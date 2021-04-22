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Технологии
Сергей Исенеков

Twitter разрешил пользователям устройств на iOS и Android загружать 4K-фотографии Статьи редакции

Функция доступна с этого дня.

С начала 2021 года Twitter тестировал возможность загружать c Android и iOS фотографии в 4К, а 22 апреля компания открыла возможность загружать изображения в этом формате для всех пользователей.

Twitter Support @TwitterSupport
Time to Tweet those high res pics –– the option to upload and view 4K images on Android and iOS is now available for everyone.

To start uploading and viewing images in 4K, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings. https://twitter.com/TwitterSupport/status/1369680674672807940

Чтобы включить эту функцию, нужно перейти в раздел «Использование данных» в настройках приложения, а затем выбрать пункты «Высокое качество изображения» (чтобы просматривать фото в 4K) и «Загрузка изображений высокого качества» (чтобы загружать их). Пользователи могут выбрать загрузку изображений исключительно с Wi-Fi. В The Verge отмечают, что функция аналогична тому, как она работает с загрузкой и просмотром видео в высоком качестве.

В твиттер уже можно было загрузить изображения в разрешении до 4096 x 4096 пикселей через веб-версию. Но до этого момента мобильное приложение поддерживало только изображения до 2048 × 2048.

#новости #соцсети #твиттер

727 просмотров
12 12 комментариев
4
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12 комментариев
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Коммерческий кран

21

С замедленным твиттером просто подарок получается

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Богдан Вертикальный

5

Тем временем инстаграм (фотосоцсеть) режет любую фотку у хуям собачим...

Ответить

Ужасный рак

Богдан
2
Ответить

ouxen

Богдан
0

ибо нехуй

Ответить

Большой жёлтый робат

2

Благодарный пингвин.пнг

Ответить

Напряженный Денис

0

The Twitter Journal когда перестанет резать качество в приложении?

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George Jejeya

0

Куда с большим удовольствием пощу фотки в Твиттер, а не в инсту. В том числе, из-за 4К.

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Andre Macareno

0

Приветствуем нового редактора!

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ouxen

0

but who cares

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Vadim Kraev

0

Исключительно с Wi-Fi

Вижу у себя в настройках опцию «Wi-Fi и мобильная сеть» 🤔

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ouxen

Vadim
0

нахуя ты туда смотришь 🤔

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Украденная жизнь

0

А на винмобайле не разрешил.

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