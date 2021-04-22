Twitter разрешил пользователям устройств на iOS и Android загружать 4K-фотографии Статьи редакции
Функция доступна с этого дня.
С начала 2021 года Twitter тестировал возможность загружать c Android и iOS фотографии в 4К, а 22 апреля компания открыла возможность загружать изображения в этом формате для всех пользователей.
Чтобы включить эту функцию, нужно перейти в раздел «Использование данных» в настройках приложения, а затем выбрать пункты «Высокое качество изображения» (чтобы просматривать фото в 4K) и «Загрузка изображений высокого качества» (чтобы загружать их). Пользователи могут выбрать загрузку изображений исключительно с Wi-Fi. В The Verge отмечают, что функция аналогична тому, как она работает с загрузкой и просмотром видео в высоком качестве.
В твиттер уже можно было загрузить изображения в разрешении до 4096 x 4096 пикселей через веб-версию. Но до этого момента мобильное приложение поддерживало только изображения до 2048 × 2048.
Тем временем инстаграм (фотосоцсеть) режет любую фотку у хуям собачим...
Куда с большим удовольствием пощу фотки в Твиттер, а не в инсту. В том числе, из-за 4К.
Исключительно с Wi-Fi
Вижу у себя в настройках опцию «Wi-Fi и мобильная сеть» 🤔