело». The Huffington Post отмечает, что Рэндольфа арестовали спустя неделю после этого разговора.

Власти США в конце января обратились к технологиям распознавания лиц, чтобы найти всех участников штурма Капитолия, который устроили сторонники Трампа 7 января.

В США обнаружили аналог FindFace, доступ к…
Для распознавания лиц используют базу из трёх миллиардов снимков, нелегально загруженных из…
tjournal.ru

#новости #технологии #штурмкапитолия

19 19 комментариев
4
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Сергей Исенеков", "author_type": "editor", "tags": ["graycarhartthat","\u0448\u0442\u0443\u0440\u043c\u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u043e\u043b\u0438\u044f","\u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 19, "likes": 4, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 371162, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 21 Apr 2021 14:56:18 +0300", "is_special": false }
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Непонятный Артем

11

Говорить что это было чертовски весело двум внезапно появившимся типам было как то не очень умно

Ответить

Сергей Исенеков

Непонятный
0

по-любому они в бар после работы пошли 

Ответить

Андрей Ионов

Непонятный
0

ох уж эти пендосы любители "small talk", у нас бы такое точно не проканало

Ответить

Andrey Stark

Непонятный
0

Был бы умным - не митинговал бы за Трампа. А так, всё логично. 

Ответить

alexferman

7

Бунтовщика выследили по постам его девушки

Тни - корень всех зол

Ответить

Дмитрий Алексеевич

alexferman
1

ТНН

Ответить

Дмитрий Иванов

0

Надеюсь, всех блмщиков найдут так же бодро.

Ответить

Sweety bread my bratishka

Дмитрий
1
Ответить

Андрей Ионов

Sweety
2

штурм капитолия и штурм точки продаж эппл/эшэндэм и правда немного разные вещи

Ответить

solawind

Дмитрий
1

Но ведь ищут и сажают, тех кто магазины грабил

Ответить

Дмитрий Иванов

solawind
0

А тех, кто вандалил?

Ответить

Даня Торин

Дмитрий
0

Так они приходили протестовать прошлым летом у Капитолия, только там вот так их встречали. 

Ответить

Дмитрий Иванов

Даня
1

Правильно, ведь пусть блм-погромы продолжаются, но себя, конечно, защитим.

Ответить

Даня Торин

Дмитрий
0

Так на "блм-погромах" всю неделю дежурила нацгвардия. А как реднеки пришли запланированно громить капитолий вместе с палатой представителей, выставили полицаев с пончиками.

Ответить

Иванов Иван

1

бунтовщик

А что, звучит хайпово

Ответить

Большой жёлтый робат

0

А че у них пакеты чёрные на бошках, такие неебабельные, что ли? 

Ответить

Даня Торин

0

Будь он черным, сейчас бы уже был в могиле. А так сходил повеселился, полицейских потолкал, круто че.

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

Даня
0

Будь он чёрным, умер бы от friendly fire

Ответить

Александр Борродач

0

Две кошка жена этим расследователям

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Что показала Apple на первой презентации в 2021 году: маячки AirTags, iPad Pro и цветные iMac на M1 и другие анонсы
Все продукты, российские цены и даты.
334
Технологии
Прямая трансляция: апрельская презентация Apple-2021
Компания впервые за несколько лет показывает что-то весной.
278
Новости
Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война»
Президент Украины предложил встречу на фоне новостей о стягивании российских войск к границе двух стран.
204
Популярное за три дня
Новости
Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война»
Президент Украины предложил встречу на фоне новостей о стягивании российских войск к границе двух стран.
204
Новости
В Чечне сыну Кадырова присудили победу на турнире по боксу — сразу после того, как его начал бить соперник
Рефери внезапно остановил поединок и начал отсчитывать стоящему на ногах сопернику нокдаун.
362
Разборы
Что происходит перед 21 апреля — днём послания Путина и митингов в поддержку Навального
Президент готовит обращение, а сторонников Навального задерживают по всей стране.
111
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Федя Прозоров

Хакеры взломали тайваньского…

Иван Дмитриев

Хакеры взломали тайваньского…

ouxen

Хакеры взломали тайваньского…

Даша Лейзаренко

«Хорошо, потом депрессия…

Вячеслав Андреев

Путин объявил о точечных…

Истинный окулист

В Китае запущена новая система…

Даша Лейзаренко

«Хорошо, потом депрессия…

Bobbyfisher

Instagram внедрит фильтр…

Игуш Шариев

«Это уже слишком»: Путин заявил…

Таблетка…

Царьград - летописец…

Имя И Фамилия

Путин объявил о точечных…

Bad Mother Fucker

Запись в подсайте Telegram

Алексей Крылов

Запись в подсайте Telegram
null