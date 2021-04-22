Команда Signal рассказала об уязвимостях в Cellebrite — ПО, которое спецслужбы используют для взлома смартфонов Статьи редакции
Так компания ответила на добавление поддержки файлов Signal в Cellebrite.
В декабре 2020 года Cellebrite объявила о поддержке Signal — программное обеспечение компании научилось сканировать файлы мессенджера при создании цифрового «слепка» смартфона. В ответ на это специалисты Signal заполучили устройство Cellebrite, изучили его и опубликовали список уязвимостей в своём блоге.
Что такое Cellebrite
Израильская компания известна тем, что поставила «на поток» взлом защиты смартфонов на iOS и Android для спецслужб и правоохранительных органов разных стран. Раньше Cellebrite просила отсылать устройства ей для взлома, но со временем выпустила программные продукты, которые анализируют разблокированные смартфоны.
Для обхода защиты смартфонов израильская компания использует в том числе незадокументированные уязвимости в iOS и Android. Cellebrite также выпускает некие устройства для взлома айфонов — их в 2018 году закупала ФСБ и СК РФ.
Какие уязвимости нашли в ПО Cellebrite
Компания известна по двум основным продуктам — UFED и Physical Analyzer, которые работают в связке. Первый создаёт резервную копию данных смартфона на Android или iOS, а второй обрабатывает файлы в более удобный для анализа формат.
В Signal отметили, что главная задача Cellebrite — сбор «ненадёжных» данных самых разных форматов, которые используют приложения. Таким образом, всё, что показывает ПО компании, контролируется и генерируется программами, которые оно анализирует, а не «надёжным» источником. По словам специалистов, в этом случае Cellebrite не может делать выводы о «правильности» данных и появляется простор для уязвимостей.
Так как через программы проходит непроверенный код, который можно использовать для повреждения памяти, можно было бы ожидать, что Cellebrite будет крайне осторожна. Изучив обе программы, в Signal пришли к выводу, что компания почти не занималась безопасностью собственных продуктов.
Только в качестве одного примера специалисты привели библиотеки FFmpeg, которые позволяют записывать, конвертировать и передавать цифровые аудио и видео в разных форматах. В Cellebrite используют DLL-файлы, которые не обновляли с 2012 года — с тех пор вышли «сотни обновлений безопасности», отметили в Signal.
Как можно эксплуатировать уязвимости
Так как Cellebrite не проверяет файлы, которые собирает, их можно отформатировать таким образом, чтобы передать устройству с программой вредоносный код. Как отметили в Signal, нет практически никаких ограничений на код, который можно выполнить таким образом — достаточно безобидного файла в одном из приложений.
Программа оказалась настолько беззащитной, что лишь одним файлом можно повлиять не только на текущий отчёт, генерируемый Сellebrite, но и на все прошлые и будущие отчёты в программе. Например, можно вставлять или удалять текст, email, фотографии, контакты, файлы и любые данные без заметных изменений или сбоев в хеш-суммах.
В качестве примера эксплуатации уязвимости в Signal опубликовали видео. На нём видно, как при создании резервной копии UFED может наткнуться на модифицированный файл и выдать произвольное сообщение вместо отчёта.
Что ещё нашли в ПО Cellebrite
Судя по всему, израильская компания пренебрегла не только безопасностью, но и правилами о защите авторских прав. В Signal обнаружили, что установщик Physical Analyzer содержит два совмещённых MSI-пакета AppleApplicationsSupport64.msi и AppleMobileDeviceSupport6464.msi. Они содержат цифровую подпись Apple, и, похоже, были извлечены из Windows-установщика iTunes версии 12.9.0.167.
С помощью этих файлов Cellebrite взаимодействует с iOS-устройствами так же, как iTunes. Однако вряд ли Apple давала разрешение на использование своего ПО подобной компании, отметили в Signal. Из-за этого и Cellebrite, и её клиентам могут грозить юридические проблемы.
В Signal порекомендовали пользователям Cellebrite, среди которых большая часть — правоохранительные органы разных стран, пока не использовать программы компании. Ведь до исправлений уязвимостей она может выдавать попросту ложные данные.
Специалисты мессенджера заявили о готовности раскрыть все найденные уязвимости Cellebrite. Но только в том случае, если и израильская компания раскроет все уязвимости, которые использует для обхода защиты смартфонов.
Ну и сделали бы фреймворк для создания таких файлов. Чтоб без иска от взломщиков или их клиентов, но с повреждениями.
Специалисты мессенджера заявили о готовности раскрыть все найденные уязвимости Cellebrite. Но только в том случае, если и израильская компания раскроет все уязвимости, которые использует для обхода защиты смартфонов.
Ну так Cellebrite не раскроет уязвимости и будет тогда в безопасности.
Прямой татарин
Думаю, раскрытых достаточно, чтобы их пользователи чуть-чуть напряглись. Вряд ли кто-то сразу откажется от их ПО прямо сейчас. Потом в Signal могут слить остальные на чёрном рынке, например. 0day уязвимости в ПО, которое использует силовики по всему миру? Дайте все. Ещё и Apple может подсуетиться и взять Cellebrite за жопу. В теории, Signal им неслабо так насолили.
Какой тогда смысл Cellebrite рассказывать об уязвимостях телефонов, чтобы Signal потом написал про уязвимости в их софте? Или это для того, чтобы они могли их исправить?