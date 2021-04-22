Металлургические компании при участии Apple и властей Канады начали переход на безуглеродное производство алюминия Статьи редакции
Новый способ электролиза алюминия вместо углекислого газа выделяет чистый кислород.
Конкурирующие металлургические компании Alcoa и Rio Tinto по инициативе Apple и при финансовой поддержке канадского правительства начали переход на производство алюминия с минимумом парниковых выбросов. Работа над технологией в рамках совместного предприятия Elysis началась в 2018 году, а сейчас её вывели на промышленный уровень.
Почему производство алюминия — крупная экологическая проблема
Производство алюминия — одна из самых грязных отраслей металлургии с точки зрения парниковых выбросов. Его получают путём электролиза — разделения оксида алюминия на алюминий и кислород под воздействием мощного электрического тока. Такой способ порождает две проблемы:
- электролиз требует много электроэнергии, которая зачастую генерируется экологически грязными путями вроде угольных ТЭС;
- в электролизе пользуются угольные электроды, которые выбрасывают в атмосферу массу углекислого газа в процессе работы.
В результате металлургия получает около 11 тонн углекислого газа на каждую тонну произведённого алюминия. Это даёт до 2% мировых выбросов CO2, как пишет Bloomberg.
Первую проблему уже решают переводом алюминиевых заводов на «зелёную» энергию. А вот с угольными электродами металлургическая отрасль безуспешно боролась более 130 лет. Пока Apple в 2015 году не решила объединить усилия конкурирующих производителей алюминия — компаний Rio Tinto и Alcoa.
Озабоченность Apple вызвана тем, что для своей электроники компания использует почти 15 тысяч тонн алюминия ежегодно (по оценке аналитиков Harbor Intelligence). Без внедрения экологически чистого способа его производства Apple не сможет сдержать своё обещание выйти на нулевой углеродный след к 2030 году.
Что предлагает Elysis для решения проблемы
Усилия Apple привели к созданию совместного предприятия Elysis с участием алюминиевых гигантов Alcoa и Rio Tinto. Проект заинтересовал правительства Канады и провинции Квебек, в которой находятся одни из мощнейших алюминиевых заводов в мире. Канадские власти вложили в Elysis 144 миллиона долларов.
Результатом работы Elysis стала новая технология электролиза. Вместо традиционных угольных электродов в ней используются электроды из неназванных инертных материалов. В процессе электролиза они вместо парникового газа CO2 выделяют кислород.
В 2019 году Elysis построила пробный завод в Квебеке, который тщательно охраняется — запрещено даже фотографировать общий вид здания. А 20 апреля компания сообщила, что приступила к модернизации других алюминиевых заводов в Квебеке.
По словам главы Elysis Винсента Крайста, новая технология не только экологически чище, но и дешевле традиционной. Причина в том, что угольные электроды приходится менять каждые 25 дней, а инертные электроды Elysis достаточно менять раз в два года. Это позволило также сократить количество рабочих на заводе.
«Мы используем неуглеродные материалы, которые не вступают в реакцию, и… вы получаете отдельно алюминий и отдельно кислород», — говорит Винсент Крайст, который 36 лет своей жизни потратил на поиски экологически чистого способа производства алюминия. «Звучит просто, но… на самом деле, это абсолютное волшебство».
Японский Гоша
бат мэйби итс джаст маркетинг эдверт энд энавер продаушн стилл вилл би ин чайна ?
Обзор!
пиар на повестке, все сводится к фразе
Это позволило также сократить количество рабочих на заводе
Мужской магнит
Ну так рабочие тоже углекислый газ выделяют
Очередная маркетинговая экотрендовая хуета — эмейзинг декарбонизация, авесоме экофрендли продакшн и индастриал революшн.
Самое грязное в процессе получения аллюминия — это выщелачивание, разложение алюминатного раствора (с образованием красного шлама, сливом отработанных тонн воды с последующей пиздецомой окружающих почв и озёр) и кальцинация, где выделение CO₂ — далеко не самая большая проблема в этом процессе. Но для маркетинговых статей, конечно, заебись, можно козырять "зелёностью технологии" направо и налево, попутно повышая стоимость устройств под соусом заботы о природе-матушке, приписывая очередную хуету в духе: "Корпус ${device_name} теперь сделан из экологически чистого аллюминия!" (стопудово эта херня будет упоминаться на следующей презентации Apple, запомните этот твит).
с угольными электродами металлургическая отрасль безуспешно боролась более 130 лет
Самой индустрии получения аллюминия чуть более 150 лет, какая, нахуй "борьба с угольными электродами"?
Но проблем то меньше стало, так? Или вообще не стоит что-либо предпринимать, если сразу все вместе не можешь исправить?
Так вся и писечка в том, чтобы создать это самое впечатление "проблем-то меньше стало!". Мы давно живём в мире победившего консумеризма и маркетингового буллшита, когда одним из основных показателей успешности является умение формировать у потребителя ощущение некоей проблемы и предложение решения этой же самой проблемы. Странно, что для вас эти вещи не очевидны.
а что делают гугл самсунг и хуавей?
Ребят, растения как раз хотят углекислый газ. Вам только нужно не срать пластиком повсеместно и не использовать бумагу.
@ хотят спасти планету от глобального потепления
@ изобретают новую экологичную технологию
@ засекречивают новую технологию