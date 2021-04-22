Функция доступна с этого дня.

С начала 2021 года Twitter тестировал возможность загружать c Android и iOS фотографии в 4К, а 22 апреля компания открыла возможность загружать изображения в этом формате для всех пользователей.

Twitter Support @TwitterSupport



To start uploading and viewing images in 4K, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings. Time to Tweet those high res pics –– the option to upload and view 4K images on Android and iOS is now available for everyone.To start uploading and viewing images in 4K, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings. https://twitter.com/TwitterSupport/status/1369680674672807940

Чтобы включить эту функцию, нужно перейти в раздел «Использование данных» в настройках приложения, а затем выбрать пункты «Высокое качество изображения» (чтобы просматривать фото в 4K) и «Загрузка изображений высокого качества» (чтобы загружать их). Пользователи могут выбрать загрузку изображений исключительно с Wi-Fi. В The Verge отмечают, что функция аналогична тому, как она работает с загрузкой и просмотром видео в высоком качестве.

В твиттер уже можно было загрузить изображения в разрешении до 4096 x 4096 пикселей через веб-версию. Но до этого момента мобильное приложение поддерживало только изображения до 2048 × 2048.