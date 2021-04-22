Новый способ электролиза алюминия вместо углекислого газа выделяет чистый кислород.

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Конкурирующие металлургические компании Alcoa и Rio Tinto по инициативе Apple и при финансовой поддержке канадского правительства начали переход на производство алюминия с минимумом парниковых выбросов. Работа над технологией в рамках совместного предприятия Elysis началась в 2018 году, а сейчас её вывели на промышленный уровень.

Алюминиевый завод Elysis в Квебеке Фото Apple

Почему производство алюминия — крупная экологическая проблема

Производство алюминия — одна из самых грязных отраслей металлургии с точки зрения парниковых выбросов. Его получают путём электролиза — разделения оксида алюминия на алюминий и кислород под воздействием мощного электрического тока. Такой способ порождает две проблемы:

электролиз требует много электроэнергии, которая зачастую генерируется экологически грязными путями вроде угольных ТЭС;

в электролизе пользуются угольные электроды, которые выбрасывают в атмосферу массу углекислого газа в процессе работы.

В результате металлургия получает около 11 тонн углекислого газа на каждую тонну произведённого алюминия. Это даёт до 2% мировых выбросов CO2, как пишет Bloomberg.

Первую проблему уже решают переводом алюминиевых заводов на «зелёную» энергию. А вот с угольными электродами металлургическая отрасль безуспешно боролась более 130 лет. Пока Apple в 2015 году не решила объединить усилия конкурирующих производителей алюминия — компаний Rio Tinto и Alcoa.

Озабоченность Apple вызвана тем, что для своей электроники компания использует почти 15 тысяч тонн алюминия ежегодно (по оценке аналитиков Harbor Intelligence). Без внедрения экологически чистого способа его производства Apple не сможет сдержать своё обещание выйти на нулевой углеродный след к 2030 году.

Что предлагает Elysis для решения проблемы

Усилия Apple привели к созданию совместного предприятия Elysis с участием алюминиевых гигантов Alcoa и Rio Tinto. Проект заинтересовал правительства Канады и провинции Квебек, в которой находятся одни из мощнейших алюминиевых заводов в мире. Канадские власти вложили в Elysis 144 миллиона долларов.

Результатом работы Elysis стала новая технология электролиза. Вместо традиционных угольных электродов в ней используются электроды из неназванных инертных материалов. В процессе электролиза они вместо парникового газа CO2 выделяют кислород.

В 2019 году Elysis построила пробный завод в Квебеке, который тщательно охраняется — запрещено даже фотографировать общий вид здания. А 20 апреля компания сообщила, что приступила к модернизации других алюминиевых заводов в Квебеке.

По словам главы Elysis Винсента Крайста, новая технология не только экологически чище, но и дешевле традиционной. Причина в том, что угольные электроды приходится менять каждые 25 дней, а инертные электроды Elysis достаточно менять раз в два года. Это позволило также сократить количество рабочих на заводе.