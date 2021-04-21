Бунтовщика выследили по постам его девушки в инстаграме.

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Пост в инстаграме, на котором изображён Рэндольф The Huffington Post

ФБР впервые открыто заявило о том, что использовало технологию распознавания лиц для поиска и подтверждения личности преступника. Об этом пишет The Huffington Post.

По словам федеральных властей, Стивен Чейз Рэндольф сбил с ног сотрудника полиции Капитолия, который стоял у заграждения. После этого офицер упал, ударился головой об лестницу и потерял сознание. Затем Рэндольф напал ещё на двух других полицейских: толкал их и всячески сопротивлялся, когда его пытались успокоить.

ФБР опубликовало фотографию бунтовщика в конце января 2021 года, обозначив его №168-AFO. Члены следственной группы SeditionHunters в твиттере назвали его #GrayCarharttHat из-за его вязанной шапки. После долгих поисков, Бюро провело изображение Рэндольфа через инструмент для распознавания лиц. В организации отметили, что «раньше технология давала положительные результаты».

Поиск привёл к профилю девушки в инстаграме, который предположительно принадлежал подруге Рэндольфа. В аккаунте было огромное количество фотографий с подозреваемым. На них на нём была та же самая одежда, в которой Рэндольф был в Капитолии. На них он был в той же самой вязанной шапке.

Обнаружив аккаунт, ФБР узнало его настоящее имя и аккаунты на фейсбук, которые принадлежат его родственникам. Затем они сравнили его и его фотографию на водительских правах. После полного совпадения сотрудники Бюро приняли решение о начале наблюдения за ним и за его домом.

Фотографии подозреваемого во время наблюдения за ним The Huffington Post

Чтобы проверить участие Рэндольфа в беспорядках в Капитолии, два агента ФБР под прикрытием 13 апреля пришли к нему на работу и завязали с ним разговор. Позднее он им рассказал о том, что участвовал в штурме, и добавил, что это было «чертовски весело». The Huffington Post отмечает, что Рэндольфа арестовали спустя неделю после этого разговора.