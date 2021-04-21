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Технологии
Новости vc.ru

Еврокомиссия предложила ограничить использование ИИ. Она связывает это с «высокими рисками» для общества Статьи редакции

Ограничения могут дать преимущества компаниям из Китая и США, которые не столкнутся с регулированием, считают эксперты.

19 19 комментариев
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Еврокомиссия предложила ограничить использование искусственного интеллекта (ИИ), в сферах, где он может угрожать обществу. Среди «высокорисковых» способов использования ИИ Еврокомиссия называет, например:

  • Автоматическую оценку результатов экзамена;
  • Применение ИИ в роботизированной хирургии;
  • Кредитный скоринг;
  • Оценку достоверности доказательств в суде;
  • Программное обеспечение для найма сотрудников;
  • Использование алгоритмов при проверке документов.

Согласно предложению регулятора, чтобы попасть на рынок, технологии должны соответствовать требованиям безопасности, точности, надёжности, открытости пользователям и регуляторам, качества данных и других.

Еврокомиссия также предложила запретить использовать распознавание лиц в общественных местах, кроме особых случаев — поиска пропавших детей или преступников и предотвращения терактов. Комиссия считает неприемлемым использование ИИ в «приложениях, которые манипулируют поведением человека, чтобы обойти его волю» и системы «социального рейтинга».

ИИ с «минимальным риском» для общества — например, ИИ-решения в играх или спам-фильтры — Еврокомиссия предлагает никак не регулировать. По мнению комиссии, таких технологий — большинство.

Эксперты считают, что новые правила не затронут, например, китайские компании, что даст им преимущество, пишет The Wall Street Journal. «Это сделает разработку ИИ в Европе непомерно дорогой или даже технологически невозможной. США и Китай будут веселиться, наблюдая, как ЕС ставит на колени свои собственные стартапы», — заявил старший аналитик европейского Центра инноваций в области данных Бенджамин Мюллер.

Издание отмечает, что предложению Еврокомиссии предстоит «долгий путь», так как его должны одобрить Европейский совет и Европарламент, а это «может занять годы».

#новости #технологии #искусственныйинтеллект

19 19 комментариев
11
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Большой жёлтый робат

10
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Откровенный Мика

5

Но в военной сфере используйте сколько хотите.

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Donnie Darko

Откровенный
0

Ага, и про Google с их контрактом для пентагона вообще позабыли. А там если что дроны могу вести различаемые объекты, даже после входа/выхода из здания.

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Иван Дмитриев

3

Перенимают Российский опыт, а вы говорили! 

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Nick Rosenberg

3

В европе и так из за их налогов и регулирования почти нету нормального IT, хотят оставшееся еще секторально добить.

Давайте заставим спотифай получать лицензию на их ИИ рекомендаций, а то мало ли чо нарекомендует.

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Tata Kindred

2

А что они имеют против роботизированной хирургии? Одна из самых перспективных вещей же. Где-то было, что 85% осложнений вызваны возрастным тремором рук у хирургов (чтобы стать хорошим хирургом надо учиться так долго, что вершин профессии человек достигает как раз к пенсии). 

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Sergey Karbivnichiy

2

Надеюсь они в курсе, что ИИ не имеет абсолютно никакого отношения к интеллекту. Это СМИ кукарекают на весь мир - ИИ,ИИ,ИИ. Эта штуковина не способна думать, что-то там изобретать. Эта обычная программа, которая выполняет обычные действия, запрограммированные человеком(правда очень быстро).

Некоторое время назад крупные СМИ тоже трезвонили - "Первое убийство в мире - робот убил человека". А на самом деле, рабочий не держался техники безопасности, и его придавил станок. Вот такие дела.

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Gregory

Sergey
0

ии - это слишком растяжимое понятие. ИИ можно назвать что экспертную систему, что современные статистические методы. Но их объединяет одно - с интеллектом они не имеют ничего общего. Термин ИИ тут используется скорее как маркетинг. Ничего не мешает нейронку обозвать алгоритмам и продолжать делать на ней скоринг.
"Давайте запретим математическую статистику!" - так примерно это все выглядит.

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Robo Krabe

1

Отлично - клонирование запретили, Китай вышел в лидеры.
Теперь это...
Давайте подождём покуда Китай начнёт свой ИИ клонировать, чтоб потом заявить о своей крайней обеспокоенности. 

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Павел Мухунов

Robo
0

Рогозин заявит что РФ построит свой ИИ на Сатурне ещё до 2030 года.

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Sergey Karbivnichiy

Павел
0

С блэкджеком и рогозиным.

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Радикальный диод

0

кринж

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Alexander the Nth

0

В алгоритм шифрования мессенджеров они хотят залезть, а ИИ использовать не хотят. Какие-то они непоследовательные.

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Инвестиционный кофе

Alexander
0

в алгоритм лезут же бриташки, а они уже не с ними 

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Universe

0

Посмотрим, что он решат, когда узнают про василиска Роко.

Ответить

Gidevan

0

Чего уж там, компухтеры и ынтернет ограничить сразу надо. 

Ответить

KSA

0

Пусть распознание лиц и следящие камеры запретят
Это намного опаснее

Ответить

Иван Иванович

0

а нахуй сходить они не хотят?

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Владимир Бычко

0

В телеграме есть бот Fast Food Memes. Заявлено, что нажимая лайк и дизлайк под каждым мемом, ты обучаешь алгоритм и он подсовывает только те мемы, которые тебе нравятся. 

Я уже, наверное, раз тысячу нажал дизлайк под:
1. Анимированными мемами. 
2. Мемами про аниме. 
3. Мемами про маленьких цветных человечков в скафандрах. 

И алгоритм упорно продолжает мне их подсовывать. Думаю, ближайшие лет сто искусственного интеллекта можно не опасаться. 

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